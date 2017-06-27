Сегодняшняя цена OmiseGo

Текущая цена OmiseGo (OMG) сегодня составляет ₽ 0,04472 с изменением 1,58% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации OMG на RUB составляет ₽ 0,04472 за OMG.

На данный момент OmiseGo занимает #1097 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 6,27M, при оборотном предложении 140,25M OMG. В течение последних 24 часов, OMG торговался в диапазоне от ₽ 0,04434 (минимум) до ₽ 0,04556 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 2 342,43398632049562096, тогда как исторический минимум составил ₽ 3,883100522225346486.

В краткосрочной перспективе OMG изменился на +0,33% за последний час и на +1,93% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 55,10K.

Рыночная информация OmiseGo (OMG)

Место No.1097 Рыночная капитализация ₽ 6,27M₽ 6,27M ₽ 6,27M Объем (24Ч) ₽ 55,10K₽ 55,10K ₽ 55,10K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 6,27M₽ 6,27M ₽ 6,27M Оборотное предложение 140,25M 140,25M 140,25M Макс. предложение 140 245 399 140 245 399 140 245 399 Общее предложение 140 245 398,24513278 140 245 398,24513278 140 245 398,24513278 Коэффициент обращения 99,99% Дата выпуска 2017-06-27 00:00:00 Цена выпуска ₽ 22,3074₽ 22,3074 ₽ 22,3074 Публичный блокчейн ETH

Текущая рыночная капитализация OmiseGo составляет ₽ 6,27M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 55,10K. Циркулируещее обращение OMG составляет 140,25M, а общее предложение – 140245398.24513278. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 6,27M.