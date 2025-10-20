Что такое BluWhale AI (BLUAI)

BluWhale – это интеллектуальный уровень Web3, который обеспечивает работу интеллектуальных приложений, агентов и моделей ИИ посредством координации ресурсов, используя протокол контекста модели для масштабирования ончейн. За последние годы Bluwhale расширил свою сеть искусственного интеллекта (двусторонний рынок) до 4 780 корпоративных аккаунтов и более 3 500 000 уникальных кошельков, а также обработал более 800 миллионов кошельков в универсальную структуру графов в 37 сетях. Хотя Graph, OriginTrail и MindNetwork разработали подобную инфраструктуру, их масштабируемость для искусственного интеллекта сильно ограничена количеством и скоростью нодов, которые субграфы могут создавать и использовать.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о BluWhale AI Сколько стоит BluWhale AI (BLUAI) на сегодня? Актуальная цена BLUAI в USD – 0,02187 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена BLUAI в USD? $ 0,02187 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена BLUAI в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация BluWhale AI? Рыночная капитализация BLUAI составляет -- USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение BLUAI? Циркулирующее предложение BLUAI составляет -- USD . Какова была максимальная цена (ATH) BLUAI? BLUAI достиг максимальной цены (ATH) в -- USD . Какова была минимальная цена BLUAI за все время (ATL)? BLUAI достиг минимальной цены (ATL) в -- USD . Каков объем торгов BLUAI? Объем торгов за последние 24 часа для BLUAI составляет $ 2,37M USD . Вырастет ли BLUAI в цене в этом году? BLUAI может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены BLUAI для более подробного анализа.

