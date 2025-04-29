HAEDAL

Haedal – это лучшее место, где пользователи могут совершать стейкинг и зарабатывать на Sui, создавая первоклассный протокол ликвидного стейкинга на основе продуктов Hae3, которые извлекают доход из торгового потока Sui для подпитки всей экосистемы LST.

Название криптовалютыHAEDAL

МестоNo.707

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)16.36%

Оборотное предложение195,000,000

Макс. предложение1,000,000,000

Общее предложение1,000,000,000

Коэффициент обращения0.195%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум0.22337383884648823,2025-05-21

Наименьшая цена0.08154305381497716,2025-04-29

Публичный блокчейнSUI

ВведениеHaedal – это лучшее место, где пользователи могут совершать стейкинг и зарабатывать на Sui, создавая первоклассный протокол ликвидного стейкинга на основе продуктов Hae3, которые извлекают доход из торгового потока Sui для подпитки всей экосистемы LST.

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