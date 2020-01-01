Рынки
Купить крипто
Спот
В тренде
Фьючерсы
Фьючерсы M-Day
Популярные запросы
Горячие события
Торговля
Mobile
Отсканируйте, чтобы скачать приложение MEXC для удобной торговли
Не удается скачать?
Клиент Windows
Подробнее
XEN Crypto
XEN/USDT
--
--
--
Макс 24ч
0.0000000000
Мин 24ч
0.0000000000
Объем 24ч (XEN)
0.00
Сумма 24ч (USDT)
0.00
Макс 24ч
0.0000000000
Мин 24ч
0.0000000000
Объем 24ч (XEN)
0.00
Сумма 24ч (USDT)
0.00
График
Информация о токене
Loading..
Базовый
TradingView
Глубина
XEN
XEN is a self-custodial exchange of value. The XEN token is a valuable entity, intended to be optimal for p2p exchange - thus a medium of exchange.
Обзор
Название криптовалюты
XEN
Время выпуска
--
Связанные ссылки
White paper
Официальный веб-сайт
Block Explorer
Цена выпуска
--
Макс. предложение
--
Книга ордеров
0.0000000001
0.0000000001
0.000000001
0.00000001
0.0000001
0.000001
0.00001
Цена(USDT)
(XEN)
(USDT)
0.0000000000
≈
$
0.00
Сделки на рынке
Сумма()
Цена()
Сумма
()
Время
Спот
5X-X Фьючерсы
Спот
5X-X Фьючерсы
Мейкер
0.00%
/ Тейкер
0.00%
В тренде
Купить XEN
Продать XEN
Лимит
Маркет
Перевод
Купить за
USD
Доступно
--
USDT
Цена
USDT
Сумма
XEN
Всего
USDT
Купить XEN
Доступно
--
XEN
Цена
USDT
Сумма
XEN
Всего
USDT
Продать XEN
Открытые ордера
(0)
История ордеров
История сделок
Открытые позиции (0)
Открытые ордера
(0)
История ордеров
История сделок
Открытые позиции (0)
Скрыть другие пары
Торговая пара
Дата
Тип
Сторона
Все
Покупка
Продажа
Цена
Количество
Сумма ордера
Исполнено
Условия триггера
Отменить все
Все
Лимит
Стоп-лимит
Только размещение
Сеть стабильна
Документы API
Документы API
Соцсети
Отправить запрос
Отправить запрос
Онлайн-поддержка клиентов
Онлайн-поддержка клиентов
Loading...