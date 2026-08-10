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Текущая цена Movement сегодня составляет 0,00708 RUB. Рыночная капитализация MOVE составляет 28 334 749,99764 RUB. Отслеживайте обновления цен MOVE в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Movement сегодня составляет 0,00708 RUB. Рыночная капитализация MOVE составляет 28 334 749,99764 RUB. Отслеживайте обновления цен MOVE в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Movement Курс (MOVE)

Текущая цена 1 MOVE в RUB:

₽0,58561056
₽0,58561056₽0,58561056
-0,43%1D
RUB
График цены Movement (MOVE) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 20:24:09 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Movement

Текущая цена Movement (MOVE) сегодня составляет ₽ 0,00708 с изменением 0,43% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации MOVE на RUB составляет ₽ 0,00708 за MOVE.

На данный момент Movement занимает #427 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 28,33M, при оборотном предложении 4,00B MOVE. В течение последних 24 часов, MOVE торговался в диапазоне от ₽ 0,006779 (минимум) до ₽ 0,007233 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 119,7151526593371213, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,9120973598478656676.

В краткосрочной перспективе MOVE изменился на +0,96% за последний час и на -3,31% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 64,19K.

Рыночная информация Movement (MOVE)

No.427

₽ 28,33M
₽ 28,33M₽ 28,33M

₽ 64,19K
₽ 64,19K₽ 64,19K

₽ 70,80M
₽ 70,80M₽ 70,80M

4,00B
4,00B 4,00B

10 000 000 000
10 000 000 000 10 000 000 000

10 000 000 000
10 000 000 000 10 000 000 000

40,02%

0,01%

ETH

Текущая рыночная капитализация Movement составляет ₽ 28,33M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 64,19K. Циркулируещее обращение MOVE составляет 4,00B, а общее предложение – 10000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 70,80M.

История цен Movement в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,006779
₽ 0,006779₽ 0,006779
Мин 24Ч
₽ 0,007233
₽ 0,007233₽ 0,007233
Макс 24Ч

₽ 0,006779
₽ 0,006779₽ 0,006779

₽ 0,007233
₽ 0,007233₽ 0,007233

₽ 119,7151526593371213
₽ 119,7151526593371213₽ 119,7151526593371213

₽ 0,9120973598478656676
₽ 0,9120973598478656676₽ 0,9120973598478656676

+0,96%

-0,43%

-3,31%

-3,31%

История цен Movement (MOVE) в RUB

Отслеживайте изменения цены Movement за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0,002529-0,43%
30 дней₽ -0,00425-37,52%
60 дней₽ -0,00554-43,90%
90 дней₽ -0,01245-63,75%
Изменение цены Movement сегодня

Сегодня для MOVE зафиксировано изменение ₽ -0,002529 (-0,43%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Movement за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,00425 (-37,52%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Movement за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то MOVE изменился на ₽ -0,00554 (-43,90%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Movement за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,01245 (-63,75%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Movement (MOVE)?

Просмотеть страницу истории цен Movement.

Анализ по Movement

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Movement, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке Movement: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке MOVE: Бычье, бычье 60% | медвежье 40%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJЗолотой крестK > DКраткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
StochRSI20‑80Нейтральная зонаНормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
Точка пивотS2 ≤ Цена < S1Между S2‑S1Ниже центрального пивота, входит в зону низкой цены.
Группа МА7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа≥ 80% покупокВсе МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.
MACDЗолотой крестDIF > DEAНаблюдается бычий момент.
BOLL (20,2)Нижняя ≤ Цена ≤ СредняяМежду нижней и средней полосойОтносительно слабый, но не слишком слабый.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа≥ 80% покупокВсе МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.

MOVE_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется по текущей цене 0,007078. Цена колеблется в узком диапазоне между уровнем центра сопротивления S2 — 0,007050 и уровнем сопротивления S1 — 0,007090. Центральный уровень поддержки находится на отметке 0,007180, при этом текущая цена расположена ниже этого ключевого уровня. На данном участке рынка наблюдается кратковременное равновесие между быками и медведями. Система скользящих средних демонстрирует последовательную бычью конфигурацию: как простые (MA), так и экспоненциальные (EMA) индикаторы сигнализируют о покупке, что подтверждает направленность краткосрочного тренда. Индикатор MACD формирует «золотое пересечение», указывая на разворот импульса. Показатель RSI находится в нейтральной зоне, не демонстрируя экстремальных условий перекупленности или перепроданности. Синхронное движение быстрых и медленных индикаторов свидетельствует о концентрации импульса, а не его рассеивании. Волатильность остается стабильной, без явных признаков значительного расширения или сжатия. Ближайший уровень сопротивления S1 расположен на отметке 0,007090, что всего на 0,17% выше текущей цены. Прорыв этой отметки откроет путь к тестированию центрального уровня 0,007180, находящегося примерно на 1,44% выше. Ближайшая поддержка S2 расположена на уровне 0,007050, что составляет около 0,39% ниже текущей цены. Если цена пробьет этот уровень, то следующим ключевым ориентиром станет дальний уровень сопротивления R2, соответствующий обратной логике, — 0,007310. Плотная концентрация ключевых ценовых уровней указывает на близость потенциальных точек разворота тренда в краткосрочной перспективе. Трейдерам следует внимательно отслеживать поведение цены и её перемещения относительно основных уровней в рамках текущей ценовой структуры.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены Movement?

Цены токенов MOVE зависят от нескольких ключевых факторов:

1. Настроения на рынке и общие тренды в сфере криптовалют.
2. Объем торгов и уровень ликвидности на биржах.
3. Принятие и внедрение технологии блокчейна Movement.
4. Активность разработчиков и рост экосистемы.
5. Объявления о партнерствах и интеграциях.
6. Регуляторные новости, влияющие на блокчейн-проекты.
7. Движения цен на Bitcoin и Ethereum.
8. Полезность токена и вознаграждения за стейкинг.
9. Динамика предложения и токеномика.
10. Конкуренция со стороны других блокчейнов уровня 1.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену Movement?

Люди хотят знать текущую цену MOVE по нескольким ключевым причинам:

1. Инвестиционные решения — трейдерам необходимы актуальные цены для покупки, продажи или удержания позиций.
2. Отслеживание портфелей — инвесторы следят за изменениями стоимости своих активов.
3. Тайминг рынка — движение цен помогает выявлять возможности входа и выхода с рынка.
4. Управление рисками — текущие цены служат основой для принятия решений о стоп-лоссах и фиксации прибыли.
5. Анализ рынка — сегодняшняя цена предоставляет данные для технического и фундаментального анализа.
6. Боязнь упустить выгоду/спекуляции — страх упустить возможность приводит к повышенной интересу к колебаниям цен.
7. Корреляция с новостями — реакция цен на объявления или рыночные события.

Реальное время — ключевой фактор для активной торговли криптовалютами и разработки инвестиционных стратегий.

Прогноз цены Movement

Прогноз цены Movement (MOVE) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена MOVE в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Movement (MOVE) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Movement потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Movement достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены MOVE, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Movement».

Как купить и инвестировать Movement в Россия

Готовы приступить к работе с Movement? Покупка MOVE на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Movement. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Movement (MOVE).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Movement будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Movement (MOVE)

Что вы можете сделать с Movement

Владение Movement позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое Movement (MOVE)

Movement Network — это экосистема модульных блокчейнов на основе Move, которая позволяет разработчикам создавать безопасные, эффективные и совместимые блокчейн-приложения, соединяя экосистемы Move и EVM.

Whitepaper

Источники Movement

Для более глубокого понимания Movement рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Movement
Обозреватель блоков

Категория :

Base EcosystemBase NativeBinance HODLer Airdrops

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Страница обновлена: 2026-08-10 20:24:09 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Movement (MOVE)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Movement

MOVE USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по MOVE с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами MOVE USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте Movement (MOVE) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Movement в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
MOVE/USDT
₽0,58362768
₽0,58362768₽0,58362768
-0,77%
9.17M (USDT)
MOVE/USDC
₽0,58486698
₽0,58486698₽0,58486698
-1,00%
7.71M (USDT)

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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