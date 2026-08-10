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Текущая цена Core DAO сегодня составляет 0,02019 RUB. Рыночная капитализация CORE составляет 24 999 378,7684691999103 RUB. Отслеживайте обновления цен CORE в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Core DAO сегодня составляет 0,02019 RUB. Рыночная капитализация CORE составляет 24 999 378,7684691999103 RUB. Отслеживайте обновления цен CORE в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Core DAO Курс (CORE)

Текущая цена 1 CORE в RUB:

₽1,6685016
₽1,6685016₽1,6685016
-0,24%1D
RUB
График цены Core DAO (CORE) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 17:27:16 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Core DAO

Текущая цена Core DAO (CORE) сегодня составляет ₽ 0,02019 с изменением 0,24% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации CORE на RUB составляет ₽ 0,02019 за CORE.

На данный момент Core DAO занимает #527 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 25,00M, при оборотном предложении 1,24B CORE. В течение последних 24 часов, CORE торговался в диапазоне от ₽ 0,01986 (минимум) до ₽ 0,02089 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 534,5353297871009524, тогда как исторический минимум составил ₽ 1,9248216621700991976.

В краткосрочной перспективе CORE изменился на -0,79% за последний час и на -3,49% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 81,20K.

Рыночная информация Core DAO (CORE)

No.527

₽ 25,00M
₽ 25,00M₽ 25,00M

₽ 81,20K
₽ 81,20K₽ 81,20K

₽ 42,40M
₽ 42,40M₽ 42,40M

1,24B
1,24B 1,24B

2 100 000 000
2 100 000 000 2 100 000 000

2 093 769 839,03528109
2 093 769 839,03528109 2 093 769 839,03528109

58,96%

0,01%

CORE

Текущая рыночная капитализация Core DAO составляет ₽ 25,00M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 81,20K. Циркулируещее обращение CORE составляет 1,24B, а общее предложение – 2093769839.03528109. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 42,40M.

История цен Core DAO в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,01986
₽ 0,01986₽ 0,01986
Мин 24Ч
₽ 0,02089
₽ 0,02089₽ 0,02089
Макс 24Ч

₽ 0,01986
₽ 0,01986₽ 0,01986

₽ 0,02089
₽ 0,02089₽ 0,02089

₽ 534,5353297871009524
₽ 534,5353297871009524₽ 534,5353297871009524

₽ 1,9248216621700991976
₽ 1,9248216621700991976₽ 1,9248216621700991976

-0,79%

-0,24%

-3,49%

-3,49%

История цен Core DAO (CORE) в RUB

Отслеживайте изменения цены Core DAO за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0,004014-0,24%
30 дней₽ -0,0051-20,17%
60 дней₽ -0,00664-24,75%
90 дней₽ -0,02222-52,40%
Изменение цены Core DAO сегодня

Сегодня для CORE зафиксировано изменение ₽ -0,004014 (-0,24%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Core DAO за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,0051 (-20,17%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Core DAO за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то CORE изменился на ₽ -0,00664 (-24,75%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Core DAO за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,02222 (-52,40%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Core DAO (CORE)?

Просмотеть страницу истории цен Core DAO.

Анализ по Core DAO

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Core DAO, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке Core DAO: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке CORE: Медвежье, бычье 45% | медвежье 55%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJКрест смертиK < DКраткосрочная динамика снижается, температура падает.
StochRSI< 20Зона перепроданностиКраткосрочное падение слишком быстрое, следите за возможностью отскока.
Точка пивотЦена > R2Выше R2Выше, чем недавний «самый дорогой» диапазон, в высокой территории.
Группа МА5-6 Покупка60–80% покупокБольшинство МА направлены вверх, преобладает бычий тренд.
MACDКрест смертиDIF < DEAНаблюдается медвежий момент.
BOLL (20,2)Нижняя ≤ Цена ≤ СредняяМежду нижней и средней полосойОтносительно слабый, но не слишком слабый.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA5-6 Покупка60–80% покупокБольшинство МА направлены вверх, преобладает бычий тренд.

CORE_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,01961; цена находится выше центральной зоны 0,0193 и прорвала уровень сопротивления R2 — 0,01959. Согласно системе ключевых уровней, текущая цена отклонилась от плотной зоны торговли и расположена в относительно высоком ценовом диапазоне. Краткосрочная группа скользящих средних демонстрирует восходящую конфигурацию, а долгосрочная трендовая структура сохраняет восходящий характер. Увеличение отклонения цены от центральной зоны свидетельствует о том, что рынок сейчас находится в фазе расширения. Индикатор MACD сформировал сигнал «мертвого пересечения»: быстрая и медленная линии расходятся вниз, что указывает на ослабление восходящего импульса. Показатель RSI находится в нейтральной зоне и не достигает экстремальных значений перекупленности или перепроданности, что свидетельствует о временной балансировке сил между быками и медведями. Значения индикаторов KDJ и StochRSI также снижаются, подтверждая наличие краткосрочного коррекционного давления. Открытость полос Боллинджера требует дополнительного анализа в контексте волатильности: текущая цена приближается к верхней границе, при этом колебания остаются в пределах обычных значений, без явных признаков резкого расширения или сжатия диапазона. Ближайший ключевой уровень сопротивления — R2 на отметке 0,01959; текущая цена лишь на 0,00002 выше этого уровня, что делает его актуальным ориентиром. Первый поддержка ниже располагается на уровне S1 — 0,01917, что соответствует расстоянию в 0,00044 от текущей цены. Центральная зона 0,0193 выступает линией раздела между быками и медведями, находясь всего в 0,00031 от текущей цены. Дальняя поддержка — S2 на уровне 0,01902, что составляет расстояние в 0,00059 от текущей цены. Вверху отсутствуют данные о недавних исторических максимумах, поэтому в качестве ближайшего сопротивления используется уровень R2.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены Core DAO?

Цены на Core DAO (CORE) зависят от нескольких ключевых факторов:

1. Настроения рынка — общие тенденции крипторынка и уровень доверия инвесторов.
2. Уровень принятия — использование блокчейна Core и его экосистемы DeFi.
3. Корреляция с биткоином — поскольку Core использует консенсус Satoshi Plus, который сочетает в себе методы майнинга биткоина.
4. Награды за стейкинг — участие валидаторов и доходность от стейкинга.
5. Объявления о партнерствах — стратегические сотрудничества и интеграции.
6. Регуляторные новости — государственные политики, влияющие на проекты DeFi и блокчейнов.
7. Технические разработки — обновления сети и внедрение новых функций.
8. Объем торгов — уровень ликвидности на биржах.
9. Конкуренция — сравнительная эффективность по отношению к другим блокчейнам уровня 1.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену Core DAO?

Люди хотят знать текущую цену Core DAO (CORE) по нескольким ключевым причинам: принятие торговых решений, управление портфелем, определение оптимального времени для инвестирования и анализ рынка. Трейдерам необходимы цены в режиме реального времени, чтобы эффективно исполнять ордера на покупку/продажу. Инвесторы отслеживают ежедневные котировки, чтобы контролировать динамику своих активов и рассчитывать прибыль/убытки. Движение цен помогает определить оптимальные точки входа и выхода из позиций.

Прогноз цены Core DAO

Прогноз цены Core DAO (CORE) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена CORE в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Core DAO (CORE) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Core DAO потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Core DAO достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены CORE, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Core DAO».

Как купить и инвестировать Core DAO в Россия

Готовы приступить к работе с Core DAO? Покупка CORE на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Core DAO. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Core DAO (CORE).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Core DAO будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Core DAO (CORE)

Что вы можете сделать с Core DAO

Владение Core DAO позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое Core DAO (CORE)

Core — это цепочка L1, совместимая с EVM. Он защищен новым механизмом консенсуса под названием «Satoshi Plus», который защищает сеть, используя комбинацию делегированного хэша майнинга BTC и делегированного доказательства доли. Core обеспечивает возможность компоновки цепочки EVM с децентрализацией и безопасностью Биткойн. Решение трилеммы блокчейна.

Источники Core DAO

Для более глубокого понимания Core DAO рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Core DAO
Обозреватель блоков

Категория :

Base EcosystemBitcoin SidechainsDecentralized Finance (DeFi)

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Страница обновлена: 2026-08-10 17:27:16 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Core DAO (CORE)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Core DAO

CORE USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по CORE с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами CORE USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте Core DAO (CORE) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Core DAO в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
CORE/USDT
₽1,6676752
₽1,6676752₽1,6676752
-0,19%
3.99M (USDT)

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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