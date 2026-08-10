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Текущая цена Sleepless AI сегодня составляет 0.01794 RUB. Рыночная капитализация SLEEPLESSAI составляет 9,980,246.2200402 RUB. Отслеживайте обновления цен SLEEPLESSAI в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Sleepless AI сегодня составляет 0.01794 RUB. Рыночная капитализация SLEEPLESSAI составляет 9,980,246.2200402 RUB. Отслеживайте обновления цен SLEEPLESSAI в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Sleepless AI Курс (SLEEPLESSAI)

Текущая цена 1 SLEEPLESSAI в RUB:

₽1.4855799
₽1.4855799₽1.4855799
-2.12%1D
RUB
График цены Sleepless AI (SLEEPLESSAI) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 22:30:27 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Sleepless AI

Текущая цена Sleepless AI (SLEEPLESSAI) сегодня составляет ₽ 0.01794 с изменением 2.12% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации SLEEPLESSAI на RUB составляет ₽ 0.01794 за SLEEPLESSAI.

На данный момент Sleepless AI занимает #895 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 9,98M, при оборотном предложении 556,31M SLEEPLESSAI. В течение последних 24 часов, SLEEPLESSAI торговался в диапазоне от ₽ 0.01782 (минимум) до ₽ 0.01848 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 196.543907068478427395, тогда как исторический минимум составил ₽ 1.4037872417885022252.

В краткосрочной перспективе SLEEPLESSAI изменился на 0.00% за последний час и на +2.98% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 67,29K.

Рыночная информация Sleepless AI (SLEEPLESSAI)

No.895

₽ 9,98M
₽ 9,98M₽ 9,98M

₽ 67,29K
₽ 67,29K₽ 67,29K

₽ 17.94M
₽ 17.94M₽ 17.94M

556,31M
556,31M 556,31M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

55.63%

BSC

Текущая рыночная капитализация Sleepless AI составляет ₽ 9,98M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 67,29K. Циркулируещее обращение SLEEPLESSAI составляет 556,31M, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 17.94M.

История цен Sleepless AI в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0.01782
₽ 0.01782₽ 0.01782
Мин 24Ч
₽ 0.01848
₽ 0.01848₽ 0.01848
Макс 24Ч

₽ 0.01782
₽ 0.01782₽ 0.01782

₽ 0.01848
₽ 0.01848₽ 0.01848

₽ 196.543907068478427395
₽ 196.543907068478427395₽ 196.543907068478427395

₽ 1.4037872417885022252
₽ 1.4037872417885022252₽ 1.4037872417885022252

0.00%

-2.12%

+2.98%

+2.98%

История цен Sleepless AI (SLEEPLESSAI) в RUB

Отслеживайте изменения цены Sleepless AI за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0.0321764-2.12%
30 дней₽ -0.00235-11.59%
60 дней₽ -0.00362-16.80%
90 дней₽ -0.00726-28.81%
Изменение цены Sleepless AI сегодня

Сегодня для SLEEPLESSAI зафиксировано изменение ₽ -0.0321764 (-2.12%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Sleepless AI за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0.00235 (-11.59%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Sleepless AI за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то SLEEPLESSAI изменился на ₽ -0.00362 (-16.80%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Sleepless AI за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0.00726 (-28.81%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Sleepless AI (SLEEPLESSAI)?

Просмотеть страницу истории цен Sleepless AI.

Анализ по Sleepless AI

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Sleepless AI, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какие факторы влияют на цены Sleepless AI?

Несколько факторов влияют на цены токенов Sleepless AI (AI):

1. Настроения рынка в отношении токенов, связанных с ИИ и игровой индустрией.
2. Уровень внедрения платформы и рост числа пользователей.
3. Полезность токена и вознаграждения за стейкинг.
4. Объявления о партнерствах и интеграциях.
5. Общие тренды на рынке криптовалют.
6. Объем торгов и ликвидность.
7. Достижение ключевых этапов разработки и прогресс по дорожной карте.
8. Конкуренция со сторонними проектами, ориентированными на ИИ и игровые технологии.
9. Регуляторные новости, затрагивающие криптовалютный рынок.
10. Вовлеченность сообщества и активность в социальных сетях.

Все эти факторы взаимодействуют друг с другом, создавая ценовую волатильность, характерную для развивающихся криптовалютных проектов.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену Sleepless AI?

Люди хотят знать текущую цену Sleepless AI по нескольким ключевым причинам: принятие торговых решений, отслеживание портфеля, определение оптимального момента для покупки/продажи, расчет прибыли и убытков, а также получение актуальной информации о трендах в секторе AI-криптовалют. Данные о ценах в режиме реального времени помогают инвесторам принимать обоснованные решения относительно точек входа и выхода.

Прогноз цены Sleepless AI

Прогноз цены Sleepless AI (SLEEPLESSAI) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена SLEEPLESSAI в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0.00%.
Прогноз цены Sleepless AI (SLEEPLESSAI) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Sleepless AI потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Sleepless AI достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены SLEEPLESSAI, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Sleepless AI».

Как купить и инвестировать Sleepless AI в Россия

Готовы приступить к работе с Sleepless AI? Покупка SLEEPLESSAI на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Sleepless AI. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Sleepless AI (SLEEPLESSAI).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Sleepless AI будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Sleepless AI (SLEEPLESSAI)

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Что такое Sleepless AI (SLEEPLESSAI)

Sleepless AI представляет собой революционную игровую платформу Web3+AI, гениально сочетающую искусственный интеллект и технологию блокчейн. По своей сути Sleepless AI стремится произвести революцию в игровой индустрии благодаря своему уникальному подходу и обширному опыту своей команды.

Источники Sleepless AI

Для более глубокого понимания Sleepless AI рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Sleepless AI
Обозреватель блоков

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Страница обновлена: 2026-08-10 22:30:27 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Sleepless AI (SLEEPLESSAI)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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SLEEPLESSAI USDT (фьючерсная торговля)

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
SLEEPLESSAI/USDT
₽1.4855799
₽1.4855799₽1.4855799
-1.96%
3.71M (USDT)

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1 SLEEPLESSAI = 1.4830998 RUB