Текущая цена YURU COIN сегодня составляет 0.8043 USD. Следите за обновлениями цены YURU к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены YURU прямо сейчас на MEXC.Текущая цена YURU COIN сегодня составляет 0.8043 USD. Следите за обновлениями цены YURU к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены YURU прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о YURU

Информация о цене YURU

Whitepaper YURU

Официальный сайт YURU

Токеномика YURU

Прогноз цен YURU

История YURU

Руководство по покупке YURU

Конвертер валют YURU в фиат

YURU на споте

Премаркет

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип YURU COIN

YURU COIN Курс (YURU)

Текущая цена 1 YURU в USD:

$0,8043
$0,8043$0,8043
+0,24%1D
USD
График цены YURU COIN (YURU) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 23:24:31 (UTC+8)

Информация о ценах YURU COIN (YURU) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,7903
$ 0,7903$ 0,7903
Мин 24Ч
$ 0,8327
$ 0,8327$ 0,8327
Макс 24Ч

$ 0,7903
$ 0,7903$ 0,7903

$ 0,8327
$ 0,8327$ 0,8327

$ 0,5789586277522937
$ 0,5789586277522937$ 0,5789586277522937

$ 0,346206572110043
$ 0,346206572110043$ 0,346206572110043

+0,22%

+0,24%

+3,96%

+3,96%

Текущая цена YURU COIN (YURU) составляет $ 0,8043. За последние 24 часа YURU торговался в диапазоне от $ 0,7903 до $ 0,8327, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена YURU за все время составляет $ 0,5789586277522937, а минимальная – $ 0,346206572110043.

Что касается краткосрочной динамики, YURU изменился на +0,22% за последний час, на +0,24% за 24 часа и на +3,96% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация YURU COIN (YURU)

No.3786

--
----

$ 9,87K
$ 9,87K$ 9,87K

$ 8,04M
$ 8,04M$ 8,04M

--
----

10 000 000
10 000 000 10 000 000

10 000 000
10 000 000 10 000 000

SOL

Текущая рыночная капитализация YURU COIN составляет --, при 24-часовом объеме торгов $ 9,87K. Циркулируещее обращение YURU составляет --, а общее предложение – 10000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 8,04M.

История цен YURU COIN (YURU) в USD

Отслеживайте изменения цены YURU COIN за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,001926+0,24%
30 дней$ +0,0873+12,17%
60 дней$ -0,2855-26,20%
90 дней$ -0,1442-15,21%
Изменение цены YURU COIN сегодня

Сегодня для YURU зафиксировано изменение $ +0,001926 (+0,24%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены YURU COIN за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ +0,0873 (+12,17%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены YURU COIN за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то YURU изменился на $ -0,2855 (-26,20%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены YURU COIN за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ -0,1442 (-15,21%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены YURU COIN (YURU)?

Просмотеть страницу истории цен YURU COIN.

Что такое YURU COIN (YURU)

YURU COIN – это официальный токен популярного в Японии Yuru-Chara Grand Prix – общенационального конкурса талисманов, который с 2011 года собрал более 738 миллионов просмотров страниц и 170 миллионов голосов. Токен используется для голосования фанатов, проведения кампаний и взаимодействия с NFT, а также использует дефляционную модель, при которой токены сжигаются в процессе участия.

YURU COIN доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в YURU COIN. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга YURU, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о YURU COIN в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки YURU COIN простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены YURU COIN (USD)

Сколько будет стоить YURU COIN (YURU) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов YURU COIN (YURU) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для YURU COIN.

Проверьте прогноз цены YURU COIN!

Токеномика YURU COIN (YURU)

Понимание токеномики YURU COIN (YURU) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена YURU прямо сейчас!

Как купить YURU COIN (YURU)

Ищете как купить YURU COIN? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести YURU COIN на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

YURU на местную валюту

1 YURU COIN (YURU) в VND
21 165,1545
1 YURU COIN (YURU) в AUD
A$1,230579
1 YURU COIN (YURU) в GBP
0,603225
1 YURU COIN (YURU) в EUR
0,691698
1 YURU COIN (YURU) в USD
$0,8043
1 YURU COIN (YURU) в MYR
RM3,394146
1 YURU COIN (YURU) в TRY
33,764514
1 YURU COIN (YURU) в JPY
¥122,2536
1 YURU COIN (YURU) в ARS
ARS$1 085,418936
1 YURU COIN (YURU) в RUB
65,486106
1 YURU COIN (YURU) в INR
70,609497
1 YURU COIN (YURU) в IDR
Rp13 404,994638
1 YURU COIN (YURU) в PHP
47,115894
1 YURU COIN (YURU) в EGP
￡E.38,228379
1 YURU COIN (YURU) в BRL
R$4,327134
1 YURU COIN (YURU) в CAD
C$1,117977
1 YURU COIN (YURU) в BDT
98,188944
1 YURU COIN (YURU) в NGN
1 175,870514
1 YURU COIN (YURU) в COP
$3 141,796875
1 YURU COIN (YURU) в ZAR
R.13,91439
1 YURU COIN (YURU) в UAH
33,70017
1 YURU COIN (YURU) в TZS
T.Sh.1 995,773934
1 YURU COIN (YURU) в VES
Bs168,903
1 YURU COIN (YURU) в CLP
$760,8678
1 YURU COIN (YURU) в PKR
Rs227,649072
1 YURU COIN (YURU) в KZT
432,882303
1 YURU COIN (YURU) в THB
฿26,324739
1 YURU COIN (YURU) в TWD
NT$24,748311
1 YURU COIN (YURU) в AED
د.إ2,951781
1 YURU COIN (YURU) в CHF
Fr0,635397
1 YURU COIN (YURU) в HKD
HK$6,249411
1 YURU COIN (YURU) в AMD
֏307,684965
1 YURU COIN (YURU) в MAD
.د.م7,447818
1 YURU COIN (YURU) в MXN
$14,79912
1 YURU COIN (YURU) в SAR
ريال3,016125
1 YURU COIN (YURU) в ETB
Br121,787106
1 YURU COIN (YURU) в KES
KSh103,867302
1 YURU COIN (YURU) в JOD
د.أ0,5702487
1 YURU COIN (YURU) в PLN
2,927652
1 YURU COIN (YURU) в RON
лв3,514791
1 YURU COIN (YURU) в SEK
kr7,544334
1 YURU COIN (YURU) в BGN
лв1,351224
1 YURU COIN (YURU) в HUF
Ft269,987424
1 YURU COIN (YURU) в CZK
16,842042
1 YURU COIN (YURU) в KWD
د.ك0,2461158
1 YURU COIN (YURU) в ILS
2,646147
1 YURU COIN (YURU) в BOB
Bs5,557713
1 YURU COIN (YURU) в AZN
1,36731
1 YURU COIN (YURU) в TJS
SM7,447818
1 YURU COIN (YURU) в GEL
2,17161
1 YURU COIN (YURU) в AOA
Kz733,175751
1 YURU COIN (YURU) в BHD
.د.ب0,3024168
1 YURU COIN (YURU) в BMD
$0,8043
1 YURU COIN (YURU) в DKK
kr5,171649
1 YURU COIN (YURU) в HNL
L21,120918
1 YURU COIN (YURU) в MUR
36,611736
1 YURU COIN (YURU) в NAD
$13,962648
1 YURU COIN (YURU) в NOK
kr8,026914
1 YURU COIN (YURU) в NZD
$1,391439
1 YURU COIN (YURU) в PAB
B/.0,8043
1 YURU COIN (YURU) в PGK
K3,37806
1 YURU COIN (YURU) в QAR
ر.ق2,927652
1 YURU COIN (YURU) в RSD
дин.81,177999
1 YURU COIN (YURU) в UZS
soʻm9 690,359217
1 YURU COIN (YURU) в ALL
L67,070577
1 YURU COIN (YURU) в ANG
ƒ1,439697
1 YURU COIN (YURU) в AWG
ƒ1,44774
1 YURU COIN (YURU) в BBD
$1,6086
1 YURU COIN (YURU) в BAM
KM1,351224
1 YURU COIN (YURU) в BIF
Fr2 371,8807
1 YURU COIN (YURU) в BND
$1,04559
1 YURU COIN (YURU) в BSD
$0,8043
1 YURU COIN (YURU) в JMD
$129,074064
1 YURU COIN (YURU) в KHR
3 243,138675
1 YURU COIN (YURU) в KMF
Fr341,0232
1 YURU COIN (YURU) в LAK
17 484,782259
1 YURU COIN (YURU) в LKR
රු244,097007
1 YURU COIN (YURU) в MDL
L13,648971
1 YURU COIN (YURU) в MGA
Ar3 606,72249
1 YURU COIN (YURU) в MOP
P6,4344
1 YURU COIN (YURU) в MVR
12,30579
1 YURU COIN (YURU) в MWK
MK1 393,93233
1 YURU COIN (YURU) в MZN
MT51,39477
1 YURU COIN (YURU) в NPR
रु113,036322
1 YURU COIN (YURU) в PYG
5 704,0956
1 YURU COIN (YURU) в RWF
Fr1 167,0393
1 YURU COIN (YURU) в SBD
$6,619389
1 YURU COIN (YURU) в SCR
10,994781
1 YURU COIN (YURU) в SRD
$31,922667
1 YURU COIN (YURU) в SVC
$7,037625
1 YURU COIN (YURU) в SZL
L13,962648
1 YURU COIN (YURU) в TMT
m2,823093
1 YURU COIN (YURU) в TND
د.ت2,3630334
1 YURU COIN (YURU) в TTD
$5,453154
1 YURU COIN (YURU) в UGX
Sh2 802,1812
1 YURU COIN (YURU) в XAF
Fr453,6252
1 YURU COIN (YURU) в XCD
$2,17161
1 YURU COIN (YURU) в XOF
Fr453,6252
1 YURU COIN (YURU) в XPF
Fr82,0386
1 YURU COIN (YURU) в BWP
P10,77762
1 YURU COIN (YURU) в BZD
$1,616643
1 YURU COIN (YURU) в CVE
$76,537188
1 YURU COIN (YURU) в DJF
Fr143,1654
1 YURU COIN (YURU) в DOP
$51,032835
1 YURU COIN (YURU) в DZD
د.ج104,912892
1 YURU COIN (YURU) в FJD
$1,84989
1 YURU COIN (YURU) в GNF
Fr6 993,3885
1 YURU COIN (YURU) в GTQ
Q6,160938
1 YURU COIN (YURU) в GYD
$168,25956
1 YURU COIN (YURU) в ISK
kr98,1246

Источники YURU COIN

Для более глубокого понимания YURU COIN рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт YURU COIN
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о YURU COIN

Сколько стоит YURU COIN (YURU) на сегодня?
Актуальная цена YURU в USD – 0,8043 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена YURU в USD?
Текущая цена YURU в USD составляет $ 0,8043. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация YURU COIN?
Рыночная капитализация YURU составляет -- USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение YURU?
Циркулирующее предложение YURU составляет -- USD.
Какова была максимальная цена (ATH) YURU?
YURU достиг максимальной цены (ATH) в 0,5789586277522937 USD.
Какова была минимальная цена YURU за все время (ATL)?
YURU достиг минимальной цены (ATL) в 0,346206572110043 USD.
Каков объем торгов YURU?
Объем торгов за последние 24 часа для YURU составляет $ 9,87K USD.
Вырастет ли YURU в цене в этом году?
YURU может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены YURU для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-23 23:24:31 (UTC+8)

Важные обновления индустрии YURU COIN (YURU)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Главные новости

ChainLink оказался одним из самых пострадавших альткоинов из топ-20

October 20, 2025

Поддержка усиливается: эфир пытается закрепиться выше $4000

October 18, 2025

Волатильность BTC обострилась до максимума с марта 2025 года

October 15, 2025
Посмотреть больше

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

Калькулятор YURU в USD

Сумма

YURU
YURU
USD
USD

1 YURU = 0,8043 USD

Торговля YURU

YURU/USDT
$0,8043
$0,8043$0,8043
+0,37%

Присоединяйтесь к MEXC сейчас

-- комиссия мейкера на споте, -- комиссия тейкера на споте
-- комиссия мейкера на фьючерсах, -- комиссия тейкера на фьючерсах