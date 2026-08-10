Сегодняшняя цена Block Street

Текущая цена Block Street (BSB) сегодня составляет ₽ 0.1437 с изменением 3.06% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации BSB на RUB составляет ₽ 0.1437 за BSB.

На данный момент Block Street занимает #342 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 31,99M, при оборотном предложении 222,65M BSB. В течение последних 24 часов, BSB торговался в диапазоне от ₽ 0.13692 (минимум) до ₽ 0.1525 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 178.2006137639472525, тогда как исторический минимум составил ₽ 6.62427780983219460.

В краткосрочной перспективе BSB изменился на +0.54% за последний час и на +15.73% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 263,18K.

Рыночная информация Block Street (BSB)

Место No.342 Рыночная капитализация ₽ 31,99M₽ 31,99M ₽ 31,99M Объем (24Ч) ₽ 263,18K₽ 263,18K ₽ 263,18K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 143.70M₽ 143.70M ₽ 143.70M Оборотное предложение 222,65M 222,65M 222,65M Макс. предложение 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Общее предложение 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Коэффициент обращения 22.26% Публичный блокчейн BSC

Текущая рыночная капитализация Block Street составляет ₽ 31,99M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 263,18K. Циркулируещее обращение BSB составляет 222,65M, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 143.70M.