Сегодняшняя цена SN64

Текущая цена SN64 (SN64) сегодня составляет ₽ 17.59 с изменением 3.72% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации SN64 на RUB составляет ₽ 17.59 за SN64.

На данный момент SN64 занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- SN64. В течение последних 24 часов, SN64 торговался в диапазоне от ₽ 17.48 (минимум) до ₽ 18.27 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе SN64 изменился на -0.18% за последний час и на +8.98% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 8,51K.

Рыночная информация SN64 (SN64)

Рыночная капитализация ---- -- Объем (24Ч) ₽ 8,51K₽ 8,51K ₽ 8,51K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 36.94B₽ 36.94B ₽ 36.94B Оборотное предложение ---- -- Общее предложение 2,100,000,064 2,100,000,064 2,100,000,064 Публичный блокчейн TAO

Текущая рыночная капитализация SN64 составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 8,51K. Циркулируещее обращение SN64 составляет --, а общее предложение – 2100000064. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 36.94B.