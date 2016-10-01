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Текущая цена Zcash сегодня составляет 499,6 RUB. Рыночная капитализация ZEC составляет 8 347 254 557,60618208 RUB. Отслеживайте обновления цен ZEC в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Zcash сегодня составляет 499,6 RUB. Рыночная капитализация ZEC составляет 8 347 254 557,60618208 RUB. Отслеживайте обновления цен ZEC в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Zcash Курс (ZEC)

Текущая цена 1 ZEC в RUB:

₽41 197,2
₽41 197,2₽41 197,2
-0,48%1D
RUB
График цены Zcash (ZEC) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 00:34:39 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Zcash

Текущая цена Zcash (ZEC) сегодня составляет ₽ 499,6 с изменением 0,48% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ZEC на RUB составляет ₽ 499,6 за ZEC.

На данный момент Zcash занимает #12 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 8,35B, при оборотном предложении 16,71M ZEC. В течение последних 24 часов, ZEC торговался в диапазоне от ₽ 498,5 (минимум) до ₽ 520,41 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 490 198,48388671875, тогда как исторический минимум составил ₽ 1 317,454370464843875.

В краткосрочной перспективе ZEC изменился на -0,22% за последний час и на +1,57% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 1,63M.

Рыночная информация Zcash (ZEC)

No.12

₽ 8,35B
₽ 8,35B₽ 8,35B

₽ 1,63M
₽ 1,63M₽ 1,63M

₽ 10,49B
₽ 10,49B₽ 10,49B

16,71M
16,71M 16,71M

21 000 000
21 000 000 21 000 000

16 707 875,4155448
16 707 875,4155448 16 707 875,4155448

79,56%

0,35%

2016-10-01 00:00:00

ZEC

Текущая рыночная капитализация Zcash составляет ₽ 8,35B, при 24-часовом объеме торгов ₽ 1,63M. Циркулируещее обращение ZEC составляет 16,71M, а общее предложение – 16707875.4155448. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 10,49B.

История цен Zcash в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 498,5
₽ 498,5₽ 498,5
Мин 24Ч
₽ 520,41
₽ 520,41₽ 520,41
Макс 24Ч

₽ 498,5
₽ 498,5₽ 498,5

₽ 520,41
₽ 520,41₽ 520,41

₽ 490 198,48388671875
₽ 490 198,48388671875₽ 490 198,48388671875

₽ 1 317,454370464843875
₽ 1 317,454370464843875₽ 1 317,454370464843875

-0,22%

-0,48%

+1,57%

+1,57%

История цен Zcash (ZEC) в RUB

Отслеживайте изменения цены Zcash за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -198,7003-0,48%
30 дней₽ -5,39-1,07%
60 дней₽ +64,19+14,74%
90 дней₽ -54,9-9,91%
Изменение цены Zcash сегодня

Сегодня для ZEC зафиксировано изменение ₽ -198,7003 (-0,48%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Zcash за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -5,39 (-1,07%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Zcash за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то ZEC изменился на ₽ +64,19 (+14,74%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Zcash за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -54,9 (-9,91%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Zcash (ZEC)?

Просмотеть страницу истории цен Zcash.

Анализ по Zcash

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Zcash, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке Zcash: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке ZEC: Бычье, бычье 55% | медвежье 45%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJЗолотой крестK > DКраткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
StochRSI> 80Зона перекупленностиКраткосрочный рост слишком быстрый, следите за риском отката.
Точка пивотS2 ≤ Цена < S1Между S2‑S1Ниже центрального пивота, входит в зону низкой цены.
Группа МА1-2 Покупка20-40% продажБольшинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
MACDЗолотой крестDIF > DEAНаблюдается бычий момент.
BOLL (20,2)Средняя < Цена ≤ ВерхняяМежду средней и верхней полосойОтносительно сильный, но не слишком сильный.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA3-4 Покупка40–60% нейтральноМА смешаны между бычьими и медвежьими, направление неясно.

ZEC_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 509,52 доллара США. Цена находится ниже ключевой точки поддержки S1 — 511,23 доллара, в нижней части диапазона, образованного центральной зоной 517,30 и уровнем поддержки S2 — 507,44. На этом узком коридоре наблюдается баланс между быками и медведями, а структура рынка демонстрирует сужение. Краткосрочные скользящие средние формируют сигнал к покупке, при этом индикатор EMA подтверждает восходящую динамику. MACD показывает пересечение «бычьего» типа, что усиливает уверенность в росте. Индикатор импульса (RSI) находится в нейтральной зоне и не сигнализирует о перекупленности или перепроданности. Волатильность остаётся на низком уровне, а быстрые и медленные индикаторы указывают на потенциал небольшого отката вверх. Ближайший уровень сопротивления — 511,23, который находится всего в 1,71 доллару от текущей цены; его пробой откроет путь к центральной зоне 517,30. Ниже расположен уровень поддержки 507,44, находящийся на расстоянии 2,08 доллара от текущей цены и выступающий важной защитной линией на ближайшее время. Дальний ориентир сопротивления — 521,09, а уровень поддержки — 507,44, которые определяют границы текущего трендового диапазона.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены Zcash?

Цены на Zcash (ZEC) зависят от нескольких ключевых факторов:

1. Спрос на конфиденциальность — как криптовалюта, ориентированная на защиту приватности, отношение регуляторов к анонимным транзакциям существенно влияет на стоимость ZEC.

2. Настроения на рынке — общие тренды в сфере криптовалют и динамика биткоина оказывают влияние на цены ZEC.

3. Уровень принятия — реальное использование в повседневной жизни и поддержка со стороны продавцов способствуют росту спроса.

4. Технологические обновления — модернизация сети и улучшения в области конфиденциальности формируют доверие инвесторов.

5. Регуляторная среда — государственные политики в отношении криптовалют с функцией защиты конфиденциальности создают волатильность цен.

6. Динамика майнинга — изменения в сложности майнинга и размере вознаграждений влияют на предложение.

7. Конкуренция — относительные показатели по сравнению с другими криптовалютами, такими как Monero, определяют рыночную позицию.

8. Объём торгов — уровень ликвидности на биржах влияет на стабильность цен.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену Zcash?

Люди хотят знать текущую цену Zcash (ZEC) по нескольким ключевым причинам: принятие обоснованных торговых решений, управление портфелем, определение оптимального момента для покупки/продажи, отслеживание эффективности инвестиций, а также оставаться в курсе рыночных тенденций. Функции конфиденциальности ZEC делают его привлекательным для инвесторов, ищущих криптовалюты, ориентированные на анонимность.

Прогноз цены Zcash

Прогноз цены Zcash (ZEC) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена ZEC в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Zcash (ZEC) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Zcash потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Zcash достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены ZEC, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Zcash».

Как купить и инвестировать Zcash в Россия

Готовы приступить к работе с Zcash? Покупка ZEC на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Zcash. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Zcash (ZEC).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Zcash будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Zcash (ZEC)

Что вы можете сделать с Zcash

Владение Zcash позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое Zcash (ZEC)

Zcash — это криптовалюта, выросшая из проекта Zerocoin, направленного на повышение анонимности пользователей биткойнов. Первоначально протокол Zerocoin был улучшен и преобразован в Zerocash, что привело к появлению криптовалюты Zcash в 2016 году. Основателем и генеральным директором Zcash является Зуко Уилкокс-О'Хирн. В его команду основателей входит криптограф Мэтью Д. Грин из Университета Джона Хопкинса. Роджер Вер был одним из первых инвесторов Zcash.

Источники Zcash

Для более глубокого понимания Zcash рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Zcash
Обозреватель блоков

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Binance-Peg TokensBNB Chain EcosystemBridged-Tokens

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Страница обновлена: 2026-08-11 00:34:39 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Zcash (ZEC)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Zcash

ZEC USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по ZEC с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами ZEC USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте Zcash (ZEC) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Zcash в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
ZEC/USDT
₽41 246,7
₽41 246,7₽41 246,7
-0,27%
3.21K (USDT)
ZEC/USDC
₽41 230,2
₽41 230,2₽41 230,2
-0,21%
122.18 (USDT)
ZEC/USD1
₽41 301,15
₽41 301,15₽41 301,15
-0,13%
105.64 (USDT)

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