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Текущая цена DODO сегодня составляет 0,02201 RUB. Рыночная капитализация DODO составляет 22 010 000 RUB. Отслеживайте обновления цен DODO в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена DODO сегодня составляет 0,02201 RUB. Рыночная капитализация DODO составляет 22 010 000 RUB. Отслеживайте обновления цен DODO в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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DODO Курс (DODO)

Текущая цена 1 DODO в RUB:

₽1,8206672
₽1,8206672₽1,8206672
+7,10%1D
RUB
График цены DODO (DODO) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 17:52:30 (UTC+8)

Сегодняшняя цена DODO

Текущая цена DODO (DODO) сегодня составляет ₽ 0,02201 с изменением 7,10% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации DODO на RUB составляет ₽ 0,02201 за DODO.

На данный момент DODO занимает #815 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 22,01M, при оборотном предложении 1,00B DODO. В течение последних 24 часов, DODO торговался в диапазоне от ₽ 0,01981 (минимум) до ₽ 0,0225 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 704,1501560016, тогда как исторический минимум составил ₽ 1,0609662676369993632.

В краткосрочной перспективе DODO изменился на -0,10% за последний час и на +17,32% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 201,80K.

Рыночная информация DODO (DODO)

No.815

₽ 22,01M
₽ 22,01M₽ 22,01M

₽ 201,80K
₽ 201,80K₽ 201,80K

₽ 22,01M
₽ 22,01M₽ 22,01M

1,00B
1,00B 1,00B

1 000 000 000
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1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

100,00%

ETH

Текущая рыночная капитализация DODO составляет ₽ 22,01M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 201,80K. Циркулируещее обращение DODO составляет 1,00B, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 22,01M.

История цен DODO в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,01981
₽ 0,01981₽ 0,01981
Мин 24Ч
₽ 0,0225
₽ 0,0225₽ 0,0225
Макс 24Ч

₽ 0,01981
₽ 0,01981₽ 0,01981

₽ 0,0225
₽ 0,0225₽ 0,0225

₽ 704,1501560016
₽ 704,1501560016₽ 704,1501560016

₽ 1,0609662676369993632
₽ 1,0609662676369993632₽ 1,0609662676369993632

-0,10%

+7,10%

+17,32%

+17,32%

История цен DODO (DODO) в RUB

Отслеживайте изменения цены DODO за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ +0,1206978+7,10%
30 дней₽ +0,00588+36,45%
60 дней₽ +0,00627+39,83%
90 дней₽ +0,00192+9,55%
Изменение цены DODO сегодня

Сегодня для DODO зафиксировано изменение ₽ +0,1206978 (+7,10%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены DODO за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +0,00588 (+36,45%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены DODO за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то DODO изменился на ₽ +0,00627 (+39,83%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены DODO за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ +0,00192 (+9,55%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены DODO (DODO)?

Просмотеть страницу истории цен DODO.

Анализ по DODO

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний DODO, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке DODO: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке DODO: Медвежье, бычье 45% | медвежье 55%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJКрест смертиK < DКраткосрочная динамика снижается, температура падает.
StochRSI< 20Зона перепроданностиКраткосрочное падение слишком быстрое, следите за возможностью отскока.
Точка пивотЦена < S2Ниже S2Ниже, чем недавний «самый дешевый» диапазон, в низкой территории.
Группа МА3-4 Покупка40–60% нейтральноМА смешаны между бычьими и медвежьими, направление неясно.
MACDКрест смертиDIF < DEAНаблюдается медвежий момент.
BOLL (20,2)Нижняя ≤ Цена ≤ СредняяМежду нижней и средней полосойОтносительно слабый, но не слишком слабый.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA3-4 Покупка40–60% нейтральноМА смешаны между бычьими и медвежьими, направление неясно.

DODO_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,0201, находясь ниже ключевой точки S2. Цена находится в нисходящем ценовом диапазоне, образованном центральным уровнем 0,02096 и точкой S2. Система скользящих средних демонстрирует 3–4 сигнала к покупке, однако индикатор MACD сохраняет состояние «мертвого пересечения», что свидетельствует о разнонаправленности сигналов. Быстрая и медленная линии индикатора находятся в состоянии дивергенции, а краткосрочная динамика пока не формирует единое направление. Индекс относительной силы (RSI) показывает нейтральные значения, а отсутствие данных по KDJ и StochRSI делает невозможным определение состояния краткосрочной перекупленности или перепроданности. Данные по полосам Боллинджера также отсутствуют, поэтому невозможно однозначно судить об изменении волатильности — расширении либо сжатии. Распределение бычьих и медвежьих сил остаётся разрозненным, отсутствуют убедительные признаки наличия чёткого одностороннего тренда. В текущей ситуации рынок демонстрирует характер колебаний и консолидации, недостаёт явного направленного импульса. Ближайшее сопротивление расположено на уровне S1 — 0,0205, что на +1,9% выше текущего курса. Далёкий контрольный уровень — центральный уровень 0,02096, который находится на +4,2% выше текущей цены. Ближайшая поддержка — уровень S2 на отметке 0,02017, что на -0,3% ниже текущего курса. Более низкая зона поддержки R2, соответствующая обратной логике, выступает в роли экстремального предела колебаний — 0,02175. Ключевые моменты для анализа сосредоточены на эффективности пробоя уровня 0,0205 и надёжности защиты уровня 0,02017.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены DODO?

Цена DODO зависит от нескольких ключевых факторов:

1. Объём торгов и ликвидность на платформе
2. Общие настроения и тенденции на рынке DeFi
3. Динамика цен биткоина и эфириума
4. Уровень внедрения платформы и рост числа пользователей
5. Полезность токена и вознаграждения за стейкинг
6. Эффективность алгоритмов маркет-мейкеров
7. Партнёрские отношения и интеграции
8. Регуляторные изменения, влияющие на DeFi
9. Конкуренция со стороны других DEX-платформ
10. Общие условия на рынке криптовалют

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену DODO?

Люди хотят знать текущую цену DODO по нескольким ключевым причинам: принятие торговых решений, управление портфелем, определение рыночного момента и анализ инвестиций. DODO — это токен децентрализованного финансового протокола, поэтому трейдеры отслеживают его цену для определения точек входа и выхода. Инвесторы следят за ежедневной динамикой, чтобы оценить стоимость своих активов и принимать обоснованные решения о покупке, продаже или удержании позиций.

Прогноз цены DODO

Прогноз цены DODO (DODO) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена DODO в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены DODO (DODO) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена DODO потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену DODO достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены DODO, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены DODO».

Как купить и инвестировать DODO в Россия

Готовы приступить к работе с DODO? Покупка DODO на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить DODO. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке DODO (DODO).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и DODO будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке DODO (DODO)

Что вы можете сделать с DODO

Владение DODO позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое DODO (DODO)

DODO — это ончейн-инфраструктура ликвидности нового поколения, основанная на алгоритмах активного маркет-мейкера. Как децентрализованная торговая платформа, DODO использует модель фондового пула и чистые цепочки транзакций для поддержки бесплатной эмиссии новых активов.

Источники DODO

Для более глубокого понимания DODO рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт DODO
Обозреватель блоков

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Страница обновлена: 2026-08-10 17:52:30 (UTC+8)

Важные обновления индустрии DODO (DODO)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о DODO

DODO USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по DODO с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами DODO USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте DODO (DODO) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы DODO в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
DODO/USDT
₽1,8496192
₽1,8496192₽1,8496192
+8,75%
9.63M (USDT)

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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1 DODO = 1,8206672 RUB