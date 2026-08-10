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Текущая цена Dione Protocol сегодня составляет 0,00005873 RUB. Рыночная капитализация DIONE составляет 712 924,98024080664436 RUB. Отслеживайте обновления цен DIONE в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Dione Protocol сегодня составляет 0,00005873 RUB. Рыночная капитализация DIONE составляет 712 924,98024080664436 RUB. Отслеживайте обновления цен DIONE в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Dione Protocol Курс (DIONE)

Текущая цена 1 DIONE в RUB:

₽0,0048581456
₽0,0048581456₽0,0048581456
-4,19%1D
RUB
График цены Dione Protocol (DIONE) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 17:50:07 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Dione Protocol

Текущая цена Dione Protocol (DIONE) сегодня составляет ₽ 0,00005873 с изменением 4,19% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации DIONE на RUB составляет ₽ 0,00005873 за DIONE.

На данный момент Dione Protocol занимает #2219 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 712,92K, при оборотном предложении 12,14B DIONE. В течение последних 24 часов, DIONE торговался в диапазоне от ₽ 0,00005781 (минимум) до ₽ 0,00006184 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 1,5885327943862168704, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,001290657438702016.

В краткосрочной перспективе DIONE изменился на 0,00% за последний час и на +12,20% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 646,98.

Рыночная информация Dione Protocol (DIONE)

No.2219

₽ 712,92K
₽ 712,92K₽ 712,92K

₽ 646,98
₽ 646,98₽ 646,98

₽ 788,96K
₽ 788,96K₽ 788,96K

12,14B
12,14B 12,14B

--
----

13 433 600 526
13 433 600 526 13 433 600 526

NONE

Текущая рыночная капитализация Dione Protocol составляет ₽ 712,92K, при 24-часовом объеме торгов ₽ 646,98. Циркулируещее обращение DIONE составляет 12,14B, а общее предложение – 13433600526. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 788,96K.

История цен Dione Protocol в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,00005781
₽ 0,00005781₽ 0,00005781
Мин 24Ч
₽ 0,00006184
₽ 0,00006184₽ 0,00006184
Макс 24Ч

₽ 0,00005781
₽ 0,00005781₽ 0,00005781

₽ 0,00006184
₽ 0,00006184₽ 0,00006184

₽ 1,5885327943862168704
₽ 1,5885327943862168704₽ 1,5885327943862168704

₽ 0,001290657438702016
₽ 0,001290657438702016₽ 0,001290657438702016

0,00%

-4,19%

+12,20%

+12,20%

История цен Dione Protocol (DIONE) в RUB

Отслеживайте изменения цены Dione Protocol за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0,0002124583-4,19%
30 дней₽ +0,00002444+71,27%
60 дней₽ +0,00001973+50,58%
90 дней₽ +0,00000973+19,85%
Изменение цены Dione Protocol сегодня

Сегодня для DIONE зафиксировано изменение ₽ -0,0002124583 (-4,19%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Dione Protocol за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +0,00002444 (+71,27%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Dione Protocol за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то DIONE изменился на ₽ +0,00001973 (+50,58%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Dione Protocol за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ +0,00000973 (+19,85%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Dione Protocol (DIONE)?

Просмотеть страницу истории цен Dione Protocol.

Анализ по Dione Protocol

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Dione Protocol, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какие факторы влияют на цены Dione Protocol?

Цены протокола DIONE зависят от нескольких ключевых факторов:

1. Настроения рынка и общие тенденции криптовалютного рынка
2. Объём торгов и ликвидность на биржах
3. Уровень принятия протокола и рост числа пользователей
4. Обновления разработки и прогресс в реализации дорожной карты
5. Анонсы партнёрских соглашений
6. Полезность токена и стейкинг-вознаграждения
7. Динамика спроса и предложения
8. Регуляторные новости, влияющие на DeFi-протоколы
9. Конкуренция со стороны аналогичных блокчейн-проектов
10. Общая экономическая ситуация и склонность инвесторов к риску

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену Dione Protocol?

Люди хотят знать текущую цену протокола DIONE по нескольким ключевым причинам: принятие обоснованных торговых решений, отслеживание эффективности портфеля, выявление рыночных тенденций, оптимальное планирование покупок и продаж, оценка инвестиционных возможностей, а также постоянное информирование о волатильности рынка в целях управления рисками.

Прогноз цены Dione Protocol

Прогноз цены Dione Protocol (DIONE) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена DIONE в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Dione Protocol (DIONE) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Dione Protocol потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Dione Protocol достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены DIONE, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Dione Protocol».

Как купить и инвестировать Dione Protocol в Россия

Готовы приступить к работе с Dione Protocol? Покупка DIONE на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Dione Protocol. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Dione Protocol (DIONE).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Dione Protocol будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Dione Protocol (DIONE)

Что вы можете сделать с Dione Protocol

Владение Dione Protocol позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое Dione Protocol (DIONE)

Dione — это собственный токен для протокола Dione; экосистема преследует цель покупки децентрализованных токенов для широкой публики. Dione уделяет большое внимание решению проблемы разрыва между существующими мирами и пространствами DeFi — выявление, работающее в территориальных системах источников энергии. Удобство и более безопасное децентрализованное будущее имеет общий знаменатель — людей. Протокол Dione ставит людей на первое место, вначале сильное сообщество, чтобы построить в мощное децентрализованное будущее.

Источники Dione Protocol

Для более глубокого понимания Dione Protocol рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Dione Protocol
Обозреватель блоков

Категория :

EnergyEthereum EcosystemLayer 1 (L1)

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Страница обновлена: 2026-08-10 17:50:07 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Dione Protocol (DIONE)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Dione Protocol

DIONE USDT (фьючерсная торговля)

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Торгуйте Dione Protocol (DIONE) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Dione Protocol в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
DIONE/USDT
₽0,0048581456
₽0,0048581456₽0,0048581456
-4,19%
10.84M (USDT)

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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