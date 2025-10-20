Текущая цена Ai Xovia сегодня составляет 1.407205 USD. Следите за обновлениями цены AIX к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены AIX прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Ai Xovia сегодня составляет 1.407205 USD. Следите за обновлениями цены AIX к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены AIX прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о AIX

Информация о цене AIX

Whitepaper AIX

Официальный сайт AIX

Токеномика AIX

Прогноз цен AIX

История AIX

Руководство по покупке AIX

Конвертер валют AIX в фиат

AIX на споте

Премаркет

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип Ai Xovia

Ai Xovia Курс (AIX)

Текущая цена 1 AIX в USD:

$1,409238
$1,409238$1,409238
+20,34%1D
USD
График цены Ai Xovia (AIX) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 22:13:00 (UTC+8)

Информация о ценах Ai Xovia (AIX) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 1,055779
$ 1,055779$ 1,055779
Мин 24Ч
$ 1,478155
$ 1,478155$ 1,478155
Макс 24Ч

$ 1,055779
$ 1,055779$ 1,055779

$ 1,478155
$ 1,478155$ 1,478155

$ 51,257963
$ 51,257963$ 51,257963

$ 2,6605668343705937
$ 2,6605668343705937$ 2,6605668343705937

+2,36%

+20,34%

-3,85%

-3,85%

Текущая цена Ai Xovia (AIX) составляет $ 1,407205. За последние 24 часа AIX торговался в диапазоне от $ 1,055779 до $ 1,478155, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена AIX за все время составляет $ 51,257963, а минимальная – $ 2,6605668343705937.

Что касается краткосрочной динамики, AIX изменился на +2,36% за последний час, на +20,34% за 24 часа и на -3,85% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Ai Xovia (AIX)

No.3481

--
----

$ 2,27M
$ 2,27M$ 2,27M

$ 140,72M
$ 140,72M$ 140,72M

--
----

100 000 000
100 000 000 100 000 000

99 999 989,148041565
99 999 989,148041565 99 999 989,148041565

SOL

Текущая рыночная капитализация Ai Xovia составляет --, при 24-часовом объеме торгов $ 2,27M. Циркулируещее обращение AIX составляет --, а общее предложение – 99999989.148041565. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 140,72M.

История цен Ai Xovia (AIX) в USD

Отслеживайте изменения цены Ai Xovia за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,23819097+20,34%
30 дней$ -3,428833-70,91%
60 дней$ -12,602795-89,96%
90 дней$ -11,652795-89,23%
Изменение цены Ai Xovia сегодня

Сегодня для AIX зафиксировано изменение $ +0,23819097 (+20,34%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Ai Xovia за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ -3,428833 (-70,91%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Ai Xovia за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то AIX изменился на $ -12,602795 (-89,96%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Ai Xovia за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ -11,652795 (-89,23%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Ai Xovia (AIX)?

Просмотеть страницу истории цен Ai Xovia.

Что такое Ai Xovia (AIX)

AiXovia – это финансовая экосистема на базе Solana, использующая уникальную модель гибридного интеллекта для предоставления торговых сигналов на основе ИИ криптотрейдерам и пользователям DeFi, стремящимся получить проверяемое преимущество на волатильных рынках.

Ai Xovia доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в Ai Xovia. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга AIX, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о Ai Xovia в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки Ai Xovia простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены Ai Xovia (USD)

Сколько будет стоить Ai Xovia (AIX) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Ai Xovia (AIX) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Ai Xovia.

Проверьте прогноз цены Ai Xovia!

Токеномика Ai Xovia (AIX)

Понимание токеномики Ai Xovia (AIX) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена AIX прямо сейчас!

Как купить Ai Xovia (AIX)

Ищете как купить Ai Xovia? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести Ai Xovia на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

AIX на местную валюту

1 Ai Xovia (AIX) в VND
37 030,599575
1 Ai Xovia (AIX) в AUD
A$2,15302365
1 Ai Xovia (AIX) в GBP
1,05540375
1 Ai Xovia (AIX) в EUR
1,2101963
1 Ai Xovia (AIX) в USD
$1,407205
1 Ai Xovia (AIX) в MYR
RM5,9384051
1 Ai Xovia (AIX) в TRY
59,0744659
1 Ai Xovia (AIX) в JPY
¥213,89516
1 Ai Xovia (AIX) в ARS
ARS$1 899,0512916
1 Ai Xovia (AIX) в RUB
114,2931901
1 Ai Xovia (AIX) в INR
123,59481515
1 Ai Xovia (AIX) в IDR
Rp23 453,4072853
1 Ai Xovia (AIX) в PHP
82,47628505
1 Ai Xovia (AIX) в EGP
￡E.66,9548139
1 Ai Xovia (AIX) в BRL
R$7,5707629
1 Ai Xovia (AIX) в CAD
C$1,95601495
1 Ai Xovia (AIX) в BDT
171,7915864
1 Ai Xovia (AIX) в NGN
2 057,3055659
1 Ai Xovia (AIX) в COP
$5 496,89453125
1 Ai Xovia (AIX) в ZAR
R.24,3727906
1 Ai Xovia (AIX) в UAH
58,9618895
1 Ai Xovia (AIX) в TZS
T.Sh.3 491,8103429
1 Ai Xovia (AIX) в VES
Bs295,51305
1 Ai Xovia (AIX) в CLP
$1 332,623135
1 Ai Xovia (AIX) в PKR
Rs398,2953032
1 Ai Xovia (AIX) в KZT
757,37180305
1 Ai Xovia (AIX) в THB
฿46,0718917
1 Ai Xovia (AIX) в TWD
NT$43,3700581
1 Ai Xovia (AIX) в AED
د.إ5,16444235
1 Ai Xovia (AIX) в CHF
Fr1,11169195
1 Ai Xovia (AIX) в HKD
HK$10,93398285
1 Ai Xovia (AIX) в AMD
֏538,32627275
1 Ai Xovia (AIX) в MAD
.د.م13,0307183
1 Ai Xovia (AIX) в MXN
$25,892572
1 Ai Xovia (AIX) в SAR
ريال5,27701875
1 Ai Xovia (AIX) в ETB
Br213,0789811
1 Ai Xovia (AIX) в KES
KSh181,7264537
1 Ai Xovia (AIX) в JOD
د.أ0,997708345
1 Ai Xovia (AIX) в PLN
5,1222262
1 Ai Xovia (AIX) в RON
лв6,14948585
1 Ai Xovia (AIX) в SEK
kr13,1995829
1 Ai Xovia (AIX) в BGN
лв2,3641044
1 Ai Xovia (AIX) в HUF
Ft472,6801595
1 Ai Xovia (AIX) в CZK
29,4950168
1 Ai Xovia (AIX) в KWD
د.ك0,43060473
1 Ai Xovia (AIX) в ILS
4,62970445
1 Ai Xovia (AIX) в BOB
Bs9,72378655
1 Ai Xovia (AIX) в AZN
2,3922485
1 Ai Xovia (AIX) в TJS
SM13,0307183
1 Ai Xovia (AIX) в GEL
3,7994535
1 Ai Xovia (AIX) в AOA
Kz1 282,76586185
1 Ai Xovia (AIX) в BHD
.د.ب0,52910908
1 Ai Xovia (AIX) в BMD
$1,407205
1 Ai Xovia (AIX) в DKK
kr9,04832815
1 Ai Xovia (AIX) в HNL
L36,9532033
1 Ai Xovia (AIX) в MUR
64,0559716
1 Ai Xovia (AIX) в NAD
$24,4290788
1 Ai Xovia (AIX) в NOK
kr14,0439059
1 Ai Xovia (AIX) в NZD
$2,4485367
1 Ai Xovia (AIX) в PAB
B/.1,407205
1 Ai Xovia (AIX) в PGK
K5,910261
1 Ai Xovia (AIX) в QAR
ر.ق5,1222262
1 Ai Xovia (AIX) в RSD
дин.142,11363295
1 Ai Xovia (AIX) в UZS
soʻm16 954,27320895
1 Ai Xovia (AIX) в ALL
L117,34682495
1 Ai Xovia (AIX) в ANG
ƒ2,51889695
1 Ai Xovia (AIX) в AWG
ƒ2,532969
1 Ai Xovia (AIX) в BBD
$2,81441
1 Ai Xovia (AIX) в BAM
KM2,3641044
1 Ai Xovia (AIX) в BIF
Fr4 149,847545
1 Ai Xovia (AIX) в BND
$1,8293665
1 Ai Xovia (AIX) в BSD
$1,407205
1 Ai Xovia (AIX) в JMD
$225,8282584
1 Ai Xovia (AIX) в KHR
5 674,20236125
1 Ai Xovia (AIX) в KMF
Fr596,65492
1 Ai Xovia (AIX) в LAK
30 591,41243165
1 Ai Xovia (AIX) в LKR
රු427,07264545
1 Ai Xovia (AIX) в MDL
L23,88026885
1 Ai Xovia (AIX) в MGA
Ar6 310,3293815
1 Ai Xovia (AIX) в MOP
P11,25764
1 Ai Xovia (AIX) в MVR
21,5302365
1 Ai Xovia (AIX) в MWK
MK2 438,8269855
1 Ai Xovia (AIX) в MZN
MT89,9203995
1 Ai Xovia (AIX) в NPR
रु197,7685907
1 Ai Xovia (AIX) в PYG
9 979,89786
1 Ai Xovia (AIX) в RWF
Fr2 041,854455
1 Ai Xovia (AIX) в SBD
$11,58129715
1 Ai Xovia (AIX) в SCR
19,23649235
1 Ai Xovia (AIX) в SRD
$55,7816062
1 Ai Xovia (AIX) в SVC
$12,31304375
1 Ai Xovia (AIX) в SZL
L24,4290788
1 Ai Xovia (AIX) в TMT
m4,93928955
1 Ai Xovia (AIX) в TND
د.ت4,13436829
1 Ai Xovia (AIX) в TTD
$9,5408499
1 Ai Xovia (AIX) в UGX
Sh4 902,70222
1 Ai Xovia (AIX) в XAF
Fr793,66362
1 Ai Xovia (AIX) в XCD
$3,7994535
1 Ai Xovia (AIX) в XOF
Fr793,66362
1 Ai Xovia (AIX) в XPF
Fr143,53491
1 Ai Xovia (AIX) в BWP
P18,856547
1 Ai Xovia (AIX) в BZD
$2,82848205
1 Ai Xovia (AIX) в CVE
$133,9096278
1 Ai Xovia (AIX) в DJF
Fr250,48249
1 Ai Xovia (AIX) в DOP
$89,28715725
1 Ai Xovia (AIX) в DZD
د.ج183,5276761
1 Ai Xovia (AIX) в FJD
$3,2365715
1 Ai Xovia (AIX) в GNF
Fr12 235,647475
1 Ai Xovia (AIX) в GTQ
Q10,7791903
1 Ai Xovia (AIX) в GYD
$294,387286
1 Ai Xovia (AIX) в ISK
kr171,67901

Источники Ai Xovia

Для более глубокого понимания Ai Xovia рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Ai Xovia
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Ai Xovia

Сколько стоит Ai Xovia (AIX) на сегодня?
Актуальная цена AIX в USD – 1,407205 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена AIX в USD?
Текущая цена AIX в USD составляет $ 1,407205. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Ai Xovia?
Рыночная капитализация AIX составляет -- USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение AIX?
Циркулирующее предложение AIX составляет -- USD.
Какова была максимальная цена (ATH) AIX?
AIX достиг максимальной цены (ATH) в 51,257963 USD.
Какова была минимальная цена AIX за все время (ATL)?
AIX достиг минимальной цены (ATL) в 2,6605668343705937 USD.
Каков объем торгов AIX?
Объем торгов за последние 24 часа для AIX составляет $ 2,27M USD.
Вырастет ли AIX в цене в этом году?
AIX может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены AIX для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-23 22:13:00 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Ai Xovia (AIX)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут
10-21 15:53:36Новости отрасли
Вчера спот-ETF Bitcoin зафиксировал чистый отток в размере 40.40 миллионов долларов, в то время как спот-ETF блокчейн Ethereum имел чистый отток в размере 145.7 миллионов долларов
10-20 18:31:42Новости отрасли
Общая рыночная капитализация криптовалют восстанавливается до 3.868 триллиона долларов, с 24-часовым ростом на 3,7%

Главные новости

ChainLink оказался одним из самых пострадавших альткоинов из топ-20

October 20, 2025

Поддержка усиливается: эфир пытается закрепиться выше $4000

October 18, 2025

Волатильность BTC обострилась до максимума с марта 2025 года

October 15, 2025
Посмотреть больше

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

Калькулятор AIX в USD

Сумма

AIX
AIX
USD
USD

1 AIX = 1,407205 USD

Торговля AIX

AIX/USDT
$1,409238
$1,409238$1,409238
+20,24%

Присоединяйтесь к MEXC сейчас

-- комиссия мейкера на споте, -- комиссия тейкера на споте
-- комиссия мейкера на фьючерсах, -- комиссия тейкера на фьючерсах