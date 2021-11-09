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Текущая цена ENS сегодня составляет 4,258 RUB. Рыночная капитализация ENS составляет 172 060 020,41442213684 RUB. Отслеживайте обновления цен ENS в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена ENS сегодня составляет 4,258 RUB. Рыночная капитализация ENS составляет 172 060 020,41442213684 RUB. Отслеживайте обновления цен ENS в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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ENS Курс (ENS)

Текущая цена 1 ENS в RUB:

₽352,00886
₽352,00886₽352,00886
-1,06%1D
RUB
График цены ENS (ENS) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 18:09:10 (UTC+8)

Сегодняшняя цена ENS

Текущая цена ENS (ENS) сегодня составляет ₽ 4,258 с изменением 1,06% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ENS на RUB составляет ₽ 4,258 за ENS.

На данный момент ENS занимает #132 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 172,06M, при оборотном предложении 40,41M ENS. В течение последних 24 часов, ENS торговался в диапазоне от ₽ 4,227 (минимум) до ₽ 4,328 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 7 083,78151325620462561, тогда как исторический минимум составил ₽ 355,70146773539203098.

В краткосрочной перспективе ENS изменился на -0,26% за последний час и на +1,04% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 56,39K.

Рыночная информация ENS (ENS)

No.132

₽ 172,06M
₽ 172,06M₽ 172,06M

₽ 56,39K
₽ 56,39K₽ 56,39K

₽ 425,80M
₽ 425,80M₽ 425,80M

40,41M
40,41M 40,41M

100 000 000
100 000 000 100 000 000

0,01%

2021-11-09 00:00:00

ETH

Текущая рыночная капитализация ENS составляет ₽ 172,06M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 56,39K. Циркулируещее обращение ENS составляет 40,41M, а общее предложение – 100000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 425,80M.

История цен ENS в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 4,227
₽ 4,227₽ 4,227
Мин 24Ч
₽ 4,328
₽ 4,328₽ 4,328
Макс 24Ч

₽ 4,227
₽ 4,227₽ 4,227

₽ 4,328
₽ 4,328₽ 4,328

₽ 7 083,78151325620462561
₽ 7 083,78151325620462561₽ 7 083,78151325620462561

₽ 355,70146773539203098
₽ 355,70146773539203098₽ 355,70146773539203098

-0,26%

-1,06%

+1,04%

+1,04%

История цен ENS (ENS) в RUB

Отслеживайте изменения цены ENS за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -3,77127-1,06%
30 дней₽ +0,068+1,62%
60 дней₽ -0,441-9,39%
90 дней₽ -2,788-39,57%
Изменение цены ENS сегодня

Сегодня для ENS зафиксировано изменение ₽ -3,77127 (-1,06%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены ENS за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +0,068 (+1,62%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены ENS за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то ENS изменился на ₽ -0,441 (-9,39%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены ENS за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -2,788 (-39,57%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены ENS (ENS)?

Просмотеть страницу истории цен ENS.

Анализ по ENS

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний ENS, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке ENS: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке ENS: Бычье, бычье 55% | медвежье 45%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJКрест смертиK < DКраткосрочная динамика снижается, температура падает.
StochRSI20‑80Нейтральная зонаНормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
Точка пивотПивот ≤ Цена ≤ R1Между Пивот‑R1Чуть левее центрального пивота, в умеренно высоком положении.
Группа МА1-2 Покупка20-40% продажБольшинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
MACDЗолотой крестDIF > DEAНаблюдается бычий момент.
BOLL (20,2)Средняя < Цена ≤ ВерхняяМежду средней и верхней полосойОтносительно сильный, но не слишком сильный.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA0 Покупка0-20% продажВсе МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.

ENS_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется выше ключевого уровня центра 4,291; текущая цена — 4,298 — находится в непосредственной близости к уровню сопротивления R1 (4,308). Ценовой диапазон располагается в верхней части интервала между уровнями S2 и R2, что свидетельствует о сохранении узкого бокового трендового движения в краткосрочной перспективе. Стороны — быки и медведи — временно достигли равновесия около центрального уровня 4,291, при этом явных сигналов для формирования четкой направленной динамики пока не наблюдается. Группа MA демонстрирует расстановку «1–2» для покупки, тогда как группа EMA указывает на отсутствие сигналов для входа. Краткосрочные и среднесрочные скользящие средние движутся в одном направлении. MACD сформировал «золотое пересечение», что сигнализирует о начальном усилении восходящего импульса. Индикатор RSI находится в нейтральной зоне, а значения KDJ и StochRSI пока не достигли экстремальных зон перекупленности или перепроданности. Волатильность остается на низком уровне, полосы Боллинджера сжимаются, что указывает на отсутствие выраженных односторонних рыночных движений; энергия рынка распределена относительно равномерно и проявляет умеренную динамику. Ближайший ключевой уровень сопротивления расположен на отметке R1 — 4,308, что составляет менее 0,25% от текущей цены. В случае пробоя дальнейшим ориентиром станет уровень R2 — 4,323. На нижнем конце поддержка расположена на уровне центра 4,291 и на уровне S1 — 4,276, что соответствует расстоянию примерно в 0,16–0,5% от текущей цены. Уровень S2 — 4,259 — выступает в качестве дальнейшего защитного ориентира. В настоящее время цена находится в стеснённом ценовом диапазоне между центральным уровнем и R1, при этом пространство для движения вверх и вниз остаётся ограниченным.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены ENS?

Несколько ключевых факторов влияют на цены токенов ENS (Ethereum Name Service):

1. Уровень принятия сети Ethereum — более активное использование ETH повышает спрос на домены .eth.
2. Объём регистрации доменов — большее количество регистраций усиливает полезность токенов ENS.
3. Участие в управлении — владельцы токенов голосуют за изменения протокола.
4. Рост экосистемы Web3 — расширение децентрализованного интернета увеличивает ценность ENS.
5. Настроения на рынке — общие тренды криптовалютного рынка влияют на ценообразование ENS.
6. Технические разработки — обновления протокола и внедрение новых функций.
7. Конкуренция со стороны других сервисов по именам.
8. Регуляторная среда для криптовалютных и Web3-проектов.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену ENS?

Люди хотят знать текущую цену ENS, поскольку это популярный токен услуги доменных имен на Ethereum. Инвесторы отслеживают ежедневные цены для принятия торговых решений, управления портфелем и определения оптимального времени входа/выхода с рынка. Динамика цен свидетельствует о росте внедрения децентрализованных доменов и развитии Web3. Трейдеры используют текущие цены для определения точек входа и выхода из сделок.

Прогноз цены ENS

Прогноз цены ENS (ENS) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена ENS в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены ENS (ENS) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена ENS потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену ENS достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены ENS, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены ENS».

Как купить и инвестировать ENS в Россия

Готовы приступить к работе с ENS? Покупка ENS на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить ENS. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке ENS (ENS).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и ENS будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке ENS (ENS)

Что вы можете сделать с ENS

Владение ENS позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое ENS (ENS)

The Ethereum Name Service (ENS) is a distributed, open, and extensible naming system based on the Ethereum blockchain.

Whitepaper

Источники ENS

Для более глубокого понимания ENS рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт ENS
Обозреватель блоков

Категория :

Ethereum EcosystemGovernanceDecentralized Identifier (DID)

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Страница обновлена: 2026-08-10 18:09:10 (UTC+8)

Важные обновления индустрии ENS (ENS)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о ENS

ENS USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по ENS с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами ENS USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте ENS (ENS) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы ENS в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
ENS/USDT
₽352,00886
₽352,00886₽352,00886
-1,13%
13.19K (USDT)
ENS/USDC
₽351,43017
₽351,43017₽351,43017
-1,11%
6.17K (USDT)

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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1 ENS = 352,00886 RUB