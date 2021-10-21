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Текущая цена Bifrost сегодня составляет 0.015764 RUB. Рыночная капитализация BNC составляет 590,205.50026368835996 RUB. Отслеживайте обновления цен BNC в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Bifrost сегодня составляет 0.015764 RUB. Рыночная капитализация BNC составляет 590,205.50026368835996 RUB. Отслеживайте обновления цен BNC в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Bifrost Курс (BNC)

Текущая цена 1 BNC в RUB:

₽1.30053
₽1.30053₽1.30053
+5,41%1D
RUB
График цены Bifrost (BNC) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 16:42:45 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Bifrost

Текущая цена Bifrost (BNC) сегодня составляет ₽ 0.015764 с изменением 5.41% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации BNC на RUB составляет ₽ 0.015764 за BNC.

На данный момент Bifrost занимает #1982 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 590,21K, при оборотном предложении 37,44M BNC. В течение последних 24 часов, BNC торговался в диапазоне от ₽ 0.014802 (минимум) до ₽ 0.015819 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 558.301383518121681075, тогда как исторический минимум составил ₽ 0.

В краткосрочной перспективе BNC изменился на +5.28% за последний час и на +19.86% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 33,19K.

Рыночная информация Bifrost (BNC)

No.1982

₽ 590,21K
₽ 590,21K₽ 590,21K

₽ 33,19K
₽ 33,19K₽ 33,19K

₽ 1.26M
₽ 1.26M₽ 1.26M

37,44M
37,44M 37,44M

80,000,000
80,000,000 80,000,000

80,000,000
80,000,000 80,000,000

46.80%

2021-10-21 00:00:00

BNC

Текущая рыночная капитализация Bifrost составляет ₽ 590,21K, при 24-часовом объеме торгов ₽ 33,19K. Циркулируещее обращение BNC составляет 37,44M, а общее предложение – 80000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 1.26M.

История цен Bifrost в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0.014802
₽ 0.014802₽ 0.014802
Мин 24Ч
₽ 0.015819
₽ 0.015819₽ 0.015819
Макс 24Ч

₽ 0.014802
₽ 0.014802₽ 0.014802

₽ 0.015819
₽ 0.015819₽ 0.015819

₽ 558.301383518121681075
₽ 558.301383518121681075₽ 558.301383518121681075

₽ 0
₽ 0₽ 0

+5.28%

+5.41%

+19.86%

+19.86%

История цен Bifrost (BNC) в RUB

Отслеживайте изменения цены Bifrost за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ +0.06674763+5.41%
30 дней₽ -0.001309-7.67%
60 дней₽ -0.006206-28.25%
90 дней₽ -0.016676-51.41%
Изменение цены Bifrost сегодня

Сегодня для BNC зафиксировано изменение ₽ +0.06674763 (+5.41%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Bifrost за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0.001309 (-7.67%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Bifrost за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то BNC изменился на ₽ -0.006206 (-28.25%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Bifrost за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0.016676 (-51.41%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Bifrost (BNC)?

Просмотеть страницу истории цен Bifrost.

Анализ по Bifrost

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Bifrost, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какие факторы влияют на цены Bifrost?

Несколько ключевых факторов влияют на цены токена Bifrost (BNC):

1. Настроения рынка: Общие тренды криптовалютного рынка и уровень доверия инвесторов напрямую сказываются на оценке BNC.

2. Уровень принятия: Рост использования услуг ликвидного стейкинга и межцепочных мостов повышает спрос на токены BNC.

3. Технические разработки: Обновления протокола, внедрение новых функций и объявления о партнерствах могут вызвать колебания цен.

4. Интеграция в DeFi: Расширение присутствия в более широком спектре DeFi-протоколов и увеличение TVL (общего объема заблокированных активов) укрепляет полезность токена.

5. Здоровье экосистемы Polkadot: Как парачейн Polkadot, цена BNC коррелирует с показателями DOT и уровнем роста экосистемы.

6. Стейкинг-вознаграждения: Конкурентоспособные стейкинг-доходности привлекают пользователей, повышая спрос на токен и сокращая его обращаемый объем.

7. Регуляторная среда: Изменения в криптовалютном регулировании и политике влияют на поведение инвесторов и доступ к рынку.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену Bifrost?

Люди хотят знать текущую цену Bifrost (BNC) по нескольким ключевым причинам: принятие обоснованных торговых решений, отслеживание эффективности портфеля, определение оптимальных моментов входа/выхода на рынок, оценка прибыли/убытков от инвестиций, а также получение актуальной информации о волатильности рынка для стратегического планирования.

Прогноз цены Bifrost

Прогноз цены Bifrost (BNC) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена BNC в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0.00%.
Прогноз цены Bifrost (BNC) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Bifrost потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Bifrost достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены BNC, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Bifrost».

Как купить и инвестировать Bifrost в Россия

Готовы приступить к работе с Bifrost? Покупка BNC на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Bifrost. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Bifrost (BNC).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Bifrost будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Bifrost (BNC)

Что вы можете сделать с Bifrost

Владение Bifrost позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое Bifrost (BNC)

Bifrost is an scalable, non-custodial decentralized cross-chain liquidity staking specialized parachain (Omnichain LSD Layer1) built on Polkadot, currently supporting liquidity derivatives on over 9+ blockchains. Bifrost's mission is to aggregate staking liquidity from over 80% of PoS consensus chains through cross-chain derivatives, providing standardized cross-chain interest-bearing derivatives for Polkadot relay chain, parachains, and heterogeneous public chains bridged with Polkadot, reducing the user's staking threshold, improving the proportion of multi-chain staking, increasing the underlying returns of ecological applications, and building a StakeFi ecosystem of user, multi-chain, and ecological application tripartite empowerment and positive feedback loop. Bifrost has received several million dollars in financial support from institutions such as NGC, SNZ, DFG, CMS, and grants from the Web3 Foundation, and is also a member of the Substrate Builders Program and Web3 Bootcamp.

Источники Bifrost

Для более глубокого понимания Bifrost рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Bifrost
Обозреватель блоков

Категория :

BNB Chain EcosystemDerivativesDecentralized Finance (DeFi)

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Страница обновлена: 2026-08-10 16:42:45 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Bifrost (BNC)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Bifrost

BNC USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по BNC с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами BNC USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте Bifrost (BNC) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Bifrost в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
BNC/USDT
₽1.303005
₽1.303005₽1.303005
+5.59%
2.21M (USDT)

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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