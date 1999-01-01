TIBBIR

TIBBIR – это токен экосистемы, запущенный компанией RelVentureCapital, первым в мире венчурным капиталом, который интегрирует финтех, искусственный интеллект и блокчейн-технологии. Будучи пионером движения «Новый Финтех», мы строим децентрализованный финансовый протокол, основанный на искусственном интеллекте и криптографических технологиях. TIBBIR служит не только учетной записью для управления сообществом, но и топливом на уровне протокола, соединяющим интеллектуальные алгоритмы с блокчейн-финансами, с целью обеспечить развитие следующего поколения открытой финансовой инфраструктуры.

Название криптовалютыTIBBIR

МестоNo.

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

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Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

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Макс. предложение0

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Исторический максимум,

Наименьшая цена,

Публичный блокчейнBASE

ВведениеTIBBIR – это токен экосистемы, запущенный компанией RelVentureCapital, первым в мире венчурным капиталом, который интегрирует финтех, искусственный интеллект и блокчейн-технологии. Будучи пионером движения «Новый Финтех», мы строим децентрализованный финансовый протокол, основанный на искусственном интеллекте и криптографических технологиях. TIBBIR служит не только учетной записью для управления сообществом, но и топливом на уровне протокола, соединяющим интеллектуальные алгоритмы с блокчейн-финансами, с целью обеспечить развитие следующего поколения открытой финансовой инфраструктуры.

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