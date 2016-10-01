Сегодняшняя цена Zcash

Текущая цена Zcash (ZEC) сегодня составляет ₽ 499,6 с изменением 0,48% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ZEC на RUB составляет ₽ 499,6 за ZEC.

На данный момент Zcash занимает #12 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 8,35B, при оборотном предложении 16,71M ZEC. В течение последних 24 часов, ZEC торговался в диапазоне от ₽ 498,5 (минимум) до ₽ 520,41 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 490 198,48388671875, тогда как исторический минимум составил ₽ 1 317,454370464843875.

В краткосрочной перспективе ZEC изменился на -0,22% за последний час и на +1,57% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 1,63M.

Рыночная информация Zcash (ZEC)

Место No.12 Рыночная капитализация ₽ 8,35B₽ 8,35B ₽ 8,35B Объем (24Ч) ₽ 1,63M₽ 1,63M ₽ 1,63M Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 10,49B₽ 10,49B ₽ 10,49B Оборотное предложение 16,71M 16,71M 16,71M Макс. предложение 21 000 000 21 000 000 21 000 000 Общее предложение 16 707 875,4155448 16 707 875,4155448 16 707 875,4155448 Коэффициент обращения 79,56% Доля рынка 0,35% Дата выпуска 2016-10-01 00:00:00 Публичный блокчейн ZEC

Текущая рыночная капитализация Zcash составляет ₽ 8,35B, при 24-часовом объеме торгов ₽ 1,63M. Циркулируещее обращение ZEC составляет 16,71M, а общее предложение – 16707875.4155448. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 10,49B.