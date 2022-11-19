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Актуальные данные о ценах и информация о () на MEXC

Текущая цена сегодня составляет -- (/USD) с текущей рыночной капитализацией -- USD. Цена в USD обновляется в режиме реального времени.
- 24-часовой объем торгов составляет -- USD
- Изменение цены составляет -- за последние 24 часа
- Оборотный запас составляет -- USD

Ценовые показатели - USD

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Что такое ()

Dione — это собственный токен для протокола Dione; экосистема преследует цель покупки децентрализованных токенов для широкой публики. Dione уделяет большое внимание решению проблемы разрыва между существующими мирами и пространствами DeFi — выявление, работающее в территориальных системах источников энергии. Удобство и более безопасное децентрализованное будущее имеет общий знаменатель — людей. Протокол Dione ставит людей на первое место, вначале сильное сообщество, чтобы построить в мощное децентрализованное будущее.

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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