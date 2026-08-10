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Текущая цена Forta сегодня составляет 0,0127 RUB. Рыночная капитализация FORT составляет 8 063 542,2168 RUB. Отслеживайте обновления цен FORT в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Forta сегодня составляет 0,0127 RUB. Рыночная капитализация FORT составляет 8 063 542,2168 RUB. Отслеживайте обновления цен FORT в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Forta Курс (FORT)

Текущая цена 1 FORT в RUB:

₽1,0507357
₽1,0507357₽1,0507357
-2,23%1D
RUB
График цены Forta (FORT) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 18:29:51 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Forta

Текущая цена Forta (FORT) сегодня составляет ₽ 0,0127 с изменением 2,23% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации FORT на RUB составляет ₽ 0,0127 за FORT.

На данный момент Forta занимает #1041 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 8,06M, при оборотном предложении 634,92M FORT. В течение последних 24 часов, FORT торговался в диапазоне от ₽ 0,01262 (минимум) до ₽ 0,01312 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 99,644759737387433751, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,923844357895768344.

В краткосрочной перспективе FORT изменился на 0,00% за последний час и на +5,21% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 57,33K.

Рыночная информация Forta (FORT)

No.1041

₽ 8,06M
₽ 8,06M₽ 8,06M

₽ 57,33K
₽ 57,33K₽ 57,33K

₽ 12,70M
₽ 12,70M₽ 12,70M

634,92M
634,92M 634,92M

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

63,49%

ETH

Текущая рыночная капитализация Forta составляет ₽ 8,06M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 57,33K. Циркулируещее обращение FORT составляет 634,92M, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 12,70M.

История цен Forta в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,01262
₽ 0,01262₽ 0,01262
Мин 24Ч
₽ 0,01312
₽ 0,01312₽ 0,01312
Макс 24Ч

₽ 0,01262
₽ 0,01262₽ 0,01262

₽ 0,01312
₽ 0,01312₽ 0,01312

₽ 99,644759737387433751
₽ 99,644759737387433751₽ 99,644759737387433751

₽ 0,923844357895768344
₽ 0,923844357895768344₽ 0,923844357895768344

0,00%

-2,23%

+5,21%

+5,21%

История цен Forta (FORT) в RUB

Отслеживайте изменения цены Forta за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0,0239658-2,23%
30 дней₽ +0,00071+5,92%
60 дней₽ +0,00009+0,71%
90 дней₽ -0,00484-27,60%
Изменение цены Forta сегодня

Сегодня для FORT зафиксировано изменение ₽ -0,0239658 (-2,23%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Forta за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +0,00071 (+5,92%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Forta за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то FORT изменился на ₽ +0,00009 (+0,71%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Forta за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,00484 (-27,60%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Forta (FORT)?

Просмотеть страницу истории цен Forta.

Анализ по Forta

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Forta, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке Forta: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке FORT: Бычье, бычье 72% | медвежье 28%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJЗолотой крестK > DКраткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
StochRSI> 80Зона перекупленностиКраткосрочный рост слишком быстрый, следите за риском отката.
Точка пивотS2 ≤ Цена < S1Между S2‑S1Ниже центрального пивота, входит в зону низкой цены.
Группа МА7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа≥ 80% покупокВсе МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.
MACDЗолотой крестDIF > DEAНаблюдается бычий момент.
BOLL (20,2)Нижняя ≤ Цена ≤ СредняяМежду нижней и средней полосойОтносительно слабый, но не слишком слабый.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа≥ 80% покупокВсе МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.

【Рыночная структура】 FORT_USDT на 4-часовом таймфрейме зафиксировал цену 0,01411, что находится на 18 базисных пунктов ниже ключевого уровня центрального узла — 0,0143. Показатели скользящих средних (MA и EMA) демонстрируют полное совпадение: сигнал «покупка» для обеих групп индикаторов. Цена при этом располагается выше многопериодной системы скользящих средних. В текущей ситуации рынок находится в фазе тестирования нижней границы центрального узла, а расстояние до верхнего сопротивления R1 на уровне 0,01448 составляет всего 37 базисных пунктов. 【Состояние динамики】 Индикатор MACD сохраняет состояние «золотого пересечения», при этом быстрая и медленная линии находятся в одновременном восходящем положении. Индекс относительной силы (RSI) колеблется в нейтральном диапазоне, при этом распределение рыночной динамики не демонстрирует явной концентрации экстремальных значений. Краткосрочные показатели динамики и средне-/долгосрочные трендовые индикаторы остаются согласованными, а уровень волатильности поддерживается в пределах обычного торгового диапазона. 【Ключевые уровни цен】 Верхнее сопротивление R1 на уровне 0,01448 отстоит от текущей цены всего на 37 базисных пунктов и выступает ближайшей целью для тестирования. Нижняя поддержка S2 на уровне 0,01395 расположена на расстоянии 16 базисных пунктов от текущего курса и служит ориентиром для коррекционного отката. Кроме того, следует обратить внимание на дальний уровень сопротивления R2 на отметке 0,01465, который находится на расстоянии 54 базисных пункта от текущей цены.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены Forta?

Несколько ключевых факторов влияют на цены токена Forta (FORT):

1. Принятие и использование сети — чем больше проектов используют услуги Forta по обнаружению угроз, тем выше спрос.
2. Полезность токена — FORT используется для стейкинга, управления протоколом и оплаты услуг сети.
3. Настроения рынка в отношении решений для обеспечения безопасности Web3.
4. Общие условия криптовалютного рынка и корреляция с биткоином.
5. Анонсы партнерств с крупными DeFi-протоколами.
6. Активность разработчиков и обновления протоколов.
7. Изменения в стейкинговых вознаграждениях и токеномике.
8. Конкуренция со стороны других платформ блокчейн-безопасности.
9. Регуляторные новости, затрагивающие сектор безопасности DeFi.
10. Объём торгов и ликвидность на биржах.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену Forta?

Люди хотят знать текущую цену Forta (FORT) по нескольким ключевым причинам: принятие торговых решений, управление портфелем, определение рыночного момента и анализ инвестиций. Трейдерам необходимы актуальные цены, чтобы покупать или продавать в оптимальные моменты. Инвесторы отслеживают динамику для оценки стоимости своих активов и принятия стратегических решений.

Прогноз цены Forta

Прогноз цены Forta (FORT) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена FORT в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Forta (FORT) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Forta потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Forta достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены FORT, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Forta».

Как купить и инвестировать Forta в Россия

Готовы приступить к работе с Forta? Покупка FORT на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Forta. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Forta (FORT).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Forta будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Forta (FORT)

Что вы можете сделать с Forta

Владение Forta позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое Forta (FORT)

Forta is a decentralized monitoring network to detect threats and anomalies on DeFi, NFT, governance, bridges and other Web3 systems in real-time.

Источники Forta

Для более глубокого понимания Forta рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Forta
Обозреватель блоков

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Страница обновлена: 2026-08-10 18:29:51 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Forta (FORT)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Forta

FORT USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по FORT с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами FORT USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте Forta (FORT) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Forta в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
FORT/USDT
₽1,0490823
₽1,0490823₽1,0490823
-2,45%
4.49M (USDT)

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Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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