TIBBIR

TIBBIR – это токен экосистемы, запущенный компанией RelVentureCapital, первым в мире венчурным капиталом, который интегрирует финтех, искусственный интеллект и блокчейн-технологии. Будучи пионером движения «Новый Финтех», мы строим децентрализованный финансовый протокол, основанный на искусственном интеллекте и криптографических технологиях. TIBBIR служит не только учетной записью для управления сообществом, но и топливом на уровне протокола, соединяющим интеллектуальные алгоритмы с блокчейн-финансами, с целью обеспечить развитие следующего поколения открытой финансовой инфраструктуры.

Название криптовалютыTIBBIR

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Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

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Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

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Наименьшая цена,

Публичный блокчейнBASE

ВведениеTIBBIR – это токен экосистемы, запущенный компанией RelVentureCapital, первым в мире венчурным капиталом, который интегрирует финтех, искусственный интеллект и блокчейн-технологии. Будучи пионером движения «Новый Финтех», мы строим децентрализованный финансовый протокол, основанный на искусственном интеллекте и криптографических технологиях. TIBBIR служит не только учетной записью для управления сообществом, но и топливом на уровне протокола, соединяющим интеллектуальные алгоритмы с блокчейн-финансами, с целью обеспечить развитие следующего поколения открытой финансовой инфраструктуры.

Сектор

Соцсети

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от ответственности: Данные предоставлены и не должны рассматриваться как инвестиционный совет.

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MEXC – это ваш самый легкий путь к криптовалюте. Откройте для себя ведущую в мире криптовалютную биржу для покупки, торговли и заработка криптовалюты. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH и более чем 3 000 альткоинов.
TIBBIR/USDT
Ribbita by Virtuals
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Макс 24ч
--
Мин 24ч
--
Объем 24ч (TIBBIR)
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Сумма 24ч (USDT)
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График
Книга ордеров
Сделки на рынке
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