Текущее общее настроение на рынке GOLD(PAXG): Медвежье, бычье 35% | медвежье 65%;

Размерность индикатора Заключение модели Пропорция/Порог Краткий обзор KDJ Золотой крест K > D Краткосрочная динамика нарастает, температура повышается. StochRSI > 80 Зона перекупленности Краткосрочный рост слишком быстрый, следите за риском отката. Точка пивот Цена > R2 Выше R2 Выше, чем недавний «самый дорогой» диапазон, в высокой территории. Группа МА 3-4 Покупка 40–60% нейтрально МА смешаны между бычьими и медвежьими, направление неясно. MACD Крест смерти DIF < DEA Наблюдается медвежий момент. BOLL (20,2) Нижняя ≤ Цена ≤ Средняя Между нижней и средней полосой Относительно слабый, но не слишком слабый. RSI (14) Нейтрально 30‑70 В пределах нормы, еще есть запас. Группа EMA 3-4 Покупка 40–60% нейтрально МА смешаны между бычьими и медвежьими, направление неясно.

【Структура рынка】 На 4-часовом таймфрейме PAXG_USDT торгуется по текущей цене 4798,81, что на 108,91 пункта выше ключевого уровня центра хаба — 4689,9. Цена уже пробила сопротивление R1 на уровне 4749,76 и приближается к уровню R2 — 4797,29. Как индикаторы MA, так и EMA формируют 3–4 зоны сигналов на покупку, а цена удерживается над многократной системой скользящих средних, создавая прочную структуру поддержки. В настоящее время рынок находится в верхней части хабовой зоны, всего в 1,52 пункта от уровня R2. 【Состояние динамики】 MACD зафиксировал сигнал «мертвого пересечения», что создаёт разногласие с сигналами покупки, исходящими из системы скользящих средних; быстрые и медленные индикаторы демонстрируют противоположные направления. Индекс относительной силы (RSI) остаётся в нейтральном диапазоне, а краткосрочная динамика пока не складывается в единое направленное движение. На ключевых уровнях сопротивления наблюдается техническая дифференциация между быками и медведями, при этом волатильность сохраняет тенденцию к сужению в рамках высоких значений. 【Ключевые уровни цен】 Вверху: уровень сопротивления R2 — 4797,29, находящийся всего в 1,52 пункта от текущей цены, является ближайшим ключевым уровнем. Уровень поддержки R1 — 4749,76 — расположен на расстоянии 49,05 пункта от текущей цены. Внизу: центральная зона поддержки — 4689,9, расположенная на расстоянии 108,91 пункта от текущей цены; далее, на более дальнем расстоянии, уровень поддержки S1 — 4642,37, находящийся в 156,44 пункта от текущей цены, служит ориентиром для долгосрочной перспективы.

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