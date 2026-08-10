Сегодняшняя цена Nosana

Текущая цена Nosana (NOS) сегодня составляет ₽ 0.26281 с изменением 2.28% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации NOS на RUB составляет ₽ 0.26281 за NOS.

На данный момент Nosana занимает #663 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 18,87M, при оборотном предложении 71,78M NOS. В течение последних 24 часов, NOS торговался в диапазоне от ₽ 0.25145 (минимум) до ₽ 0.26475 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 658.48609664971043688, тогда как исторический минимум составил ₽ 0.876411099600663186.

В краткосрочной перспективе NOS изменился на -0.73% за последний час и на +6.82% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 67,51K.

Рыночная информация Nosana (NOS)

Место No.663 Рыночная капитализация ₽ 18,87M₽ 18,87M ₽ 18,87M Объем (24Ч) ₽ 67,51K₽ 67,51K ₽ 67,51K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 26.28M₽ 26.28M ₽ 26.28M Оборотное предложение 71,78M 71,78M 71,78M Общее предложение 99,999,724.348782 99,999,724.348782 99,999,724.348782 Публичный блокчейн SOL

Текущая рыночная капитализация Nosana составляет ₽ 18,87M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 67,51K. Циркулируещее обращение NOS составляет 71,78M, а общее предложение – 99999724.348782. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 26.28M.