Текущая цена Falcon Finance сегодня составляет 0.9961 USD. Следите за обновлениями цены USDF к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены USDF прямо сейчас на MEXC.

Логотип Falcon Finance

Falcon Finance Курс (USDF)

Текущая цена 1 USDF в USD:

$0,9961
$0,9961$0,9961
+0,07%1D
USD
График цены Falcon Finance (USDF) в реальном времени
Информация о ценах Falcon Finance (USDF) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,992
$ 0,992$ 0,992
Мин 24Ч
$ 1,01
$ 1,01$ 1,01
Макс 24Ч

$ 0,992
$ 0,992$ 0,992

$ 1,01
$ 1,01$ 1,01

$ 1,0243014891348232
$ 1,0243014891348232$ 1,0243014891348232

$ 0,909369011278203
$ 0,909369011278203$ 0,909369011278203

+0,15%

+0,07%

+0,14%

+0,14%

Текущая цена Falcon Finance (USDF) составляет $ 0,9961. За последние 24 часа USDF торговался в диапазоне от $ 0,992 до $ 1,01, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена USDF за все время составляет $ 1,0243014891348232, а минимальная – $ 0,909369011278203.

Что касается краткосрочной динамики, USDF изменился на +0,15% за последний час, на +0,07% за 24 часа и на +0,14% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Falcon Finance (USDF)

No.203

$ 2,10B
$ 2,10B$ 2,10B

$ 126,56K
$ 126,56K$ 126,56K

$ 2,10B
$ 2,10B$ 2,10B

2,11B
2,11B 2,11B

2 105 371 291,8333485
2 105 371 291,8333485 2 105 371 291,8333485

ETH

Текущая рыночная капитализация Falcon Finance составляет $ 2,10B, при 24-часовом объеме торгов $ 126,56K. Циркулируещее обращение USDF составляет 2,11B, а общее предложение – 2105371291.8333485. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 2,10B.

История цен Falcon Finance (USDF) в USD

Отслеживайте изменения цены Falcon Finance за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,000697+0,07%
30 дней$ +0,0109+1,10%
60 дней$ +0,0096+0,97%
90 дней$ +0,0249+2,56%
Изменение цены Falcon Finance сегодня

Сегодня для USDF зафиксировано изменение $ +0,000697 (+0,07%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Falcon Finance за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ +0,0109 (+1,10%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Falcon Finance за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то USDF изменился на $ +0,0096 (+0,97%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Falcon Finance за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ +0,0249 (+2,56%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Falcon Finance (USDF)?

Просмотеть страницу истории цен Falcon Finance.

Что такое Falcon Finance (USDF)

Falcon Finance – это протокол синтетического доллара нового поколения, разработанный для обеспечения устойчивой и конкурентной доходности при любых рыночных условиях. Основанный на институциональных системах управления рисками и принципах прозрачности, Falcon Finance устанавливает новый стандарт для синтетических активов в сфере децентрализованных финансов.

Falcon Finance доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в Falcon Finance. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга USDF, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о Falcon Finance в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки Falcon Finance простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены Falcon Finance (USD)

Сколько будет стоить Falcon Finance (USDF) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Falcon Finance (USDF) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Falcon Finance.

Проверьте прогноз цены Falcon Finance!

Токеномика Falcon Finance (USDF)

Понимание токеномики Falcon Finance (USDF) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена USDF прямо сейчас!

Как купить Falcon Finance (USDF)

Ищете как купить Falcon Finance? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести Falcon Finance на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

USDF на местную валюту

1 Falcon Finance (USDF) в VND
26 212,3715
1 Falcon Finance (USDF) в AUD
A$1,524033
1 Falcon Finance (USDF) в GBP
0,747075
1 Falcon Finance (USDF) в EUR
0,856646
1 Falcon Finance (USDF) в USD
$0,9961
1 Falcon Finance (USDF) в MYR
RM4,203542
1 Falcon Finance (USDF) в TRY
41,816278
1 Falcon Finance (USDF) в JPY
¥151,4072
1 Falcon Finance (USDF) в ARS
ARS$1 344,256872
1 Falcon Finance (USDF) в RUB
80,903242
1 Falcon Finance (USDF) в INR
87,487463
1 Falcon Finance (USDF) в IDR
Rp16 601,660026
1 Falcon Finance (USDF) в PHP
58,381421
1 Falcon Finance (USDF) в EGP
￡E.47,394438
1 Falcon Finance (USDF) в BRL
R$5,359018
1 Falcon Finance (USDF) в CAD
C$1,384579
1 Falcon Finance (USDF) в BDT
121,603888
1 Falcon Finance (USDF) в NGN
1 456,278278
1 Falcon Finance (USDF) в COP
$3 891,015625
1 Falcon Finance (USDF) в ZAR
R.17,252452
1 Falcon Finance (USDF) в UAH
41,73659
1 Falcon Finance (USDF) в TZS
T.Sh.2 471,702618
1 Falcon Finance (USDF) в VES
Bs209,181
1 Falcon Finance (USDF) в CLP
$943,3067
1 Falcon Finance (USDF) в PKR
Rs281,936144
1 Falcon Finance (USDF) в KZT
536,110981
1 Falcon Finance (USDF) в THB
฿32,612314
1 Falcon Finance (USDF) в TWD
NT$30,699802
1 Falcon Finance (USDF) в AED
د.إ3,655687
1 Falcon Finance (USDF) в CHF
Fr0,786919
1 Falcon Finance (USDF) в HKD
HK$7,739697
1 Falcon Finance (USDF) в AMD
֏381,058055
1 Falcon Finance (USDF) в MAD
.د.م9,223886
1 Falcon Finance (USDF) в MXN
$18,32824
1 Falcon Finance (USDF) в SAR
ريال3,735375
1 Falcon Finance (USDF) в ETB
Br150,829462
1 Falcon Finance (USDF) в KES
KSh128,636354
1 Falcon Finance (USDF) в JOD
د.أ0,7062349
1 Falcon Finance (USDF) в PLN
3,625804
1 Falcon Finance (USDF) в RON
лв4,352957
1 Falcon Finance (USDF) в SEK
kr9,343418
1 Falcon Finance (USDF) в BGN
лв1,673448
1 Falcon Finance (USDF) в HUF
Ft334,58999
1 Falcon Finance (USDF) в CZK
20,878256
1 Falcon Finance (USDF) в KWD
د.ك0,3048066
1 Falcon Finance (USDF) в ILS
3,277169
1 Falcon Finance (USDF) в BOB
Bs6,883051
1 Falcon Finance (USDF) в AZN
1,69337
1 Falcon Finance (USDF) в TJS
SM9,223886
1 Falcon Finance (USDF) в GEL
2,68947
1 Falcon Finance (USDF) в AOA
Kz908,014877
1 Falcon Finance (USDF) в BHD
.د.ب0,3745336
1 Falcon Finance (USDF) в BMD
$0,9961
1 Falcon Finance (USDF) в DKK
kr6,404923
1 Falcon Finance (USDF) в HNL
L26,157586
1 Falcon Finance (USDF) в MUR
45,342472
1 Falcon Finance (USDF) в NAD
$17,292296
1 Falcon Finance (USDF) в NOK
kr9,941078
1 Falcon Finance (USDF) в NZD
$1,733214
1 Falcon Finance (USDF) в PAB
B/.0,9961
1 Falcon Finance (USDF) в PGK
K4,18362
1 Falcon Finance (USDF) в QAR
ر.ق3,625804
1 Falcon Finance (USDF) в RSD
дин.100,596139
1 Falcon Finance (USDF) в UZS
soʻm12 001,202059
1 Falcon Finance (USDF) в ALL
L83,064779
1 Falcon Finance (USDF) в ANG
ƒ1,783019
1 Falcon Finance (USDF) в AWG
ƒ1,79298
1 Falcon Finance (USDF) в BBD
$1,9922
1 Falcon Finance (USDF) в BAM
KM1,673448
1 Falcon Finance (USDF) в BIF
Fr2 937,4989
1 Falcon Finance (USDF) в BND
$1,29493
1 Falcon Finance (USDF) в BSD
$0,9961
1 Falcon Finance (USDF) в JMD
$159,854128
1 Falcon Finance (USDF) в KHR
4 016,524225
1 Falcon Finance (USDF) в KMF
Fr422,3464
1 Falcon Finance (USDF) в LAK
21 654,347393
1 Falcon Finance (USDF) в LKR
රු302,306389
1 Falcon Finance (USDF) в MDL
L16,903817
1 Falcon Finance (USDF) в MGA
Ar4 466,81123
1 Falcon Finance (USDF) в MOP
P7,9688
1 Falcon Finance (USDF) в MVR
15,24033
1 Falcon Finance (USDF) в MWK
MK1 726,34091
1 Falcon Finance (USDF) в MZN
MT63,65079
1 Falcon Finance (USDF) в NPR
रु139,991894
1 Falcon Finance (USDF) в PYG
7 064,3412
1 Falcon Finance (USDF) в RWF
Fr1 445,3411
1 Falcon Finance (USDF) в SBD
$8,197903
1 Falcon Finance (USDF) в SCR
13,616687
1 Falcon Finance (USDF) в SRD
$39,485404
1 Falcon Finance (USDF) в SVC
$8,715875
1 Falcon Finance (USDF) в SZL
L17,292296
1 Falcon Finance (USDF) в TMT
m3,496311
1 Falcon Finance (USDF) в TND
د.ت2,9265418
1 Falcon Finance (USDF) в TTD
$6,753558
1 Falcon Finance (USDF) в UGX
Sh3 470,4124
1 Falcon Finance (USDF) в XAF
Fr561,8004
1 Falcon Finance (USDF) в XCD
$2,68947
1 Falcon Finance (USDF) в XOF
Fr561,8004
1 Falcon Finance (USDF) в XPF
Fr101,6022
1 Falcon Finance (USDF) в BWP
P13,34774
1 Falcon Finance (USDF) в BZD
$2,002161
1 Falcon Finance (USDF) в CVE
$94,788876
1 Falcon Finance (USDF) в DJF
Fr177,3058
1 Falcon Finance (USDF) в DOP
$63,202545
1 Falcon Finance (USDF) в DZD
د.ج129,911362
1 Falcon Finance (USDF) в FJD
$2,29103
1 Falcon Finance (USDF) в GNF
Fr8 661,0895
1 Falcon Finance (USDF) в GTQ
Q7,630126
1 Falcon Finance (USDF) в GYD
$208,38412
1 Falcon Finance (USDF) в ISK
kr121,5242

Источники Falcon Finance

Для более глубокого понимания Falcon Finance рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Falcon Finance
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Falcon Finance

Сколько стоит Falcon Finance (USDF) на сегодня?
Актуальная цена USDF в USD – 0,9961 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена USDF в USD?
Текущая цена USDF в USD составляет $ 0,9961. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Falcon Finance?
Рыночная капитализация USDF составляет $ 2,10B USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение USDF?
Циркулирующее предложение USDF составляет 2,11B USD.
Какова была максимальная цена (ATH) USDF?
USDF достиг максимальной цены (ATH) в 1,0243014891348232 USD.
Какова была минимальная цена USDF за все время (ATL)?
USDF достиг минимальной цены (ATL) в 0,909369011278203 USD.
Каков объем торгов USDF?
Объем торгов за последние 24 часа для USDF составляет $ 126,56K USD.
Вырастет ли USDF в цене в этом году?
USDF может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены USDF для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии Falcon Finance (USDF)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут
10-21 15:53:36Новости отрасли
Вчера спот-ETF Bitcoin зафиксировал чистый отток в размере 40.40 миллионов долларов, в то время как спот-ETF блокчейн Ethereum имел чистый отток в размере 145.7 миллионов долларов
10-20 18:31:42Новости отрасли
Общая рыночная капитализация криптовалют восстанавливается до 3.868 триллиона долларов, с 24-часовым ростом на 3,7%

ChainLink оказался одним из самых пострадавших альткоинов из топ-20

October 20, 2025

Поддержка усиливается: эфир пытается закрепиться выше $4000

October 18, 2025

Волатильность BTC обострилась до максимума с марта 2025 года

October 15, 2025
Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

