Сегодняшняя цена ShotsAI

Текущая цена ShotsAI (SHOT) сегодня составляет ₽ 0,0002047 с изменением 12,11% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации SHOT на RUB составляет ₽ 0,0002047 за SHOT.

На данный момент ShotsAI занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- SHOT. В течение последних 24 часов, SHOT торговался в диапазоне от ₽ 0,00018 (минимум) до ₽ 0,0002497 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе SHOT изменился на -0,39% за последний час и на -38,96% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 591,78K.

Рыночная информация ShotsAI (SHOT)

Рыночная капитализация ---- -- Объем (24Ч) ₽ 591,78K₽ 591,78K ₽ 591,78K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 204,70K₽ 204,70K ₽ 204,70K Оборотное предложение ---- -- Общее предложение 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Публичный блокчейн BSC

Текущая рыночная капитализация ShotsAI составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 591,78K. Циркулируещее обращение SHOT составляет --, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 204,70K.