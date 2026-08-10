Текущее общее настроение на рынке MOVE: Бычье, бычье 60% | медвежье 40%;

Размерность индикатора Заключение модели Пропорция/Порог Краткий обзор KDJ Золотой крест K > D Краткосрочная динамика нарастает, температура повышается. StochRSI 20‑80 Нейтральная зона Нормальный темп, никаких экстремальных сигналов. Точка пивот S2 ≤ Цена < S1 Между S2‑S1 Ниже центрального пивота, входит в зону низкой цены. Группа МА 7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа ≥ 80% покупок Все МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных. MACD Золотой крест DIF > DEA Наблюдается бычий момент. BOLL (20,2) Нижняя ≤ Цена ≤ Средняя Между нижней и средней полосой Относительно слабый, но не слишком слабый. RSI (14) Нейтрально 30‑70 В пределах нормы, еще есть запас. Группа EMA 7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа ≥ 80% покупок Все МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.

MOVE_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется по текущей цене 0,007078. Цена колеблется в узком диапазоне между уровнем центра сопротивления S2 — 0,007050 и уровнем сопротивления S1 — 0,007090. Центральный уровень поддержки находится на отметке 0,007180, при этом текущая цена расположена ниже этого ключевого уровня. На данном участке рынка наблюдается кратковременное равновесие между быками и медведями. Система скользящих средних демонстрирует последовательную бычью конфигурацию: как простые (MA), так и экспоненциальные (EMA) индикаторы сигнализируют о покупке, что подтверждает направленность краткосрочного тренда. Индикатор MACD формирует «золотое пересечение», указывая на разворот импульса. Показатель RSI находится в нейтральной зоне, не демонстрируя экстремальных условий перекупленности или перепроданности. Синхронное движение быстрых и медленных индикаторов свидетельствует о концентрации импульса, а не его рассеивании. Волатильность остается стабильной, без явных признаков значительного расширения или сжатия. Ближайший уровень сопротивления S1 расположен на отметке 0,007090, что всего на 0,17% выше текущей цены. Прорыв этой отметки откроет путь к тестированию центрального уровня 0,007180, находящегося примерно на 1,44% выше. Ближайшая поддержка S2 расположена на уровне 0,007050, что составляет около 0,39% ниже текущей цены. Если цена пробьет этот уровень, то следующим ключевым ориентиром станет дальний уровень сопротивления R2, соответствующий обратной логике, — 0,007310. Плотная концентрация ключевых ценовых уровней указывает на близость потенциальных точек разворота тренда в краткосрочной перспективе. Трейдерам следует внимательно отслеживать поведение цены и её перемещения относительно основных уровней в рамках текущей ценовой структуры.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.