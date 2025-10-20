Текущая цена Tesla xStock сегодня составляет 425.9 USD. Следите за обновлениями цены TSLAX к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены TSLAX прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Tesla xStock сегодня составляет 425.9 USD. Следите за обновлениями цены TSLAX к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены TSLAX прямо сейчас на MEXC.

Tesla xStock Курс (TSLAX)

$425,8
$425,8$425,8
-2,12%1D
График цены Tesla xStock (TSLAX) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 16:56:17 (UTC+8)

Информация о ценах Tesla xStock (TSLAX) (USD)

$ 421,37
$ 421,37$ 421,37
$ 445,61
$ 445,61$ 445,61
$ 421,37
$ 421,37$ 421,37

$ 445,61
$ 445,61$ 445,61

$ 474,6824248978316
$ 474,6824248978316$ 474,6824248978316

$ 290,2836164741007
$ 290,2836164741007$ 290,2836164741007

+0,14%

-2,12%

-2,20%

-2,20%

Текущая цена Tesla xStock (TSLAX) составляет $ 425,9. За последние 24 часа TSLAX торговался в диапазоне от $ 421,37 до $ 445,61, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена TSLAX за все время составляет $ 474,6824248978316, а минимальная – $ 290,2836164741007.

Что касается краткосрочной динамики, TSLAX изменился на +0,14% за последний час, на -2,12% за 24 часа и на -2,20% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Tesla xStock (TSLAX)

$ 37,48M
$ 37,48M$ 37,48M

$ 141,09K
$ 141,09K$ 141,09K

$ 37,48M
$ 37,48M$ 37,48M

88,00K
88,00K 88,00K

--
----

87 998,21589739
87 998,21589739 87 998,21589739

Текущая рыночная капитализация Tesla xStock составляет $ 37,48M, при 24-часовом объеме торгов $ 141,09K. Циркулируещее обращение TSLAX составляет 88,00K, а общее предложение – 87998.21589739. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 37,48M.

История цен Tesla xStock (TSLAX) в USD

Отслеживайте изменения цены Tesla xStock за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -9,2225-2,12%
30 дней$ -10,55-2,42%
60 дней$ +84,75+24,84%
90 дней$ +117,19+37,96%
Изменение цены Tesla xStock сегодня

Сегодня для TSLAX зафиксировано изменение $ -9,2225 (-2,12%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Tesla xStock за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ -10,55 (-2,42%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Tesla xStock за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то TSLAX изменился на $ +84,75 (+24,84%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Tesla xStock за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ +117,19 (+37,96%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Tesla xStock (TSLAX)?

Просмотеть страницу истории цен Tesla xStock.

Что такое Tesla xStock (TSLAX)

Tesla xStock (TSLAx) – это сертификат-трекер, выпущенный в виде токенов Solana SPL и ERC-20. TSLAx отслеживает цену Tesla, Inc. (базового актива). TSLAx разработан, чтобы предоставить квалифицированным участникам рынка криптовалют доступ к цене акций Tesla, Inc. в соответствии с нормативными требованиями, сохраняя при этом преимущества технологии блокчейна.

Tesla xStock доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в Tesla xStock. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Прогноз цены Tesla xStock (USD)

Сколько будет стоить Tesla xStock (TSLAX) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Tesla xStock (TSLAX) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет?

Токеномика Tesla xStock (TSLAX)

Понимание токеномики Tesla xStock (TSLAX) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена TSLAX прямо сейчас!

TSLAX на местную валюту

1 Tesla xStock (TSLAX) в VND
11 207 558,5
1 Tesla xStock (TSLAX) в AUD
A$651,627
1 Tesla xStock (TSLAX) в GBP
315,166
1 Tesla xStock (TSLAX) в EUR
366,274
1 Tesla xStock (TSLAX) в USD
$425,9
1 Tesla xStock (TSLAX) в MYR
RM1 797,298
1 Tesla xStock (TSLAX) в TRY
17 879,282
1 Tesla xStock (TSLAX) в JPY
¥64 736,8
1 Tesla xStock (TSLAX) в ARS
ARS$620 842,948
1 Tesla xStock (TSLAX) в RUB
34 544,749
1 Tesla xStock (TSLAX) в INR
37 419,574
1 Tesla xStock (TSLAX) в IDR
Rp7 098 330,494
1 Tesla xStock (TSLAX) в PHP
24 957,74
1 Tesla xStock (TSLAX) в EGP
￡E.20 264,322
1 Tesla xStock (TSLAX) в BRL
R$2 295,601
1 Tesla xStock (TSLAX) в CAD
C$592,001
1 Tesla xStock (TSLAX) в BDT
51 993,872
1 Tesla xStock (TSLAX) в NGN
622 657,282
1 Tesla xStock (TSLAX) в COP
$1 657 198,195
1 Tesla xStock (TSLAX) в ZAR
R.7 397,883
1 Tesla xStock (TSLAX) в UAH
17 760,03
1 Tesla xStock (TSLAX) в TZS
T.Sh.1 056 819,742
1 Tesla xStock (TSLAX) в VES
Bs89 439
1 Tesla xStock (TSLAX) в CLP
$404 605
1 Tesla xStock (TSLAX) в PKR
Rs120 444,52
1 Tesla xStock (TSLAX) в KZT
229 100,128
1 Tesla xStock (TSLAX) в THB
฿13 961,002
1 Tesla xStock (TSLAX) в TWD
NT$13 117,72
1 Tesla xStock (TSLAX) в AED
د.إ1 563,053
1 Tesla xStock (TSLAX) в CHF
Fr336,461
1 Tesla xStock (TSLAX) в HKD
HK$3 309,243
1 Tesla xStock (TSLAX) в AMD
֏162 617,138
1 Tesla xStock (TSLAX) в MAD
.د.م3 931,057
1 Tesla xStock (TSLAX) в MXN
$7 840,819
1 Tesla xStock (TSLAX) в SAR
ريال1 597,125
1 Tesla xStock (TSLAX) в ETB
Br63 859,446
1 Tesla xStock (TSLAX) в KES
KSh55 022,021
1 Tesla xStock (TSLAX) в JOD
د.أ301,9631
1 Tesla xStock (TSLAX) в PLN
1 554,535
1 Tesla xStock (TSLAX) в RON
лв1 865,442
1 Tesla xStock (TSLAX) в SEK
kr4 003,46
1 Tesla xStock (TSLAX) в BGN
лв715,512
1 Tesla xStock (TSLAX) в HUF
Ft143 255,724
1 Tesla xStock (TSLAX) в CZK
8 931,123
1 Tesla xStock (TSLAX) в KWD
د.ك130,3254
1 Tesla xStock (TSLAX) в ILS
1 405,47
1 Tesla xStock (TSLAX) в BOB
Bs2 934,451
1 Tesla xStock (TSLAX) в AZN
724,03
1 Tesla xStock (TSLAX) в TJS
SM3 918,28
1 Tesla xStock (TSLAX) в GEL
1 149,93
1 Tesla xStock (TSLAX) в AOA
Kz388 237,663
1 Tesla xStock (TSLAX) в BHD
.د.ب160,1384
1 Tesla xStock (TSLAX) в BMD
$425,9
1 Tesla xStock (TSLAX) в DKK
kr2 742,796
1 Tesla xStock (TSLAX) в HNL
L11 171,357
1 Tesla xStock (TSLAX) в MUR
19 391,227
1 Tesla xStock (TSLAX) в NAD
$7 431,955
1 Tesla xStock (TSLAX) в NOK
kr4 254,741
1 Tesla xStock (TSLAX) в NZD
$736,807
1 Tesla xStock (TSLAX) в PAB
B/.425,9
1 Tesla xStock (TSLAX) в PGK
K1 788,78
1 Tesla xStock (TSLAX) в QAR
ر.ق1 546,017
1 Tesla xStock (TSLAX) в RSD
дин.43 028,677
1 Tesla xStock (TSLAX) в UZS
soʻm5 131 324,121
1 Tesla xStock (TSLAX) в ALL
L35 430,621
1 Tesla xStock (TSLAX) в ANG
ƒ762,361
1 Tesla xStock (TSLAX) в AWG
ƒ766,62
1 Tesla xStock (TSLAX) в BBD
$851,8
1 Tesla xStock (TSLAX) в BAM
KM715,512
1 Tesla xStock (TSLAX) в BIF
Fr1 252 571,9
1 Tesla xStock (TSLAX) в BND
$549,411
1 Tesla xStock (TSLAX) в BSD
$425,9
1 Tesla xStock (TSLAX) в JMD
$68 369,727
1 Tesla xStock (TSLAX) в KHR
1 717 335,275
1 Tesla xStock (TSLAX) в KMF
Fr180 581,6
1 Tesla xStock (TSLAX) в LAK
9 258 695,467
1 Tesla xStock (TSLAX) в LKR
රු128 979,556
1 Tesla xStock (TSLAX) в MDL
L7 248,818
1 Tesla xStock (TSLAX) в MGA
Ar1 901 336,852
1 Tesla xStock (TSLAX) в MOP
P3 402,941
1 Tesla xStock (TSLAX) в MVR
6 516,27
1 Tesla xStock (TSLAX) в MWK
MK736 849,59
1 Tesla xStock (TSLAX) в MZN
MT27 215,01
1 Tesla xStock (TSLAX) в NPR
रु59 706,921
1 Tesla xStock (TSLAX) в PYG
3 020 482,8
1 Tesla xStock (TSLAX) в RWF
Fr617 129,1
1 Tesla xStock (TSLAX) в SBD
$3 505,157
1 Tesla xStock (TSLAX) в SCR
5 822,053
1 Tesla xStock (TSLAX) в SRD
$16 882,676
1 Tesla xStock (TSLAX) в SVC
$3 718,107
1 Tesla xStock (TSLAX) в SZL
L7 431,955
1 Tesla xStock (TSLAX) в TMT
m1 494,909
1 Tesla xStock (TSLAX) в TND
د.ت1 250,4424
1 Tesla xStock (TSLAX) в TTD
$2 883,343
1 Tesla xStock (TSLAX) в UGX
Sh1 483 835,6
1 Tesla xStock (TSLAX) в XAF
Fr240 633,5
1 Tesla xStock (TSLAX) в XCD
$1 149,93
1 Tesla xStock (TSLAX) в XOF
Fr240 633,5
1 Tesla xStock (TSLAX) в XPF
Fr43 441,8
1 Tesla xStock (TSLAX) в BWP
P6 107,406
1 Tesla xStock (TSLAX) в BZD
$851,8
1 Tesla xStock (TSLAX) в CVE
$40 464,759
1 Tesla xStock (TSLAX) в DJF
Fr75 384,3
1 Tesla xStock (TSLAX) в DOP
$27 023,355
1 Tesla xStock (TSLAX) в DZD
د.ج55 575,691
1 Tesla xStock (TSLAX) в FJD
$979,57
1 Tesla xStock (TSLAX) в GNF
Fr3 703 200,5
1 Tesla xStock (TSLAX) в GTQ
Q3 253,876
1 Tesla xStock (TSLAX) в GYD
$88 949,215
1 Tesla xStock (TSLAX) в ISK
kr51 959,8

Источники Tesla xStock

Для более глубокого понимания Tesla xStock рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Tesla xStock

Сколько стоит Tesla xStock (TSLAX) на сегодня?
Актуальная цена TSLAX в USD – 425,9 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена TSLAX в USD?
Текущая цена TSLAX в USD составляет $ 425,9. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Tesla xStock?
Рыночная капитализация TSLAX составляет $ 37,48M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение TSLAX?
Циркулирующее предложение TSLAX составляет 88,00K USD.
Какова была максимальная цена (ATH) TSLAX?
TSLAX достиг максимальной цены (ATH) в 474,6824248978316 USD.
Какова была минимальная цена TSLAX за все время (ATL)?
TSLAX достиг минимальной цены (ATL) в 290,2836164741007 USD.
Каков объем торгов TSLAX?
Объем торгов за последние 24 часа для TSLAX составляет $ 141,09K USD.
Вырастет ли TSLAX в цене в этом году?
TSLAX может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены TSLAX для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-23 16:56:17 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Tesla xStock (TSLAX)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут
10-21 15:53:36Новости отрасли
Вчера спот-ETF Bitcoin зафиксировал чистый отток в размере 40.40 миллионов долларов, в то время как спот-ETF блокчейн Ethereum имел чистый отток в размере 145.7 миллионов долларов
10-20 18:31:42Новости отрасли
Общая рыночная капитализация криптовалют восстанавливается до 3.868 триллиона долларов, с 24-часовым ростом на 3,7%

ChainLink оказался одним из самых пострадавших альткоинов из топ-20

October 20, 2025

Поддержка усиливается: эфир пытается закрепиться выше $4000

October 18, 2025

Волатильность BTC обострилась до максимума с марта 2025 года

October 15, 2025
Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

1 TSLAX = 425,9 USD

