Сегодняшняя цена Mame Inu

Текущая цена Mame Inu (MAME) сегодня составляет ₽ 0.005252 с изменением 0.60% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации MAME на RUB составляет ₽ 0.005252 за MAME.

На данный момент Mame Inu занимает #3690 место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- MAME. В течение последних 24 часов, MAME торговался в диапазоне от ₽ 0.005238 (минимум) до ₽ 0.005447 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 0.7375555646456981401, тогда как исторический минимум составил ₽ 0.0517478422822263573.

В краткосрочной перспективе MAME изменился на -0.42% за последний час и на +3.32% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 58,45K.

Рыночная информация Mame Inu (MAME)

Место No.3690 Рыночная капитализация ---- -- Объем (24Ч) ₽ 58,45K₽ 58,45K ₽ 58,45K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 5.25M₽ 5.25M ₽ 5.25M Оборотное предложение ---- -- Макс. предложение 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Общее предложение 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Публичный блокчейн BSC

Текущая рыночная капитализация Mame Inu составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 58,45K. Циркулируещее обращение MAME составляет --, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 5.25M.