Текущее общее настроение на рынке XCN: Бычье, бычье 65% | медвежье 35%;

Размерность индикатора Заключение модели Пропорция/Порог Краткий обзор KDJ Золотой крест K > D Краткосрочная динамика нарастает, температура повышается. StochRSI 20‑80 Нейтральная зона Нормальный темп, никаких экстремальных сигналов. Точка пивот S1 ≤ Цена < Пивот Между S1-Пивот Чуть левее центрального пивота, в умеренно низком положении. Группа МА 7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа ≥ 80% покупок Все МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных. MACD Золотой крест DIF > DEA Наблюдается бычий момент. BOLL (20,2) Нижняя ≤ Цена ≤ Средняя Между нижней и средней полосой Относительно слабый, но не слишком слабый. RSI (14) Нейтрально 30‑70 В пределах нормы, еще есть запас. Группа EMA 7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа ≥ 80% покупок Все МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.

XCN_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,0030192, находясь между уровнем S1 и центральным уровнем 0,003039. Цена расположена в нижней зоне хаба; краткосрочные скользящие средние полностью формируют сигналы «покупать», тогда как долгосрочная тенденция сохраняет нейтрально-бычью структуру. Текущий уровень близок к поддержке S1, а выше непосредственно встречается сопротивление центрального уровня. Рыночная структура демонстрирует признаки локальной коррекции в рамках бокового тренда. MACD показывает сигнал пересечения «бычьего» типа: быстрая и медленная линии разбегаются вверх. Скользящие средние MA и EMA также направлены в сторону покупки, что свидетельствует о концентрации бычьих сил на краткосрочном горизонте. Индекс относительной силы RSI находится в нейтральном диапазоне, без экстремальных значений перекупленности или перепроданности, что указывает на отсутствие чрезмерных эмоций, подпитывающих текущий рост. Волатильность остаётся в пределах нормы: быстрые и медленные индикаторы движутся в одном направлении, распределение импульса равномерное и обладает устойчивостью, при этом не наблюдается явных признаков дивергенции или истощения. Ближайшая ключевая поддержка расположена на уровне 0,003015 — это менее 0,2% от текущей цены, что делает её важным уровнем защиты. Ниже, на более дальнем расстоянии, можно ориентироваться на уровень S2 — 0,003, который обеспечивает глубокую ликвидность. Сверху первичное сопротивление находится на уровне центрального значения 0,003039, с расстоянием около 0,65%; пробой этого уровня откроет путь к следующему уровню сопротивления R1 — 0,003054. Вторичное сопротивление расположено на отметке 0,003078 и может служить ориентиром для дальнейших ценовых целей.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.