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Текущая цена Cobak Token сегодня составляет 0,1666 RUB. Рыночная капитализация CBK составляет 16 660 000 RUB. Отслеживайте обновления цен CBK в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Cobak Token сегодня составляет 0,1666 RUB. Рыночная капитализация CBK составляет 16 660 000 RUB. Отслеживайте обновления цен CBK в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Cobak Token Курс (CBK)

Текущая цена 1 CBK в RUB:

₽13,767824
₽13,767824₽13,767824
-0,95%1D
RUB
График цены Cobak Token (CBK) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 17:05:00 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Cobak Token

Текущая цена Cobak Token (CBK) сегодня составляет ₽ 0,1666 с изменением 0,95% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации CBK на RUB составляет ₽ 0,1666 за CBK.

На данный момент Cobak Token занимает #730 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 16,66M, при оборотном предложении 100,00M CBK. В течение последних 24 часов, CBK торговался в диапазоне от ₽ 0,1658 (минимум) до ₽ 0,17 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 1 348,122100108, тогда как исторический минимум составил ₽ 15,4281574628158717512.

В краткосрочной перспективе CBK изменился на +0,12% за последний час и на +2,77% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 55,95K.

Рыночная информация Cobak Token (CBK)

No.730

₽ 16,66M
₽ 16,66M₽ 16,66M

₽ 55,95K
₽ 55,95K₽ 55,95K

₽ 16,66M
₽ 16,66M₽ 16,66M

100,00M
100,00M 100,00M

100 000 000
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100 000 000 100 000 000

100,00%

2021-07-08 00:00:00

ETH

Текущая рыночная капитализация Cobak Token составляет ₽ 16,66M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 55,95K. Циркулируещее обращение CBK составляет 100,00M, а общее предложение – 100000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 16,66M.

История цен Cobak Token в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,1658
₽ 0,1658₽ 0,1658
Мин 24Ч
₽ 0,17
₽ 0,17₽ 0,17
Макс 24Ч

₽ 0,1658
₽ 0,1658₽ 0,1658

₽ 0,17
₽ 0,17₽ 0,17

₽ 1 348,122100108
₽ 1 348,122100108₽ 1 348,122100108

₽ 15,4281574628158717512
₽ 15,4281574628158717512₽ 15,4281574628158717512

+0,12%

-0,95%

+2,77%

+2,77%

История цен Cobak Token (CBK) в RUB

Отслеживайте изменения цены Cobak Token за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0,132049-0,95%
30 дней₽ -0,0158-8,67%
60 дней₽ -0,028-14,39%
90 дней₽ -0,0975-36,92%
Изменение цены Cobak Token сегодня

Сегодня для CBK зафиксировано изменение ₽ -0,132049 (-0,95%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Cobak Token за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,0158 (-8,67%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Cobak Token за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то CBK изменился на ₽ -0,028 (-14,39%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Cobak Token за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,0975 (-36,92%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Cobak Token (CBK)?

Просмотеть страницу истории цен Cobak Token.

Анализ по Cobak Token

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Cobak Token, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какие факторы влияют на цены Cobak Token?

Несколько ключевых факторов влияют на цены токена Cobak (CBK):

1. Настроения рынка и общие тренды криптовалютного рынка
2. Объём торгов и уровень ликвидности на биржах
3. Уровень внедрения и использования токена в экосистеме платформы Cobak
4. Полезность токена и вознаграждения за стейкинг
5. Анонсы партнёрств и развитие платформы
6. Регуляторные новости, затрагивающие криптовалютный рынок
7. Динамика спроса и предложения
8. Вовлечённость сообщества и активность в социальных сетях
9. Паттерны технического анализа
10. Более широкие экономические условия и склонность инвесторов к риску

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену Cobak Token?

Люди хотят знать текущую цену токена Cobak (CBK) по нескольким ключевым причинам: принятие обоснованных торговых решений, отслеживание эффективности портфеля, определение оптимальных моментов входа в рынок или выхода из него, оценка прибыли или убытков от инвестиций, а также поддержание актуальности информации о рыночных трендах. Данные о цене в режиме реального времени помогают трейдерам максимально использовать волатильность и эффективно управлять рисками.

Прогноз цены Cobak Token

Прогноз цены Cobak Token (CBK) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена CBK в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Cobak Token (CBK) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Cobak Token потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Cobak Token достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены CBK, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Cobak Token».

Как купить и инвестировать Cobak Token в Россия

Готовы приступить к работе с Cobak Token? Покупка CBK на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Cobak Token. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Cobak Token (CBK).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Cobak Token будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Cobak Token (CBK)

Что вы можете сделать с Cobak Token

Владение Cobak Token позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое Cobak Token (CBK)

Cobak is a community platform dedicated to cryptocurrencies, facilitating communication between crypto investors and projects by managing equal permissions within the community. Crypto projects engage with investors through forums tailored for each project, enabling cost-effective marketing. It also provides an ideal environment for community management through features like application push notifications, alerts, and pinning, allowing users to access necessary information promptly.

Источники Cobak Token

Для более глубокого понимания Cobak Token рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Cobak Token
Обозреватель блоков

Категория :

Ethereum EcosystemPolygon Ecosystem

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Страница обновлена: 2026-08-10 17:05:00 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Cobak Token (CBK)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Cobak Token

CBK USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по CBK с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами CBK USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте Cobak Token (CBK) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Cobak Token в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
CBK/USDT
₽13,767824
₽13,767824₽13,767824
-1,18%
332.66K (USDT)

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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1 CBK = 13,767824 RUB