Core DAO Курс (CORE)
Текущая цена Core DAO (CORE) сегодня составляет ₽ 0,02019 с изменением 0,24% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации CORE на RUB составляет ₽ 0,02019 за CORE.
На данный момент Core DAO занимает #527 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 25,00M, при оборотном предложении 1,24B CORE. В течение последних 24 часов, CORE торговался в диапазоне от ₽ 0,01986 (минимум) до ₽ 0,02089 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 534,5353297871009524, тогда как исторический минимум составил ₽ 1,9248216621700991976.
В краткосрочной перспективе CORE изменился на -0,79% за последний час и на -3,49% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 81,20K.
No.527
58,96%
0,01%
CORE
Текущая рыночная капитализация Core DAO составляет ₽ 25,00M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 81,20K. Циркулируещее обращение CORE составляет 1,24B, а общее предложение – 2093769839.03528109. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 42,40M.
-0,79%
-0,24%
-3,49%
-3,49%
Отслеживайте изменения цены Core DAO за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ -0,004014
|-0,24%
|30 дней
|₽ -0,0051
|-20,17%
|60 дней
|₽ -0,00664
|-24,75%
|90 дней
|₽ -0,02222
|-52,40%
Сегодня для CORE зафиксировано изменение ₽ -0,004014 (-0,24%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,0051 (-20,17%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то CORE изменился на ₽ -0,00664 (-24,75%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,02222 (-52,40%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
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Просмотеть страницу истории цен Core DAO.
Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Core DAO, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
Текущее общее настроение на рынке CORE: Медвежье, бычье 45% | медвежье 55%;
|Размерность индикатора
|Заключение модели
|Пропорция/Порог
|Краткий обзор
|KDJ
|Крест смерти
|K < D
|Краткосрочная динамика снижается, температура падает.
|StochRSI
|< 20
|Зона перепроданности
|Краткосрочное падение слишком быстрое, следите за возможностью отскока.
|Точка пивот
|Цена > R2
|Выше R2
|Выше, чем недавний «самый дорогой» диапазон, в высокой территории.
|Группа МА
|5-6 Покупка
|60–80% покупок
|Большинство МА направлены вверх, преобладает бычий тренд.
|MACD
|Крест смерти
|DIF < DEA
|Наблюдается медвежий момент.
|BOLL (20,2)
|Нижняя ≤ Цена ≤ Средняя
|Между нижней и средней полосой
|Относительно слабый, но не слишком слабый.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|В пределах нормы, еще есть запас.
|Группа EMA
|5-6 Покупка
|60–80% покупок
|Большинство МА направлены вверх, преобладает бычий тренд.
CORE_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,01961; цена находится выше центральной зоны 0,0193 и прорвала уровень сопротивления R2 — 0,01959. Согласно системе ключевых уровней, текущая цена отклонилась от плотной зоны торговли и расположена в относительно высоком ценовом диапазоне. Краткосрочная группа скользящих средних демонстрирует восходящую конфигурацию, а долгосрочная трендовая структура сохраняет восходящий характер. Увеличение отклонения цены от центральной зоны свидетельствует о том, что рынок сейчас находится в фазе расширения. Индикатор MACD сформировал сигнал «мертвого пересечения»: быстрая и медленная линии расходятся вниз, что указывает на ослабление восходящего импульса. Показатель RSI находится в нейтральной зоне и не достигает экстремальных значений перекупленности или перепроданности, что свидетельствует о временной балансировке сил между быками и медведями. Значения индикаторов KDJ и StochRSI также снижаются, подтверждая наличие краткосрочного коррекционного давления. Открытость полос Боллинджера требует дополнительного анализа в контексте волатильности: текущая цена приближается к верхней границе, при этом колебания остаются в пределах обычных значений, без явных признаков резкого расширения или сжатия диапазона. Ближайший ключевой уровень сопротивления — R2 на отметке 0,01959; текущая цена лишь на 0,00002 выше этого уровня, что делает его актуальным ориентиром. Первый поддержка ниже располагается на уровне S1 — 0,01917, что соответствует расстоянию в 0,00044 от текущей цены. Центральная зона 0,0193 выступает линией раздела между быками и медведями, находясь всего в 0,00031 от текущей цены. Дальняя поддержка — S2 на уровне 0,01902, что составляет расстояние в 0,00059 от текущей цены. Вверху отсутствуют данные о недавних исторических максимумах, поэтому в качестве ближайшего сопротивления используется уровень R2.
Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.
В 2040 году цена Core DAO потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
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Core — это цепочка L1, совместимая с EVM. Он защищен новым механизмом консенсуса под названием «Satoshi Plus», который защищает сеть, используя комбинацию делегированного хэша майнинга BTC и делегированного доказательства доли. Core обеспечивает возможность компоновки цепочки EVM с децентрализацией и безопасностью Биткойн. Решение трилеммы блокчейна.
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