Текущее общее настроение на рынке CORE: Медвежье, бычье 45% | медвежье 55%;

Размерность индикатора Заключение модели Пропорция/Порог Краткий обзор KDJ Крест смерти K < D Краткосрочная динамика снижается, температура падает. StochRSI < 20 Зона перепроданности Краткосрочное падение слишком быстрое, следите за возможностью отскока. Точка пивот Цена > R2 Выше R2 Выше, чем недавний «самый дорогой» диапазон, в высокой территории. Группа МА 5-6 Покупка 60–80% покупок Большинство МА направлены вверх, преобладает бычий тренд. MACD Крест смерти DIF < DEA Наблюдается медвежий момент. BOLL (20,2) Нижняя ≤ Цена ≤ Средняя Между нижней и средней полосой Относительно слабый, но не слишком слабый. RSI (14) Нейтрально 30‑70 В пределах нормы, еще есть запас. Группа EMA 5-6 Покупка 60–80% покупок Большинство МА направлены вверх, преобладает бычий тренд.

CORE_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,01961; цена находится выше центральной зоны 0,0193 и прорвала уровень сопротивления R2 — 0,01959. Согласно системе ключевых уровней, текущая цена отклонилась от плотной зоны торговли и расположена в относительно высоком ценовом диапазоне. Краткосрочная группа скользящих средних демонстрирует восходящую конфигурацию, а долгосрочная трендовая структура сохраняет восходящий характер. Увеличение отклонения цены от центральной зоны свидетельствует о том, что рынок сейчас находится в фазе расширения. Индикатор MACD сформировал сигнал «мертвого пересечения»: быстрая и медленная линии расходятся вниз, что указывает на ослабление восходящего импульса. Показатель RSI находится в нейтральной зоне и не достигает экстремальных значений перекупленности или перепроданности, что свидетельствует о временной балансировке сил между быками и медведями. Значения индикаторов KDJ и StochRSI также снижаются, подтверждая наличие краткосрочного коррекционного давления. Открытость полос Боллинджера требует дополнительного анализа в контексте волатильности: текущая цена приближается к верхней границе, при этом колебания остаются в пределах обычных значений, без явных признаков резкого расширения или сжатия диапазона. Ближайший ключевой уровень сопротивления — R2 на отметке 0,01959; текущая цена лишь на 0,00002 выше этого уровня, что делает его актуальным ориентиром. Первый поддержка ниже располагается на уровне S1 — 0,01917, что соответствует расстоянию в 0,00044 от текущей цены. Центральная зона 0,0193 выступает линией раздела между быками и медведями, находясь всего в 0,00031 от текущей цены. Дальняя поддержка — S2 на уровне 0,01902, что составляет расстояние в 0,00059 от текущей цены. Вверху отсутствуют данные о недавних исторических максимумах, поэтому в качестве ближайшего сопротивления используется уровень R2.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.