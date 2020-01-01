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Waltonchain Autonomy

WTA/USDT
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Макс 24ч
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Мин 24ч
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Объем 24ч (WTA)
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Сумма 24ч (USDT)
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Макс 24ч
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Мин 24ч
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Объем 24ч (WTA)
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Сумма 24ч (USDT)
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График
Информация о токене
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Глубина
WTA
Интеллектуальная цепочка WTA основана на мейннете Waltonchain и представляет собой интеллектуальную PoW-экологию, которая полностью соответствует алгоритму Waltonchain и разделяет хэш-мощность Waltonchain. Мейннет Waltonchain использует атрибуты данных для извлечения хэш-отпечатков или хранения индексов. При последующем поиске данных нужные данные могут быть быстро найдены с помощью нашего механизма кросс-цепочечного индексирования, а подлинность данных может быть быстро проверена с помощью кросс-цепочечных данных.
Обзор
Название криптовалюты
WTA
Время выпуска
--
Связанные ссылки
Цена выпуска
--
Макс. предложение
500,000,000
Книга ордеров
0.000001
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