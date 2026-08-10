Сегодняшняя цена Oasis

Текущая цена Oasis (ROSE) сегодня составляет ₽ 0,005838 с изменением 0,44% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ROSE на RUB составляет ₽ 0,005838 за ROSE.

На данный момент Oasis занимает #406 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 45,42M, при оборотном предложении 7,78B ROSE. В течение последних 24 часов, ROSE торговался в диапазоне от ₽ 0,005608 (минимум) до ₽ 0,005849 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 49,300911065545173937, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,4951783180580173945.

В краткосрочной перспективе ROSE изменился на +0,58% за последний час и на +7,55% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 72,91K.

Рыночная информация Oasis (ROSE)

Место No.406 Рыночная капитализация ₽ 45,42M₽ 45,42M ₽ 45,42M Объем (24Ч) ₽ 72,91K₽ 72,91K ₽ 72,91K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 58,38M₽ 58,38M ₽ 58,38M Оборотное предложение 7,78B 7,78B 7,78B Макс. предложение 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 Общее предложение 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 Коэффициент обращения 77,80% Публичный блокчейн ROSE

Текущая рыночная капитализация Oasis составляет ₽ 45,42M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 72,91K. Циркулируещее обращение ROSE составляет 7,78B, а общее предложение – 10000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 58,38M.