PAX Gold Курс (GOLD(PAXG))
Текущая цена PAX Gold (GOLD(PAXG)) сегодня составляет ₽ 4,333.34 с изменением 0.56% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации GOLD(PAXG) на RUB составляет ₽ 4,333.34 за GOLD(PAXG).
На данный момент PAX Gold занимает #35 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 1,98B, при оборотном предложении 456,89K GOLD(PAXG). В течение последних 24 часов, GOLD(PAXG) торговался в диапазоне от ₽ 4,307.91 (минимум) до ₽ 4,361.69 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 464,837.34871343832118, тогда как исторический минимум составил ₽ 114,744.0174922629.
В краткосрочной перспективе GOLD(PAXG) изменился на -0.12% за последний час и на +7.04% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 1,57M.
No.35
0.08%
ETH
Текущая рыночная капитализация PAX Gold составляет ₽ 1,98B, при 24-часовом объеме торгов ₽ 1,57M. Циркулируещее обращение GOLD(PAXG) составляет 456,89K, а общее предложение – 456894.511. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 1.98B.
-0.12%
-0.55%
+7.04%
+7.04%
Отслеживайте изменения цены PAX Gold за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ -2,017.426
|-0.55%
|30 дней
|₽ +219.09
|+5.32%
|60 дней
|₽ +248.34
|+6.07%
|90 дней
|₽ -366.65
|-7.81%
Сегодня для GOLD(PAXG) зафиксировано изменение ₽ -2,017.426 (-0.55%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +219.09 (+5.32%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то GOLD(PAXG) изменился на ₽ +248.34 (+6.07%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -366.65 (-7.81%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
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Просмотеть страницу истории цен PAX Gold.
Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний PAX Gold, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
Текущее общее настроение на рынке GOLD(PAXG): Медвежье, бычье 35% | медвежье 65%;
|Размерность индикатора
|Заключение модели
|Пропорция/Порог
|Краткий обзор
|KDJ
|Золотой крест
|K > D
|Краткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
|StochRSI
|> 80
|Зона перекупленности
|Краткосрочный рост слишком быстрый, следите за риском отката.
|Точка пивот
|Цена > R2
|Выше R2
|Выше, чем недавний «самый дорогой» диапазон, в высокой территории.
|Группа МА
|3-4 Покупка
|40–60% нейтрально
|МА смешаны между бычьими и медвежьими, направление неясно.
|MACD
|Крест смерти
|DIF < DEA
|Наблюдается медвежий момент.
|BOLL (20,2)
|Нижняя ≤ Цена ≤ Средняя
|Между нижней и средней полосой
|Относительно слабый, но не слишком слабый.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|В пределах нормы, еще есть запас.
|Группа EMA
|3-4 Покупка
|40–60% нейтрально
|МА смешаны между бычьими и медвежьими, направление неясно.
【Структура рынка】 На 4-часовом таймфрейме PAXG_USDT торгуется по текущей цене 4798,81, что на 108,91 пункта выше ключевого уровня центра хаба — 4689,9. Цена уже пробила сопротивление R1 на уровне 4749,76 и приближается к уровню R2 — 4797,29. Как индикаторы MA, так и EMA формируют 3–4 зоны сигналов на покупку, а цена удерживается над многократной системой скользящих средних, создавая прочную структуру поддержки. В настоящее время рынок находится в верхней части хабовой зоны, всего в 1,52 пункта от уровня R2. 【Состояние динамики】 MACD зафиксировал сигнал «мертвого пересечения», что создаёт разногласие с сигналами покупки, исходящими из системы скользящих средних; быстрые и медленные индикаторы демонстрируют противоположные направления. Индекс относительной силы (RSI) остаётся в нейтральном диапазоне, а краткосрочная динамика пока не складывается в единое направленное движение. На ключевых уровнях сопротивления наблюдается техническая дифференциация между быками и медведями, при этом волатильность сохраняет тенденцию к сужению в рамках высоких значений. 【Ключевые уровни цен】 Вверху: уровень сопротивления R2 — 4797,29, находящийся всего в 1,52 пункта от текущей цены, является ближайшим ключевым уровнем. Уровень поддержки R1 — 4749,76 — расположен на расстоянии 49,05 пункта от текущей цены. Внизу: центральная зона поддержки — 4689,9, расположенная на расстоянии 108,91 пункта от текущей цены; далее, на более дальнем расстоянии, уровень поддержки S1 — 4642,37, находящийся в 156,44 пункта от текущей цены, служит ориентиром для долгосрочной перспективы.
Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.
В 2040 году цена PAX Gold потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
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Pax Gold (PAXG) is a gold-backed cryptocurrency, launched by the creators of Paxos Standard (PAX) in September 2019. As an ERC-20 token operating on the Ethereum blockchain, Pax Gold is tradeable on a large variety of exchanges and has become an accessible way for traders to start investing in gold.
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