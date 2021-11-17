AINETWORK

AI Network стремится стать «Интернетом для ИИ» в эпоху Web3, предлагая платформу, на которой люди могут беспрепятственно создавать искусственный интеллект и взаимодействовать с ним, способствуя сотрудничеству и улучшая человеческий опыт.

Название криптовалютыAINETWORK

МестоNo.4477

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0.00%

Оборотное предложение0

Макс. предложение0

Общее предложение700,000,000

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум0.7370651155252147,2021-11-16

Наименьшая цена0,2021-11-17

Публичный блокчейнETH

ВведениеAI Network стремится стать «Интернетом для ИИ» в эпоху Web3, предлагая платформу, на которой люди могут беспрепятственно создавать искусственный интеллект и взаимодействовать с ним, способствуя сотрудничеству и улучшая человеческий опыт.

Сектор

Соцсети

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