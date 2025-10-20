Текущая цена BluWhale AI сегодня составляет 0.02187 USD. Следите за обновлениями цены BLUAI к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены BLUAI прямо сейчас на MEXC.Текущая цена BluWhale AI сегодня составляет 0.02187 USD. Следите за обновлениями цены BLUAI к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены BLUAI прямо сейчас на MEXC.

График цены BluWhale AI (BLUAI) в реальном времени
Информация о ценах BluWhale AI (BLUAI) (USD)

Текущая цена BluWhale AI (BLUAI) составляет $ 0,02187. За последние 24 часа BLUAI торговался в диапазоне от $ 0,02005 до $ 0,02502, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена BLUAI за все время составляет --, а минимальная – --.

Что касается краткосрочной динамики, BLUAI изменился на +1,10% за последний час, на +1,63% за 24 часа и на +337,40% за последние 7 дни. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Текущая рыночная капитализация BluWhale AI составляет --, при 24-часовом объеме торгов $ 2,37M. Циркулируещее обращение BLUAI составляет --, а общее предложение – 10000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 218,70M.

История цен BluWhale AI (BLUAI) в USD

Отслеживайте изменения цены BluWhale AI за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,0003498+1,63%
30 дней$ +0,01687+337,40%
60 дней$ +0,01687+337,40%
90 дней$ +0,01687+337,40%
Изменение цены BluWhale AI сегодня

Сегодня для BLUAI зафиксировано изменение $ +0,0003498 (+1,63%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены BluWhale AI за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ +0,01687 (+337,40%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены BluWhale AI за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то BLUAI изменился на $ +0,01687 (+337,40%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены BluWhale AI за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ +0,01687 (+337,40%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены BluWhale AI (BLUAI)?

Просмотеть страницу истории цен BluWhale AI.

Что такое BluWhale AI (BLUAI)

BluWhale – это интеллектуальный уровень Web3, который обеспечивает работу интеллектуальных приложений, агентов и моделей ИИ посредством координации ресурсов, используя протокол контекста модели для масштабирования ончейн. За последние годы Bluwhale расширил свою сеть искусственного интеллекта (двусторонний рынок) до 4 780 корпоративных аккаунтов и более 3 500 000 уникальных кошельков, а также обработал более 800 миллионов кошельков в универсальную структуру графов в 37 сетях. Хотя Graph, OriginTrail и MindNetwork разработали подобную инфраструктуру, их масштабируемость для искусственного интеллекта сильно ограничена количеством и скоростью нодов, которые субграфы могут создавать и использовать.

BluWhale AI доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в BluWhale AI. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга BLUAI, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о BluWhale AI в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки BluWhale AI простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены BluWhale AI (USD)

Сколько будет стоить BluWhale AI (BLUAI) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов BluWhale AI (BLUAI) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для BluWhale AI.

Проверьте прогноз цены BluWhale AI!

Токеномика BluWhale AI (BLUAI)

Понимание токеномики BluWhale AI (BLUAI) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена BLUAI прямо сейчас!

Как купить BluWhale AI (BLUAI)

Ищете как купить BluWhale AI? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести BluWhale AI на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о BluWhale AI

Сколько стоит BluWhale AI (BLUAI) на сегодня?
Актуальная цена BLUAI в USD – 0,02187 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена BLUAI в USD?
Текущая цена BLUAI в USD составляет $ 0,02187. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация BluWhale AI?
Рыночная капитализация BLUAI составляет -- USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение BLUAI?
Циркулирующее предложение BLUAI составляет -- USD.
Какова была максимальная цена (ATH) BLUAI?
BLUAI достиг максимальной цены (ATH) в -- USD.
Какова была минимальная цена BLUAI за все время (ATL)?
BLUAI достиг минимальной цены (ATL) в -- USD.
Каков объем торгов BLUAI?
Объем торгов за последние 24 часа для BLUAI составляет $ 2,37M USD.
Вырастет ли BLUAI в цене в этом году?
BLUAI может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены BLUAI для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии BluWhale AI (BLUAI)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму.

