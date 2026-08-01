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Текущая цена Zylo Ecosystem сегодня составляет 0,03356 RUB. Рыночная капитализация ZYLO составляет -- RUB. Отслеживайте обновления цен ZYLO в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Zylo Ecosystem сегодня составляет 0,03356 RUB. Рыночная капитализация ZYLO составляет -- RUB. Отслеживайте обновления цен ZYLO в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Zylo Ecosystem Курс (ZYLO)

Текущая цена 1 ZYLO в RUB:

₽2,746584
₽2,746584₽2,746584
-7,70%1D
RUB
График цены Zylo Ecosystem (ZYLO) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 00:42:57 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Zylo Ecosystem

Текущая цена Zylo Ecosystem (ZYLO) сегодня составляет ₽ 0,03356 с изменением 7,70% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ZYLO на RUB составляет ₽ 0,03356 за ZYLO.

На данный момент Zylo Ecosystem занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- ZYLO. В течение последних 24 часов, ZYLO торговался в диапазоне от ₽ 0,03121 (минимум) до ₽ 0,03994 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе ZYLO изменился на -6,99% за последний час и на +5,83% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 105,62K.

Рыночная информация Zylo Ecosystem (ZYLO)

--
----

₽ 105,62K
₽ 105,62K₽ 105,62K

₽ 33,56M
₽ 33,56M₽ 33,56M

--
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1 000 000 000 1 000 000 000

SOL

Текущая рыночная капитализация Zylo Ecosystem составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 105,62K. Циркулируещее обращение ZYLO составляет --, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 33,56M.

История цен Zylo Ecosystem в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,03121
₽ 0,03121₽ 0,03121
Мин 24Ч
₽ 0,03994
₽ 0,03994₽ 0,03994
Макс 24Ч

₽ 0,03121
₽ 0,03121₽ 0,03121

₽ 0,03994
₽ 0,03994₽ 0,03994

--
----

--
----

-6,99%

-7,70%

+5,83%

+5,83%

История цен Zylo Ecosystem (ZYLO) в RUB

Отслеживайте изменения цены Zylo Ecosystem за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0,22913-7,70%
30 дней₽ +0,01046+45,28%
60 дней₽ +0,01356+67,80%
90 дней₽ +0,01356+67,80%
Изменение цены Zylo Ecosystem сегодня

Сегодня для ZYLO зафиксировано изменение ₽ -0,22913 (-7,70%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Zylo Ecosystem за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +0,01046 (+45,28%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Zylo Ecosystem за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то ZYLO изменился на ₽ +0,01356 (+67,80%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Zylo Ecosystem за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ +0,01356 (+67,80%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Zylo Ecosystem (ZYLO)?

Просмотеть страницу истории цен Zylo Ecosystem.

Прогноз цены Zylo Ecosystem

Прогноз цены Zylo Ecosystem (ZYLO) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена ZYLO в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Zylo Ecosystem (ZYLO) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Zylo Ecosystem потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Zylo Ecosystem достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены ZYLO, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Zylo Ecosystem».

Как купить и инвестировать Zylo Ecosystem в Россия

Готовы приступить к работе с Zylo Ecosystem? Покупка ZYLO на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Zylo Ecosystem. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Zylo Ecosystem (ZYLO).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Zylo Ecosystem будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Zylo Ecosystem (ZYLO)

Что вы можете сделать с Zylo Ecosystem

Владение Zylo Ecosystem позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое Zylo Ecosystem (ZYLO)

Экосистема Zylo ориентирована на создание реальных, практичных цифровых продуктов, объединенных утилитарным токеном ZYLO. В состав экосистемы входят: intrade.bar – платформа для торговли цифровыми опционами с более чем 10-летней историей работы; Granny VPN – сервис, ориентированный на конфиденциальность и принимающий ZYLO; CosmoFox – игра в Telegram, работающая на базе ZYLO; а также Fox Survivor – мобильная игра в жанре «экшен-выживание», находящаяся в стадии разработки. ZYLO служит объединяющим звеном между этими продуктами и обеспечивает доступ, вознаграждения, стейкинг, механизмы, связанные с торговлей, а также покупку премиум-предметов в играх. Отдельные торговые операции и покупки премиум-предметов также поддерживают механизмы сжигания токенов. Экосистема будет продолжать расширяться за счет продуктов, разрабатываемых собственными силами и внедряемых в рамках стратегических партнерств.

Один токен. Множество продуктов. Одна экосистема.

Источники Zylo Ecosystem

Для более глубокого понимания Zylo Ecosystem рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Zylo Ecosystem
Обозреватель блоков

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Страница обновлена: 2026-08-11 00:42:57 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Zylo Ecosystem (ZYLO)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Zylo Ecosystem

ZYLO USDT (фьючерсная торговля)

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Торгуйте Zylo Ecosystem (ZYLO) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Zylo Ecosystem в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
ZYLO/USDT
₽2,7746272
₽2,7746272₽2,7746272
-6,76%
3.18M (USDT)

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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1 ZYLO = 2,7680288 RUB