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Текущая цена ONYXCOIN сегодня составляет 0.0030301 RUB. Рыночная капитализация XCN составляет 116,717,938.948312105845157 RUB. Отслеживайте обновления цен XCN в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена ONYXCOIN сегодня составляет 0.0030301 RUB. Рыночная капитализация XCN составляет 116,717,938.948312105845157 RUB. Отслеживайте обновления цен XCN в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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ONYXCOIN Курс (XCN)

Текущая цена 1 XCN в RUB:

₽0.24998325
₽0.24998325₽0.24998325
-1,14%1D
RUB
График цены ONYXCOIN (XCN) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 00:14:35 (UTC+8)

Сегодняшняя цена ONYXCOIN

Текущая цена ONYXCOIN (XCN) сегодня составляет ₽ 0.0030301 с изменением 1.14% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации XCN на RUB составляет ₽ 0.0030301 за XCN.

На данный момент ONYXCOIN занимает #151 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 116,72M, при оборотном предложении 38,52B XCN. В течение последних 24 часов, XCN торговался в диапазоне от ₽ 0.0030301 (минимум) до ₽ 0.0030898 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 15.18923779654767420, тогда как исторический минимум составил ₽ 0.05806635175476960.

В краткосрочной перспективе XCN изменился на -0.32% за последний час и на -5.19% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 1,53K.

Рыночная информация ONYXCOIN (XCN)

No.151

₽ 116,72M
₽ 116,72M₽ 116,72M

₽ 1,53K
₽ 1,53K₽ 1,53K

₽ 208.75M
₽ 208.75M₽ 208.75M

38,52B
38,52B 38,52B

68,892,071,756.90897
68,892,071,756.90897 68,892,071,756.90897

48,402,432,357.48608639
48,402,432,357.48608639 48,402,432,357.48608639

55.91%

0.01%

ETH

Текущая рыночная капитализация ONYXCOIN составляет ₽ 116,72M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 1,53K. Циркулируещее обращение XCN составляет 38,52B, а общее предложение – 48402432357.48608639. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 208.75M.

История цен ONYXCOIN в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0.0030301
₽ 0.0030301₽ 0.0030301
Мин 24Ч
₽ 0.0030898
₽ 0.0030898₽ 0.0030898
Макс 24Ч

₽ 0.0030301
₽ 0.0030301₽ 0.0030301

₽ 0.0030898
₽ 0.0030898₽ 0.0030898

₽ 15.18923779654767420
₽ 15.18923779654767420₽ 15.18923779654767420

₽ 0.05806635175476960
₽ 0.05806635175476960₽ 0.05806635175476960

-0.32%

-1.14%

-5.19%

-5.19%

История цен ONYXCOIN (XCN) в RUB

Отслеживайте изменения цены ONYXCOIN за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0.002882672-1.14%
30 дней₽ -0.0007824-20.53%
60 дней₽ -0.0007565-19.98%
90 дней₽ -0.0021202-41.17%
Изменение цены ONYXCOIN сегодня

Сегодня для XCN зафиксировано изменение ₽ -0.002882672 (-1.14%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены ONYXCOIN за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0.0007824 (-20.53%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены ONYXCOIN за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то XCN изменился на ₽ -0.0007565 (-19.98%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены ONYXCOIN за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0.0021202 (-41.17%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены ONYXCOIN (XCN)?

Просмотеть страницу истории цен ONYXCOIN.

Анализ по ONYXCOIN

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний ONYXCOIN, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке ONYXCOIN: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке XCN: Бычье, бычье 65% | медвежье 35%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJЗолотой крестK > DКраткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
StochRSI20‑80Нейтральная зонаНормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
Точка пивотS1 ≤ Цена < ПивотМежду S1-ПивотЧуть левее центрального пивота, в умеренно низком положении.
Группа МА7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа≥ 80% покупокВсе МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.
MACDЗолотой крестDIF > DEAНаблюдается бычий момент.
BOLL (20,2)Нижняя ≤ Цена ≤ СредняяМежду нижней и средней полосойОтносительно слабый, но не слишком слабый.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа≥ 80% покупокВсе МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.

XCN_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,0030192, находясь между уровнем S1 и центральным уровнем 0,003039. Цена расположена в нижней зоне хаба; краткосрочные скользящие средние полностью формируют сигналы «покупать», тогда как долгосрочная тенденция сохраняет нейтрально-бычью структуру. Текущий уровень близок к поддержке S1, а выше непосредственно встречается сопротивление центрального уровня. Рыночная структура демонстрирует признаки локальной коррекции в рамках бокового тренда. MACD показывает сигнал пересечения «бычьего» типа: быстрая и медленная линии разбегаются вверх. Скользящие средние MA и EMA также направлены в сторону покупки, что свидетельствует о концентрации бычьих сил на краткосрочном горизонте. Индекс относительной силы RSI находится в нейтральном диапазоне, без экстремальных значений перекупленности или перепроданности, что указывает на отсутствие чрезмерных эмоций, подпитывающих текущий рост. Волатильность остаётся в пределах нормы: быстрые и медленные индикаторы движутся в одном направлении, распределение импульса равномерное и обладает устойчивостью, при этом не наблюдается явных признаков дивергенции или истощения. Ближайшая ключевая поддержка расположена на уровне 0,003015 — это менее 0,2% от текущей цены, что делает её важным уровнем защиты. Ниже, на более дальнем расстоянии, можно ориентироваться на уровень S2 — 0,003, который обеспечивает глубокую ликвидность. Сверху первичное сопротивление находится на уровне центрального значения 0,003039, с расстоянием около 0,65%; пробой этого уровня откроет путь к следующему уровню сопротивления R1 — 0,003054. Вторичное сопротивление расположено на отметке 0,003078 и может служить ориентиром для дальнейших ценовых целей.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены ONYXCOIN?

Цены ONYXCOIN (XCN) зависят от нескольких ключевых факторов:

Настроения рынка и доверие инвесторов определяют спрос. Объём торгов и ликвидность влияют на стабильность цен. Тенденции биткоина и всего криптовалютного рынка оказывают воздействие на движения XCN. Обновления в разработке, партнёрские соглашения и прогресс по дорожной карте влияют на стоимость. Листинг на биржах повышает доступность и расширяет возможности для торговли. Новости о регулировании сказываются на настроениях инвесторов. Структура токеномики и вознаграждения за стейкинг влияют на уровень обращения.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену ONYXCOIN?

Люди хотят знать текущую цену ONYXCOIN (XCN) для принятия торговых решений, отслеживания портфелей, анализа рынка и определения оптимального времени для инвестирования. Реальные цены в режиме реального времени помогают оценить прибыльность, выявить возможности для покупки или продажи, отслеживать волатильность и принимать обоснованные финансовые решения на динамичном крипторынке.

Прогноз цены ONYXCOIN

Прогноз цены ONYXCOIN (XCN) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена XCN в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0.00%.
Прогноз цены ONYXCOIN (XCN) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена ONYXCOIN потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену ONYXCOIN достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены XCN, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены ONYXCOIN».

Как купить и инвестировать ONYXCOIN в Россия

Готовы приступить к работе с ONYXCOIN? Покупка XCN на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить ONYXCOIN. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке ONYXCOIN (XCN).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и ONYXCOIN будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке ONYXCOIN (XCN)

Что вы можете сделать с ONYXCOIN

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Что такое ONYXCOIN (XCN)

Onyx Protocol is the backbone of web3 blockchain infrastructure powered by XCN.

Whitepaper

Источники ONYXCOIN

Для более глубокого понимания ONYXCOIN рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт ONYXCOIN
Обозреватель блоков

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Base EcosystemBase NativeBNB Chain Ecosystem

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Страница обновлена: 2026-08-11 00:14:35 (UTC+8)

Важные обновления индустрии ONYXCOIN (XCN)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о ONYXCOIN

XCN USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по XCN с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами XCN USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте ONYXCOIN (XCN) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы ONYXCOIN в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
XCN/USDT
₽0.24998325
₽0.24998325₽0.24998325
-1.14%
499.41K (USDT)
XCN/USDC
₽0.252285
₽0.252285₽0.252285
+0.65%
18.98M (USDT)

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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