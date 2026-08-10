Сегодняшняя цена Dione Protocol

Текущая цена Dione Protocol (DIONE) сегодня составляет ₽ 0,00005873 с изменением 4,19% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации DIONE на RUB составляет ₽ 0,00005873 за DIONE.

На данный момент Dione Protocol занимает #2219 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 712,92K, при оборотном предложении 12,14B DIONE. В течение последних 24 часов, DIONE торговался в диапазоне от ₽ 0,00005781 (минимум) до ₽ 0,00006184 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 1,5885327943862168704, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,001290657438702016.

В краткосрочной перспективе DIONE изменился на 0,00% за последний час и на +12,20% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 646,98.

Рыночная информация Dione Protocol (DIONE)

Место No.2219 Рыночная капитализация ₽ 712,92K₽ 712,92K ₽ 712,92K Объем (24Ч) ₽ 646,98₽ 646,98 ₽ 646,98 Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 788,96K₽ 788,96K ₽ 788,96K Оборотное предложение 12,14B 12,14B 12,14B Макс. предложение ---- -- Общее предложение 13 433 600 526 13 433 600 526 13 433 600 526 Публичный блокчейн NONE

Текущая рыночная капитализация Dione Protocol составляет ₽ 712,92K, при 24-часовом объеме торгов ₽ 646,98. Циркулируещее обращение DIONE составляет 12,14B, а общее предложение – 13433600526. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 788,96K.