Эфириум Курс (ETH)
Текущая цена Эфириум (ETH) сегодня составляет ₽ 1 918,97 с изменением 0,38% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ETH на RUB составляет ₽ 1 918,97 за ETH.
На данный момент Эфириум занимает #2 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 231,59B, при оборотном предложении 120,68M ETH. В течение последних 24 часов, ETH торговался в диапазоне от ₽ 1 906,64 (минимум) до ₽ 1 937,64 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 409 525,09998124710321, тогда как исторический минимум составил ₽ 34,795555567741394818.
В краткосрочной перспективе ETH изменился на -0,40% за последний час и на +3,68% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 126,31M.
No.2
9,26%
2014-07-24 00:00:00
ETH
Текущая рыночная капитализация Эфириум составляет ₽ 231,59B, при 24-часовом объеме торгов ₽ 126,31M. Циркулируещее обращение ETH составляет 120,68M, а общее предложение – 120684182.88203797. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 231,59B.
-0,40%
-0,38%
+3,68%
+3,68%
Отслеживайте изменения цены Эфириум за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ -605,1394
|-0,38%
|30 дней
|₽ +120,6
|+6,70%
|60 дней
|₽ +252,27
|+15,13%
|90 дней
|₽ -368,05
|-16,10%
Сегодня для ETH зафиксировано изменение ₽ -605,1394 (-0,38%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +120,6 (+6,70%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то ETH изменился на ₽ +252,27 (+15,13%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -368,05 (-16,10%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Эфириум (ETH)?
Просмотеть страницу истории цен Эфириум.
Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Эфириум, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
Текущее общее настроение на рынке ETH: Медвежье, бычье 45% | медвежье 55%;
|Размерность индикатора
|Заключение модели
|Пропорция/Порог
|Краткий обзор
|KDJ
|Крест смерти
|K < D
|Краткосрочная динамика снижается, температура падает.
|StochRSI
|20‑80
|Нейтральная зона
|Нормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
|Точка пивот
|S1 ≤ Цена < Пивот
|Между S1-Пивот
|Чуть левее центрального пивота, в умеренно низком положении.
|Группа МА
|1-2 Покупка
|20-40% продаж
|Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
|MACD
|Крест смерти
|DIF < DEA
|Наблюдается медвежий момент.
|BOLL (20,2)
|Средняя < Цена ≤ Верхняя
|Между средней и верхней полосой
|Относительно сильный, но не слишком сильный.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|В пределах нормы, еще есть запас.
|Группа EMA
|1-2 Покупка
|20-40% продаж
|Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
ETH_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 1913,88. Цена находится в непосредственной близости ниже центральной зоны — уровня 1914,6066. Поддержка S1 на отметке 1909,8433 и сопротивление R1 на уровне 1917,8333 формируют узкий диапазон колебаний. Система ключевых уровней указывает на критическую точку равновесия между быками и медведями. Показатели скользящих средних MA и EMA демонстрируют краткосрочную структуру «покупки». Индикаторы показывают признаки расхождения: MACD образует «мертвый перекресток», а динамика импульса направлена вниз, что свидетельствует о возможной коррекции. Индекс относительной силы (RSI) находится в нейтральной зоне, что говорит об отсутствии явного перевеса силы быков или медведей. Показатели KDJ и StochRSI не сигнализируют об экстремальных условиях перекупленности или перепроданности. Волатильность остаётся на низком уровне, а сужение полос Боллинджера указывает на предварительные признаки разворота тренда. Краткосрочные уровни сопротивления расположены на отметке 1917,8333, что примерно на 3,95 доллара выше текущего курса. Краткосрочная поддержка находится на уровне 1909,8433, примерно на 4,04 доллара ниже текущей цены. Далёкие опорные уровни: уровень S2 — 1906,6166, а уровень R2 — 1922,5966. Ключевые ценовые зоны сосредоточены вблизи этих значений; пробой любого из них может спровоцировать тестирование ликвидности. На текущем этапе рынок находится в ожидании выбора направления движения.
Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.
В 2040 году цена Эфириум потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
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Помимо Bitcoin, Ethereum (ETH) является самым популярным блокчейн-проектом. Будучи второй по величине криптовалютой в мире, он представляет собой не только цифровую валюту, но и децентрализованную платформу, поддерживающую широкий спектр приложений. От децентрализованных финансов (DeFi) и NFT до игр и метавселенной – многие известные блокчейн-приложения работают на базе Ethereum.
Ethereum был запущен в 2015 году и создан для поддержки широкого спектра приложений и сервисов, включая игры и финансовые продукты. Проще говоря, если BTC считается «цифровым золотом», то Ethereum функционирует как «глобальный компьютер», способный запускать различные блокчейн-приложения. Разработчики могут создавать смарт-контракты на Ethereum, что позволяет децентрализованным приложениям (dApp) работать автоматически без посредников.
Сегодня Ethereum стал ключевой инфраструктурой для DeFi, NFT, DAO и других направлений. Его нативный токен ETH используется не только для оплаты сетевых комиссий (Газ), но и широко применяется для инвестиций, стейкинга и внутри всей экосистемы.
Ethereum был предложен и создан в 2013 году Виталиком Бутериным, канадским программистом российского происхождения. Вдохновленный Bitcoin, Виталик задумал платформу, которая могла бы поддерживать смарт-контракты и децентрализованные приложения. В 2014 году он инициировал кампанию по краудфандингу, и в 2015 году сеть Ethereum официально запустилась.
Ethereum построен вокруг нескольких ключевых компонентов: блокчейн, смарт-контракты, Ethereum Virtual Machine (EVM) и транзакционные комиссии.
- Блокчейн: В своей основе Ethereum – это распределенный реестр, поддерживаемый тысячами нодов по всему миру, что гарантирует неизменность данных.
- Смарт-контракты: Самая революционная функция Ethereum – смарт-контракты, которые позволяют разработчикам задавать заранее определенные условия. Как только условия выполняются, контракт автоматически исполняется без участия человека.
- Ethereum Virtual Machine (EVM): Часто описывается как «мозг» Ethereum. EVM – это виртуальный компьютер, состоящий из всех нодов сети. Когда разработчики разворачивают смарт-контракты или приложения, EVM исполняет программы и гарантирует их работу в соответствии с правилами.
- Комиссии за транзакции: Каждая операция в Ethereum (например, отправка ETH) требует небольшой комиссии под названием Gas (Газ), которая измеряется в Gwei (Гвей) – дробной единице ETH.
Bitcoin и Ethereum имеют совершенно разные цели и функции:
- Позиционирование: BTC в первую очередь является цифровой валютой, сосредоточенной на хранении стоимости, тогда как Ethereum – это платформа для приложений, где ETH служит как валютой, так и топливом для экосистемы.
- Эмиссия: Объем предложения BTC ограничен 21 миллионом монет. У ETH нет фиксированного лимита предложения, но после обновления EIP-1559 в 2021 году был введен механизм сжигания, что привело к тенденции снижения объема обращения.
- Функциональность: BTC имеет одну основную функцию – переводы и хранение стоимости. В отличие от него, Ethereum предлагает широкие возможности, поддерживая DeFi, NFT, GameFi и множество других приложений экосистемы.
- Механизм консенсуса: Bitcoin все еще использует Доказательство выполнения работы (Proof of Work, PoW). Ethereum после завершения «The Merge» в 2022 году полностью перешел на Доказательство доли владения (Proof of Stake, PoS), который более энергоэффективен и масштабируем.
Процесс покупки ETH на MEXC или других торговых платформах аналогичен покупке BTC:
- Зарегистрируйте аккаунт и пройдите проверку KYC
- Внесите депозит (поддерживаются банковские карты, кредитные карты и другие методы)
- Найдите ETH и введите сумму, которую хотите купить
- Подтвердите ордер – и вы станете держателем ETH
Цена ETH очень волатильна и часто колеблется, как американские горки. Она выросла с нескольких долларов до рекордного уровня почти 5 000$. Сегодня его рыночная капитализация занимает второе место среди всех криптовалют, уступая только BTC.
Факторы, влияющие на цену ETH, включают:
- Рост экосистем, таких как DeFi и NFT
- Обновления Ethereum (такие как ETH 2.0 и решения по масштабированию 2 уровня)
- Институциональный капитал и внедрение Ethereum ETF
- Глобальные изменения в политике и регулировании
Вы можете отслеживать движения цены ETH в режиме реального времени и объем торгов непосредственно на платформе MEXC.
Многие эксперты и учреждения считают, что Ethereum имеет долгосрочную инвестиционную ценность:
- Разнообразные варианты использования: ETH – это не только валюта, но и топливо, которое питает всю экосистему Web3.
- Рост экосистемы: Большинство проектов DeFi и NFT опираются на Ethereum.
- Увеличение дефицита: С EIP-1559 ETH приобрел дефляционную особенность, поскольку часть комиссий за транзакции сжигается.
- Институциональное признание: С введением Ethereum ETF все больше институциональных инвесторов могут теперь легально инвестировать в ETH.
Важно отметить, что после обновления 2022 года, известного как «The Merge», Ethereum больше не поддерживает майнинг, перейдя от Доказательства выполнения работы (PoW) к Доказательству доли владения (PoS).
- До 2022 года: Пользователи майнили ETH с помощью графических карт, чтобы получать вознаграждение.
- После 2022 года: ETH можно заработать с помощью стейкинга. Пользователи вносят депозит ETH в сетевые ноды, чтобы помочь подтвердить транзакции и получить вознаграждение в ответ.
По мере развития экосистемы Ethereum в ряде стран были запущены Ethereum ETF (биржевые фонды). Ethereum ETF – это фонд, который отслеживает цену ETH. Он позволяет инвесторам получать доступ к колебаниям цены ETH без необходимости управлять криптовалютными кошельками или аккаунтами на биржах. Инвесторы могут покупать акции Ethereum ETF и торговать ETH через привычные каналы, такие как брокерские счета.
Преимущества ETF включают:
- Инвесторы могут получить доступ к ETH через традиционные брокерские счета
- Нет необходимости управлять кошельками или беспокоиться о рисках безопасности
- Облегчает включение Ethereum в институциональные инвестиционные портфели
Введение Ethereum ETF знаменует собой шаг к более широкому признанию ETH на основных финансовых рынках.
Etherscan – это обозреватель блокчейна, который предоставляет доступ к публичным данным Ethereum, включая транзакции, смарт-контракты и адреса. Все взаимодействия в сети Ethereum прозрачны. Введя хэш транзакции (ID транзакции), пользователи могут просмотреть все связанные действия, включая токены, смарт-контракты и адреса кошельков.
На колебания цены ETH влияют несколько факторов:
- Положительные новости: Успешные обновления Ethereum, одобрение ETF, институциональные покупки
- Негативные новости: Ужесточение регулирования, случаи взломов, высокие комиссии за транзакции
- Рыночные циклы: ETH следует циклу, схожему с четырехлетним циклом Bitcoin, но его волатильность усиливается такими рыночными факторами, как DeFi, NFT и решения 2 уровня.
На MEXC вы можете отслеживать как краткосрочные, так и долгосрочные тенденции ETH с помощью графиков в реальном времени и инструментов анализа рынка.
Для более глубокого понимания Эфириум рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:
|Время (UTC+8)
|Тип
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