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Текущая цена RavenCoin сегодня составляет 0,003576 RUB. Рыночная капитализация RVN составляет 58 281 623,54212870704504 RUB. Отслеживайте обновления цен RVN в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена RavenCoin сегодня составляет 0,003576 RUB. Рыночная капитализация RVN составляет 58 281 623,54212870704504 RUB. Отслеживайте обновления цен RVN в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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RavenCoin Курс (RVN)

Текущая цена 1 RVN в RUB:

₽0,29562792
₽0,29562792₽0,29562792
-0,52%1D
RUB
График цены RavenCoin (RVN) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 22:10:07 (UTC+8)

Сегодняшняя цена RavenCoin

Текущая цена RavenCoin (RVN) сегодня составляет ₽ 0,003576 с изменением 0,52% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации RVN на RUB составляет ₽ 0,003576 за RVN.

На данный момент RavenCoin занимает #307 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 58,28M, при оборотном предложении 16,30B RVN. В течение последних 24 часов, RVN торговался в диапазоне от ₽ 0,003541 (минимум) до ₽ 0,003625 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 23,5957491098, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,3251173145076465217.

В краткосрочной перспективе RVN изменился на -0,20% за последний час и на +0,70% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 64,96K.

Рыночная информация RavenCoin (RVN)

No.307

₽ 58,28M
₽ 58,28M₽ 58,28M

₽ 64,96K
₽ 64,96K₽ 64,96K

₽ 75,10M
₽ 75,10M₽ 75,10M

16,30B
16,30B 16,30B

21 000 000 000
21 000 000 000 21 000 000 000

16 297 993 160,55053329
16 297 993 160,55053329 16 297 993 160,55053329

77,60%

0,01%

₽ 2,19067233
₽ 2,19067233₽ 2,19067233

RVN

Текущая рыночная капитализация RavenCoin составляет ₽ 58,28M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 64,96K. Циркулируещее обращение RVN составляет 16,30B, а общее предложение – 16297993160.55053329. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 75,10M.

История цен RavenCoin в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,003541
₽ 0,003541₽ 0,003541
Мин 24Ч
₽ 0,003625
₽ 0,003625₽ 0,003625
Макс 24Ч

₽ 0,003541
₽ 0,003541₽ 0,003541

₽ 0,003625
₽ 0,003625₽ 0,003625

₽ 23,5957491098
₽ 23,5957491098₽ 23,5957491098

₽ 0,3251173145076465217
₽ 0,3251173145076465217₽ 0,3251173145076465217

-0,20%

-0,52%

+0,70%

+0,70%

История цен RavenCoin (RVN) в RUB

Отслеживайте изменения цены RavenCoin за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0,0015453-0,52%
30 дней₽ -0,000381-9,63%
60 дней₽ -0,000607-14,52%
90 дней₽ -0,002517-41,31%
Изменение цены RavenCoin сегодня

Сегодня для RVN зафиксировано изменение ₽ -0,0015453 (-0,52%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены RavenCoin за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,000381 (-9,63%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены RavenCoin за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то RVN изменился на ₽ -0,000607 (-14,52%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены RavenCoin за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,002517 (-41,31%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены RavenCoin (RVN)?

Просмотеть страницу истории цен RavenCoin.

Анализ по RavenCoin

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний RavenCoin, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке RavenCoin: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке RVN: Бычье, бычье 65% | медвежье 35%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJКрест смертиK < DКраткосрочная динамика снижается, температура падает.
StochRSI20‑80Нейтральная зонаНормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
Точка пивотЦена < S2Ниже S2Ниже, чем недавний «самый дешевый» диапазон, в низкой территории.
Группа МА7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа≥ 80% покупокВсе МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.
MACDЗолотой крестDIF > DEAНаблюдается бычий момент.
BOLL (20,2)Нижняя ≤ Цена ≤ СредняяМежду нижней и средней полосойОтносительно слабый, но не слишком слабый.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа≥ 80% покупокВсе МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.

RVN_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,003545, находясь в диапазоне ниже уровня пивота 0,003606. Цена расположена между уровнем сопротивления S1 и центральным уровнем, а краткосрочная группа скользящих средних демонстрирует бычью конфигурацию. MA7 и EMA7 указывают на сигнал покупки, что подтверждается согласованностью индикаторов, свидетельствующих о структуре низкого уровня консолидации. Текущая цена находится примерно на 1,7% ниже верхнего центрального уровня сопротивления 0,003606 и на 1,0% выше нижнего уровня поддержки S2 — 0,003582. MACD формирует «золотое пересечение»: быстрая и медленная линии расходятся вверх, а силы тренда меняются с медвежьих на бычьи. RSI находится в нейтральной зоне и не достигает экстремальных значений перекупленности или перепроданности. KDJ и StochRSI одновременно движутся вверх, что указывает на концентрацию краткосрочной покупательской динамики. Полосы Боллинджера после расширения сужаются и выравниваются, сохраняя низкий уровень волатильности и боковое колебание цен. Быстрые и медленные индикаторы движутся в одном направлении, без явных признаков дивергенции. Объём торгов совпадает с незначительным восстановлением цены, что говорит о стабилизации рыночных настроений. Ближайшее ключевое сопротивление расположено на уровне 0,003582 (S2), что находится на расстоянии около 0,000037 от текущей цены. Следующее сопротивление — 0,003592 (S1), удалённое от текущего уровня на 0,000047. Основной ориентир — центральный уровень 0,003606, который находится на расстоянии 0,000061 от текущей цены. Ниже, далёкая поддержка ориентирована на предыдущий минимум около 0,003545. Выше, уровень сопротивления R1 — 0,003616 — становится целью для дальнейших тестирований.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены RavenCoin?

Цены на RavenCoin (RVN) зависят от нескольких ключевых факторов:

1. Уровень майнинговой активности и изменения хешрейта
2. Принятие токенизации активов в сети Ravencoin
3. Общие настроения на рынке криптовалют
4. Движения цен на биткоин (эффект корреляции)
5. Объём торгов и ликвидность на биржах
6. Обновления разработок и улучшения протокола
7. Регуляторные новости, влияющие на монеты, ориентированные на конфиденциальность
8. Рост сообщества и расширение экосистемы
9. Конкуренция со сторонними платформами для токенизации активов
10. Рыночные спекуляции и настроения инвесторов

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену RavenCoin?

Люди хотят знать текущую цену RavenCoin (RVN) по нескольким ключевым причинам: принятие торговых решений, управление портфелем, определение рыночного времени и планирование инвестиций. Трейдерам необходимы цены в режиме реального времени для выполнения прибыльных ордеров на покупку/продажу. Инвесторы отслеживают ежедневную динамику цен, чтобы оценить стоимость своих активов и принимать стратегические решения. Волатильность цен создает возможности для краткосрочной прибыли, поэтому текущая стоимость играет решающую роль при определении точек входа и выхода.

Прогноз цены RavenCoin

Прогноз цены RavenCoin (RVN) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена RVN в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены RavenCoin (RVN) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена RavenCoin потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену RavenCoin достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены RVN, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены RavenCoin».

Как купить и инвестировать RavenCoin в Россия

Готовы приступить к работе с RavenCoin? Покупка RVN на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить RavenCoin. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке RavenCoin (RVN).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и RavenCoin будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке RavenCoin (RVN)

Что вы можете сделать с RavenCoin

Владение RavenCoin позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое RavenCoin (RVN)

Ravencoin is a protocol based on a fork of the Bitcoin code which adds features specifically focused on allowing tokens to be issued on the Ravencoin blockchain. These tokens can have whatever properties the issue of the token decides - so they can be limited in quantity, named and be issued as securities or as collectibles.

Источники RavenCoin

Для более глубокого понимания RavenCoin рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт RavenCoin
Обозреватель блоков

Категория :

Made in USAProof of Work (PoW)Real World Assets (RWA)

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Страница обновлена: 2026-08-10 22:10:07 (UTC+8)

Важные обновления индустрии RavenCoin (RVN)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о RavenCoin

RVN USDT (фьючерсная торговля)

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Торгуйте RavenCoin (RVN) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы RavenCoin в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
RVN/USDT
₽0,29579326
₽0,29579326₽0,29579326
-0,61%
18.13M (USDT)
RVN/USDC
₽0,29579326
₽0,29579326₽0,29579326
-0,50%
15.58M (USDT)

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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