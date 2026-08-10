Mame Inu Курс (MAME)
Текущая цена Mame Inu (MAME) сегодня составляет ₽ 0.005252 с изменением 0.60% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации MAME на RUB составляет ₽ 0.005252 за MAME.
На данный момент Mame Inu занимает #3690 место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- MAME. В течение последних 24 часов, MAME торговался в диапазоне от ₽ 0.005238 (минимум) до ₽ 0.005447 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 0.7375555646456981401, тогда как исторический минимум составил ₽ 0.0517478422822263573.
В краткосрочной перспективе MAME изменился на -0.42% за последний час и на +3.32% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 58,45K.
No.3690
BSC
Текущая рыночная капитализация Mame Inu составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 58,45K. Циркулируещее обращение MAME составляет --, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 5.25M.
-0.42%
-0.60%
+3.32%
+3.32%
Отслеживайте изменения цены Mame Inu за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ -0.00261892
|-0.60%
|30 дней
|₽ -0.002742
|-34.31%
|60 дней
|₽ +0.003252
|+162.60%
|90 дней
|₽ +0.003252
|+162.60%
Сегодня для MAME зафиксировано изменение ₽ -0.00261892 (-0.60%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0.002742 (-34.31%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то MAME изменился на ₽ +0.003252 (+162.60%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ +0.003252 (+162.60%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
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Просмотеть страницу истории цен Mame Inu.
Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Mame Inu, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
Текущее общее настроение на рынке MAME: Медвежье, бычье 45% | медвежье 55%;
|Размерность индикатора
|Заключение модели
|Пропорция/Порог
|Краткий обзор
|KDJ
|Крест смерти
|K < D
|Краткосрочная динамика снижается, температура падает.
|StochRSI
|< 20
|Зона перепроданности
|Краткосрочное падение слишком быстрое, следите за возможностью отскока.
|Точка пивот
|Цена > R2
|Выше R2
|Выше, чем недавний «самый дорогой» диапазон, в высокой территории.
|Группа МА
|1-2 Покупка
|20-40% продаж
|Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
|MACD
|Крест смерти
|DIF < DEA
|Наблюдается медвежий момент.
|BOLL (20,2)
|Средняя < Цена ≤ Верхняя
|Между средней и верхней полосой
|Относительно сильный, но не слишком сильный.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|В пределах нормы, еще есть запас.
|Группа EMA
|1-2 Покупка
|20-40% продаж
|Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
**Структура рынка** MAME_USDT на 4-часовом таймфрейме: текущая цена — 0,008039, что на 3,3% выше центрального уровня 0,007782 и находится в зоне между уровнем R1 (0,007826) и R2 (0,007913). Группы MA и EMA демонстрируют долю покупок на уровне 1–2, при этом цена торгуется выше краткосрочных скользящих средних, однако расстояние до верхней плотной зоны сопротивления составляет менее 9%. **Состояние динамики** MACD формирует сигнал «мертвого пересечения»: быстрая линия расположена ниже медленной. Индекс RSI остаётся в нейтральном диапазоне, а данные KDJ и StochRSI отсутствуют, поэтому невозможно однозначно определить направление быстрой динамики. Параллельное движение восходящего расположения скользящих средних и сигнала «мертвого пересечения» MACD создаёт разнонаправленный сигнал, указывая на расхождение между краткосрочной динамикой и общей структурой тренда. **Ключевые уровни цен** Верхнее сопротивление R1 расположено на отметке 0,007826 (минус 2,6% по отношению к текущей цене), а R2 — на уровне 0,007913 (минус 1,6%). Эти уровни образуют ближнюю зону сопротивления. Нижнее поддержка S1 находится на отметке 0,007695 (минус 4,3%), а S2 — на уровне 0,007651 (минус 4,8%), что служит ориентиром для коррекционных движений. Центральный уровень 0,007782 выступает границей между бычьим и медвежьим сценариями, находясь на расстоянии минус 3,2% от текущей цены.
Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.
В 2040 году цена Mame Inu потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
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Mame Inu - the last Shiba.
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