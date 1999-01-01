QUAI

Quai Network — это масштабируемая и программируемая блокчейн-система с доказательством выполнения работы (Proof-of-Work), разработанная для создания нового глобального денежного инструмента. Объединяя валюту с энергией, Quai представляет первый в мире децентрализованный энергетический доллар. Quai использует консенсусный механизм следующего поколения — Proof-of-Entropy-Minima, чтобы устранить конкуренцию за блоки и обеспечить молниеносное завершение. Quai Network предоставляет необходимую инфраструктуру для поддержки операций на глобальном уровне без ущерба для основных принципов блокчейна, обеспечивая пропускную способность до 50 000 транзакций в секунду при сохранении децентрализации и безопасности.

Название криптовалютыQUAI

Макс. предложение3,000,000,000

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