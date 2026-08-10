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Текущая цена ShotsAI сегодня составляет 0,0002047 RUB. Рыночная капитализация SHOT составляет -- RUB. Отслеживайте обновления цен SHOT в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена ShotsAI сегодня составляет 0,0002047 RUB. Рыночная капитализация SHOT составляет -- RUB. Отслеживайте обновления цен SHOT в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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ShotsAI Курс (SHOT)

Текущая цена 1 SHOT в RUB:

₽0,016682806
₽0,016682806₽0,016682806
+12,11%1D
RUB
График цены ShotsAI (SHOT) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 22:24:52 (UTC+8)

Сегодняшняя цена ShotsAI

Текущая цена ShotsAI (SHOT) сегодня составляет ₽ 0,0002047 с изменением 12,11% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации SHOT на RUB составляет ₽ 0,0002047 за SHOT.

На данный момент ShotsAI занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- SHOT. В течение последних 24 часов, SHOT торговался в диапазоне от ₽ 0,00018 (минимум) до ₽ 0,0002497 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе SHOT изменился на -0,39% за последний час и на -38,96% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 591,78K.

Рыночная информация ShotsAI (SHOT)

--
----

₽ 591,78K
₽ 591,78K₽ 591,78K

₽ 204,70K
₽ 204,70K₽ 204,70K

--
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1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

BSC

Текущая рыночная капитализация ShotsAI составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 591,78K. Циркулируещее обращение SHOT составляет --, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 204,70K.

История цен ShotsAI в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,00018
₽ 0,00018₽ 0,00018
Мин 24Ч
₽ 0,0002497
₽ 0,0002497₽ 0,0002497
Макс 24Ч

₽ 0,00018
₽ 0,00018₽ 0,00018

₽ 0,0002497
₽ 0,0002497₽ 0,0002497

--
----

--
----

-0,39%

+12,11%

-38,96%

-38,96%

История цен ShotsAI (SHOT) в RUB

Отслеживайте изменения цены ShotsAI за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ +0,001802059+12,11%
30 дней₽ -0,0009713-82,60%
60 дней₽ -0,0197953-98,98%
90 дней₽ -0,0197953-98,98%
Изменение цены ShotsAI сегодня

Сегодня для SHOT зафиксировано изменение ₽ +0,001802059 (+12,11%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены ShotsAI за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,0009713 (-82,60%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены ShotsAI за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то SHOT изменился на ₽ -0,0197953 (-98,98%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены ShotsAI за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,0197953 (-98,98%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены ShotsAI (SHOT)?

Просмотеть страницу истории цен ShotsAI.

Прогноз цены ShotsAI

Прогноз цены ShotsAI (SHOT) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена SHOT в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены ShotsAI (SHOT) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена ShotsAI потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену ShotsAI достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены SHOT, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены ShotsAI».

Как купить и инвестировать ShotsAI в Россия

Готовы приступить к работе с ShotsAI? Покупка SHOT на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить ShotsAI. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке ShotsAI (SHOT).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и ShotsAI будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке ShotsAI (SHOT)

Что вы можете сделать с ShotsAI

Владение ShotsAI позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое ShotsAI (SHOT)

ShotsAI создает платежную инфраструктуру для эпохи ИИ-агентов, позволяющую как людям, так и агентам осуществлять платежи, эскроу, верификацию, разблокировку средств и урегулирование споров безопасным, конфиденциальным и автоматизированным образом.

Начиная с упрощенного интерфейса для осуществления платежей в цепочке блоков, ShotsAI объединяет эскроу, конфиденциальность, арбитраж и интеллектуальное исполнение в единую систему, стремясь стать стандартным уровнем расчетов для экономики ИИ-агентов.

Источники ShotsAI

Для более глубокого понимания ShotsAI рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт ShotsAI
Обозреватель блоков

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Страница обновлена: 2026-08-10 22:24:52 (UTC+8)

Важные обновления индустрии ShotsAI (SHOT)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о ShotsAI

SHOT USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по SHOT с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами SHOT USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте ShotsAI (SHOT) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы ShotsAI в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
SHOT/USDT
₽0,016963884
₽0,016963884₽0,016963884
+14,00%
2.73B (USDT)

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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