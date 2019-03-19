Celer Network Курс (CELR)
Текущая цена Celer Network (CELR) сегодня составляет ₽ 0,00195 с изменением 0,36% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации CELR на RUB составляет ₽ 0,00195 за CELR.
На данный момент Celer Network занимает #768 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 15,22M, при оборотном предложении 7,80B CELR. В течение последних 24 часов, CELR торговался в диапазоне от ₽ 0,001858 (минимум) до ₽ 0,002032 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 16,4197695749597608, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,0838058542547864.
В краткосрочной перспективе CELR изменился на 0,00% за последний час и на +19,70% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 56,41K.
No.768
78,03%
2019-03-19 00:00:00
ETH
Текущая рыночная капитализация Celer Network составляет ₽ 15,22M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 56,41K. Циркулируещее обращение CELR составляет 7,80B, а общее предложение – 10000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 19,50M.
0,00%
+0,36%
+19,70%
+19,70%
Отслеживайте изменения цены Celer Network за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ +0,00057776
|+0,36%
|30 дней
|₽ +0,000123
|+6,73%
|60 дней
|₽ -0,000185
|-8,67%
|90 дней
|₽ -0,001082
|-35,69%
Сегодня для CELR зафиксировано изменение ₽ +0,00057776 (+0,36%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +0,000123 (+6,73%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то CELR изменился на ₽ -0,000185 (-8,67%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,001082 (-35,69%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
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Просмотеть страницу истории цен Celer Network.
Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Celer Network, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
Текущее общее настроение на рынке CELR: Медвежье, бычье 45% | медвежье 55%;
|Размерность индикатора
|Заключение модели
|Пропорция/Порог
|Краткий обзор
|KDJ
|Золотой крест
|K > D
|Краткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
|StochRSI
|> 80
|Зона перекупленности
|Краткосрочный рост слишком быстрый, следите за риском отката.
|Точка пивот
|S2 ≤ Цена < S1
|Между S2‑S1
|Ниже центрального пивота, входит в зону низкой цены.
|Группа МА
|0 Покупка
|0-20% продаж
|Все МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.
|MACD
|Золотой крест
|DIF > DEA
|Наблюдается бычий момент.
|BOLL (20,2)
|Средняя < Цена ≤ Верхняя
|Между средней и верхней полосой
|Относительно сильный, но не слишком сильный.
|RSI (14)
|Перекупленность
|> 70
|Рост незначительный, но в краткосрочной перспективе возможна пауза.
|Группа EMA
|1-2 Покупка
|20-40% продаж
|Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
CELR_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,001954. Цена находится в небольшом диапазоне ниже ключевого уровня S1 — 0,001955, а также расположена у нижней границы нисходящего канала, образованного центральным уровнем 0,001984 и поддержкой S2 на отметке 0,001936. Краткосрочные скользящие средние демонстрируют бычью конфигурацию, тогда как долгосрочные остаются в давящем положении. Индикаторные сигналы проявляются в виде слоистой структуры внутри системы ключевых уровней, при этом цена пока не смогла эффективно пробить зону сопротивления центрального уровня. MACD формирует «золотое пересечение»: быстрая и медленная линии расходятся выше нулевой оси. RSI достигает зоны перекупленности; высокие значения индикатора свидетельствуют о концентрации продажной активности. KDJ и StochRSI разворачиваются вниз с верхних значений, образуя структуру дивергенции с MACD. Полосы Боллинджера сужаются, что указывает на снижение волатильности; направления быстрых и медленных индикаторов расходятся, что говорит о наличии коррекционных потребностей в краткосрочной перспективе. Рынок находится на этапе перехода между различными фазами движений. Ближайший ключевой уровень сопротивления — S1 на отметке 0,001955, расстояние до текущей цены составляет всего 0,000001. Выше расположен центральный уровень сопротивления 0,001984, от которого цена отстаёт на 0,000030. Далёкий ориентир — уровень сопротивления R1 на отметке 0,002003. Снизу ближайшая поддержка S2 находится на уровне 0,001936, расстояние до текущей цены составляет 0,000018. Если цена не сумеет закрепиться выше уровня S1, последует тестирование надёжности поддержки S2.
Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.
В 2040 году цена Celer Network потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
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Celer Network is a leading layer-2 scaling platform that enables fast, easy and secure off-chain transactions for not only payment transactions, but also generalized off-chain smart contract. It enables everyone to quickly build, operate, and use highly scalable decentralized applications through innovations in off-chain scaling techniques and incentive-aligned cryptoeconomics.
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|Время (UTC+8)
|Тип
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