Текущее общее настроение на рынке ENS: Бычье, бычье 55% | медвежье 45%;

Размерность индикатора Заключение модели Пропорция/Порог Краткий обзор KDJ Крест смерти K < D Краткосрочная динамика снижается, температура падает. StochRSI 20‑80 Нейтральная зона Нормальный темп, никаких экстремальных сигналов. Точка пивот Пивот ≤ Цена ≤ R1 Между Пивот‑R1 Чуть левее центрального пивота, в умеренно высоком положении. Группа МА 1-2 Покупка 20-40% продаж Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд. MACD Золотой крест DIF > DEA Наблюдается бычий момент. BOLL (20,2) Средняя < Цена ≤ Верхняя Между средней и верхней полосой Относительно сильный, но не слишком сильный. RSI (14) Нейтрально 30‑70 В пределах нормы, еще есть запас. Группа EMA 0 Покупка 0-20% продаж Все МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.

ENS_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется выше ключевого уровня центра 4,291; текущая цена — 4,298 — находится в непосредственной близости к уровню сопротивления R1 (4,308). Ценовой диапазон располагается в верхней части интервала между уровнями S2 и R2, что свидетельствует о сохранении узкого бокового трендового движения в краткосрочной перспективе. Стороны — быки и медведи — временно достигли равновесия около центрального уровня 4,291, при этом явных сигналов для формирования четкой направленной динамики пока не наблюдается. Группа MA демонстрирует расстановку «1–2» для покупки, тогда как группа EMA указывает на отсутствие сигналов для входа. Краткосрочные и среднесрочные скользящие средние движутся в одном направлении. MACD сформировал «золотое пересечение», что сигнализирует о начальном усилении восходящего импульса. Индикатор RSI находится в нейтральной зоне, а значения KDJ и StochRSI пока не достигли экстремальных зон перекупленности или перепроданности. Волатильность остается на низком уровне, полосы Боллинджера сжимаются, что указывает на отсутствие выраженных односторонних рыночных движений; энергия рынка распределена относительно равномерно и проявляет умеренную динамику. Ближайший ключевой уровень сопротивления расположен на отметке R1 — 4,308, что составляет менее 0,25% от текущей цены. В случае пробоя дальнейшим ориентиром станет уровень R2 — 4,323. На нижнем конце поддержка расположена на уровне центра 4,291 и на уровне S1 — 4,276, что соответствует расстоянию примерно в 0,16–0,5% от текущей цены. Уровень S2 — 4,259 — выступает в качестве дальнейшего защитного ориентира. В настоящее время цена находится в стеснённом ценовом диапазоне между центральным уровнем и R1, при этом пространство для движения вверх и вниз остаётся ограниченным.

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