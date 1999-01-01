RIZ

Rivalz Network создает уровень абстракции мира, чтобы абстрагироваться от сложностей подключения ИИ-сервисов и агентов к различным ресурсам реального мира, обеспечивая бесшовное взаимодействие и раскрывая весь потенциал будущего, ориентированного на агентов. Используя децентрализованную инфраструктуру, Rivalz позволяет ИИ-агентам использовать человеческую рабочую силу, данные и ресурсы DePIN – от цифровых активов до умных домов. Проект предлагает инфраструктуру ИИ, ориентированную на конфиденциальность, и комплексный набор из пяти основных модулей для преодоления барьеров в области подключения, управления данными и распределения ресурсов, тем самым способствуя наступлению новой эры совместного интеллекта ИИ и человека.

Название криптовалютыRIZ

Макс. предложение5,000,000,000

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