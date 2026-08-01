Сегодняшняя цена Zylo Ecosystem

Текущая цена Zylo Ecosystem (ZYLO) сегодня составляет ₽ 0,03356 с изменением 7,70% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ZYLO на RUB составляет ₽ 0,03356 за ZYLO.

На данный момент Zylo Ecosystem занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- ZYLO. В течение последних 24 часов, ZYLO торговался в диапазоне от ₽ 0,03121 (минимум) до ₽ 0,03994 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе ZYLO изменился на -6,99% за последний час и на +5,83% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 105,62K.

Рыночная информация Zylo Ecosystem (ZYLO)

Рыночная капитализация ---- -- Объем (24Ч) ₽ 105,62K₽ 105,62K ₽ 105,62K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 33,56M₽ 33,56M ₽ 33,56M Оборотное предложение ---- -- Макс. предложение 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Общее предложение 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Публичный блокчейн SOL

Текущая рыночная капитализация Zylo Ecosystem составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 105,62K. Циркулируещее обращение ZYLO составляет --, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 33,56M.