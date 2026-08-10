UnifAI Курс (UAI)
Текущая цена UnifAI (UAI) сегодня составляет ₽ 0,2505 с изменением 6,31% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации UAI на RUB составляет ₽ 0,2505 за UAI.
На данный момент UnifAI занимает #288 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 59,87M, при оборотном предложении 239,00M UAI. В течение последних 24 часов, UAI торговался в диапазоне от ₽ 0,2341 (минимум) до ₽ 0,2511 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 50,54787730977472838, тогда как исторический минимум составил ₽ 4,280022220698793184.
В краткосрочной перспективе UAI изменился на +0,72% за последний час и на -29,18% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 130,41K.
No.288
23,90%
BSC
Текущая рыночная капитализация UnifAI составляет ₽ 59,87M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 130,41K. Циркулируещее обращение UAI составляет 239,00M, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 250,50M.
+0,72%
+6,31%
-29,18%
-29,18%
Отслеживайте изменения цены UnifAI за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ +1,229597
|+6,31%
|30 дней
|₽ -0,1326
|-34,62%
|60 дней
|₽ -0,0717
|-22,26%
|90 дней
|₽ -0,0153
|-5,76%
Сегодня для UAI зафиксировано изменение ₽ +1,229597 (+6,31%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,1326 (-34,62%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то UAI изменился на ₽ -0,0717 (-22,26%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,0153 (-5,76%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
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Просмотеть страницу истории цен UnifAI.
Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний UnifAI, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
Текущее общее настроение на рынке UAI: Бычье, бычье 60% | медвежье 40%;
|Размерность индикатора
|Заключение модели
|Пропорция/Порог
|Краткий обзор
|KDJ
|Золотой крест
|K > D
|Краткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
|StochRSI
|20‑80
|Нейтральная зона
|Нормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
|Точка пивот
|Пивот ≤ Цена ≤ R1
|Между Пивот‑R1
|Чуть левее центрального пивота, в умеренно высоком положении.
|Группа МА
|5-6 Покупка
|60–80% покупок
|Большинство МА направлены вверх, преобладает бычий тренд.
|MACD
|Золотой крест
|DIF > DEA
|Наблюдается бычий момент.
|BOLL (20,2)
|Нижняя ≤ Цена ≤ Средняя
|Между нижней и средней полосой
|Относительно слабый, но не слишком слабый.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|В пределах нормы, еще есть запас.
|Группа EMA
|5-6 Покупка
|60–80% покупок
|Большинство МА направлены вверх, преобладает бычий тренд.
UAI_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется выше центральной зоны 0,2402. Текущая цена 0,2431 находится в рамках колебаний между уровнями S1 и R1. Ценовой уровень расположен в верхней части системы ключевых уровней. В краткосрочной перспективе скользящие средние образуют бычью конфигурацию: EMA5 и EMA6 сохраняют сигналы на покупку. Индикатор MACD сформировал «золотое пересечение». Показатель RSI находится в нейтральной зоне. Линии быстрых и медленных осцилляторов не демонстрируют явного расхождения. Волатильность остаётся на обычном уровне, а распределение импульса относительно сосредоточено. Бычьи силы доминируют в краткосрочной перспективе, тогда как продажные тренды пока не оказывают существенного давления. Технические индикаторы указывают на преимущественно бычий тренд в краткосрочной перспективе. Ближайший сопротивительный уровень R1 расположен на отметке 0,2444. Это значение примерно на 0,5% выше текущей цены; при его пробитии потенциал роста будет направлен к уровню R2. Дальний опорный уровень R2 находится на отметке 0,2476. Ближайшая поддержка S1 расположена на уровне 0,2370 — это примерно на 2,5% ниже текущей цены; при её пробое необходимо оценить способность центральной зоны 0,2402 удержать цену. Более низкая поддержка S2 установлена на уровне 0,2328. Эти ключевые уровни формируют границы текущего торгового диапазона. Поведение цены в пределах этих уровней определит направление движения в ближайшей перспективе. Рынок ожидает новых сигналов для подтверждения текущего импульса.
Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.
В 2040 году цена UnifAI потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
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