GRAMPUS

GRAM Ecosystem – это экосистема Web3-игр от GRAMPUS, глобального разработчика казуальных игр. Она была создана для создания захватывающего и увлекательного игрового опыта, который находит отклик как у игроков, так и у игровых студий благодаря технологиям блокчейна и искусственного интеллекта. Одним из ключевых проектов является Norma in Metaland – перезапуск в формате Web3 популярной игры Cooking Adventure, которой наслаждаются более 33 миллионов игроков по всему миру. Эта версия привносит в жанр кулинарных симуляторов механику владения внутриигровыми активами на блокчейне и модель play-to-own. Другой флагманский проект – Juicy Adventure, казуальный шутер, действие которого разворачивается в причудливом мире, где гигантский блендер падает на деревню животных, создавая уникальный игровой процесс и новый взгляд на многопользовательские казуальные игры. GRAM Ecosystem стремится выйти за рамки традиционного игрового издательства, создавая устойчивую игровую среду, основанную на технологиях Web3.

Название криптовалютыGRAMPUS

МестоNo.

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение0

Общее предложение1,000,000,000

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум,

Наименьшая цена,

Публичный блокчейнBASE

ВведениеGRAM Ecosystem – это экосистема Web3-игр от GRAMPUS, глобального разработчика казуальных игр. Она была создана для создания захватывающего и увлекательного игрового опыта, который находит отклик как у игроков, так и у игровых студий благодаря технологиям блокчейна и искусственного интеллекта. Одним из ключевых проектов является Norma in Metaland – перезапуск в формате Web3 популярной игры Cooking Adventure, которой наслаждаются более 33 миллионов игроков по всему миру. Эта версия привносит в жанр кулинарных симуляторов механику владения внутриигровыми активами на блокчейне и модель play-to-own. Другой флагманский проект – Juicy Adventure, казуальный шутер, действие которого разворачивается в причудливом мире, где гигантский блендер падает на деревню животных, создавая уникальный игровой процесс и новый взгляд на многопользовательские казуальные игры. GRAM Ecosystem стремится выйти за рамки традиционного игрового издательства, создавая устойчивую игровую среду, основанную на технологиях Web3.

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