Сегодняшняя цена Cobak Token

Текущая цена Cobak Token (CBK) сегодня составляет ₽ 0,1666 с изменением 0,95% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации CBK на RUB составляет ₽ 0,1666 за CBK.

На данный момент Cobak Token занимает #730 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 16,66M, при оборотном предложении 100,00M CBK. В течение последних 24 часов, CBK торговался в диапазоне от ₽ 0,1658 (минимум) до ₽ 0,17 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 1 348,122100108, тогда как исторический минимум составил ₽ 15,4281574628158717512.

В краткосрочной перспективе CBK изменился на +0,12% за последний час и на +2,77% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 55,95K.

Рыночная информация Cobak Token (CBK)

Место No.730 Рыночная капитализация ₽ 16,66M₽ 16,66M ₽ 16,66M Объем (24Ч) ₽ 55,95K₽ 55,95K ₽ 55,95K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 16,66M₽ 16,66M ₽ 16,66M Оборотное предложение 100,00M 100,00M 100,00M Макс. предложение 100 000 000 100 000 000 100 000 000 Общее предложение 100 000 000 100 000 000 100 000 000 Коэффициент обращения 100,00% Дата выпуска 2021-07-08 00:00:00 Публичный блокчейн ETH

Текущая рыночная капитализация Cobak Token составляет ₽ 16,66M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 55,95K. Циркулируещее обращение CBK составляет 100,00M, а общее предложение – 100000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 16,66M.