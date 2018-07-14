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Текущая цена IQ сегодня составляет 0,0006564 RUB. Рыночная капитализация IQ составляет 17 284 298,2006561956 RUB. Отслеживайте обновления цен IQ в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена IQ сегодня составляет 0,0006564 RUB. Рыночная капитализация IQ составляет 17 284 298,2006561956 RUB. Отслеживайте обновления цен IQ в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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IQ Курс (IQ)

Текущая цена 1 IQ в RUB:

₽0,054264588
₽0,054264588₽0,054264588
-0,42%1D
RUB
График цены IQ (IQ) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 19:20:02 (UTC+8)

Сегодняшняя цена IQ

Текущая цена IQ (IQ) сегодня составляет ₽ 0,0006564 с изменением 0,42% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации IQ на RUB составляет ₽ 0,0006564 за IQ.

На данный момент IQ занимает #703 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 17,28M, при оборотном предложении 26,33B IQ. В течение последних 24 часов, IQ торговался в диапазоне от ₽ 0,000656 (минимум) до ₽ 0,0006655 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 6,3267599076777692807, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,05159306782708386.

В краткосрочной перспективе IQ изменился на 0,00% за последний час и на +1,04% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 56,16K.

Рыночная информация IQ (IQ)

No.703

₽ 17,28M
₽ 17,28M₽ 17,28M

₽ 56,16K
₽ 56,16K₽ 56,16K

₽ 39,38M
₽ 39,38M₽ 39,38M

26,33B
26,33B 26,33B

60 000 000 000
60 000 000 000 60 000 000 000

26 331 959 476,929
26 331 959 476,929 26 331 959 476,929

43,88%

2018-07-14 00:00:00

EOS

Текущая рыночная капитализация IQ составляет ₽ 17,28M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 56,16K. Циркулируещее обращение IQ составляет 26,33B, а общее предложение – 26331959476.929. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 39,38M.

История цен IQ в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,000656
₽ 0,000656₽ 0,000656
Мин 24Ч
₽ 0,0006655
₽ 0,0006655₽ 0,0006655
Макс 24Ч

₽ 0,000656
₽ 0,000656₽ 0,000656

₽ 0,0006655
₽ 0,0006655₽ 0,0006655

₽ 6,3267599076777692807
₽ 6,3267599076777692807₽ 6,3267599076777692807

₽ 0,05159306782708386
₽ 0,05159306782708386₽ 0,05159306782708386

0,00%

-0,42%

+1,04%

+1,04%

История цен IQ (IQ) в RUB

Отслеживайте изменения цены IQ за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0,000228873-0,42%
30 дней₽ -0,0001092-14,27%
60 дней₽ -0,0001301-16,55%
90 дней₽ -0,0004746-41,97%
Изменение цены IQ сегодня

Сегодня для IQ зафиксировано изменение ₽ -0,000228873 (-0,42%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены IQ за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,0001092 (-14,27%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены IQ за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то IQ изменился на ₽ -0,0001301 (-16,55%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены IQ за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,0004746 (-41,97%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены IQ (IQ)?

Просмотеть страницу истории цен IQ.

Анализ по IQ

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний IQ, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке IQ: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке IQ: Медвежье, бычье 45% | медвежье 55%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJЗолотой крестK > DКраткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
StochRSI> 80Зона перекупленностиКраткосрочный рост слишком быстрый, следите за риском отката.
Точка пивотS1 ≤ Цена < ПивотМежду S1-ПивотЧуть левее центрального пивота, в умеренно низком положении.
Группа МА5-6 Покупка60–80% покупокБольшинство МА направлены вверх, преобладает бычий тренд.
MACDКрест смертиDIF < DEAНаблюдается медвежий момент.
BOLL (20,2)Нижняя ≤ Цена ≤ СредняяМежду нижней и средней полосойОтносительно слабый, но не слишком слабый.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA5-6 Покупка60–80% покупокБольшинство МА направлены вверх, преобладает бычий тренд.

IQ_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется вблизи уровня 7,257E-4. Цена плотно колеблется вокруг центрального уровня 7,26E-4. Краткосрочная группа скользящих средних демонстрирует синхронную расстановку, формирующую сигнал к покупке. Долгосрочный тренд сохраняет характер бокового движения. Текущая цена находится внутри ключевого диапазона колебаний, образованного уровнями S1 и R1. В структуре отсутствуют явные признаки прорыва или пробоя. Индикатор MACD зафиксировал пересечение «медвежьего» типа: быстрая и медленная линии разошлись вниз, что свидетельствует о накоплении медвежьих сил. Показатель RSI находится в нейтральной зоне, что указывает на временный баланс между быками и медведями. Значения KDJ и StochRSI отражают необходимость коррекции после краткосрочной перекупленности. Диапазон полос Боллинджера сужается, а уровень волатильности снижается. Наблюдается явление расслоения быстрых и медленных индикаторов. Краткосрочное давление на откат и среднесрочная поддержка взаимно компенсируют друг друга, что делает распределение импульса достаточно разрозненным. Ближайший сопротивительный уровень расположен на отметке R1 — 7,36E-4, что примерно на 1,4% выше текущей цены. Дальний ориентир сопротивления — уровень R2 на отметке 7,43E-4. Ближайшая поддержка находится на уровне S1 — 7,19E-4, что примерно на 0,9% ниже текущей цены. Дальний ориентир поддержки — уровень S2 на отметке 7,09E-4. Ключевой опорный уровень 7,26E-4 выступает в роли мгновенной границы между быками и медведями.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены IQ?

Цены на токен IQ зависят от нескольких ключевых факторов:

1. Настроения рынка и общие тренды криптовалютного рынка
2. Уровень принятия платформы и рост числа пользователей на IQ.wiki
3. Полезность токена и вознаграждения за стейкинг
4. Объём торгов и ликвидность на биржах
5. Анонсы партнёрств и развитие экосистемы
6. Вовлечённость сообщества и участие в процессах управления
7. Динамика предложения, включая сжигание или выпуск токенов
8. Регуляторные новости, влияющие на токены, основанные на знаниях
9. Конкуренция со сторонними проектами децентрализованных энциклопедий
10. Технические разработки и обновления платформы

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену IQ?

Люди хотят знать текущую цену токена IQ по нескольким причинам: принятие обоснованных торговых решений, управление портфелем, определение подходящего момента для покупки/продажи, отслеживание эффективности инвестиций, а также оставаться в курсе рыночных тенденций. Данные о цене в режиме реального времени помогают инвесторам оценивать волатильность, рассчитывать прибыль и убытки, а также определять оптимальные точки входа и выхода из позиций в криптовалютах.

Прогноз цены IQ

Прогноз цены IQ (IQ) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена IQ в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены IQ (IQ) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена IQ потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену IQ достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены IQ, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены IQ».

Как купить и инвестировать IQ в Россия

Готовы приступить к работе с IQ? Покупка IQ на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить IQ. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке IQ (IQ).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и IQ будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке IQ (IQ)

Что вы можете сделать с IQ

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Что такое IQ (IQ)

Токен IQ - это криптовалюта, призванная построить более разумное будущее с помощью искусственного интеллекта и технологии блокчейн. На токене IQ работает экосистема знаний, включающая такие приложения, как IQ.wiki, крупнейшая в мире криптовалютная и блокчейн-энциклопедия. В IQ.wiki интегрирован искусственный интеллект для решения задач, включая резюмирование wiki-статей. IQ - это токен DeFi и управления с нативным стейкингом через HiIQ. Токен управляется BrainDAO, которая также включает в себя сокровищницу цифровых активов BrainDAO.

Источники IQ

Для более глубокого понимания IQ рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт IQ
Обозреватель блоков

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Страница обновлена: 2026-08-10 19:20:02 (UTC+8)

Важные обновления индустрии IQ (IQ)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о IQ

IQ USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по IQ с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами IQ USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте IQ (IQ) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы IQ в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
IQ/USDT
₽0,054272855
₽0,054272855₽0,054272855
-0,44%
85.29M (USDT)

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Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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1 IQ = 0,054264588 RUB