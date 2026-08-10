Сегодняшняя цена DEB

Текущая цена DEB (DEB) сегодня составляет ₽ 0,002399 с изменением 12,76% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации DEB на RUB составляет ₽ 0,002399 за DEB.

На данный момент DEB занимает #6572 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 0,00, при оборотном предложении 0,00 DEB. В течение последних 24 часов, DEB торговался в диапазоне от ₽ 0,002399 (минимум) до ₽ 0,00275 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 24,640121816138594052, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,03969358757455537755.

В краткосрочной перспективе DEB изменился на 0,00% за последний час и на -4,04% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 1,03.

Рыночная информация DEB (DEB)

Место No.6572 Рыночная капитализация ₽ 0,00₽ 0,00 ₽ 0,00 Объем (24Ч) ₽ 1,03₽ 1,03 ₽ 1,03 Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 2,40M₽ 2,40M ₽ 2,40M Оборотное предложение 0,00 0,00 0,00 Общее предложение 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Публичный блокчейн DEB

Текущая рыночная капитализация DEB составляет ₽ 0,00, при 24-часовом объеме торгов ₽ 1,03. Циркулируещее обращение DEB составляет 0,00, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 2,40M.