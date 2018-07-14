Сегодняшняя цена IQ

Текущая цена IQ (IQ) сегодня составляет ₽ 0,0006564 с изменением 0,42% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации IQ на RUB составляет ₽ 0,0006564 за IQ.

На данный момент IQ занимает #703 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 17,28M, при оборотном предложении 26,33B IQ. В течение последних 24 часов, IQ торговался в диапазоне от ₽ 0,000656 (минимум) до ₽ 0,0006655 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 6,3267599076777692807, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,05159306782708386.

В краткосрочной перспективе IQ изменился на 0,00% за последний час и на +1,04% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 56,16K.

Рыночная информация IQ (IQ)

Место No.703 Рыночная капитализация ₽ 17,28M₽ 17,28M ₽ 17,28M Объем (24Ч) ₽ 56,16K₽ 56,16K ₽ 56,16K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 39,38M₽ 39,38M ₽ 39,38M Оборотное предложение 26,33B 26,33B 26,33B Макс. предложение 60 000 000 000 60 000 000 000 60 000 000 000 Общее предложение 26 331 959 476,929 26 331 959 476,929 26 331 959 476,929 Коэффициент обращения 43,88% Дата выпуска 2018-07-14 00:00:00 Публичный блокчейн EOS

Текущая рыночная капитализация IQ составляет ₽ 17,28M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 56,16K. Циркулируещее обращение IQ составляет 26,33B, а общее предложение – 26331959476.929. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 39,38M.