Сегодняшняя цена PigToken

Текущая цена PigToken (PIG) сегодня составляет ₽ 0,00000001283 с изменением 1,74% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации PIG на RUB составляет ₽ 0,00000001283 за PIG.

На данный момент PigToken занимает #4106 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 0,00, при оборотном предложении 0,00 PIG. В течение последних 24 часов, PIG торговался в диапазоне от ₽ 0,00000001245 (минимум) до ₽ 0,00000001285 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 0,0004552362, тогда как исторический минимум составил ₽ 0.

В краткосрочной перспективе PIG изменился на +0,07% за последний час и на +11,08% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 52,03K.

Рыночная информация PigToken (PIG)

Место No.4106 Рыночная капитализация ₽ 0,00₽ 0,00 ₽ 0,00 Объем (24Ч) ₽ 52,03K₽ 52,03K ₽ 52,03K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 12,83M₽ 12,83M ₽ 12,83M Оборотное предложение 0,00 0,00 0,00 Макс. предложение 1 000 000 000 000 000 1 000 000 000 000 000 1 000 000 000 000 000 Общее предложение 1 000 000 000 000 000 1 000 000 000 000 000 1 000 000 000 000 000 Коэффициент обращения 0,00% Публичный блокчейн BSC

Текущая рыночная капитализация PigToken составляет ₽ 0,00, при 24-часовом объеме торгов ₽ 52,03K. Циркулируещее обращение PIG составляет 0,00, а общее предложение – 1000000000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 12,83M.