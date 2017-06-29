StatusNetwork Курс (SNT)
Текущая цена StatusNetwork (SNT) сегодня составляет ₽ 0,00543 с изменением 0,73% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации SNT на RUB составляет ₽ 0,00543 за SNT.
На данный момент StatusNetwork занимает #522 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 26,13M, при оборотном предложении 4,81B SNT. В течение последних 24 часов, SNT торговался в диапазоне от ₽ 0,00542 (минимум) до ₽ 0,00549 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 55,88037182390689866, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,5122607458705135.
В краткосрочной перспективе SNT изменился на 0,00% за последний час и на -8,90% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 49,04K.
No.522
2017-06-29 00:00:00
ETH
Текущая рыночная капитализация StatusNetwork составляет ₽ 26,13M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 49,04K. Циркулируещее обращение SNT составляет 4,81B, а общее предложение – 6804870174.87816825. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 36,95M.
0,00%
-0,73%
-8,90%
-8,90%
Отслеживайте изменения цены StatusNetwork за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ -0,0033011
|-0,73%
|30 дней
|₽ -0,00205
|-27,41%
|60 дней
|₽ -0,00196
|-26,53%
|90 дней
|₽ -0,00495
|-47,69%
Сегодня для SNT зафиксировано изменение ₽ -0,0033011 (-0,73%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,00205 (-27,41%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то SNT изменился на ₽ -0,00196 (-26,53%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,00495 (-47,69%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены StatusNetwork (SNT)?
Просмотеть страницу истории цен StatusNetwork.
Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний StatusNetwork, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
Текущее общее настроение на рынке SNT: Бычье, бычье 65% | медвежье 35%;
|Размерность индикатора
|Заключение модели
|Пропорция/Порог
|Краткий обзор
|KDJ
|Золотой крест
|K > D
|Краткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
|StochRSI
|20‑80
|Нейтральная зона
|Нормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
|Точка пивот
|S1 ≤ Цена < Пивот
|Между S1-Пивот
|Чуть левее центрального пивота, в умеренно низком положении.
|Группа МА
|7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа
|≥ 80% покупок
|Все МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.
|MACD
|Золотой крест
|DIF > DEA
|Наблюдается бычий момент.
|BOLL (20,2)
|Нижняя ≤ Цена ≤ Средняя
|Между нижней и средней полосой
|Относительно слабый, но не слишком слабый.
|RSI (14)
|Перепроданность
|< 30
|Падение незначительное, но в краткосрочной перспективе возможен отскок.
|Группа EMA
|7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа
|≥ 80% покупок
|Все МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.
SNT_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,00546, при этом цена находится между уровнем поддержки S1 — 0,005452 и центральным уровнем 0,005494. Система скользящих средних MA7 и EMA7 демонстрирует сигналы к покупке, а индикаторы движутся в одном направлении. В текущей структуре наблюдается фаза восстановления у нижней границы диапазона, при этом уровень сопротивления в центре пока не прорван. MACD формирует «золотое пересечение», что указывает на коррекцию восходящего тренда в краткосрочной перспективе. Индекс относительной силы RSI находится в зоне перепроданности, что создает предпосылки для технического отскока. Быстрые и медленные индикаторы показывают разнонаправленное движение, что свидетельствует о вступлении краткосрочных покупателей, частично компенсирующих нисходящее давление. Волатильность остается на низком уровне, цена колеблется в узком диапазоне вокруг скользящих средних, при этом не наблюдается явных признаков одностороннего резкого движения или пробоя. Ближайший ключевой уровень сопротивления расположен на отметке 0,005494, что примерно соответствует 0,6% от текущей цены. Следующий уровень сопротивления R1 находится на уровне 0,005522, что составляет около 1,1% от текущего курса. На нижней стороне ближайшая поддержка расположена на уровне S1 — 0,005452, что соответствует примерно 0,1% от текущей цены. Ключевая точка защиты S2 находится на уровне 0,005424, что примерно равно 0,7% от текущего значения. Уровни цен близко расположены друг к другу, тогда как пространство для дальнейшего движения ограничено.
Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.
В 2040 году цена StatusNetwork потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
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Status is an open source messaging platform and mobile interface to interact with decentralized applications that run on the Ethereum Network. SNT is a utility network token for Status, the first ever mobile Ethereum client built entirely on peer-to-peer technologies.
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