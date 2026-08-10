Block Street Курс (BSB)
Текущая цена Block Street (BSB) сегодня составляет ₽ 0.1437 с изменением 3.06% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации BSB на RUB составляет ₽ 0.1437 за BSB.
На данный момент Block Street занимает #342 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 31,99M, при оборотном предложении 222,65M BSB. В течение последних 24 часов, BSB торговался в диапазоне от ₽ 0.13692 (минимум) до ₽ 0.1525 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 178.2006137639472525, тогда как исторический минимум составил ₽ 6.62427780983219460.
В краткосрочной перспективе BSB изменился на +0.54% за последний час и на +15.73% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 263,18K.
No.342
22.26%
BSC
Текущая рыночная капитализация Block Street составляет ₽ 31,99M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 263,18K. Циркулируещее обращение BSB составляет 222,65M, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 143.70M.
+0.54%
-3.06%
+15.73%
+15.73%
Отслеживайте изменения цены Block Street за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ -0.3739875
|-3.06%
|30 дней
|₽ +0.00495
|+3.56%
|60 дней
|₽ -0.1356
|-48.55%
|90 дней
|₽ -0.35993
|-71.47%
Сегодня для BSB зафиксировано изменение ₽ -0.3739875 (-3.06%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +0.00495 (+3.56%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то BSB изменился на ₽ -0.1356 (-48.55%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0.35993 (-71.47%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Block Street (BSB)?
Просмотеть страницу истории цен Block Street.
Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Block Street, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
Текущее общее настроение на рынке BSB: Медвежье, бычье 45% | медвежье 55%;
|Размерность индикатора
|Заключение модели
|Пропорция/Порог
|Краткий обзор
|KDJ
|Крест смерти
|K < D
|Краткосрочная динамика снижается, температура падает.
|StochRSI
|< 20
|Зона перепроданности
|Краткосрочное падение слишком быстрое, следите за возможностью отскока.
|Точка пивот
|Цена < S2
|Ниже S2
|Ниже, чем недавний «самый дешевый» диапазон, в низкой территории.
|Группа МА
|3-4 Покупка
|40–60% нейтрально
|МА смешаны между бычьими и медвежьими, направление неясно.
|MACD
|Крест смерти
|DIF < DEA
|Наблюдается медвежий момент.
|BOLL (20,2)
|Цена < Нижняя полоса
|Касание или прорыв нижней полосы
|Входит в «дешевую» зону, волатильность растет.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|В пределах нормы, еще есть запас.
|Группа EMA
|5-6 Покупка
|60–80% покупок
|Большинство МА направлены вверх, преобладает бычий тренд.
BSB_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,14102. Цена находится в диапазоне ниже ключевого уровня S2 — 0,14547. Текущая структура расположена в нижней части центрального диапазона, близко к уровню 0,14964. Средние скользящие MA3–MA4 и EMA5–EMA6 образуют схему, указывающую на сигнал покупки. Индикатор MACD формирует «медвежий» пересечение (голова и плечи). Показатель RSI находится в нейтральной зоне. Линии быстрых и медленных индикаторов демонстрируют разнонаправленное движение. Длинные позиции сосредоточены около краткосрочных средних скользящих, тогда как короткие позиции проявляют силу через медвежье пересечение MACD. Волатильность остаётся в пределах обычного диапазона, без признаков экстремального расширения. Ближайший опорный уровень сопротивления — точка S2 на отметке 0,14547. Это значение соответствует примерно 3,1% роста по отношению к текущей цене. Ключевое сопротивление выше располагается на уровне центрального диапазона — 0,14964. Нижний дальний уровень поддержки ориентирован на точку S1 — 0,14696. Однако логика здесь ошибочна: так как данная точка выше текущей цены, оба уровня S1 и S2 следует рассматривать как уровни сопротивления. Ближайшее сопротивление S2 отстоит от текущей цены на 3,1%, вторичное сопротивление S1 — на 4,2%, а основной уровень сопротивления в центральном диапазоне — на 6,1%.
Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.
В 2040 году цена Block Street потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
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Block Street – это первый в мире унифицированный уровень ликвидности, соединяющий токенизированные акции, RWA и рынки DeFi.
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