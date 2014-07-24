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Текущая цена Эфириум сегодня составляет 1 918,97 RUB. Рыночная капитализация ETH составляет 231 589 326 425,1444032909 RUB. Отслеживайте обновления цен ETH в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Эфириум сегодня составляет 1 918,97 RUB. Рыночная капитализация ETH составляет 231 589 326 425,1444032909 RUB. Отслеживайте обновления цен ETH в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Эфириум Курс (ETH)

Текущая цена 1 ETH в RUB:

₽158 642,0766
₽158 642,0766₽158 642,0766
-0,38%1D
RUB
График цены Эфириум (ETH) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 18:12:58 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Эфириум

Текущая цена Эфириум (ETH) сегодня составляет ₽ 1 918,97 с изменением 0,38% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ETH на RUB составляет ₽ 1 918,97 за ETH.

На данный момент Эфириум занимает #2 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 231,59B, при оборотном предложении 120,68M ETH. В течение последних 24 часов, ETH торговался в диапазоне от ₽ 1 906,64 (минимум) до ₽ 1 937,64 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 409 525,09998124710321, тогда как исторический минимум составил ₽ 34,795555567741394818.

В краткосрочной перспективе ETH изменился на -0,40% за последний час и на +3,68% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 126,31M.

Рыночная информация Эфириум (ETH)

No.2

₽ 231,59B
₽ 231,59B₽ 231,59B

₽ 126,31M
₽ 126,31M₽ 126,31M

₽ 231,59B
₽ 231,59B₽ 231,59B

120,68M
120,68M 120,68M

--
----

120 684 182,88203797
120 684 182,88203797 120 684 182,88203797

9,26%

2014-07-24 00:00:00

₽ 28,9345
₽ 28,9345₽ 28,9345

ETH

Текущая рыночная капитализация Эфириум составляет ₽ 231,59B, при 24-часовом объеме торгов ₽ 126,31M. Циркулируещее обращение ETH составляет 120,68M, а общее предложение – 120684182.88203797. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 231,59B.

История цен Эфириум в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 1 906,64
₽ 1 906,64₽ 1 906,64
Мин 24Ч
₽ 1 937,64
₽ 1 937,64₽ 1 937,64
Макс 24Ч

₽ 1 906,64
₽ 1 906,64₽ 1 906,64

₽ 1 937,64
₽ 1 937,64₽ 1 937,64

₽ 409 525,09998124710321
₽ 409 525,09998124710321₽ 409 525,09998124710321

₽ 34,795555567741394818
₽ 34,795555567741394818₽ 34,795555567741394818

-0,40%

-0,38%

+3,68%

+3,68%

История цен Эфириум (ETH) в RUB

Отслеживайте изменения цены Эфириум за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -605,1394-0,38%
30 дней₽ +120,6+6,70%
60 дней₽ +252,27+15,13%
90 дней₽ -368,05-16,10%
Изменение цены Эфириум сегодня

Сегодня для ETH зафиксировано изменение ₽ -605,1394 (-0,38%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Эфириум за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +120,6 (+6,70%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Эфириум за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то ETH изменился на ₽ +252,27 (+15,13%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Эфириум за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -368,05 (-16,10%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Эфириум (ETH)?

Просмотеть страницу истории цен Эфириум.

Анализ по Эфириум

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Эфириум, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке Эфириум: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке ETH: Медвежье, бычье 45% | медвежье 55%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJКрест смертиK < DКраткосрочная динамика снижается, температура падает.
StochRSI20‑80Нейтральная зонаНормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
Точка пивотS1 ≤ Цена < ПивотМежду S1-ПивотЧуть левее центрального пивота, в умеренно низком положении.
Группа МА1-2 Покупка20-40% продажБольшинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
MACDКрест смертиDIF < DEAНаблюдается медвежий момент.
BOLL (20,2)Средняя < Цена ≤ ВерхняяМежду средней и верхней полосойОтносительно сильный, но не слишком сильный.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA1-2 Покупка20-40% продажБольшинство МА направлены вниз, медвежий тренд.

ETH_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 1913,88. Цена находится в непосредственной близости ниже центральной зоны — уровня 1914,6066. Поддержка S1 на отметке 1909,8433 и сопротивление R1 на уровне 1917,8333 формируют узкий диапазон колебаний. Система ключевых уровней указывает на критическую точку равновесия между быками и медведями. Показатели скользящих средних MA и EMA демонстрируют краткосрочную структуру «покупки». Индикаторы показывают признаки расхождения: MACD образует «мертвый перекресток», а динамика импульса направлена вниз, что свидетельствует о возможной коррекции. Индекс относительной силы (RSI) находится в нейтральной зоне, что говорит об отсутствии явного перевеса силы быков или медведей. Показатели KDJ и StochRSI не сигнализируют об экстремальных условиях перекупленности или перепроданности. Волатильность остаётся на низком уровне, а сужение полос Боллинджера указывает на предварительные признаки разворота тренда. Краткосрочные уровни сопротивления расположены на отметке 1917,8333, что примерно на 3,95 доллара выше текущего курса. Краткосрочная поддержка находится на уровне 1909,8433, примерно на 4,04 доллара ниже текущей цены. Далёкие опорные уровни: уровень S2 — 1906,6166, а уровень R2 — 1922,5966. Ключевые ценовые зоны сосредоточены вблизи этих значений; пробой любого из них может спровоцировать тестирование ликвидности. На текущем этапе рынок находится в ожидании выбора направления движения.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены Эфириум?

Несколько ключевых факторов влияют на цены Ethereum (ETH):

1. Уровень принятия и использования сети — рост числа DApp и DeFi-протоколов увеличивает спрос.
2. Обновления Ethereum 2.0 — технические улучшения влияют на доверие инвесторов.
3. Газовые комиссии — высокие комиссии могут снизить активность пользователей и отразиться на цене.
4. Корреляция с биткоином — ETH часто следует за тенденциями BTC.
5. Регуляторные новости — политика правительств оказывает влияние на настроения рынка.
6. Институциональные инвестиции — вхождение/выход крупных инвесторов из рынка.
7. Активность разработчиков — активная разработка свидетельствует о здоровье сети.
8. Вознаграждения за стейкинг — стейкинг ETH 2.0 влияет на динамику предложения.
9. Настроения рынка — общее состояние криптовалютного рынка.
10. Макроэкономические факторы — процентные ставки и инфляция влияют на рисковые активы.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену Эфириум?

Люди хотят знать текущую цену ETH по нескольким ключевым причинам: принятие торговых решений, управление портфелем, определение оптимального времени для инвестиций, анализ рынка и финансовое планирование. Волатильность Ethereum делает ежедневный мониторинг цены крайне важным для активных трейдеров и инвесторов. Колебания цен влияют на стратегии покупки/продажи, деятельность в сфере DeFi, а также на общую оценку стоимости криптовалютного портфеля.

Прогноз цены Эфириум

Прогноз цены Эфириум (ETH) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена ETH в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Эфириум (ETH) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Эфириум потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Эфириум достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены ETH, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Эфириум».

Как купить и инвестировать Эфириум в Россия

Готовы приступить к работе с Эфириум? Покупка ETH на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Эфириум. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Эфириум (ETH).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Эфириум будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Эфириум (ETH)

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Что такое Эфириум (ETH)

Помимо Bitcoin, Ethereum (ETH) является самым популярным блокчейн-проектом. Будучи второй по величине криптовалютой в мире, он представляет собой не только цифровую валюту, но и децентрализованную платформу, поддерживающую широкий спектр приложений. От децентрализованных финансов (DeFi) и NFT до игр и метавселенной – многие известные блокчейн-приложения работают на базе Ethereum.

Что такое Ethereum?

Ethereum был запущен в 2015 году и создан для поддержки широкого спектра приложений и сервисов, включая игры и финансовые продукты. Проще говоря, если BTC считается «цифровым золотом», то Ethereum функционирует как «глобальный компьютер», способный запускать различные блокчейн-приложения. Разработчики могут создавать смарт-контракты на Ethereum, что позволяет децентрализованным приложениям (dApp) работать автоматически без посредников.

Сегодня Ethereum стал ключевой инфраструктурой для DeFi, NFT, DAO и других направлений. Его нативный токен ETH используется не только для оплаты сетевых комиссий (Газ), но и широко применяется для инвестиций, стейкинга и внутри всей экосистемы.

Кто создал Ethereum?

Ethereum был предложен и создан в 2013 году Виталиком Бутериным, канадским программистом российского происхождения. Вдохновленный Bitcoin, Виталик задумал платформу, которая могла бы поддерживать смарт-контракты и децентрализованные приложения. В 2014 году он инициировал кампанию по краудфандингу, и в 2015 году сеть Ethereum официально запустилась.

Как работает Ethereum?

Ethereum построен вокруг нескольких ключевых компонентов: блокчейн, смарт-контракты, Ethereum Virtual Machine (EVM) и транзакционные комиссии.

- Блокчейн: В своей основе Ethereum – это распределенный реестр, поддерживаемый тысячами нодов по всему миру, что гарантирует неизменность данных.

- Смарт-контракты: Самая революционная функция Ethereum – смарт-контракты, которые позволяют разработчикам задавать заранее определенные условия. Как только условия выполняются, контракт автоматически исполняется без участия человека.

- Ethereum Virtual Machine (EVM): Часто описывается как «мозг» Ethereum. EVM – это виртуальный компьютер, состоящий из всех нодов сети. Когда разработчики разворачивают смарт-контракты или приложения, EVM исполняет программы и гарантирует их работу в соответствии с правилами.

- Комиссии за транзакции: Каждая операция в Ethereum (например, отправка ETH) требует небольшой комиссии под названием Gas (Газ), которая измеряется в Gwei (Гвей) – дробной единице ETH.

Bitcoin против Ethereum: в чем разница?

Bitcoin и Ethereum имеют совершенно разные цели и функции:

- Позиционирование: BTC в первую очередь является цифровой валютой, сосредоточенной на хранении стоимости, тогда как Ethereum – это платформа для приложений, где ETH служит как валютой, так и топливом для экосистемы.

- Эмиссия: Объем предложения BTC ограничен 21 миллионом монет. У ETH нет фиксированного лимита предложения, но после обновления EIP-1559 в 2021 году был введен механизм сжигания, что привело к тенденции снижения объема обращения.

- Функциональность: BTC имеет одну основную функцию – переводы и хранение стоимости. В отличие от него, Ethereum предлагает широкие возможности, поддерживая DeFi, NFT, GameFi и множество других приложений экосистемы.

- Механизм консенсуса: Bitcoin все еще использует Доказательство выполнения работы (Proof of Work, PoW). Ethereum после завершения «The Merge» в 2022 году полностью перешел на Доказательство доли владения (Proof of Stake, PoS), который более энергоэффективен и масштабируем.

Как купить Ethereum?

Процесс покупки ETH на MEXC или других торговых платформах аналогичен покупке BTC:

- Зарегистрируйте аккаунт и пройдите проверку KYC

- Внесите депозит (поддерживаются банковские карты, кредитные карты и другие методы)

- Найдите ETH и введите сумму, которую хотите купить

- Подтвердите ордер – и вы станете держателем ETH

Сколько стоит Ethereum?

Цена ETH очень волатильна и часто колеблется, как американские горки. Она выросла с нескольких долларов до рекордного уровня почти 5 000$. Сегодня его рыночная капитализация занимает второе место среди всех криптовалют, уступая только BTC.

Факторы, влияющие на цену ETH, включают:

- Рост экосистем, таких как DeFi и NFT

- Обновления Ethereum (такие как ETH 2.0 и решения по масштабированию 2 уровня)

- Институциональный капитал и внедрение Ethereum ETF

- Глобальные изменения в политике и регулировании

Вы можете отслеживать движения цены ETH в режиме реального времени и объем торгов непосредственно на платформе MEXC.

Является ли Ethereum хорошей инвестицией?

Многие эксперты и учреждения считают, что Ethereum имеет долгосрочную инвестиционную ценность:

- Разнообразные варианты использования: ETH – это не только валюта, но и топливо, которое питает всю экосистему Web3.

- Рост экосистемы: Большинство проектов DeFi и NFT опираются на Ethereum.

- Увеличение дефицита: С EIP-1559 ETH приобрел дефляционную особенность, поскольку часть комиссий за транзакции сжигается.

- Институциональное признание: С введением Ethereum ETF все больше институциональных инвесторов могут теперь легально инвестировать в ETH.

Как майнить Ethereum?

Важно отметить, что после обновления 2022 года, известного как «The Merge», Ethereum больше не поддерживает майнинг, перейдя от Доказательства выполнения работы (PoW) к Доказательству доли владения (PoS).

- До 2022 года: Пользователи майнили ETH с помощью графических карт, чтобы получать вознаграждение.

- После 2022 года: ETH можно заработать с помощью стейкинга. Пользователи вносят депозит ETH в сетевые ноды, чтобы помочь подтвердить транзакции и получить вознаграждение в ответ.

Что такое Ethereum ETF?

По мере развития экосистемы Ethereum в ряде стран были запущены Ethereum ETF (биржевые фонды). Ethereum ETF – это фонд, который отслеживает цену ETH. Он позволяет инвесторам получать доступ к колебаниям цены ETH без необходимости управлять криптовалютными кошельками или аккаунтами на биржах. Инвесторы могут покупать акции Ethereum ETF и торговать ETH через привычные каналы, такие как брокерские счета.

Преимущества ETF включают:

- Инвесторы могут получить доступ к ETH через традиционные брокерские счета

- Нет необходимости управлять кошельками или беспокоиться о рисках безопасности

- Облегчает включение Ethereum в институциональные инвестиционные портфели

Введение Ethereum ETF знаменует собой шаг к более широкому признанию ETH на основных финансовых рынках.

Что такое Etherscan?

Etherscan – это обозреватель блокчейна, который предоставляет доступ к публичным данным Ethereum, включая транзакции, смарт-контракты и адреса. Все взаимодействия в сети Ethereum прозрачны. Введя хэш транзакции (ID транзакции), пользователи могут просмотреть все связанные действия, включая токены, смарт-контракты и адреса кошельков.

Почему Ethereum растет или падает?

На колебания цены ETH влияют несколько факторов:

- Положительные новости: Успешные обновления Ethereum, одобрение ETF, институциональные покупки

- Негативные новости: Ужесточение регулирования, случаи взломов, высокие комиссии за транзакции

- Рыночные циклы: ETH следует циклу, схожему с четырехлетним циклом Bitcoin, но его волатильность усиливается такими рыночными факторами, как DeFi, NFT и решения 2 уровня.

На MEXC вы можете отслеживать как краткосрочные, так и долгосрочные тенденции ETH с помощью графиков в реальном времени и инструментов анализа рынка.

Whitepaper

Источники Эфириум

Для более глубокого понимания Эфириум рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Эфириум
Обозреватель блоков

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Страница обновлена: 2026-08-10 18:12:58 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Эфириум (ETH)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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ETH USDT (фьючерсная торговля)

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
ETH/USDT
₽158 642,0766
₽158 642,0766₽158 642,0766
-0,38%
65.68K (USDT)
ETH/USDC
₽158 565,1935
₽158 565,1935₽158 565,1935
-0,38%
353.80 (USDT)
ETH/USD1
₽158 517,2449
₽158 517,2449₽158 517,2449
-0,38%
141.40 (USDT)
ETH/BTC
₽2,43917835
₽2,43917835₽2,43917835
-0,08%
96.78 (USDT)
ETH/USDF
₽159 210,8462
₽159 210,8462₽159 210,8462
-0,27%
45.60 (USDT)
ETH/EUR
₽137 171,8509
₽137 171,8509₽137 171,8509
-0,33%
38.35 (USDT)
ETH/USDE
₽158 526,3386
₽158 526,3386₽158 526,3386
-0,27%
28.08 (USDT)
ETH/BRL
₽808 989,6059
₽808 989,6059₽808 989,6059
-0,54%
28.58 (USDT)

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TST

₽2,07261957
₽2,07261957₽2,07261957

+54,64%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

₽0,818433
₽0,818433₽0,818433

+65,00%

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

₽0,19402649
₽0,19402649₽0,19402649

+32,07%

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1 ETH = 158 641,2499 RUB