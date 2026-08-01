Сегодняшняя цена Whitebridge Network

Текущая цена Whitebridge Network (WBAI) сегодня составляет ₽ 0,001642 с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации WBAI на RUB составляет ₽ 0,001642 за WBAI.

На данный момент Whitebridge Network занимает #2091 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 697,64K, при оборотном предложении 424,87M WBAI. В течение последних 24 часов, WBAI торговался в диапазоне от ₽ 0,001518 (минимум) до ₽ 0,001644 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 7,546007968195605975, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,087258186461177325.

В краткосрочной перспективе WBAI изменился на +0,12% за последний час и на +14,02% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 56,13K.

Рыночная информация Whitebridge Network (WBAI)

Место No.2091 Рыночная капитализация ₽ 697,64K₽ 697,64K ₽ 697,64K Объем (24Ч) ₽ 56,13K₽ 56,13K ₽ 56,13K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 1,64M₽ 1,64M ₽ 1,64M Оборотное предложение 424,87M 424,87M 424,87M Макс. предложение 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Общее предложение 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Коэффициент обращения 42,48% Публичный блокчейн BSC

Текущая рыночная капитализация Whitebridge Network составляет ₽ 697,64K, при 24-часовом объеме торгов ₽ 56,13K. Циркулируещее обращение WBAI составляет 424,87M, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 1,64M.