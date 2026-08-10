Текущее общее настроение на рынке AT: Медвежье, бычье 45% | медвежье 55%;

Размерность индикатора Заключение модели Пропорция/Порог Краткий обзор KDJ Крест смерти K < D Краткосрочная динамика снижается, температура падает. StochRSI 20‑80 Нейтральная зона Нормальный темп, никаких экстремальных сигналов. Точка пивот S1 ≤ Цена < Пивот Между S1-Пивот Чуть левее центрального пивота, в умеренно низком положении. Группа МА 1-2 Покупка 20-40% продаж Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд. MACD Крест смерти DIF < DEA Наблюдается медвежий момент. BOLL (20,2) Средняя < Цена ≤ Верхняя Между средней и верхней полосой Относительно сильный, но не слишком сильный. RSI (14) Нейтрально 30‑70 В пределах нормы, еще есть запас. Группа EMA 1-2 Покупка 20-40% продаж Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд.

AT_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,14831, находясь в переходной зоне между ключевым уровнем S1 (0,1483) и центральным уровнем (0,1495). Цена колеблется вблизи краткосрочной поддержки, не сумев эффективно пробить сопротивление центрального уровня. Система скользящих средних демонстрирует сигналы покупки на коротком периоде, что создаёт структурное расхождение с формацией «смертельного пересечения» MACD. Такое несоответствие индикаторов указывает на отсутствие чёткого рыночного консенсуса по направлению движения: быки и медведи удерживают баланс в узком диапазоне. Распределение динамики рынка характеризуется разделением показателей на быстрые и медленные компоненты. MA и EMA сигнализируют о покупке, что свидетельствует о незначительном смещении краткосрочного ценового центра вверх. MACD остаётся в состоянии «смертельного пересечения», что указывает на сохраняющееся давление коррекции на среднесрочном горизонте. RSI находится в нейтральной зоне, а значения KDJ и StochRSI сходятся, что свидетельствует о снижении волатильности до минимальных значений. Боллинджеры сужаются, рынок переходит в фазу низковолатильной консолидации; энергия движения временно рассредоточена, и пока отсутствуют признаки одностороннего усиления тренда. Ближайший ключевой уровень сопротивления — центральный уровень 0,1495, который находится примерно в 0,8% от текущего курса. Следующее сопротивление расположено на уровне R1 — 0,1507, что соответствует расстоянию около 1,6% от текущей цены. Внизу ближайшая поддержка — уровень S1 (0,1483), находящийся менее чем в 0,1% от текущего курса. Следующая поддержка — S2 (0,147), примерно в 0,9% от текущего уровня. Уровни близко расположены друг к другу, пространство для дальнейшего движения ограничено, а торговый диапазон чётко определён в пределах ±1% от текущего значения.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.