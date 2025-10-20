Текущая цена Hemi сегодня составляет 0.05625 USD. Следите за обновлениями цены HEMI к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены HEMI прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Hemi сегодня составляет 0.05625 USD. Следите за обновлениями цены HEMI к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены HEMI прямо сейчас на MEXC.

Hemi Курс (HEMI)

Текущая цена 1 HEMI в USD:

-6,09%1D
USD
График цены Hemi (HEMI) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 22:03:27 (UTC+8)

Информация о ценах Hemi (HEMI) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
Мин 24Ч
Макс 24Ч

+0,01%

-6,09%

-12,31%

-12,31%

Текущая цена Hemi (HEMI) составляет $ 0,05625. За последние 24 часа HEMI торговался в диапазоне от $ 0,05469 до $ 0,06007, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена HEMI за все время составляет $ 0,19259179461442666, а минимальная – $ 0,015350458365510373.

Что касается краткосрочной динамики, HEMI изменился на +0,01% за последний час, на -6,09% за 24 часа и на -12,31% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Hemi (HEMI)

No.471

9,77%

BSC

Текущая рыночная капитализация Hemi составляет $ 54,98M, при 24-часовом объеме торгов $ 224,41K. Циркулируещее обращение HEMI составляет 977,50M, а общее предложение – 10000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 562,50M.

История цен Hemi (HEMI) в USD

Отслеживайте изменения цены Hemi за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,0036478-6,09%
30 дней$ -0,1165-67,44%
60 дней$ +0,05125+1 025,00%
90 дней$ +0,05125+1 025,00%
Изменение цены Hemi сегодня

Сегодня для HEMI зафиксировано изменение $ -0,0036478 (-6,09%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Hemi за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ -0,1165 (-67,44%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Hemi за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то HEMI изменился на $ +0,05125 (+1 025,00%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Hemi за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ +0,05125 (+1 025,00%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Hemi (HEMI)?

Просмотеть страницу истории цен Hemi.

Что такое Hemi (HEMI)

Hemi – это модульная сеть на базе Bitcoin и Ethereum, обеспечивающая превосходное масштабирование, безопасность и совместимость. В то время как другие проекты подходят к Bitcoin и Ethereum как к экосистемам, ограничивая потенциал обеих, Hemi рассматривает их как компоненты единой суперсети. Это открывает новые уровни программируемости, переносимости и потенциала для Bitcoin DeFi и многого другого. Соучредителями Hemi являются Джефф Гарзик (бывший разработчик ядра Bitcoin) и Макс Санчес (изобретатель протокола консенсуса Proof-of-Proof), а окружает их команда известных блокчейн-инженеров, стратегических партнеров и инвесторов.

Hemi доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в Hemi. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга HEMI, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о Hemi в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки Hemi простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены Hemi (USD)

Сколько будет стоить Hemi (HEMI) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Hemi (HEMI) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Hemi.

Проверьте прогноз цены Hemi!

Токеномика Hemi (HEMI)

Понимание токеномики Hemi (HEMI) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена HEMI прямо сейчас!

Как купить Hemi (HEMI)

Ищете как купить Hemi? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести Hemi на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

HEMI на местную валюту

Источники Hemi

Для более глубокого понимания Hemi рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Hemi
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Hemi

Сколько стоит Hemi (HEMI) на сегодня?
Актуальная цена HEMI в USD – 0,05625 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена HEMI в USD?
Текущая цена HEMI в USD составляет $ 0,05625. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Hemi?
Рыночная капитализация HEMI составляет $ 54,98M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение HEMI?
Циркулирующее предложение HEMI составляет 977,50M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) HEMI?
HEMI достиг максимальной цены (ATH) в 0,19259179461442666 USD.
Какова была минимальная цена HEMI за все время (ATL)?
HEMI достиг минимальной цены (ATL) в 0,015350458365510373 USD.
Каков объем торгов HEMI?
Объем торгов за последние 24 часа для HEMI составляет $ 224,41K USD.
Вырастет ли HEMI в цене в этом году?
HEMI может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены HEMI для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии Hemi (HEMI)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут
10-21 15:53:36Новости отрасли
Вчера спот-ETF Bitcoin зафиксировал чистый отток в размере 40.40 миллионов долларов, в то время как спот-ETF блокчейн Ethereum имел чистый отток в размере 145.7 миллионов долларов
10-20 18:31:42Новости отрасли
Общая рыночная капитализация криптовалют восстанавливается до 3.868 триллиона долларов, с 24-часовым ростом на 3,7%

Главные новости

ChainLink оказался одним из самых пострадавших альткоинов из топ-20

October 20, 2025

Поддержка усиливается: эфир пытается закрепиться выше $4000

October 18, 2025

Волатильность BTC обострилась до максимума с марта 2025 года

October 15, 2025
Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

