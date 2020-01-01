Интеллектуальная цепочка WTA основана на мейннете Waltonchain и представляет собой интеллектуальную PoW-экологию, которая полностью соответствует алгоритму Waltonchain и разделяет хэш-мощность Waltonchain. Мейннет Waltonchain использует атрибуты данных для извлечения хэш-отпечатков или хранения индексов. При последующем поиске данных нужные данные могут быть быстро найдены с помощью нашего механизма кросс-цепочечного индексирования, а подлинность данных может быть быстро проверена с помощью кросс-цепочечных данных.