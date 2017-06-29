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Текущая цена StatusNetwork сегодня составляет 0,00543 RUB. Рыночная капитализация SNT составляет 26 130 559,0342479064023 RUB. Отслеживайте обновления цен SNT в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена StatusNetwork сегодня составляет 0,00543 RUB. Рыночная капитализация SNT составляет 26 130 559,0342479064023 RUB. Отслеживайте обновления цен SNT в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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StatusNetwork Курс (SNT)

Текущая цена 1 SNT в RUB:

₽0,4488981
₽0,4488981₽0,4488981
-0,73%1D
RUB
График цены StatusNetwork (SNT) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 22:39:55 (UTC+8)

Сегодняшняя цена StatusNetwork

Текущая цена StatusNetwork (SNT) сегодня составляет ₽ 0,00543 с изменением 0,73% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации SNT на RUB составляет ₽ 0,00543 за SNT.

На данный момент StatusNetwork занимает #522 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 26,13M, при оборотном предложении 4,81B SNT. В течение последних 24 часов, SNT торговался в диапазоне от ₽ 0,00542 (минимум) до ₽ 0,00549 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 55,88037182390689866, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,5122607458705135.

В краткосрочной перспективе SNT изменился на 0,00% за последний час и на -8,90% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 49,04K.

Рыночная информация StatusNetwork (SNT)

No.522

₽ 26,13M
₽ 26,13M₽ 26,13M

₽ 49,04K
₽ 49,04K₽ 49,04K

₽ 36,95M
₽ 36,95M₽ 36,95M

4,81B
4,81B 4,81B

--
----

6 804 870 174,87816825
6 804 870 174,87816825 6 804 870 174,87816825

2017-06-29 00:00:00

₽ 3,025722
₽ 3,025722₽ 3,025722

ETH

Текущая рыночная капитализация StatusNetwork составляет ₽ 26,13M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 49,04K. Циркулируещее обращение SNT составляет 4,81B, а общее предложение – 6804870174.87816825. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 36,95M.

История цен StatusNetwork в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,00542
₽ 0,00542₽ 0,00542
Мин 24Ч
₽ 0,00549
₽ 0,00549₽ 0,00549
Макс 24Ч

₽ 0,00542
₽ 0,00542₽ 0,00542

₽ 0,00549
₽ 0,00549₽ 0,00549

₽ 55,88037182390689866
₽ 55,88037182390689866₽ 55,88037182390689866

₽ 0,5122607458705135
₽ 0,5122607458705135₽ 0,5122607458705135

0,00%

-0,73%

-8,90%

-8,90%

История цен StatusNetwork (SNT) в RUB

Отслеживайте изменения цены StatusNetwork за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0,0033011-0,73%
30 дней₽ -0,00205-27,41%
60 дней₽ -0,00196-26,53%
90 дней₽ -0,00495-47,69%
Изменение цены StatusNetwork сегодня

Сегодня для SNT зафиксировано изменение ₽ -0,0033011 (-0,73%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены StatusNetwork за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,00205 (-27,41%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены StatusNetwork за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то SNT изменился на ₽ -0,00196 (-26,53%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены StatusNetwork за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,00495 (-47,69%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены StatusNetwork (SNT)?

Просмотеть страницу истории цен StatusNetwork.

Анализ по StatusNetwork

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний StatusNetwork, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке StatusNetwork: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке SNT: Бычье, бычье 65% | медвежье 35%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJЗолотой крестK > DКраткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
StochRSI20‑80Нейтральная зонаНормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
Точка пивотS1 ≤ Цена < ПивотМежду S1-ПивотЧуть левее центрального пивота, в умеренно низком положении.
Группа МА7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа≥ 80% покупокВсе МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.
MACDЗолотой крестDIF > DEAНаблюдается бычий момент.
BOLL (20,2)Нижняя ≤ Цена ≤ СредняяМежду нижней и средней полосойОтносительно слабый, но не слишком слабый.
RSI (14)Перепроданность< 30Падение незначительное, но в краткосрочной перспективе возможен отскок.
Группа EMA7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа≥ 80% покупокВсе МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.

SNT_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,00546, при этом цена находится между уровнем поддержки S1 — 0,005452 и центральным уровнем 0,005494. Система скользящих средних MA7 и EMA7 демонстрирует сигналы к покупке, а индикаторы движутся в одном направлении. В текущей структуре наблюдается фаза восстановления у нижней границы диапазона, при этом уровень сопротивления в центре пока не прорван. MACD формирует «золотое пересечение», что указывает на коррекцию восходящего тренда в краткосрочной перспективе. Индекс относительной силы RSI находится в зоне перепроданности, что создает предпосылки для технического отскока. Быстрые и медленные индикаторы показывают разнонаправленное движение, что свидетельствует о вступлении краткосрочных покупателей, частично компенсирующих нисходящее давление. Волатильность остается на низком уровне, цена колеблется в узком диапазоне вокруг скользящих средних, при этом не наблюдается явных признаков одностороннего резкого движения или пробоя. Ближайший ключевой уровень сопротивления расположен на отметке 0,005494, что примерно соответствует 0,6% от текущей цены. Следующий уровень сопротивления R1 находится на уровне 0,005522, что составляет около 1,1% от текущего курса. На нижней стороне ближайшая поддержка расположена на уровне S1 — 0,005452, что соответствует примерно 0,1% от текущей цены. Ключевая точка защиты S2 находится на уровне 0,005424, что примерно равно 0,7% от текущего значения. Уровни цен близко расположены друг к другу, тогда как пространство для дальнейшего движения ограничено.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены StatusNetwork?

Цены на StatusNetwork (SNT) зависят от нескольких ключевых факторов:

1. Принятие приложения Status: Как утилитарный токен платформы для обмена сообщениями Status, рост числа пользователей напрямую влияет на спрос на SNT.

2. Производительность сети Ethereum: Поскольку SNT работает на базе Ethereum, перегрузка сети ETH и высокие комиссии за транзакции непосредственно сказываются на удобстве его использования.

3. Рыночные настроения: Общие тенденции криптовалютного рынка и отношение инвесторов к децентрализованным платформам для общения.

4. Утилитарность токена: SNT используется для управления, стейкинга и доступа к премиальным функциям в экосистеме Status.

5. Конкуренция: Сравнительная эффективность по отношению к другим платформам для обмена сообщениями и DeFi-платформам.

6. Ход разработки: Обновления, партнерские отношения и запуск новых функций.

7. Регуляторная среда: Изменения в криптовалютном законодательстве, затрагивающие децентрализованные платформы.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену StatusNetwork?

Люди хотят знать текущую цену токена StatusNetwork (SNT) по нескольким причинам: для принятия торговых решений, управления портфелем, анализа рынка и планирования инвестиций. SNT — это токен на базе Ethereum, который обеспечивает работу экосистемы мобильного приложения Status. Трейдерам необходима актуальная цена для определения возможностей покупки или продажи, тогда как инвесторы отслеживают динамику доходности и рыночные тренды. Мониторинг цен помогает оценить волатильность, принимать обоснованные решения и эффективно управлять рисками, связанными с их криптовалютными активами.

Прогноз цены StatusNetwork

Прогноз цены StatusNetwork (SNT) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена SNT в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены StatusNetwork (SNT) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена StatusNetwork потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену StatusNetwork достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены SNT, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены StatusNetwork».

Как купить и инвестировать StatusNetwork в Россия

Готовы приступить к работе с StatusNetwork? Покупка SNT на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить StatusNetwork. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке StatusNetwork (SNT).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и StatusNetwork будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке StatusNetwork (SNT)

Что вы можете сделать с StatusNetwork

Владение StatusNetwork позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое StatusNetwork (SNT)

Status is an open source messaging platform and mobile interface to interact with decentralized applications that run on the Ethereum Network. SNT is a utility network token for Status, the first ever mobile Ethereum client built entirely on peer-to-peer technologies.

Источники StatusNetwork

Для более глубокого понимания StatusNetwork рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт StatusNetwork
Обозреватель блоков

Категория :

Ethereum EcosystemInfrastructureLayer 2 (L2)

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Страница обновлена: 2026-08-10 22:39:55 (UTC+8)

Важные обновления индустрии StatusNetwork (SNT)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о StatusNetwork

SNT USDT (фьючерсная торговля)

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
SNT/USDT
₽0,4488981
₽0,4488981₽0,4488981
-0,54%
9.01M (USDT)

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