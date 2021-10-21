Сегодняшняя цена Bifrost

Текущая цена Bifrost (BNC) сегодня составляет ₽ 0.015764 с изменением 5.41% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации BNC на RUB составляет ₽ 0.015764 за BNC.

На данный момент Bifrost занимает #1982 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 590,21K, при оборотном предложении 37,44M BNC. В течение последних 24 часов, BNC торговался в диапазоне от ₽ 0.014802 (минимум) до ₽ 0.015819 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 558.301383518121681075, тогда как исторический минимум составил ₽ 0.

В краткосрочной перспективе BNC изменился на +5.28% за последний час и на +19.86% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 33,19K.

Рыночная информация Bifrost (BNC)

Место No.1982 Рыночная капитализация ₽ 590,21K₽ 590,21K ₽ 590,21K Объем (24Ч) ₽ 33,19K₽ 33,19K ₽ 33,19K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 1.26M₽ 1.26M ₽ 1.26M Оборотное предложение 37,44M 37,44M 37,44M Макс. предложение 80,000,000 80,000,000 80,000,000 Общее предложение 80,000,000 80,000,000 80,000,000 Коэффициент обращения 46.80% Дата выпуска 2021-10-21 00:00:00 Публичный блокчейн BNC

Текущая рыночная капитализация Bifrost составляет ₽ 590,21K, при 24-часовом объеме торгов ₽ 33,19K. Циркулируещее обращение BNC составляет 37,44M, а общее предложение – 80000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 1.26M.