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Текущая цена Block Street сегодня составляет 0.1437 RUB. Рыночная капитализация BSB составляет 31,994,805 RUB. Отслеживайте обновления цен BSB в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Block Street сегодня составляет 0.1437 RUB. Рыночная капитализация BSB составляет 31,994,805 RUB. Отслеживайте обновления цен BSB в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Block Street Курс (BSB)

Текущая цена 1 BSB в RUB:

₽11.847825
₽11.847825₽11.847825
-3,06%1D
RUB
График цены Block Street (BSB) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 16:49:13 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Block Street

Текущая цена Block Street (BSB) сегодня составляет ₽ 0.1437 с изменением 3.06% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации BSB на RUB составляет ₽ 0.1437 за BSB.

На данный момент Block Street занимает #342 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 31,99M, при оборотном предложении 222,65M BSB. В течение последних 24 часов, BSB торговался в диапазоне от ₽ 0.13692 (минимум) до ₽ 0.1525 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 178.2006137639472525, тогда как исторический минимум составил ₽ 6.62427780983219460.

В краткосрочной перспективе BSB изменился на +0.54% за последний час и на +15.73% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 263,18K.

Рыночная информация Block Street (BSB)

No.342

₽ 31,99M
₽ 31,99M₽ 31,99M

₽ 263,18K
₽ 263,18K₽ 263,18K

₽ 143.70M
₽ 143.70M₽ 143.70M

222,65M
222,65M 222,65M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

22.26%

BSC

Текущая рыночная капитализация Block Street составляет ₽ 31,99M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 263,18K. Циркулируещее обращение BSB составляет 222,65M, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 143.70M.

История цен Block Street в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0.13692
₽ 0.13692₽ 0.13692
Мин 24Ч
₽ 0.1525
₽ 0.1525₽ 0.1525
Макс 24Ч

₽ 0.13692
₽ 0.13692₽ 0.13692

₽ 0.1525
₽ 0.1525₽ 0.1525

₽ 178.2006137639472525
₽ 178.2006137639472525₽ 178.2006137639472525

₽ 6.62427780983219460
₽ 6.62427780983219460₽ 6.62427780983219460

+0.54%

-3.06%

+15.73%

+15.73%

История цен Block Street (BSB) в RUB

Отслеживайте изменения цены Block Street за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0.3739875-3.06%
30 дней₽ +0.00495+3.56%
60 дней₽ -0.1356-48.55%
90 дней₽ -0.35993-71.47%
Изменение цены Block Street сегодня

Сегодня для BSB зафиксировано изменение ₽ -0.3739875 (-3.06%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Block Street за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +0.00495 (+3.56%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Block Street за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то BSB изменился на ₽ -0.1356 (-48.55%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Block Street за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0.35993 (-71.47%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Block Street (BSB)?

Просмотеть страницу истории цен Block Street.

Анализ по Block Street

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Block Street, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке Block Street: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке BSB: Медвежье, бычье 45% | медвежье 55%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJКрест смертиK < DКраткосрочная динамика снижается, температура падает.
StochRSI< 20Зона перепроданностиКраткосрочное падение слишком быстрое, следите за возможностью отскока.
Точка пивотЦена < S2Ниже S2Ниже, чем недавний «самый дешевый» диапазон, в низкой территории.
Группа МА3-4 Покупка40–60% нейтральноМА смешаны между бычьими и медвежьими, направление неясно.
MACDКрест смертиDIF < DEAНаблюдается медвежий момент.
BOLL (20,2)Цена < Нижняя полосаКасание или прорыв нижней полосыВходит в «дешевую» зону, волатильность растет.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA5-6 Покупка60–80% покупокБольшинство МА направлены вверх, преобладает бычий тренд.

BSB_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,14102. Цена находится в диапазоне ниже ключевого уровня S2 — 0,14547. Текущая структура расположена в нижней части центрального диапазона, близко к уровню 0,14964. Средние скользящие MA3–MA4 и EMA5–EMA6 образуют схему, указывающую на сигнал покупки. Индикатор MACD формирует «медвежий» пересечение (голова и плечи). Показатель RSI находится в нейтральной зоне. Линии быстрых и медленных индикаторов демонстрируют разнонаправленное движение. Длинные позиции сосредоточены около краткосрочных средних скользящих, тогда как короткие позиции проявляют силу через медвежье пересечение MACD. Волатильность остаётся в пределах обычного диапазона, без признаков экстремального расширения. Ближайший опорный уровень сопротивления — точка S2 на отметке 0,14547. Это значение соответствует примерно 3,1% роста по отношению к текущей цене. Ключевое сопротивление выше располагается на уровне центрального диапазона — 0,14964. Нижний дальний уровень поддержки ориентирован на точку S1 — 0,14696. Однако логика здесь ошибочна: так как данная точка выше текущей цены, оба уровня S1 и S2 следует рассматривать как уровни сопротивления. Ближайшее сопротивление S2 отстоит от текущей цены на 3,1%, вторичное сопротивление S1 — на 4,2%, а основной уровень сопротивления в центральном диапазоне — на 6,1%.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Прогноз цены Block Street

Прогноз цены Block Street (BSB) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена BSB в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0.00%.
Прогноз цены Block Street (BSB) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Block Street потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Block Street достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены BSB, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Block Street».

Как купить и инвестировать Block Street в Россия

Готовы приступить к работе с Block Street? Покупка BSB на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Block Street. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Block Street (BSB).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Block Street будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Block Street (BSB)

Что вы можете сделать с Block Street

Владение Block Street позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое Block Street (BSB)

Block Street – это первый в мире унифицированный уровень ликвидности, соединяющий токенизированные акции, RWA и рынки DeFi.

Источники Block Street

Для более глубокого понимания Block Street рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Block Street
Обозреватель блоков

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Base EcosystemBase MemeBinance Alpha Spotlight

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Страница обновлена: 2026-08-10 16:49:13 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Block Street (BSB)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Block Street

BSB USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по BSB с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами BSB USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте Block Street (BSB) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Block Street в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
BSB/USDT
₽11.821425
₽11.821425₽11.821425
-3.26%
1.86M (USDT)

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