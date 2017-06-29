Текущее общее настроение на рынке SNT: Бычье, бычье 65% | медвежье 35%;

Размерность индикатора Заключение модели Пропорция/Порог Краткий обзор KDJ Золотой крест K > D Краткосрочная динамика нарастает, температура повышается. StochRSI 20‑80 Нейтральная зона Нормальный темп, никаких экстремальных сигналов. Точка пивот S1 ≤ Цена < Пивот Между S1-Пивот Чуть левее центрального пивота, в умеренно низком положении. Группа МА 7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа ≥ 80% покупок Все МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных. MACD Золотой крест DIF > DEA Наблюдается бычий момент. BOLL (20,2) Нижняя ≤ Цена ≤ Средняя Между нижней и средней полосой Относительно слабый, но не слишком слабый. RSI (14) Перепроданность < 30 Падение незначительное, но в краткосрочной перспективе возможен отскок. Группа EMA 7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа ≥ 80% покупок Все МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.

SNT_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,00546, при этом цена находится между уровнем поддержки S1 — 0,005452 и центральным уровнем 0,005494. Система скользящих средних MA7 и EMA7 демонстрирует сигналы к покупке, а индикаторы движутся в одном направлении. В текущей структуре наблюдается фаза восстановления у нижней границы диапазона, при этом уровень сопротивления в центре пока не прорван. MACD формирует «золотое пересечение», что указывает на коррекцию восходящего тренда в краткосрочной перспективе. Индекс относительной силы RSI находится в зоне перепроданности, что создает предпосылки для технического отскока. Быстрые и медленные индикаторы показывают разнонаправленное движение, что свидетельствует о вступлении краткосрочных покупателей, частично компенсирующих нисходящее давление. Волатильность остается на низком уровне, цена колеблется в узком диапазоне вокруг скользящих средних, при этом не наблюдается явных признаков одностороннего резкого движения или пробоя. Ближайший ключевой уровень сопротивления расположен на отметке 0,005494, что примерно соответствует 0,6% от текущей цены. Следующий уровень сопротивления R1 находится на уровне 0,005522, что составляет около 1,1% от текущего курса. На нижней стороне ближайшая поддержка расположена на уровне S1 — 0,005452, что соответствует примерно 0,1% от текущей цены. Ключевая точка защиты S2 находится на уровне 0,005424, что примерно равно 0,7% от текущего значения. Уровни цен близко расположены друг к другу, тогда как пространство для дальнейшего движения ограничено.

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