Сегодняшняя цена Sleepless AI

Текущая цена Sleepless AI (SLEEPLESSAI) сегодня составляет ₽ 0.01794 с изменением 2.12% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации SLEEPLESSAI на RUB составляет ₽ 0.01794 за SLEEPLESSAI.

На данный момент Sleepless AI занимает #895 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 9,98M, при оборотном предложении 556,31M SLEEPLESSAI. В течение последних 24 часов, SLEEPLESSAI торговался в диапазоне от ₽ 0.01782 (минимум) до ₽ 0.01848 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 196.543907068478427395, тогда как исторический минимум составил ₽ 1.4037872417885022252.

В краткосрочной перспективе SLEEPLESSAI изменился на 0.00% за последний час и на +2.98% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 67,29K.

Рыночная информация Sleepless AI (SLEEPLESSAI)

Место No.895 Рыночная капитализация ₽ 9,98M₽ 9,98M ₽ 9,98M Объем (24Ч) ₽ 67,29K₽ 67,29K ₽ 67,29K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 17.94M₽ 17.94M ₽ 17.94M Оборотное предложение 556,31M 556,31M 556,31M Макс. предложение 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Общее предложение 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Коэффициент обращения 55.63% Публичный блокчейн BSC

Текущая рыночная капитализация Sleepless AI составляет ₽ 9,98M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 67,29K. Циркулируещее обращение SLEEPLESSAI составляет 556,31M, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 17.94M.