Текущая цена Overtake сегодня составляет 0.29934 USD. Следите за обновлениями цены TAKE к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены TAKE прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Overtake сегодня составляет 0.29934 USD. Следите за обновлениями цены TAKE к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены TAKE прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о TAKE

Информация о цене TAKE

Whitepaper TAKE

Официальный сайт TAKE

Токеномика TAKE

Прогноз цен TAKE

История TAKE

Руководство по покупке TAKE

Конвертер валют TAKE в фиат

TAKE на споте

Фьючерсы TAKE USDT-M

Премаркет

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип Overtake

Overtake Курс (TAKE)

Текущая цена 1 TAKE в USD:

$0,29824
$0,29824$0,29824
-0,43%1D
USD
График цены Overtake (TAKE) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 23:14:15 (UTC+8)

Информация о ценах Overtake (TAKE) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,27478
$ 0,27478$ 0,27478
Мин 24Ч
$ 0,30502
$ 0,30502$ 0,30502
Макс 24Ч

$ 0,27478
$ 0,27478$ 0,27478

$ 0,30502
$ 0,30502$ 0,30502

--
----

--
----

+4,07%

-0,43%

-5,23%

-5,23%

Текущая цена Overtake (TAKE) составляет $ 0,29934. За последние 24 часа TAKE торговался в диапазоне от $ 0,27478 до $ 0,30502, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена TAKE за все время составляет --, а минимальная – --.

Что касается краткосрочной динамики, TAKE изменился на +4,07% за последний час, на -0,43% за 24 часа и на -5,23% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Overtake (TAKE)

--
----

$ 460,57K
$ 460,57K$ 460,57K

$ 299,34M
$ 299,34M$ 299,34M

--
----

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

SUI

Текущая рыночная капитализация Overtake составляет --, при 24-часовом объеме торгов $ 460,57K. Циркулируещее обращение TAKE составляет --, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 299,34M.

История цен Overtake (TAKE) в USD

Отслеживайте изменения цены Overtake за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,001288-0,43%
30 дней$ +0,11238+60,10%
60 дней$ +0,27634+1 201,47%
90 дней$ +0,27634+1 201,47%
Изменение цены Overtake сегодня

Сегодня для TAKE зафиксировано изменение $ -0,001288 (-0,43%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Overtake за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ +0,11238 (+60,10%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Overtake за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то TAKE изменился на $ +0,27634 (+1 201,47%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Overtake за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ +0,27634 (+1 201,47%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Overtake (TAKE)?

Просмотеть страницу истории цен Overtake.

Что такое Overtake (TAKE)

OVERTAKE – это P2P маркетплейс на Sui, который позволяет игрокам легко торговать игровыми предметами, аккаунтами и валютами. Разработанный для многомиллиардного рынка игровых активов Web2, он использует мультиподписной смарт-контракт эскроу для обеспечения безопасных, малозатратных транзакций с мгновенным расчетом.

Overtake доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в Overtake. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга TAKE, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о Overtake в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки Overtake простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены Overtake (USD)

Сколько будет стоить Overtake (TAKE) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Overtake (TAKE) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Overtake.

Проверьте прогноз цены Overtake!

Токеномика Overtake (TAKE)

Понимание токеномики Overtake (TAKE) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена TAKE прямо сейчас!

Как купить Overtake (TAKE)

Ищете как купить Overtake? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести Overtake на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

TAKE на местную валюту

1 Overtake (TAKE) в VND
7 877,1321
1 Overtake (TAKE) в AUD
A$0,4579902
1 Overtake (TAKE) в GBP
0,224505
1 Overtake (TAKE) в EUR
0,2574324
1 Overtake (TAKE) в USD
$0,29934
1 Overtake (TAKE) в MYR
RM1,2632148
1 Overtake (TAKE) в TRY
12,5662932
1 Overtake (TAKE) в JPY
¥45,49968
1 Overtake (TAKE) в ARS
ARS$403,9653168
1 Overtake (TAKE) в RUB
24,3722628
1 Overtake (TAKE) в INR
26,2790586
1 Overtake (TAKE) в IDR
Rp4 988,9980044
1 Overtake (TAKE) в PHP
17,5353372
1 Overtake (TAKE) в EGP
￡E.14,2276302
1 Overtake (TAKE) в BRL
R$1,6104492
1 Overtake (TAKE) в CAD
C$0,4160826
1 Overtake (TAKE) в BDT
36,5434272
1 Overtake (TAKE) в NGN
437,6290932
1 Overtake (TAKE) в COP
$1 169,296875
1 Overtake (TAKE) в ZAR
R.5,178582
1 Overtake (TAKE) в UAH
12,542346
1 Overtake (TAKE) в TZS
T.Sh.742,7762892
1 Overtake (TAKE) в VES
Bs62,8614
1 Overtake (TAKE) в CLP
$283,17564
1 Overtake (TAKE) в PKR
Rs84,7251936
1 Overtake (TAKE) в KZT
161,1077814
1 Overtake (TAKE) в THB
฿9,7973982
1 Overtake (TAKE) в TWD
NT$9,2106918
1 Overtake (TAKE) в AED
د.إ1,0985778
1 Overtake (TAKE) в CHF
Fr0,2364786
1 Overtake (TAKE) в HKD
HK$2,3258718
1 Overtake (TAKE) в AMD
֏114,512517
1 Overtake (TAKE) в MAD
.د.م2,7718884
1 Overtake (TAKE) в MXN
$5,507856
1 Overtake (TAKE) в SAR
ريال1,122525
1 Overtake (TAKE) в ETB
Br45,3260628
1 Overtake (TAKE) в KES
KSh38,6567676
1 Overtake (TAKE) в JOD
د.أ0,21223206
1 Overtake (TAKE) в PLN
1,0895976
1 Overtake (TAKE) в RON
лв1,3081158
1 Overtake (TAKE) в SEK
kr2,8078092
1 Overtake (TAKE) в BGN
лв0,5028912
1 Overtake (TAKE) в HUF
Ft100,4824512
1 Overtake (TAKE) в CZK
6,2681796
1 Overtake (TAKE) в KWD
د.ك0,09159804
1 Overtake (TAKE) в ILS
0,9848286
1 Overtake (TAKE) в BOB
Bs2,0684394
1 Overtake (TAKE) в AZN
0,508878
1 Overtake (TAKE) в TJS
SM2,7718884
1 Overtake (TAKE) в GEL
0,808218
1 Overtake (TAKE) в AOA
Kz272,8693638
1 Overtake (TAKE) в BHD
.د.ب0,11255184
1 Overtake (TAKE) в BMD
$0,29934
1 Overtake (TAKE) в DKK
kr1,9247562
1 Overtake (TAKE) в HNL
L7,8606684
1 Overtake (TAKE) в MUR
13,6259568
1 Overtake (TAKE) в NAD
$5,1965424
1 Overtake (TAKE) в NOK
kr2,9874132
1 Overtake (TAKE) в NZD
$0,5178582
1 Overtake (TAKE) в PAB
B/.0,29934
1 Overtake (TAKE) в PGK
K1,257228
1 Overtake (TAKE) в QAR
ر.ق1,0895976
1 Overtake (TAKE) в RSD
дин.30,2123862
1 Overtake (TAKE) в UZS
soʻm3 606,5051946
1 Overtake (TAKE) в ALL
L24,9619626
1 Overtake (TAKE) в ANG
ƒ0,5358186
1 Overtake (TAKE) в AWG
ƒ0,538812
1 Overtake (TAKE) в BBD
$0,59868
1 Overtake (TAKE) в BAM
KM0,5028912
1 Overtake (TAKE) в BIF
Fr882,75366
1 Overtake (TAKE) в BND
$0,389142
1 Overtake (TAKE) в BSD
$0,29934
1 Overtake (TAKE) в JMD
$48,0380832
1 Overtake (TAKE) в KHR
1 207,013715
1 Overtake (TAKE) в KMF
Fr126,92016
1 Overtake (TAKE) в LAK
6 507,3911742
1 Overtake (TAKE) в LKR
රු90,8466966
1 Overtake (TAKE) в MDL
L5,0797998
1 Overtake (TAKE) в MGA
Ar1 342,330362
1 Overtake (TAKE) в MOP
P2,39472
1 Overtake (TAKE) в MVR
4,579902
1 Overtake (TAKE) в MWK
MK518,786154
1 Overtake (TAKE) в MZN
MT19,127826
1 Overtake (TAKE) в NPR
रु42,0692436
1 Overtake (TAKE) в PYG
2 122,91928
1 Overtake (TAKE) в RWF
Fr434,34234
1 Overtake (TAKE) в SBD
$2,4635682
1 Overtake (TAKE) в SCR
4,0919778
1 Overtake (TAKE) в SRD
$11,8808046
1 Overtake (TAKE) в SVC
$2,619225
1 Overtake (TAKE) в SZL
L5,1965424
1 Overtake (TAKE) в TMT
m1,0506834
1 Overtake (TAKE) в TND
د.ت0,87946092
1 Overtake (TAKE) в TTD
$2,0295252
1 Overtake (TAKE) в UGX
Sh1 042,90056
1 Overtake (TAKE) в XAF
Fr168,82776
1 Overtake (TAKE) в XCD
$0,808218
1 Overtake (TAKE) в XOF
Fr168,82776
1 Overtake (TAKE) в XPF
Fr30,53268
1 Overtake (TAKE) в BWP
P4,011156
1 Overtake (TAKE) в BZD
$0,6016734
1 Overtake (TAKE) в CVE
$28,4851944
1 Overtake (TAKE) в DJF
Fr53,28252
1 Overtake (TAKE) в DOP
$18,993123
1 Overtake (TAKE) в DZD
د.ج39,0459096
1 Overtake (TAKE) в FJD
$0,688482
1 Overtake (TAKE) в GNF
Fr2 602,7613
1 Overtake (TAKE) в GTQ
Q2,2929444
1 Overtake (TAKE) в GYD
$62,621928
1 Overtake (TAKE) в ISK
kr36,51948

Источники Overtake

Для более глубокого понимания Overtake рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Overtake
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Overtake

Сколько стоит Overtake (TAKE) на сегодня?
Актуальная цена TAKE в USD – 0,29934 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена TAKE в USD?
Текущая цена TAKE в USD составляет $ 0,29934. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Overtake?
Рыночная капитализация TAKE составляет -- USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение TAKE?
Циркулирующее предложение TAKE составляет -- USD.
Какова была максимальная цена (ATH) TAKE?
TAKE достиг максимальной цены (ATH) в -- USD.
Какова была минимальная цена TAKE за все время (ATL)?
TAKE достиг минимальной цены (ATL) в -- USD.
Каков объем торгов TAKE?
Объем торгов за последние 24 часа для TAKE составляет $ 460,57K USD.
Вырастет ли TAKE в цене в этом году?
TAKE может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены TAKE для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-23 23:14:15 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Overtake (TAKE)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Главные новости

ChainLink оказался одним из самых пострадавших альткоинов из топ-20

October 20, 2025

Поддержка усиливается: эфир пытается закрепиться выше $4000

October 18, 2025

Волатильность BTC обострилась до максимума с марта 2025 года

October 15, 2025
Посмотреть больше

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

Калькулятор TAKE в USD

Сумма

TAKE
TAKE
USD
USD

1 TAKE = 0,29934 USD

Торговля TAKE

TAKE/USDT
$0,29824
$0,29824$0,29824
-0,61%

Присоединяйтесь к MEXC сейчас

-- комиссия мейкера на споте, -- комиссия тейкера на споте
-- комиссия мейкера на фьючерсах, -- комиссия тейкера на фьючерсах