Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Forta, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Текущее общее настроение на рынке FORT: Бычье, бычье 72% | медвежье 28%;

Размерность индикатора Заключение модели Пропорция/Порог Краткий обзор KDJ Золотой крест K > D Краткосрочная динамика нарастает, температура повышается. StochRSI > 80 Зона перекупленности Краткосрочный рост слишком быстрый, следите за риском отката. Точка пивот S2 ≤ Цена < S1 Между S2‑S1 Ниже центрального пивота, входит в зону низкой цены. Группа МА 7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа ≥ 80% покупок Все МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных. MACD Золотой крест DIF > DEA Наблюдается бычий момент. BOLL (20,2) Нижняя ≤ Цена ≤ Средняя Между нижней и средней полосой Относительно слабый, но не слишком слабый. RSI (14) Нейтрально 30‑70 В пределах нормы, еще есть запас. Группа EMA 7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа ≥ 80% покупок Все МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.

【Рыночная структура】 FORT_USDT на 4-часовом таймфрейме зафиксировал цену 0,01411, что находится на 18 базисных пунктов ниже ключевого уровня центрального узла — 0,0143. Показатели скользящих средних (MA и EMA) демонстрируют полное совпадение: сигнал «покупка» для обеих групп индикаторов. Цена при этом располагается выше многопериодной системы скользящих средних. В текущей ситуации рынок находится в фазе тестирования нижней границы центрального узла, а расстояние до верхнего сопротивления R1 на уровне 0,01448 составляет всего 37 базисных пунктов. 【Состояние динамики】 Индикатор MACD сохраняет состояние «золотого пересечения», при этом быстрая и медленная линии находятся в одновременном восходящем положении. Индекс относительной силы (RSI) колеблется в нейтральном диапазоне, при этом распределение рыночной динамики не демонстрирует явной концентрации экстремальных значений. Краткосрочные показатели динамики и средне-/долгосрочные трендовые индикаторы остаются согласованными, а уровень волатильности поддерживается в пределах обычного торгового диапазона. 【Ключевые уровни цен】 Верхнее сопротивление R1 на уровне 0,01448 отстоит от текущей цены всего на 37 базисных пунктов и выступает ближайшей целью для тестирования. Нижняя поддержка S2 на уровне 0,01395 расположена на расстоянии 16 базисных пунктов от текущего курса и служит ориентиром для коррекционного отката. Кроме того, следует обратить внимание на дальний уровень сопротивления R2 на отметке 0,01465, который находится на расстоянии 54 базисных пункта от текущей цены.

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