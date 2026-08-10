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Текущая цена PAX Gold сегодня составляет 4,333.34 RUB. Рыночная капитализация GOLD(PAXG) составляет 1,979,879,260.29674 RUB. Отслеживайте обновления цен GOLD(PAXG) в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена PAX Gold сегодня составляет 4,333.34 RUB. Рыночная капитализация GOLD(PAXG) составляет 1,979,879,260.29674 RUB. Отслеживайте обновления цен GOLD(PAXG) в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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PAX Gold Курс (GOLD(PAXG))

Текущая цена 1 GOLD(PAXG) в RUB:

₽358,237.2178
₽358,237.2178₽358,237.2178
-0,56%1D
RUB
График цены PAX Gold (GOLD(PAXG)) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 18:48:53 (UTC+8)

Сегодняшняя цена PAX Gold

Текущая цена PAX Gold (GOLD(PAXG)) сегодня составляет ₽ 4,333.34 с изменением 0.56% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации GOLD(PAXG) на RUB составляет ₽ 4,333.34 за GOLD(PAXG).

На данный момент PAX Gold занимает #35 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 1,98B, при оборотном предложении 456,89K GOLD(PAXG). В течение последних 24 часов, GOLD(PAXG) торговался в диапазоне от ₽ 4,307.91 (минимум) до ₽ 4,361.69 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 464,837.34871343832118, тогда как исторический минимум составил ₽ 114,744.0174922629.

В краткосрочной перспективе GOLD(PAXG) изменился на -0.12% за последний час и на +7.04% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 1,57M.

Рыночная информация PAX Gold (GOLD(PAXG))

No.35

₽ 1,98B
₽ 1,98B₽ 1,98B

₽ 1,57M
₽ 1,57M₽ 1,57M

₽ 1.98B
₽ 1.98B₽ 1.98B

456,89K
456,89K 456,89K

--
----

456,894.511
456,894.511 456,894.511

0.08%

ETH

Текущая рыночная капитализация PAX Gold составляет ₽ 1,98B, при 24-часовом объеме торгов ₽ 1,57M. Циркулируещее обращение GOLD(PAXG) составляет 456,89K, а общее предложение – 456894.511. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 1.98B.

История цен PAX Gold в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 4,307.91
₽ 4,307.91₽ 4,307.91
Мин 24Ч
₽ 4,361.69
₽ 4,361.69₽ 4,361.69
Макс 24Ч

₽ 4,307.91
₽ 4,307.91₽ 4,307.91

₽ 4,361.69
₽ 4,361.69₽ 4,361.69

₽ 464,837.34871343832118
₽ 464,837.34871343832118₽ 464,837.34871343832118

₽ 114,744.0174922629
₽ 114,744.0174922629₽ 114,744.0174922629

-0.12%

-0.55%

+7.04%

+7.04%

История цен PAX Gold (GOLD(PAXG)) в RUB

Отслеживайте изменения цены PAX Gold за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -2,017.426-0.55%
30 дней₽ +219.09+5.32%
60 дней₽ +248.34+6.07%
90 дней₽ -366.65-7.81%
Изменение цены PAX Gold сегодня

Сегодня для GOLD(PAXG) зафиксировано изменение ₽ -2,017.426 (-0.55%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены PAX Gold за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +219.09 (+5.32%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены PAX Gold за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то GOLD(PAXG) изменился на ₽ +248.34 (+6.07%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены PAX Gold за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -366.65 (-7.81%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены PAX Gold (GOLD(PAXG))?

Просмотеть страницу истории цен PAX Gold.

Анализ по PAX Gold

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний PAX Gold, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке PAX Gold: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке GOLD(PAXG): Медвежье, бычье 35% | медвежье 65%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJЗолотой крестK > DКраткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
StochRSI> 80Зона перекупленностиКраткосрочный рост слишком быстрый, следите за риском отката.
Точка пивотЦена > R2Выше R2Выше, чем недавний «самый дорогой» диапазон, в высокой территории.
Группа МА3-4 Покупка40–60% нейтральноМА смешаны между бычьими и медвежьими, направление неясно.
MACDКрест смертиDIF < DEAНаблюдается медвежий момент.
BOLL (20,2)Нижняя ≤ Цена ≤ СредняяМежду нижней и средней полосойОтносительно слабый, но не слишком слабый.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA3-4 Покупка40–60% нейтральноМА смешаны между бычьими и медвежьими, направление неясно.

【Структура рынка】 На 4-часовом таймфрейме PAXG_USDT торгуется по текущей цене 4798,81, что на 108,91 пункта выше ключевого уровня центра хаба — 4689,9. Цена уже пробила сопротивление R1 на уровне 4749,76 и приближается к уровню R2 — 4797,29. Как индикаторы MA, так и EMA формируют 3–4 зоны сигналов на покупку, а цена удерживается над многократной системой скользящих средних, создавая прочную структуру поддержки. В настоящее время рынок находится в верхней части хабовой зоны, всего в 1,52 пункта от уровня R2. 【Состояние динамики】 MACD зафиксировал сигнал «мертвого пересечения», что создаёт разногласие с сигналами покупки, исходящими из системы скользящих средних; быстрые и медленные индикаторы демонстрируют противоположные направления. Индекс относительной силы (RSI) остаётся в нейтральном диапазоне, а краткосрочная динамика пока не складывается в единое направленное движение. На ключевых уровнях сопротивления наблюдается техническая дифференциация между быками и медведями, при этом волатильность сохраняет тенденцию к сужению в рамках высоких значений. 【Ключевые уровни цен】 Вверху: уровень сопротивления R2 — 4797,29, находящийся всего в 1,52 пункта от текущей цены, является ближайшим ключевым уровнем. Уровень поддержки R1 — 4749,76 — расположен на расстоянии 49,05 пункта от текущей цены. Внизу: центральная зона поддержки — 4689,9, расположенная на расстоянии 108,91 пункта от текущей цены; далее, на более дальнем расстоянии, уровень поддержки S1 — 4642,37, находящийся в 156,44 пункта от текущей цены, служит ориентиром для долгосрочной перспективы.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены PAX Gold?

Цены на PAX Gold (PAXG) зависят от нескольких ключевых факторов:

1. Спот-цена на золото — PAXG тесно коррелирует с рыночной стоимостью физического золота.
2. Спрос на цифровое золото и уровень внедрения криптовалют.
3. Регуляторные изменения, влияющие на стейблкоины и токенизированные активы.
4. Уровень доверия к Paxos как эмитенту и депозитарию.
5. Общая рыночная конъюнктура криптовалютного рынка.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену PAX Gold?

Люди хотят знать текущую цену PAXG, поскольку это стейблкоин, обеспеченный золотом: каждый токен представляет собой одну тройскую унцию физического золота. Инвесторы отслеживают его цену, чтобы следить за движениями на рынке золота, принимать торговые решения, диверсифицировать портфели и получать доступ к золоту в цифровом формате без необходимости физического хранения.

Прогноз цены PAX Gold

Прогноз цены PAX Gold (GOLD(PAXG)) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена GOLD(PAXG) в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0.00%.
Прогноз цены PAX Gold (GOLD(PAXG)) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена PAX Gold потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену PAX Gold достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены GOLD(PAXG), чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены PAX Gold».

Как купить и инвестировать PAX Gold в Россия

Готовы приступить к работе с PAX Gold? Покупка GOLD(PAXG) на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить PAX Gold. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке PAX Gold (GOLD(PAXG)).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и PAX Gold будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке PAX Gold (GOLD(PAXG))

Что вы можете сделать с PAX Gold

Владение PAX Gold позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое PAX Gold (GOLD(PAXG))

Pax Gold (PAXG) is a gold-backed cryptocurrency, launched by the creators of Paxos Standard (PAX) in September 2019. As an ERC-20 token operating on the Ethereum blockchain, Pax Gold is tradeable on a large variety of exchanges and has become an accessible way for traders to start investing in gold.

Источники PAX Gold

Для более глубокого понимания PAX Gold рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт PAX Gold
Обозреватель блоков

Категория :

Ethereum EcosystemReal World Assets (RWA)Tokenized Commodities

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Страница обновлена: 2026-08-10 18:48:53 (UTC+8)

Важные обновления индустрии PAX Gold (GOLD(PAXG))

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о PAX Gold

GOLD(PAXG) USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по GOLD(PAXG) с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами GOLD(PAXG) USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте PAX Gold (GOLD(PAXG)) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы PAX Gold в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
GOLD(PAXG)/USDT
₽358,274.4193
₽358,274.4193₽358,274.4193
-0.54%
362.67 (USDT)
GOLD(PAXG)/USDC
₽358,293.4334
₽358,293.4334₽358,293.4334
-0.50%
13.35 (USDT)

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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1 GOLD(PAXG) = 358,237.2178 RUB