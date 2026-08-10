Сегодняшняя цена DODO

Текущая цена DODO (DODO) сегодня составляет ₽ 0,02201 с изменением 7,10% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации DODO на RUB составляет ₽ 0,02201 за DODO.

На данный момент DODO занимает #815 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 22,01M, при оборотном предложении 1,00B DODO. В течение последних 24 часов, DODO торговался в диапазоне от ₽ 0,01981 (минимум) до ₽ 0,0225 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 704,1501560016, тогда как исторический минимум составил ₽ 1,0609662676369993632.

В краткосрочной перспективе DODO изменился на -0,10% за последний час и на +17,32% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 201,80K.

Рыночная информация DODO (DODO)

Место No.815 Рыночная капитализация ₽ 22,01M₽ 22,01M ₽ 22,01M Объем (24Ч) ₽ 201,80K₽ 201,80K ₽ 201,80K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 22,01M₽ 22,01M ₽ 22,01M Оборотное предложение 1,00B 1,00B 1,00B Макс. предложение 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Общее предложение 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Коэффициент обращения 100,00% Публичный блокчейн ETH

Текущая рыночная капитализация DODO составляет ₽ 22,01M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 201,80K. Циркулируещее обращение DODO составляет 1,00B, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 22,01M.