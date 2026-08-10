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Текущая цена Oasis сегодня составляет 0,005838 RUB. Рыночная капитализация ROSE составляет 45.422.786,209122 RUB. Отслеживайте обновления цен ROSE в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Oasis сегодня составляет 0,005838 RUB. Рыночная капитализация ROSE составляет 45.422.786,209122 RUB. Отслеживайте обновления цен ROSE в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Oasis Курс (ROSE)

Текущая цена 1 ROSE в RUB:

₽0,48229678
₽0,48229678₽0,48229678
+0,44%1D
RUB
График цены Oasis (ROSE) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 22:07:19 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Oasis

Текущая цена Oasis (ROSE) сегодня составляет ₽ 0,005838 с изменением 0,44% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ROSE на RUB составляет ₽ 0,005838 за ROSE.

На данный момент Oasis занимает #406 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 45,42M, при оборотном предложении 7,78B ROSE. В течение последних 24 часов, ROSE торговался в диапазоне от ₽ 0,005608 (минимум) до ₽ 0,005849 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 49,300911065545173937, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,4951783180580173945.

В краткосрочной перспективе ROSE изменился на +0,58% за последний час и на +7,55% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 72,91K.

Рыночная информация Oasis (ROSE)

No.406

₽ 45,42M
₽ 45,42M₽ 45,42M

₽ 72,91K
₽ 72,91K₽ 72,91K

₽ 58,38M
₽ 58,38M₽ 58,38M

7,78B
7,78B 7,78B

10.000.000.000
10.000.000.000 10.000.000.000

10.000.000.000
10.000.000.000 10.000.000.000

77,80%

ROSE

Текущая рыночная капитализация Oasis составляет ₽ 45,42M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 72,91K. Циркулируещее обращение ROSE составляет 7,78B, а общее предложение – 10000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 58,38M.

История цен Oasis в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,005608
₽ 0,005608₽ 0,005608
Мин 24Ч
₽ 0,005849
₽ 0,005849₽ 0,005849
Макс 24Ч

₽ 0,005608
₽ 0,005608₽ 0,005608

₽ 0,005849
₽ 0,005849₽ 0,005849

₽ 49,300911065545173937
₽ 49,300911065545173937₽ 49,300911065545173937

₽ 0,4951783180580173945
₽ 0,4951783180580173945₽ 0,4951783180580173945

+0,58%

+0,44%

+7,55%

+7,55%

История цен Oasis (ROSE) в RUB

Отслеживайте изменения цены Oasis за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ +0,00211281+0,44%
30 дней₽ -0,000128-2,15%
60 дней₽ -0,000522-8,21%
90 дней₽ -0,004937-45,82%
Изменение цены Oasis сегодня

Сегодня для ROSE зафиксировано изменение ₽ +0,00211281 (+0,44%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Oasis за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,000128 (-2,15%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Oasis за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то ROSE изменился на ₽ -0,000522 (-8,21%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Oasis за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,004937 (-45,82%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Oasis (ROSE)?

Просмотеть страницу истории цен Oasis.

Анализ по Oasis

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Oasis, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке Oasis: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке ROSE: Медвежье, бычье 40% | медвежье 60%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJНейтральноK ≈ D (±1%)Нет четкого краткосрочного направления, ожидайте.
StochRSI20‑80Нейтральная зонаНормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
Точка пивотПивот ≤ Цена ≤ R1Между Пивот‑R1Чуть левее центрального пивота, в умеренно высоком положении.
Группа МА0 Покупка0-20% продажВсе МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.
MACDКрест смертиDIF < DEAНаблюдается медвежий момент.
BOLL (20,2)Средняя < Цена ≤ ВерхняяМежду средней и верхней полосойОтносительно сильный, но не слишком сильный.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA0 Покупка0-20% продажВсе МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.

РОЗА_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется выше центральной зоны 0,005766. Цена находится внутри диапазона между уровнем S1 и R1. Скользящие средние формируют сигнал покупки с нулевым значением. Структура находится в стадии бокового движения и коррекции. Индикатор MACD образует мёртвое пересечение. Показатель RSI находится в нейтральной зоне. Быстрые и медленные линии индикатора демонстрируют явное разделение. Волатильность остаётся в состоянии сжатия. Распределение импульса характеризуется разрозненностью. Силы быков и медведей временно уравновешены; явных односторонних движущих факторов не наблюдается. Ближайший уровень сопротивления R1 расположен на отметке 0,005876, что примерно на 1,3% выше текущей цены. Ближайший уровень поддержки S1 — 0,005692, что примерно на 1,8% ниже текущей цены. Дальний ориентир уровня сопротивления R2 установлен на уровне 0,005950. Ниже, на уровне S2, располагается дальний уровень поддержки — 0,005582. Ключевые ценовые уровни сосредоточены вокруг центральной зоны. Для пробоя необходимо сопровождение объёмами торгов. В настоящее время рынок ожидает выбора направления движения.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены Oasis?

Несколько ключевых факторов влияют на цены токена Oasis (ROSE):

Принятие сети: Рост числа dApp, протоколов DeFi и активности пользователей в сети Oasis стимулирует спрос на токены ROSE.

Функции конфиденциальности: Как блокчейн, ориентированный на конфиденциальность, регуляторные изменения в сфере защиты данных и приватных монет оказывают влияние на настроения инвесторов.

Стейкинг-вознаграждения: Консенсус Proof-of-Stake для ROSE создает спрос на стейкинг, что сокращает количество находящихся в обращении токенов.

Партнерства: Сотрудничество с корпорациями и внедрение токена в институциональный сектор повышают доверие к проекту.

Рыночные настроения: Общие тренды на рынке криптовалют, корреляция с биткоином и склонность инвесторов к риску.

Утилитарность токена: Использование токена для оплаты транзакционных комиссий, управления сетью и обеспечения безопасности сети формирует фундаментальный спрос.

Конкуренция: Соотношение производительности с другими блокчейнами, ориентированными на конфиденциальность и масштабируемость.

Ход разработки: Технические обновления, запуски ParaTime и достижение ключевых этапов расширения экосистемы.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену Oasis?

Люди хотят знать текущую цену Oasis (ROSE) по нескольким ключевым причинам: принятие обоснованных торговых решений, управление портфелем и определение оптимального времени для инвестирования. Как блокчейн-платформа, ориентированная на конфиденциальность, ROSE привлекает инвесторов, заинтересованных в приложениях Web3 и DeFi. Ежедневный мониторинг цены помогает трейдерам извлекать выгоду из волатильности, тогда как долгосрочные держатели отслеживают динамику роста по сравнению с рыночными тенденциями и другими криптовалютами.

Прогноз цены Oasis

Прогноз цены Oasis (ROSE) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена ROSE в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Oasis (ROSE) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Oasis потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Oasis достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены ROSE, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Oasis».

Как купить и инвестировать Oasis в Россия

Готовы приступить к работе с Oasis? Покупка ROSE на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Oasis. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Oasis (ROSE).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Oasis будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Oasis (ROSE)

Что вы можете сделать с Oasis

Владение Oasis позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое Oasis (ROSE)

Oasis Network - ведущая блокчейн-сеть первого уровня с поддержкой конфиденциальности и масштабируемости для продвижения Web3.

Whitepaper

Источники Oasis

Для более глубокого понимания Oasis рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Oasis
Обозреватель блоков

Категория :

BNB Chain EcosystemLayer 1 (L1)Meme

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Страница обновлена: 2026-08-10 22:07:19 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Oasis (ROSE)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Oasis

ROSE USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по ROSE с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами ROSE USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте Oasis (ROSE) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Oasis в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
ROSE/USDT
₽0,48180076
₽0,48180076₽0,48180076
+0,22%
12.69M (USDT)
ROSE/USDC
₽0,48105673
₽0,48105673₽0,48105673
+0,41%
9.77M (USDT)

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Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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1 ROSE = 0,48262746 RUB