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Текущая цена Whitebridge Network сегодня составляет 0,001642 RUB. Рыночная капитализация WBAI составляет 697 640,3953422285524 RUB. Отслеживайте обновления цен WBAI в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Whitebridge Network сегодня составляет 0,001642 RUB. Рыночная капитализация WBAI составляет 697 640,3953422285524 RUB. Отслеживайте обновления цен WBAI в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Whitebridge Network Курс (WBAI)

Текущая цена 1 WBAI в RUB:

₽0,135465
₽0,135465₽0,135465
0,00%1D
RUB
График цены Whitebridge Network (WBAI) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 00:03:40 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Whitebridge Network

Текущая цена Whitebridge Network (WBAI) сегодня составляет ₽ 0,001642 с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации WBAI на RUB составляет ₽ 0,001642 за WBAI.

На данный момент Whitebridge Network занимает #2091 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 697,64K, при оборотном предложении 424,87M WBAI. В течение последних 24 часов, WBAI торговался в диапазоне от ₽ 0,001518 (минимум) до ₽ 0,001644 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 7,546007968195605975, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,087258186461177325.

В краткосрочной перспективе WBAI изменился на +0,12% за последний час и на +14,02% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 56,13K.

Рыночная информация Whitebridge Network (WBAI)

No.2091

₽ 697,64K
₽ 697,64K₽ 697,64K

₽ 56,13K
₽ 56,13K₽ 56,13K

₽ 1,64M
₽ 1,64M₽ 1,64M

424,87M
424,87M 424,87M

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

42,48%

BSC

Текущая рыночная капитализация Whitebridge Network составляет ₽ 697,64K, при 24-часовом объеме торгов ₽ 56,13K. Циркулируещее обращение WBAI составляет 424,87M, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 1,64M.

История цен Whitebridge Network в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,001518
₽ 0,001518₽ 0,001518
Мин 24Ч
₽ 0,001644
₽ 0,001644₽ 0,001644
Макс 24Ч

₽ 0,001518
₽ 0,001518₽ 0,001518

₽ 0,001644
₽ 0,001644₽ 0,001644

₽ 7,546007968195605975
₽ 7,546007968195605975₽ 7,546007968195605975

₽ 0,087258186461177325
₽ 0,087258186461177325₽ 0,087258186461177325

+0,12%

0,00%

+14,02%

+14,02%

История цен Whitebridge Network (WBAI) в RUB

Отслеживайте изменения цены Whitebridge Network за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ 00,00%
30 дней₽ +0,000049+3,07%
60 дней₽ -0,000409-19,95%
90 дней₽ +0,000336+25,72%
Изменение цены Whitebridge Network сегодня

Сегодня для WBAI зафиксировано изменение ₽ 0 (0,00%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Whitebridge Network за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +0,000049 (+3,07%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Whitebridge Network за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то WBAI изменился на ₽ -0,000409 (-19,95%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Whitebridge Network за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ +0,000336 (+25,72%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Whitebridge Network (WBAI)?

Просмотеть страницу истории цен Whitebridge Network.

Анализ по Whitebridge Network

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Whitebridge Network, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какие факторы влияют на цены Whitebridge Network?

Цены на WBAI зависят от следующих факторов: динамика спроса и предложения на рынке, общий настроение на криптовалютном рынке, движения цены биткоина, объем торгов на биржах, регуляторные новости и изменения, обновления проектов и партнерские отношения, спекуляции инвесторов, макроэкономические факторы, паттерны технического анализа, а также транзакции крупных инвесторов («китов»).

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену Whitebridge Network?

Люди хотят знать текущую цену Whitebridge Network (WBAI) по нескольким ключевым причинам: принятие обоснованных торговых решений, отслеживание эффективности портфеля, оптимальное время входа/выхода на рынок, оценка прибыльности инвестиций и постоянное информирование о рыночных тенденциях. Реальное время предоставления цен помогает трейдерам извлекать выгоду из волатильности.

Прогноз цены Whitebridge Network

Прогноз цены Whitebridge Network (WBAI) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена WBAI в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Whitebridge Network (WBAI) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Whitebridge Network потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Whitebridge Network достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены WBAI, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Whitebridge Network».

Как купить и инвестировать Whitebridge Network в Россия

Готовы приступить к работе с Whitebridge Network? Покупка WBAI на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Whitebridge Network. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Whitebridge Network (WBAI).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Whitebridge Network будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Whitebridge Network (WBAI)

Что вы можете сделать с Whitebridge Network

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Что такое Whitebridge Network (WBAI)

Сеть ИИ-агентов WhiteBridge меняет подход к доступу, проверке и анализу данных о людях. Основанная на децентрализованном интеллектуальном уровне, она связывает поставщиков данных о людях (DePIN) и ИИ-агентов, чтобы превратить разрозненные публичные записи и онлайн-сигналы в достоверную информацию, которая позволяет принимать более разумные и надежные решения.

Источники Whitebridge Network

Для более глубокого понимания Whitebridge Network рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Whitebridge Network
Обозреватель блоков

Категория :

Artificial Intelligence (AI)Binance Alpha SpotlightBNB Chain Ecosystem

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Страница обновлена: 2026-08-11 00:03:40 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Whitebridge Network (WBAI)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Whitebridge Network

WBAI USDT (фьючерсная торговля)

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Торгуйте Whitebridge Network (WBAI) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Whitebridge Network в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
WBAI/USDT
₽0,135465
₽0,135465₽0,135465
+8,02%
36.31M (USDT)

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