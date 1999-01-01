GBCK

State1 – это инновационная экосистема, в которой сливаются игра и коммерция. Она предназначена для компаний и пользователей, чтобы создать бесшовное присутствие в XR и Web3 с помощью готовых к использованию иммерсивных решений. В этой иммерсивной экосистеме компании могут продавать реальные продукты, взаимодействовать с аудиторией и проводить виртуальные события – и все это в одном пространстве. В основе экономики State1 лежит токен GoldBrick (GBCK), с помощью которого осуществляются все транзакции в экосистеме. GoldBrick предлагает пользователям возможность зарабатывать вознаграждения, участвовать в играх на основе токенов и получать ощутимые преимущества при покупке товаров, добавляя геймифицированное измерение к опыту.

Название криптовалютыGBCK

Макс. предложение150,000,000

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