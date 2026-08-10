Сегодняшняя цена UnifAI

Текущая цена UnifAI (UAI) сегодня составляет ₽ 0,2505 с изменением 6,31% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации UAI на RUB составляет ₽ 0,2505 за UAI.

На данный момент UnifAI занимает #288 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 59,87M, при оборотном предложении 239,00M UAI. В течение последних 24 часов, UAI торговался в диапазоне от ₽ 0,2341 (минимум) до ₽ 0,2511 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 50,54787730977472838, тогда как исторический минимум составил ₽ 4,280022220698793184.

В краткосрочной перспективе UAI изменился на +0,72% за последний час и на -29,18% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 130,41K.

Рыночная информация UnifAI (UAI)

Место No.288 Рыночная капитализация ₽ 59,87M₽ 59,87M ₽ 59,87M Объем (24Ч) ₽ 130,41K₽ 130,41K ₽ 130,41K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 250,50M₽ 250,50M ₽ 250,50M Оборотное предложение 239,00M 239,00M 239,00M Макс. предложение 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Общее предложение 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Коэффициент обращения 23,90% Публичный блокчейн BSC

Текущая рыночная капитализация UnifAI составляет ₽ 59,87M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 130,41K. Циркулируещее обращение UAI составляет 239,00M, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 250,50M.