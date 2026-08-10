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Текущая цена APRO сегодня составляет 0,1458 RUB. Рыночная капитализация AT составляет 36 450 000 RUB. Отслеживайте обновления цен AT в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена APRO сегодня составляет 0,1458 RUB. Рыночная капитализация AT составляет 36 450 000 RUB. Отслеживайте обновления цен AT в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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APRO Курс (AT)

Текущая цена 1 AT в RUB:

₽12,0201328
₽12,0201328₽12,0201328
-3,09%1D
RUB
График цены APRO (AT) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 16:12:15 (UTC+8)

Сегодняшняя цена APRO

Текущая цена APRO (AT) сегодня составляет ₽ 0,1458 с изменением 3,09% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации AT на RUB составляет ₽ 0,1458 за AT.

На данный момент APRO занимает #521 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 36,45M, при оборотном предложении 250,00M AT. В течение последних 24 часов, AT торговался в диапазоне от ₽ 0,14529 (минимум) до ₽ 0,1529 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 72,5384091855237672, тогда как исторический минимум составил ₽ 6,5259643848379914388.

В краткосрочной перспективе AT изменился на 0,00% за последний час и на +8,02% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 53,81K.

Рыночная информация APRO (AT)

No.521

₽ 36,45M
₽ 36,45M₽ 36,45M

₽ 53,81K
₽ 53,81K₽ 53,81K

₽ 145,80M
₽ 145,80M₽ 145,80M

250,00M
250,00M 250,00M

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

25,00%

BSC

Текущая рыночная капитализация APRO составляет ₽ 36,45M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 53,81K. Циркулируещее обращение AT составляет 250,00M, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 145,80M.

История цен APRO в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,14529
₽ 0,14529₽ 0,14529
Мин 24Ч
₽ 0,1529
₽ 0,1529₽ 0,1529
Макс 24Ч

₽ 0,14529
₽ 0,14529₽ 0,14529

₽ 0,1529
₽ 0,1529₽ 0,1529

₽ 72,5384091855237672
₽ 72,5384091855237672₽ 72,5384091855237672

₽ 6,5259643848379914388
₽ 6,5259643848379914388₽ 6,5259643848379914388

0,00%

-3,09%

+8,02%

+8,02%

История цен APRO (AT) в RUB

Отслеживайте изменения цены APRO за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0,383265-3,09%
30 дней₽ -0,0066-4,34%
60 дней₽ +0,02139+17,19%
90 дней₽ -0,01332-8,38%
Изменение цены APRO сегодня

Сегодня для AT зафиксировано изменение ₽ -0,383265 (-3,09%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены APRO за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,0066 (-4,34%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены APRO за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то AT изменился на ₽ +0,02139 (+17,19%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены APRO за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,01332 (-8,38%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены APRO (AT)?

Просмотеть страницу истории цен APRO.

Анализ по APRO

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний APRO, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке APRO: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке AT: Медвежье, бычье 45% | медвежье 55%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJКрест смертиK < DКраткосрочная динамика снижается, температура падает.
StochRSI20‑80Нейтральная зонаНормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
Точка пивотS1 ≤ Цена < ПивотМежду S1-ПивотЧуть левее центрального пивота, в умеренно низком положении.
Группа МА1-2 Покупка20-40% продажБольшинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
MACDКрест смертиDIF < DEAНаблюдается медвежий момент.
BOLL (20,2)Средняя < Цена ≤ ВерхняяМежду средней и верхней полосойОтносительно сильный, но не слишком сильный.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA1-2 Покупка20-40% продажБольшинство МА направлены вниз, медвежий тренд.

AT_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,14831, находясь в переходной зоне между ключевым уровнем S1 (0,1483) и центральным уровнем (0,1495). Цена колеблется вблизи краткосрочной поддержки, не сумев эффективно пробить сопротивление центрального уровня. Система скользящих средних демонстрирует сигналы покупки на коротком периоде, что создаёт структурное расхождение с формацией «смертельного пересечения» MACD. Такое несоответствие индикаторов указывает на отсутствие чёткого рыночного консенсуса по направлению движения: быки и медведи удерживают баланс в узком диапазоне. Распределение динамики рынка характеризуется разделением показателей на быстрые и медленные компоненты. MA и EMA сигнализируют о покупке, что свидетельствует о незначительном смещении краткосрочного ценового центра вверх. MACD остаётся в состоянии «смертельного пересечения», что указывает на сохраняющееся давление коррекции на среднесрочном горизонте. RSI находится в нейтральной зоне, а значения KDJ и StochRSI сходятся, что свидетельствует о снижении волатильности до минимальных значений. Боллинджеры сужаются, рынок переходит в фазу низковолатильной консолидации; энергия движения временно рассредоточена, и пока отсутствуют признаки одностороннего усиления тренда. Ближайший ключевой уровень сопротивления — центральный уровень 0,1495, который находится примерно в 0,8% от текущего курса. Следующее сопротивление расположено на уровне R1 — 0,1507, что соответствует расстоянию около 1,6% от текущей цены. Внизу ближайшая поддержка — уровень S1 (0,1483), находящийся менее чем в 0,1% от текущего курса. Следующая поддержка — S2 (0,147), примерно в 0,9% от текущего уровня. Уровни близко расположены друг к другу, пространство для дальнейшего движения ограничено, а торговый диапазон чётко определён в пределах ±1% от текущего значения.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены APRO?

Цены на APRO (AT) зависят от нескольких ключевых факторов:

1. Настроения рынка и уровень доверия инвесторов
2. Объем торгов и уровень ликвидности
3. Общие тенденции на рынке криптовалют
4. Прогресс в разработке проекта и обновлениях
5. Объявления о партнерствах и сотрудничествах
6. Регуляторные новости, влияющие на криптовалютный рынок
7. Динамика спроса и предложения
8. Паттерны технического анализа
9. Уровень вовлеченности сообщества и показатели принятия
10. Макроэкономические факторы, влияющие на цифровые активы

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену APRO?

Люди хотят знать текущую цену APRO(AT) по нескольким ключевым причинам: принятие обоснованных торговых решений, отслеживание эффективности портфеля, выявление возможностей для покупки/продажи, оценка рыночных тенденций и управление инвестиционным риском. Данные о ценах в режиме реального времени помогают трейдерам грамотно планировать входы и выходы из сделок.

Прогноз цены APRO

Прогноз цены APRO (AT) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена AT в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены APRO (AT) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена APRO потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену APRO достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены AT, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены APRO».

Как купить и инвестировать APRO в Россия

Готовы приступить к работе с APRO? Покупка AT на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить APRO. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке APRO (AT).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и APRO будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке APRO (AT)

Что вы можете сделать с APRO

Владение APRO позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое APRO (AT)

APRO – это децентрализованная сеть оракулов, созданная для экосистемы Bitcoin. Она обеспечивает надежные, быстрые и экономичные решения для передачи данных. Проект стремится построить безопасную и доверенную вычислительную платформу, объединяя офчейн-вычисления с проверкой ончейн. Такой подход расширяет доступ к данным и вычислительные возможности, предоставляя DApp-проектам услуги с индивидуальной логикой вычислений.

Источники APRO

Для более глубокого понимания APRO рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт APRO
Обозреватель блоков

Категория :

Binance Alpha SpotlightEthereum EcosystemInfrastructure

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Страница обновлена: 2026-08-10 16:12:15 (UTC+8)

Важные обновления индустрии APRO (AT)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о APRO

AT USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по AT с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами AT USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте APRO (AT) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы APRO в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
AT/USDT
₽12,0160118
₽12,0160118₽12,0160118
-3,15%
362.84K (USDT)
AT/USDC
₽12,0052972
₽12,0052972₽12,0052972
-3,20%
377.01K (USDT)

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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