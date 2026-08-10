RavenCoin Курс (RVN)
Текущая цена RavenCoin (RVN) сегодня составляет ₽ 0,003576 с изменением 0,52% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации RVN на RUB составляет ₽ 0,003576 за RVN.
На данный момент RavenCoin занимает #307 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 58,28M, при оборотном предложении 16,30B RVN. В течение последних 24 часов, RVN торговался в диапазоне от ₽ 0,003541 (минимум) до ₽ 0,003625 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 23,5957491098, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,3251173145076465217.
В краткосрочной перспективе RVN изменился на -0,20% за последний час и на +0,70% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 64,96K.
No.307
77,60%
0,01%
RVN
Текущая рыночная капитализация RavenCoin составляет ₽ 58,28M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 64,96K. Циркулируещее обращение RVN составляет 16,30B, а общее предложение – 16297993160.55053329. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 75,10M.
-0,20%
-0,52%
+0,70%
+0,70%
Отслеживайте изменения цены RavenCoin за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ -0,0015453
|-0,52%
|30 дней
|₽ -0,000381
|-9,63%
|60 дней
|₽ -0,000607
|-14,52%
|90 дней
|₽ -0,002517
|-41,31%
Сегодня для RVN зафиксировано изменение ₽ -0,0015453 (-0,52%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,000381 (-9,63%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то RVN изменился на ₽ -0,000607 (-14,52%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,002517 (-41,31%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
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Просмотеть страницу истории цен RavenCoin.
Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний RavenCoin, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
Текущее общее настроение на рынке RVN: Бычье, бычье 65% | медвежье 35%;
|Размерность индикатора
|Заключение модели
|Пропорция/Порог
|Краткий обзор
|KDJ
|Крест смерти
|K < D
|Краткосрочная динамика снижается, температура падает.
|StochRSI
|20‑80
|Нейтральная зона
|Нормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
|Точка пивот
|Цена < S2
|Ниже S2
|Ниже, чем недавний «самый дешевый» диапазон, в низкой территории.
|Группа МА
|7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа
|≥ 80% покупок
|Все МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.
|MACD
|Золотой крест
|DIF > DEA
|Наблюдается бычий момент.
|BOLL (20,2)
|Нижняя ≤ Цена ≤ Средняя
|Между нижней и средней полосой
|Относительно слабый, но не слишком слабый.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|В пределах нормы, еще есть запас.
|Группа EMA
|7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа
|≥ 80% покупок
|Все МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.
RVN_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,003545, находясь в диапазоне ниже уровня пивота 0,003606. Цена расположена между уровнем сопротивления S1 и центральным уровнем, а краткосрочная группа скользящих средних демонстрирует бычью конфигурацию. MA7 и EMA7 указывают на сигнал покупки, что подтверждается согласованностью индикаторов, свидетельствующих о структуре низкого уровня консолидации. Текущая цена находится примерно на 1,7% ниже верхнего центрального уровня сопротивления 0,003606 и на 1,0% выше нижнего уровня поддержки S2 — 0,003582. MACD формирует «золотое пересечение»: быстрая и медленная линии расходятся вверх, а силы тренда меняются с медвежьих на бычьи. RSI находится в нейтральной зоне и не достигает экстремальных значений перекупленности или перепроданности. KDJ и StochRSI одновременно движутся вверх, что указывает на концентрацию краткосрочной покупательской динамики. Полосы Боллинджера после расширения сужаются и выравниваются, сохраняя низкий уровень волатильности и боковое колебание цен. Быстрые и медленные индикаторы движутся в одном направлении, без явных признаков дивергенции. Объём торгов совпадает с незначительным восстановлением цены, что говорит о стабилизации рыночных настроений. Ближайшее ключевое сопротивление расположено на уровне 0,003582 (S2), что находится на расстоянии около 0,000037 от текущей цены. Следующее сопротивление — 0,003592 (S1), удалённое от текущего уровня на 0,000047. Основной ориентир — центральный уровень 0,003606, который находится на расстоянии 0,000061 от текущей цены. Ниже, далёкая поддержка ориентирована на предыдущий минимум около 0,003545. Выше, уровень сопротивления R1 — 0,003616 — становится целью для дальнейших тестирований.
Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.
В 2040 году цена RavenCoin потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
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Ravencoin is a protocol based on a fork of the Bitcoin code which adds features specifically focused on allowing tokens to be issued on the Ravencoin blockchain. These tokens can have whatever properties the issue of the token decides - so they can be limited in quantity, named and be issued as securities or as collectibles.
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