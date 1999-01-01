PUNDIAI

Pundi AI — это децентрализованный набор инструментов, предназначенный для предоставления пользователям права собственности и контроля над своими личными данными. Он решает растущую потребность в решениях, ориентированных на пользователя, путем сочетания технологии блокчейн с инновационными инструментами AI данных, такими как Pundi AI Data Platform, Pundi AIFX Omnilayer, Pundi AI Data Marketplace и Purse+. Pundi AI был создан компанией Pundi X в 2024 году и демократизирует разработку искусственного интеллекта через децентрализованный набор инструментов. Он предоставляет услуги от омнислоя, платформы для аннотирования и пометки данных, агентов AI до рынка AI для торговли данными.

Название криптовалютыPUNDIAI

МестоNo.

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение0

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум,

Наименьшая цена,

Публичный блокчейнFXEVM

ВведениеPundi AI — это децентрализованный набор инструментов, предназначенный для предоставления пользователям права собственности и контроля над своими личными данными. Он решает растущую потребность в решениях, ориентированных на пользователя, путем сочетания технологии блокчейн с инновационными инструментами AI данных, такими как Pundi AI Data Platform, Pundi AIFX Omnilayer, Pundi AI Data Marketplace и Purse+. Pundi AI был создан компанией Pundi X в 2024 году и демократизирует разработку искусственного интеллекта через децентрализованный набор инструментов. Он предоставляет услуги от омнислоя, платформы для аннотирования и пометки данных, агентов AI до рынка AI для торговли данными.

Сектор

Соцсети

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от ответственности: Данные предоставлены и не должны рассматриваться как инвестиционный совет.