Купить криптоРынкиСпотФьючерсыSPCXСбереженияЦентр событийХаб наград
Еще
Гала TradFi с 1 000 000$
Регистрация
Текущая цена Mame Inu сегодня составляет 0.005252 RUB. Рыночная капитализация MAME составляет -- RUB. Отслеживайте обновления цен MAME в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Mame Inu сегодня составляет 0.005252 RUB. Рыночная капитализация MAME составляет -- RUB. Отслеживайте обновления цен MAME в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

Подробнее о MAME

Информация о цене MAME

Что такое MAME

Официальный сайт MAME

Токеномика MAME

Прогноз цен MAME

История MAME

Руководство по покупке MAME

Конвертер валют MAME в фиат

MAME на споте

Фьючерсы MAME USDT-M

Премаркет

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип Mame Inu

Mame Inu Курс (MAME)

Текущая цена 1 MAME в RUB:

₽0.43386772
₽0.43386772₽0.43386772
-0,60%1D
RUB
График цены Mame Inu (MAME) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 20:04:55 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Mame Inu

Текущая цена Mame Inu (MAME) сегодня составляет ₽ 0.005252 с изменением 0.60% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации MAME на RUB составляет ₽ 0.005252 за MAME.

На данный момент Mame Inu занимает #3690 место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- MAME. В течение последних 24 часов, MAME торговался в диапазоне от ₽ 0.005238 (минимум) до ₽ 0.005447 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 0.7375555646456981401, тогда как исторический минимум составил ₽ 0.0517478422822263573.

В краткосрочной перспективе MAME изменился на -0.42% за последний час и на +3.32% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 58,45K.

Рыночная информация Mame Inu (MAME)

No.3690

--
----

₽ 58,45K
₽ 58,45K₽ 58,45K

₽ 5.25M
₽ 5.25M₽ 5.25M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Текущая рыночная капитализация Mame Inu составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 58,45K. Циркулируещее обращение MAME составляет --, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 5.25M.

История цен Mame Inu в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0.005238
₽ 0.005238₽ 0.005238
Мин 24Ч
₽ 0.005447
₽ 0.005447₽ 0.005447
Макс 24Ч

₽ 0.005238
₽ 0.005238₽ 0.005238

₽ 0.005447
₽ 0.005447₽ 0.005447

₽ 0.7375555646456981401
₽ 0.7375555646456981401₽ 0.7375555646456981401

₽ 0.0517478422822263573
₽ 0.0517478422822263573₽ 0.0517478422822263573

-0.42%

-0.60%

+3.32%

+3.32%

История цен Mame Inu (MAME) в RUB

Отслеживайте изменения цены Mame Inu за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0.00261892-0.60%
30 дней₽ -0.002742-34.31%
60 дней₽ +0.003252+162.60%
90 дней₽ +0.003252+162.60%
Изменение цены Mame Inu сегодня

Сегодня для MAME зафиксировано изменение ₽ -0.00261892 (-0.60%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Mame Inu за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0.002742 (-34.31%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Mame Inu за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то MAME изменился на ₽ +0.003252 (+162.60%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Mame Inu за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ +0.003252 (+162.60%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Mame Inu (MAME)?

Просмотеть страницу истории цен Mame Inu.

Анализ по Mame Inu

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Mame Inu, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке Mame Inu: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке MAME: Медвежье, бычье 45% | медвежье 55%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJКрест смертиK < DКраткосрочная динамика снижается, температура падает.
StochRSI< 20Зона перепроданностиКраткосрочное падение слишком быстрое, следите за возможностью отскока.
Точка пивотЦена > R2Выше R2Выше, чем недавний «самый дорогой» диапазон, в высокой территории.
Группа МА1-2 Покупка20-40% продажБольшинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
MACDКрест смертиDIF < DEAНаблюдается медвежий момент.
BOLL (20,2)Средняя < Цена ≤ ВерхняяМежду средней и верхней полосойОтносительно сильный, но не слишком сильный.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA1-2 Покупка20-40% продажБольшинство МА направлены вниз, медвежий тренд.

**Структура рынка** MAME_USDT на 4-часовом таймфрейме: текущая цена — 0,008039, что на 3,3% выше центрального уровня 0,007782 и находится в зоне между уровнем R1 (0,007826) и R2 (0,007913). Группы MA и EMA демонстрируют долю покупок на уровне 1–2, при этом цена торгуется выше краткосрочных скользящих средних, однако расстояние до верхней плотной зоны сопротивления составляет менее 9%. **Состояние динамики** MACD формирует сигнал «мертвого пересечения»: быстрая линия расположена ниже медленной. Индекс RSI остаётся в нейтральном диапазоне, а данные KDJ и StochRSI отсутствуют, поэтому невозможно однозначно определить направление быстрой динамики. Параллельное движение восходящего расположения скользящих средних и сигнала «мертвого пересечения» MACD создаёт разнонаправленный сигнал, указывая на расхождение между краткосрочной динамикой и общей структурой тренда. **Ключевые уровни цен** Верхнее сопротивление R1 расположено на отметке 0,007826 (минус 2,6% по отношению к текущей цене), а R2 — на уровне 0,007913 (минус 1,6%). Эти уровни образуют ближнюю зону сопротивления. Нижнее поддержка S1 находится на отметке 0,007695 (минус 4,3%), а S2 — на уровне 0,007651 (минус 4,8%), что служит ориентиром для коррекционных движений. Центральный уровень 0,007782 выступает границей между бычьим и медвежьим сценариями, находясь на расстоянии минус 3,2% от текущей цены.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Прогноз цены Mame Inu

Прогноз цены Mame Inu (MAME) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена MAME в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0.00%.
Прогноз цены Mame Inu (MAME) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Mame Inu потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Mame Inu достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены MAME, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Mame Inu».

Как купить и инвестировать Mame Inu в Россия

Готовы приступить к работе с Mame Inu? Покупка MAME на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Mame Inu. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Mame Inu (MAME).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Mame Inu будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Mame Inu (MAME)

Что вы можете сделать с Mame Inu

Владение Mame Inu позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

  • Изучите спотовый рынок MEXC

    Изучите спотовый рынок MEXC

    Торгуйте более чем 2 800 токенами с ультранизкими комиссиями.

    Фьючерсная торговля

    Фьючерсная торговля

    Торгуйте с кредитным плечом до 500x и глубокой ликвидностью.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Совершайте стейкинг токенов и получайте потрясающие аирдропы.

    Премаркет MEXC

    Премаркет MEXC

    Покупайте и продавайте новые токены до их официального листинга.

Торговля с чрезвычайно низкими комиссиями на MEXC

Покупка Mame Inu (MAME) на MEXC означает больше выгоды за ваши деньги. Являясь одной из криптовалютных платформ с самыми низкими комиссиями на рынке, MEXC помогает вам сократить расходы с самой первой сделки.

Комиссии за спотовую торговлю:
--
Мейкер
--
Тейкер
Комиссии за фьючерсную торговлю:
--
Мейкер
--
Тейкер

Ознакомьтесь с конкурентоспособными торговыми комиссиями MEXC.

Кроме того, вы можете торговать избранными спотовыми токенами абсолютно без комиссии в рамках Фестиваля с 0 комиссией от MEXC.

Что такое Mame Inu (MAME)

Mame Inu - the last Shiba.

Источники Mame Inu

Для более глубокого понимания Mame Inu рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Официальный сайт Mame Inu
Обозреватель блоков

Категория :

BNB Chain EcosystemFour.meme Ecosystem (BNB Memes)Meme

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Mame Inu

Страница обновлена: 2026-08-10 20:04:55 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Mame Inu (MAME)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Mame Inu

MAME USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по MAME с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами MAME USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте Mame Inu (MAME) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Mame Inu в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
MAME/USD1
₽0.43246335
₽0.43246335₽0.43246335
-3.07%
10.01M (USDT)
MAME/USDT
₽0.43378511
₽0.43378511₽0.43378511
-0.79%
11.03M (USDT)

Больше криптовалют для изучения

Лучшие криптовалюты, рыночные данные по которым доступны на MEXC

В тренде

Трендовые криптовалюты, которые в настоящее время привлекают значительное внимание рынка

Биткоин

Биткоин

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Солана

Солана

SOL
Эфириум

Эфириум

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Недавно добавленные

Криптовалюты недавно внесенные в листинг и доступные для торговли

DAPPOS

DAPPOS

DOS

₽29.293506
₽29.293506₽29.293506

+609.20%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

₽1.1862796
₽1.1862796₽1.1862796

+50.05%

AurumX

AurumX

UMX

₽15.786771
₽15.786771₽15.786771

-18.61%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

₽182.122006
₽182.122006₽182.122006

+22.47%

JMDT

JMDT

JMDT

₽97.669803
₽97.669803₽97.669803

+9.59%

Лидеры роста

Сегодняшние лидеры роста

Myros

Myros

MY

₽5.468782
₽5.468782₽5.468782

+405.34%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

₽0.9260581
₽0.9260581₽0.9260581

+86.83%

龙虾

龙虾

龙虾

₽2.37098961
₽2.37098961₽2.37098961

+55.40%

SUPERFORTUNE

SUPERFORTUNE

GUA

₽4.2560672
₽4.2560672₽4.2560672

+45.99%

Test

Test

TST

₽1.92175643
₽1.92175643₽1.92175643

+43.49%

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

Калькулятор MAME в RUB

Сумма

MAME
MAME
RUB
RUB

1 MAME = 0.43386772 RUB