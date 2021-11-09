ENS Курс (ENS)
Текущая цена ENS (ENS) сегодня составляет ₽ 4,258 с изменением 1,06% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ENS на RUB составляет ₽ 4,258 за ENS.
На данный момент ENS занимает #132 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 172,06M, при оборотном предложении 40,41M ENS. В течение последних 24 часов, ENS торговался в диапазоне от ₽ 4,227 (минимум) до ₽ 4,328 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 7 083,78151325620462561, тогда как исторический минимум составил ₽ 355,70146773539203098.
В краткосрочной перспективе ENS изменился на -0,26% за последний час и на +1,04% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 56,39K.
No.132
0,01%
2021-11-09 00:00:00
ETH
Текущая рыночная капитализация ENS составляет ₽ 172,06M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 56,39K. Циркулируещее обращение ENS составляет 40,41M, а общее предложение – 100000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 425,80M.
-0,26%
-1,06%
+1,04%
+1,04%
Отслеживайте изменения цены ENS за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ -3,77127
|-1,06%
|30 дней
|₽ +0,068
|+1,62%
|60 дней
|₽ -0,441
|-9,39%
|90 дней
|₽ -2,788
|-39,57%
Сегодня для ENS зафиксировано изменение ₽ -3,77127 (-1,06%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +0,068 (+1,62%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то ENS изменился на ₽ -0,441 (-9,39%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -2,788 (-39,57%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
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Просмотеть страницу истории цен ENS.
Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний ENS, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
Текущее общее настроение на рынке ENS: Бычье, бычье 55% | медвежье 45%;
|Размерность индикатора
|Заключение модели
|Пропорция/Порог
|Краткий обзор
|KDJ
|Крест смерти
|K < D
|Краткосрочная динамика снижается, температура падает.
|StochRSI
|20‑80
|Нейтральная зона
|Нормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
|Точка пивот
|Пивот ≤ Цена ≤ R1
|Между Пивот‑R1
|Чуть левее центрального пивота, в умеренно высоком положении.
|Группа МА
|1-2 Покупка
|20-40% продаж
|Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
|MACD
|Золотой крест
|DIF > DEA
|Наблюдается бычий момент.
|BOLL (20,2)
|Средняя < Цена ≤ Верхняя
|Между средней и верхней полосой
|Относительно сильный, но не слишком сильный.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|В пределах нормы, еще есть запас.
|Группа EMA
|0 Покупка
|0-20% продаж
|Все МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.
ENS_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется выше ключевого уровня центра 4,291; текущая цена — 4,298 — находится в непосредственной близости к уровню сопротивления R1 (4,308). Ценовой диапазон располагается в верхней части интервала между уровнями S2 и R2, что свидетельствует о сохранении узкого бокового трендового движения в краткосрочной перспективе. Стороны — быки и медведи — временно достигли равновесия около центрального уровня 4,291, при этом явных сигналов для формирования четкой направленной динамики пока не наблюдается. Группа MA демонстрирует расстановку «1–2» для покупки, тогда как группа EMA указывает на отсутствие сигналов для входа. Краткосрочные и среднесрочные скользящие средние движутся в одном направлении. MACD сформировал «золотое пересечение», что сигнализирует о начальном усилении восходящего импульса. Индикатор RSI находится в нейтральной зоне, а значения KDJ и StochRSI пока не достигли экстремальных зон перекупленности или перепроданности. Волатильность остается на низком уровне, полосы Боллинджера сжимаются, что указывает на отсутствие выраженных односторонних рыночных движений; энергия рынка распределена относительно равномерно и проявляет умеренную динамику. Ближайший ключевой уровень сопротивления расположен на отметке R1 — 4,308, что составляет менее 0,25% от текущей цены. В случае пробоя дальнейшим ориентиром станет уровень R2 — 4,323. На нижнем конце поддержка расположена на уровне центра 4,291 и на уровне S1 — 4,276, что соответствует расстоянию примерно в 0,16–0,5% от текущей цены. Уровень S2 — 4,259 — выступает в качестве дальнейшего защитного ориентира. В настоящее время цена находится в стеснённом ценовом диапазоне между центральным уровнем и R1, при этом пространство для движения вверх и вниз остаётся ограниченным.
Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.
В 2040 году цена ENS потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
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The Ethereum Name Service (ENS) is a distributed, open, and extensible naming system based on the Ethereum blockchain.
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|Время (UTC+8)
|Тип
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