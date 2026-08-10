Текущее общее настроение на рынке RVN: Бычье, бычье 65% | медвежье 35%;

Размерность индикатора Заключение модели Пропорция/Порог Краткий обзор KDJ Крест смерти K < D Краткосрочная динамика снижается, температура падает. StochRSI 20‑80 Нейтральная зона Нормальный темп, никаких экстремальных сигналов. Точка пивот Цена < S2 Ниже S2 Ниже, чем недавний «самый дешевый» диапазон, в низкой территории. Группа МА 7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа ≥ 80% покупок Все МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных. MACD Золотой крест DIF > DEA Наблюдается бычий момент. BOLL (20,2) Нижняя ≤ Цена ≤ Средняя Между нижней и средней полосой Относительно слабый, но не слишком слабый. RSI (14) Нейтрально 30‑70 В пределах нормы, еще есть запас. Группа EMA 7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа ≥ 80% покупок Все МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.

RVN_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,003545, находясь в диапазоне ниже уровня пивота 0,003606. Цена расположена между уровнем сопротивления S1 и центральным уровнем, а краткосрочная группа скользящих средних демонстрирует бычью конфигурацию. MA7 и EMA7 указывают на сигнал покупки, что подтверждается согласованностью индикаторов, свидетельствующих о структуре низкого уровня консолидации. Текущая цена находится примерно на 1,7% ниже верхнего центрального уровня сопротивления 0,003606 и на 1,0% выше нижнего уровня поддержки S2 — 0,003582. MACD формирует «золотое пересечение»: быстрая и медленная линии расходятся вверх, а силы тренда меняются с медвежьих на бычьи. RSI находится в нейтральной зоне и не достигает экстремальных значений перекупленности или перепроданности. KDJ и StochRSI одновременно движутся вверх, что указывает на концентрацию краткосрочной покупательской динамики. Полосы Боллинджера после расширения сужаются и выравниваются, сохраняя низкий уровень волатильности и боковое колебание цен. Быстрые и медленные индикаторы движутся в одном направлении, без явных признаков дивергенции. Объём торгов совпадает с незначительным восстановлением цены, что говорит о стабилизации рыночных настроений. Ближайшее ключевое сопротивление расположено на уровне 0,003582 (S2), что находится на расстоянии около 0,000037 от текущей цены. Следующее сопротивление — 0,003592 (S1), удалённое от текущего уровня на 0,000047. Основной ориентир — центральный уровень 0,003606, который находится на расстоянии 0,000061 от текущей цены. Ниже, далёкая поддержка ориентирована на предыдущий минимум около 0,003545. Выше, уровень сопротивления R1 — 0,003616 — становится целью для дальнейших тестирований.

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