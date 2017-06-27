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Текущая цена OmiseGo сегодня составляет 0,04472 RUB. Рыночная капитализация OMG составляет 6 271 774,2095223379216 RUB. Отслеживайте обновления цен OMG в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена OmiseGo сегодня составляет 0,04472 RUB. Рыночная капитализация OMG составляет 6 271 774,2095223379216 RUB. Отслеживайте обновления цен OMG в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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OmiseGo Курс (OMG)

Текущая цена 1 OMG в RUB:

₽3,6873306
₽3,6873306₽3,6873306
-1,58%1D
RUB
График цены OmiseGo (OMG) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 20:56:11 (UTC+8)

Сегодняшняя цена OmiseGo

Текущая цена OmiseGo (OMG) сегодня составляет ₽ 0,04472 с изменением 1,58% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации OMG на RUB составляет ₽ 0,04472 за OMG.

На данный момент OmiseGo занимает #1097 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 6,27M, при оборотном предложении 140,25M OMG. В течение последних 24 часов, OMG торговался в диапазоне от ₽ 0,04434 (минимум) до ₽ 0,04556 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 2 342,43398632049562096, тогда как исторический минимум составил ₽ 3,883100522225346486.

В краткосрочной перспективе OMG изменился на +0,33% за последний час и на +1,93% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 55,10K.

Рыночная информация OmiseGo (OMG)

No.1097

₽ 6,27M
₽ 6,27M₽ 6,27M

₽ 55,10K
₽ 55,10K₽ 55,10K

₽ 6,27M
₽ 6,27M₽ 6,27M

140,25M
140,25M 140,25M

140 245 399
140 245 399 140 245 399

140 245 398,24513278
140 245 398,24513278 140 245 398,24513278

99,99%

2017-06-27 00:00:00

₽ 22,3074
₽ 22,3074₽ 22,3074

ETH

Текущая рыночная капитализация OmiseGo составляет ₽ 6,27M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 55,10K. Циркулируещее обращение OMG составляет 140,25M, а общее предложение – 140245398.24513278. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 6,27M.

История цен OmiseGo в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,04434
₽ 0,04434₽ 0,04434
Мин 24Ч
₽ 0,04556
₽ 0,04556₽ 0,04556
Макс 24Ч

₽ 0,04434
₽ 0,04434₽ 0,04434

₽ 0,04556
₽ 0,04556₽ 0,04556

₽ 2 342,43398632049562096
₽ 2 342,43398632049562096₽ 2 342,43398632049562096

₽ 3,883100522225346486
₽ 3,883100522225346486₽ 3,883100522225346486

+0,33%

-1,58%

+1,93%

+1,93%

История цен OmiseGo (OMG) в RUB

Отслеживайте изменения цены OmiseGo за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0,0591951-1,58%
30 дней₽ -0,00066-1,46%
60 дней₽ -0,00402-8,25%
90 дней₽ -0,01994-30,84%
Изменение цены OmiseGo сегодня

Сегодня для OMG зафиксировано изменение ₽ -0,0591951 (-1,58%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены OmiseGo за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,00066 (-1,46%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены OmiseGo за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то OMG изменился на ₽ -0,00402 (-8,25%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены OmiseGo за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,01994 (-30,84%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены OmiseGo (OMG)?

Просмотеть страницу истории цен OmiseGo.

Анализ по OmiseGo

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний OmiseGo, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какие факторы влияют на цены OmiseGo?

Несколько ключевых факторов влияют на цены токена OmiseGO (OMG):

1. Настроения рынка и общие тренды в сфере криптовалют.
2. Развитие сети Ethereum (OMG построен на базе Ethereum).
3. Объявления о партнерствах и внедрение OMG в бизнес-сектор.
4. Технический прогресс в разработке решения для масштабирования сети OMG.
5. Объем торгов и ликвидность.
6. Регуляторные новости, затрагивающие проекты DeFi.
7. Конкуренция со стороны других решений уровня 2.
8. Полезность токена и вознаграждения за стейкинг.
9. Общая экономическая ситуация и склонность инвесторов к риску.

Все эти факторы в совокупности определяют волатильность цен на рынке токена OMG.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену OmiseGo?

Люди хотят знать текущую цену OmiseGO (OMG) по нескольким ключевым причинам: принятие обоснованных торговых решений, отслеживание эффективности портфеля, выявление рыночных тенденций и оптимальное планирование времени для совершения покупок или продаж. Инвесторы следят за ежедневными колебаниями цен, чтобы оценить волатильность и возможную прибыль или убыток.

Прогноз цены OmiseGo

Прогноз цены OmiseGo (OMG) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена OMG в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены OmiseGo (OMG) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена OmiseGo потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену OmiseGo достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены OMG, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены OmiseGo».

Как купить и инвестировать OmiseGo в Россия

Готовы приступить к работе с OmiseGo? Покупка OMG на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить OmiseGo. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке OmiseGo (OMG).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и OmiseGo будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке OmiseGo (OMG)

Что вы можете сделать с OmiseGo

Владение OmiseGo позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое OmiseGo (OMG)

OmiseGO is a public Ethereum-based financial technology for use in mainstream digital wallets, that enables real-time, peer-to-peer value exchange and payment services agnostically across jurisdictions and organizational silos, and across both fiat money and decentralized currencies. Designed to enable financial inclusion and disrupt existing institutions, access will be made available to everyone via the OmiseGO network and digital wallet framework, starting in Q4 2017.

Источники OmiseGo

Для более глубокого понимания OmiseGo рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт OmiseGo
Обозреватель блоков

Категория :

Alleged SEC SecuritiesBoba Network EcosystemEthereum Ecosystem

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Страница обновлена: 2026-08-10 20:56:11 (UTC+8)

Важные обновления индустрии OmiseGo (OMG)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о OmiseGo

OMG USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по OMG с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами OMG USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте OmiseGo (OMG) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы OmiseGo в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
OMG/USDT
₽3,67659
₽3,67659₽3,67659
-2,00%
1.23M (USDT)
OMG/BTC
₽0,000056751678
₽0,000056751678₽0,000056751678
-1,82%
192.99K (USDT)

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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