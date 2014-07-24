Помимо Bitcoin, Ethereum (ETH) является самым популярным блокчейн-проектом. Будучи второй по величине криптовалютой в мире, он представляет собой не только цифровую валюту, но и децентрализованную платформу, поддерживающую широкий спектр приложений. От децентрализованных финансов (DeFi) и NFT до игр и метавселенной – многие известные блокчейн-приложения работают на базе Ethereum.

Что такое Ethereum?

Ethereum был запущен в 2015 году и создан для поддержки широкого спектра приложений и сервисов, включая игры и финансовые продукты. Проще говоря, если BTC считается «цифровым золотом», то Ethereum функционирует как «глобальный компьютер», способный запускать различные блокчейн-приложения. Разработчики могут создавать смарт-контракты на Ethereum, что позволяет децентрализованным приложениям (dApp) работать автоматически без посредников.

Сегодня Ethereum стал ключевой инфраструктурой для DeFi, NFT, DAO и других направлений. Его нативный токен ETH используется не только для оплаты сетевых комиссий (Газ), но и широко применяется для инвестиций, стейкинга и внутри всей экосистемы.

Кто создал Ethereum?

Ethereum был предложен и создан в 2013 году Виталиком Бутериным, канадским программистом российского происхождения. Вдохновленный Bitcoin, Виталик задумал платформу, которая могла бы поддерживать смарт-контракты и децентрализованные приложения. В 2014 году он инициировал кампанию по краудфандингу, и в 2015 году сеть Ethereum официально запустилась.

Как работает Ethereum?

Ethereum построен вокруг нескольких ключевых компонентов: блокчейн, смарт-контракты, Ethereum Virtual Machine (EVM) и транзакционные комиссии.

- Блокчейн: В своей основе Ethereum – это распределенный реестр, поддерживаемый тысячами нодов по всему миру, что гарантирует неизменность данных.

- Смарт-контракты: Самая революционная функция Ethereum – смарт-контракты, которые позволяют разработчикам задавать заранее определенные условия. Как только условия выполняются, контракт автоматически исполняется без участия человека.

- Ethereum Virtual Machine (EVM): Часто описывается как «мозг» Ethereum. EVM – это виртуальный компьютер, состоящий из всех нодов сети. Когда разработчики разворачивают смарт-контракты или приложения, EVM исполняет программы и гарантирует их работу в соответствии с правилами.

- Комиссии за транзакции: Каждая операция в Ethereum (например, отправка ETH) требует небольшой комиссии под названием Gas (Газ), которая измеряется в Gwei (Гвей) – дробной единице ETH.

Bitcoin против Ethereum: в чем разница?

Bitcoin и Ethereum имеют совершенно разные цели и функции:

- Позиционирование: BTC в первую очередь является цифровой валютой, сосредоточенной на хранении стоимости, тогда как Ethereum – это платформа для приложений, где ETH служит как валютой, так и топливом для экосистемы.

- Эмиссия: Объем предложения BTC ограничен 21 миллионом монет. У ETH нет фиксированного лимита предложения, но после обновления EIP-1559 в 2021 году был введен механизм сжигания, что привело к тенденции снижения объема обращения.

- Функциональность: BTC имеет одну основную функцию – переводы и хранение стоимости. В отличие от него, Ethereum предлагает широкие возможности, поддерживая DeFi, NFT, GameFi и множество других приложений экосистемы.

- Механизм консенсуса: Bitcoin все еще использует Доказательство выполнения работы (Proof of Work, PoW). Ethereum после завершения «The Merge» в 2022 году полностью перешел на Доказательство доли владения (Proof of Stake, PoS), который более энергоэффективен и масштабируем.

Как купить Ethereum?

Процесс покупки ETH на MEXC или других торговых платформах аналогичен покупке BTC:

- Зарегистрируйте аккаунт и пройдите проверку KYC

- Внесите депозит (поддерживаются банковские карты, кредитные карты и другие методы)

- Найдите ETH и введите сумму, которую хотите купить

- Подтвердите ордер – и вы станете держателем ETH

Сколько стоит Ethereum?

Цена ETH очень волатильна и часто колеблется, как американские горки. Она выросла с нескольких долларов до рекордного уровня почти 5 000$. Сегодня его рыночная капитализация занимает второе место среди всех криптовалют, уступая только BTC.

Факторы, влияющие на цену ETH, включают:

- Рост экосистем, таких как DeFi и NFT

- Обновления Ethereum (такие как ETH 2.0 и решения по масштабированию 2 уровня)

- Институциональный капитал и внедрение Ethereum ETF

- Глобальные изменения в политике и регулировании

Вы можете отслеживать движения цены ETH в режиме реального времени и объем торгов непосредственно на платформе MEXC.

Является ли Ethereum хорошей инвестицией?

Многие эксперты и учреждения считают, что Ethereum имеет долгосрочную инвестиционную ценность:

- Разнообразные варианты использования: ETH – это не только валюта, но и топливо, которое питает всю экосистему Web3.

- Рост экосистемы: Большинство проектов DeFi и NFT опираются на Ethereum.

- Увеличение дефицита: С EIP-1559 ETH приобрел дефляционную особенность, поскольку часть комиссий за транзакции сжигается.

- Институциональное признание: С введением Ethereum ETF все больше институциональных инвесторов могут теперь легально инвестировать в ETH.

Как майнить Ethereum?

Важно отметить, что после обновления 2022 года, известного как «The Merge», Ethereum больше не поддерживает майнинг, перейдя от Доказательства выполнения работы (PoW) к Доказательству доли владения (PoS).

- До 2022 года: Пользователи майнили ETH с помощью графических карт, чтобы получать вознаграждение.

- После 2022 года: ETH можно заработать с помощью стейкинга. Пользователи вносят депозит ETH в сетевые ноды, чтобы помочь подтвердить транзакции и получить вознаграждение в ответ.

Что такое Ethereum ETF?

По мере развития экосистемы Ethereum в ряде стран были запущены Ethereum ETF (биржевые фонды). Ethereum ETF – это фонд, который отслеживает цену ETH. Он позволяет инвесторам получать доступ к колебаниям цены ETH без необходимости управлять криптовалютными кошельками или аккаунтами на биржах. Инвесторы могут покупать акции Ethereum ETF и торговать ETH через привычные каналы, такие как брокерские счета.

Преимущества ETF включают:

- Инвесторы могут получить доступ к ETH через традиционные брокерские счета

- Нет необходимости управлять кошельками или беспокоиться о рисках безопасности

- Облегчает включение Ethereum в институциональные инвестиционные портфели

Введение Ethereum ETF знаменует собой шаг к более широкому признанию ETH на основных финансовых рынках.

Что такое Etherscan?

Etherscan – это обозреватель блокчейна, который предоставляет доступ к публичным данным Ethereum, включая транзакции, смарт-контракты и адреса. Все взаимодействия в сети Ethereum прозрачны. Введя хэш транзакции (ID транзакции), пользователи могут просмотреть все связанные действия, включая токены, смарт-контракты и адреса кошельков.

Почему Ethereum растет или падает?

На колебания цены ETH влияют несколько факторов:

- Положительные новости: Успешные обновления Ethereum, одобрение ETF, институциональные покупки

- Негативные новости: Ужесточение регулирования, случаи взломов, высокие комиссии за транзакции

- Рыночные циклы: ETH следует циклу, схожему с четырехлетним циклом Bitcoin, но его волатильность усиливается такими рыночными факторами, как DeFi, NFT и решения 2 уровня.

На MEXC вы можете отслеживать как краткосрочные, так и долгосрочные тенденции ETH с помощью графиков в реальном времени и инструментов анализа рынка.