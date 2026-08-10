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Текущая цена UnifAI сегодня составляет 0,2505 RUB. Рыночная капитализация UAI составляет 59 869 500 RUB. Отслеживайте обновления цен UAI в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена UnifAI сегодня составляет 0,2505 RUB. Рыночная капитализация UAI составляет 59 869 500 RUB. Отслеживайте обновления цен UAI в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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UnifAI Курс (UAI)

Текущая цена 1 UAI в RUB:

₽20,71608
₽20,71608₽20,71608
+6,31%1D
RUB
График цены UnifAI (UAI) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 23:30:08 (UTC+8)

Сегодняшняя цена UnifAI

Текущая цена UnifAI (UAI) сегодня составляет ₽ 0,2505 с изменением 6,31% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации UAI на RUB составляет ₽ 0,2505 за UAI.

На данный момент UnifAI занимает #288 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 59,87M, при оборотном предложении 239,00M UAI. В течение последних 24 часов, UAI торговался в диапазоне от ₽ 0,2341 (минимум) до ₽ 0,2511 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 50,54787730977472838, тогда как исторический минимум составил ₽ 4,280022220698793184.

В краткосрочной перспективе UAI изменился на +0,72% за последний час и на -29,18% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 130,41K.

Рыночная информация UnifAI (UAI)

No.288

₽ 59,87M
₽ 59,87M₽ 59,87M

₽ 130,41K
₽ 130,41K₽ 130,41K

₽ 250,50M
₽ 250,50M₽ 250,50M

239,00M
239,00M 239,00M

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

23,90%

BSC

Текущая рыночная капитализация UnifAI составляет ₽ 59,87M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 130,41K. Циркулируещее обращение UAI составляет 239,00M, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 250,50M.

История цен UnifAI в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,2341
₽ 0,2341₽ 0,2341
Мин 24Ч
₽ 0,2511
₽ 0,2511₽ 0,2511
Макс 24Ч

₽ 0,2341
₽ 0,2341₽ 0,2341

₽ 0,2511
₽ 0,2511₽ 0,2511

₽ 50,54787730977472838
₽ 50,54787730977472838₽ 50,54787730977472838

₽ 4,280022220698793184
₽ 4,280022220698793184₽ 4,280022220698793184

+0,72%

+6,31%

-29,18%

-29,18%

История цен UnifAI (UAI) в RUB

Отслеживайте изменения цены UnifAI за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ +1,229597+6,31%
30 дней₽ -0,1326-34,62%
60 дней₽ -0,0717-22,26%
90 дней₽ -0,0153-5,76%
Изменение цены UnifAI сегодня

Сегодня для UAI зафиксировано изменение ₽ +1,229597 (+6,31%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены UnifAI за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,1326 (-34,62%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены UnifAI за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то UAI изменился на ₽ -0,0717 (-22,26%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены UnifAI за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,0153 (-5,76%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены UnifAI (UAI)?

Просмотеть страницу истории цен UnifAI.

Анализ по UnifAI

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний UnifAI, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке UnifAI: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке UAI: Бычье, бычье 60% | медвежье 40%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJЗолотой крестK > DКраткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
StochRSI20‑80Нейтральная зонаНормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
Точка пивотПивот ≤ Цена ≤ R1Между Пивот‑R1Чуть левее центрального пивота, в умеренно высоком положении.
Группа МА5-6 Покупка60–80% покупокБольшинство МА направлены вверх, преобладает бычий тренд.
MACDЗолотой крестDIF > DEAНаблюдается бычий момент.
BOLL (20,2)Нижняя ≤ Цена ≤ СредняяМежду нижней и средней полосойОтносительно слабый, но не слишком слабый.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA5-6 Покупка60–80% покупокБольшинство МА направлены вверх, преобладает бычий тренд.

UAI_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется выше центральной зоны 0,2402. Текущая цена 0,2431 находится в рамках колебаний между уровнями S1 и R1. Ценовой уровень расположен в верхней части системы ключевых уровней. В краткосрочной перспективе скользящие средние образуют бычью конфигурацию: EMA5 и EMA6 сохраняют сигналы на покупку. Индикатор MACD сформировал «золотое пересечение». Показатель RSI находится в нейтральной зоне. Линии быстрых и медленных осцилляторов не демонстрируют явного расхождения. Волатильность остаётся на обычном уровне, а распределение импульса относительно сосредоточено. Бычьи силы доминируют в краткосрочной перспективе, тогда как продажные тренды пока не оказывают существенного давления. Технические индикаторы указывают на преимущественно бычий тренд в краткосрочной перспективе. Ближайший сопротивительный уровень R1 расположен на отметке 0,2444. Это значение примерно на 0,5% выше текущей цены; при его пробитии потенциал роста будет направлен к уровню R2. Дальний опорный уровень R2 находится на отметке 0,2476. Ближайшая поддержка S1 расположена на уровне 0,2370 — это примерно на 2,5% ниже текущей цены; при её пробое необходимо оценить способность центральной зоны 0,2402 удержать цену. Более низкая поддержка S2 установлена на уровне 0,2328. Эти ключевые уровни формируют границы текущего торгового диапазона. Поведение цены в пределах этих уровней определит направление движения в ближайшей перспективе. Рынок ожидает новых сигналов для подтверждения текущего импульса.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены UnifAI?

Несколько ключевых факторов влияют на цены токенов UnifAI (UAI):

1. Настроения рынка и общие тренды криптовалютного рынка
2. Уровень внедрения AI-мощностей в децентрализованную финансовую платформу UnifAI
3. Полезность токена и вознаграждения за стейкинг
4. Объявления о партнерствах и интеграциях
5. Объем торгов и ликвидность на биржах
6. Регуляторные изменения, затрагивающие секторы ИИ и DeFi
7. Технические разработки и обновления платформы
8. Конкуренция со сторонними проектами, объединяющими ИИ и блокчейн
9. Общий спрос на децентрализованные ИИ-сервисы
10. Макроэкономические факторы, влияющие на рисковые активы

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену UnifAI?

Люди хотят знать текущую цену UnifAI (UAI) по нескольким ключевым причинам: принятие обоснованных торговых решений, отслеживание эффективности портфеля, определение оптимальных моментов входа или выхода с рынка, оценка прибыли или убытков от инвестиций, а также поддержание актуальности информации о волатильности рынка. Реальное время ценообразования помогает трейдерам максимально использовать имеющиеся возможности.

Прогноз цены UnifAI

Прогноз цены UnifAI (UAI) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена UAI в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены UnifAI (UAI) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена UnifAI потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену UnifAI достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены UAI, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены UnifAI».

Как купить и инвестировать UnifAI в Россия

Готовы приступить к работе с UnifAI? Покупка UAI на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить UnifAI. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке UnifAI (UAI).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и UnifAI будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке UnifAI (UAI)

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Что такое UnifAI (UAI)

UnifAI открывает новую эру автономных ИИ-агентов, упрощая DeFi для всех. Пользователи могут автоматизировать стратегии LPing, торговли и кредитования – без необходимости программирования. Каждый ИИ-агент повышает эффективность сети и принятие решений. В настоящее время UnifAI поддерживает стратегии Polymarket, Meteora (Solana) и Drift, а также расширяется на сети EVM. Ключевые особенности: Автоматизация стратегий: создавайте или копируйте самые эффективные стратегии одним щелчком мыши. UniQ: ваш помощник в области искусственного интеллекта DeFi для получения информации, аналитики и поиска стратегий.

Источники UnifAI

Для более глубокого понимания UnifAI рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт UnifAI
Обозреватель блоков

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Страница обновлена: 2026-08-10 23:30:08 (UTC+8)

Важные обновления индустрии UnifAI (UAI)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о UnifAI

UAI USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по UAI с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами UAI USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте UnifAI (UAI) рынками на MEXC

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
UAI/USDT
₽20,6913
₽20,6913₽20,6913
+6,09%
538.80K (USDT)

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1 UAI = 20,6912 RUB