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Текущая цена Celer Network сегодня составляет 0,00195 RUB. Рыночная капитализация CELR составляет 15 216 677,00863284 RUB. Отслеживайте обновления цен CELR в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Celer Network сегодня составляет 0,00195 RUB. Рыночная капитализация CELR составляет 15 216 677,00863284 RUB. Отслеживайте обновления цен CELR в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Celer Network Курс (CELR)

Текущая цена 1 CELR в RUB:

₽0,16106536
₽0,16106536₽0,16106536
+0,36%1D
RUB
График цены Celer Network (CELR) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 17:08:59 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Celer Network

Текущая цена Celer Network (CELR) сегодня составляет ₽ 0,00195 с изменением 0,36% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации CELR на RUB составляет ₽ 0,00195 за CELR.

На данный момент Celer Network занимает #768 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 15,22M, при оборотном предложении 7,80B CELR. В течение последних 24 часов, CELR торговался в диапазоне от ₽ 0,001858 (минимум) до ₽ 0,002032 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 16,4197695749597608, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,0838058542547864.

В краткосрочной перспективе CELR изменился на 0,00% за последний час и на +19,70% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 56,41K.

Рыночная информация Celer Network (CELR)

No.768

₽ 15,22M
₽ 15,22M₽ 15,22M

₽ 56,41K
₽ 56,41K₽ 56,41K

₽ 19,50M
₽ 19,50M₽ 19,50M

7,80B
7,80B 7,80B

10 000 000 000
10 000 000 000 10 000 000 000

10 000 000 000
10 000 000 000 10 000 000 000

78,03%

2019-03-19 00:00:00

₽ 0,553688
₽ 0,553688₽ 0,553688

ETH

Текущая рыночная капитализация Celer Network составляет ₽ 15,22M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 56,41K. Циркулируещее обращение CELR составляет 7,80B, а общее предложение – 10000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 19,50M.

История цен Celer Network в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,001858
₽ 0,001858₽ 0,001858
Мин 24Ч
₽ 0,002032
₽ 0,002032₽ 0,002032
Макс 24Ч

₽ 0,001858
₽ 0,001858₽ 0,001858

₽ 0,002032
₽ 0,002032₽ 0,002032

₽ 16,4197695749597608
₽ 16,4197695749597608₽ 16,4197695749597608

₽ 0,0838058542547864
₽ 0,0838058542547864₽ 0,0838058542547864

0,00%

+0,36%

+19,70%

+19,70%

История цен Celer Network (CELR) в RUB

Отслеживайте изменения цены Celer Network за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ +0,00057776+0,36%
30 дней₽ +0,000123+6,73%
60 дней₽ -0,000185-8,67%
90 дней₽ -0,001082-35,69%
Изменение цены Celer Network сегодня

Сегодня для CELR зафиксировано изменение ₽ +0,00057776 (+0,36%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Celer Network за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +0,000123 (+6,73%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Celer Network за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то CELR изменился на ₽ -0,000185 (-8,67%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Celer Network за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,001082 (-35,69%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Celer Network (CELR)?

Просмотеть страницу истории цен Celer Network.

Анализ по Celer Network

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Celer Network, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке Celer Network: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке CELR: Медвежье, бычье 45% | медвежье 55%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJЗолотой крестK > DКраткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
StochRSI> 80Зона перекупленностиКраткосрочный рост слишком быстрый, следите за риском отката.
Точка пивотS2 ≤ Цена < S1Между S2‑S1Ниже центрального пивота, входит в зону низкой цены.
Группа МА0 Покупка0-20% продажВсе МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.
MACDЗолотой крестDIF > DEAНаблюдается бычий момент.
BOLL (20,2)Средняя < Цена ≤ ВерхняяМежду средней и верхней полосойОтносительно сильный, но не слишком сильный.
RSI (14)Перекупленность> 70Рост незначительный, но в краткосрочной перспективе возможна пауза.
Группа EMA1-2 Покупка20-40% продажБольшинство МА направлены вниз, медвежий тренд.

CELR_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,001954. Цена находится в небольшом диапазоне ниже ключевого уровня S1 — 0,001955, а также расположена у нижней границы нисходящего канала, образованного центральным уровнем 0,001984 и поддержкой S2 на отметке 0,001936. Краткосрочные скользящие средние демонстрируют бычью конфигурацию, тогда как долгосрочные остаются в давящем положении. Индикаторные сигналы проявляются в виде слоистой структуры внутри системы ключевых уровней, при этом цена пока не смогла эффективно пробить зону сопротивления центрального уровня. MACD формирует «золотое пересечение»: быстрая и медленная линии расходятся выше нулевой оси. RSI достигает зоны перекупленности; высокие значения индикатора свидетельствуют о концентрации продажной активности. KDJ и StochRSI разворачиваются вниз с верхних значений, образуя структуру дивергенции с MACD. Полосы Боллинджера сужаются, что указывает на снижение волатильности; направления быстрых и медленных индикаторов расходятся, что говорит о наличии коррекционных потребностей в краткосрочной перспективе. Рынок находится на этапе перехода между различными фазами движений. Ближайший ключевой уровень сопротивления — S1 на отметке 0,001955, расстояние до текущей цены составляет всего 0,000001. Выше расположен центральный уровень сопротивления 0,001984, от которого цена отстаёт на 0,000030. Далёкий ориентир — уровень сопротивления R1 на отметке 0,002003. Снизу ближайшая поддержка S2 находится на уровне 0,001936, расстояние до текущей цены составляет 0,000018. Если цена не сумеет закрепиться выше уровня S1, последует тестирование надёжности поддержки S2.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены Celer Network?

Несколько ключевых факторов влияют на цены токена CELR:

1. Уровень внедрения и принятия решений Celer в сфере масштабирования на уровне второго слоя, а также использование технологии межцепочечного моста.
2. Общая рыночная настроение в сфере криптовалют и корреляция с биткоином.
3. Показатели использования сети, включая объем транзакций и количество активных пользователей.
4. Анонсы партнерств с дефи-протоколами и блокчейн-проектами.
5. Спрос на токен для стейкинга, управления и оплаты сетевых комиссий.
6. Конкуренция со стороны других решений для масштабирования, таких как Polygon и Arbitrum.
7. Регуляторные изменения, затрагивающие инфраструктуру DeFi и блокчейна.
8. Технические разработки и обновления протокола.
9. Объем торгов и ликвидность на крупных биржах.
10. Общий уровень рисковой склонности инвесторов к альткоинам.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену Celer Network?

Люди хотят знать текущую цену CELR для принятия торговых решений, отслеживания портфеля, определения рыночного момента и планирования инвестиций. Цены в режиме реального времени помогают трейдерам выявлять точки входа/выхода, оценивать волатильность и управлять рисками. Инвесторы отслеживают ежедневные колебания, чтобы оценить результаты своих инвестиций и принимать обоснованные решения о покупке, продаже или сохранении своих позиций по CELR.

Прогноз цены Celer Network

Прогноз цены Celer Network (CELR) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена CELR в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Celer Network (CELR) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Celer Network потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Celer Network достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены CELR, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Celer Network».

Как купить и инвестировать Celer Network в Россия

Готовы приступить к работе с Celer Network? Покупка CELR на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Celer Network. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Celer Network (CELR).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Celer Network будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Celer Network (CELR)

Что вы можете сделать с Celer Network

Владение Celer Network позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое Celer Network (CELR)

Celer Network is a leading layer-2 scaling platform that enables fast, easy and secure off-chain transactions for not only payment transactions, but also generalized off-chain smart contract. It enables everyone to quickly build, operate, and use highly scalable decentralized applications through innovations in off-chain scaling techniques and incentive-aligned cryptoeconomics.

Источники Celer Network

Для более глубокого понимания Celer Network рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Celer Network
Обозреватель блоков

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Arbitrum EcosystemBinance LaunchpadBridge Governance Tokens

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Страница обновлена: 2026-08-10 17:08:59 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Celer Network (CELR)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Celer Network

CELR USDT (фьючерсная торговля)

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Торгуйте Celer Network (CELR) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Celer Network в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
CELR/USDT
₽0,161148
₽0,161148₽0,161148
+0,20%
28.83M (USDT)

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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