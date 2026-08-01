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Текущая цена Verge сегодня составляет 0,002173 RUB. Рыночная капитализация XVG составляет 35 902 200,033310251377 RUB. Отслеживайте обновления цен XVG в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Verge сегодня составляет 0,002173 RUB. Рыночная капитализация XVG составляет 35 902 200,033310251377 RUB. Отслеживайте обновления цен XVG в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Verge Курс (XVG)

Текущая цена 1 XVG в RUB:

₽0,179025
₽0,179025₽0,179025
-0,22%1D
RUB
График цены Verge (XVG) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 00:28:12 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Verge

Текущая цена Verge (XVG) сегодня составляет ₽ 0,002173 с изменением 0,22% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации XVG на RUB составляет ₽ 0,002173 за XVG.

На данный момент Verge занимает #453 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 35,90M, при оборотном предложении 16,52B XVG. В течение последних 24 часов, XVG торговался в диапазоне от ₽ 0,002125 (минимум) до ₽ 0,002259 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 24,7985109686851515, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,000178788233711175.

В краткосрочной перспективе XVG изменился на +0,60% за последний час и на +11,15% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 81,47K.

Рыночная информация Verge (XVG)

No.453

₽ 35,90M
₽ 35,90M₽ 35,90M

₽ 81,47K
₽ 81,47K₽ 81,47K

₽ 35,90M
₽ 35,90M₽ 35,90M

16,52B
16,52B 16,52B

16 521 951 235,741348
16 521 951 235,741348 16 521 951 235,741348

16 521 951 234,841349
16 521 951 234,841349 16 521 951 234,841349

99,99%

XVG

Текущая рыночная капитализация Verge составляет ₽ 35,90M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 81,47K. Циркулируещее обращение XVG составляет 16,52B, а общее предложение – 16521951234.841349. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 35,90M.

История цен Verge в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,002125
₽ 0,002125₽ 0,002125
Мин 24Ч
₽ 0,002259
₽ 0,002259₽ 0,002259
Макс 24Ч

₽ 0,002125
₽ 0,002125₽ 0,002125

₽ 0,002259
₽ 0,002259₽ 0,002259

₽ 24,7985109686851515
₽ 24,7985109686851515₽ 24,7985109686851515

₽ 0,000178788233711175
₽ 0,000178788233711175₽ 0,000178788233711175

+0,60%

-0,22%

+11,15%

+11,15%

История цен Verge (XVG) в RUB

Отслеживайте изменения цены Verge за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0,00039472-0,22%
30 дней₽ -0,000034-1,55%
60 дней₽ -0,000353-13,98%
90 дней₽ -0,001417-39,48%
Изменение цены Verge сегодня

Сегодня для XVG зафиксировано изменение ₽ -0,00039472 (-0,22%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Verge за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,000034 (-1,55%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Verge за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то XVG изменился на ₽ -0,000353 (-13,98%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Verge за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,001417 (-39,48%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Verge (XVG)?

Просмотеть страницу истории цен Verge.

Анализ по Verge

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Verge, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке Verge: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке XVG: Бычье, бычье 60% | медвежье 40%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJКрест смертиK < DКраткосрочная динамика снижается, температура падает.
StochRSI20‑80Нейтральная зонаНормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
Точка пивотS2 ≤ Цена < S1Между S2‑S1Ниже центрального пивота, входит в зону низкой цены.
Группа МА1-2 Покупка20-40% продажБольшинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
MACDЗолотой крестDIF > DEAНаблюдается бычий момент.
BOLL (20,2)Средняя < Цена ≤ ВерхняяМежду средней и верхней полосойОтносительно сильный, но не слишком сильный.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA1-2 Покупка20-40% продажБольшинство МА направлены вниз, медвежий тренд.

XVG_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,002132. Цена находится непосредственно ниже ключевого уровня S1 — 0,002136, в нижней части диапазона, образованного центральным уровнем 0,0022 и поддержкой S2 на отметке 0,002102. Краткосрочные скользящие средние и EMA находятся в бычьем порядке, однако индикаторные сигналы демонстрируют дивергенцию с низким ценовым колебанием. Текущая рыночная структура сохраняет характер консолидации внутри нисходящего канала, при этом ключевое сопротивление центрального уровня пока не прорвано. MACD формирует «золотой перекресток»: быстрая и медленная линии расходятся вверх, что свидетельствует о нарастании краткосрочной покупательской активности. Индекс RSI находится в нейтральной зоне и не достигает экстремальных значений перекупленности или перепроданности, указывая на временный баланс сил между быками и медведями. Показатели KDJ и StochRSI одновременно восстанавливаются, подтверждая намерение короткосрочного отскока. Боллинджеры после сужения выровнялись, а уровень волатильности опустился до минимума, сигнализируя о приближении потенциального разворота рынка. Ключевые уровни сопротивления расположены следующим образом: ближайший уровень S1 — 0,002136, что составляет менее 0,2% от текущей цены; более сильное сопротивление — центральный уровень 0,0022 и точка R1 на отметке 0,002234, соответственно на расстоянии 3,2% и 4,8%. Нижняя поддержка представлена уровнем S2 — 0,002102, который находится на расстоянии 1,4% от текущей цены. Дальний ориентир — уровень R2 на отметке 0,002298. Торговый диапазон четко ограничен: от 0,002102 до 0,002234.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены Verge?

Несколько ключевых факторов влияют на цены Verge (XVG):

1. Настроения рынка и общие тенденции в сфере криптовалют.
2. Регулирование приватных монет и юридические изменения.
3. Обновления технологий и улучшения блокчейна.
4. Объём торгов и ликвидность на биржах.
5. Уровень принятия сообществом и активность разработчиков.
6. Конкуренция со стороны других криптовалют, ориентированных на конфиденциальность.
7. Анонсы партнёрств и реальные сценарии использования.
8. Движения цен на биткоин, влияющие на альткоины.
9. Популярность в социальных сетях и поддержка инфлюенсеров.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену Verge?

Люди хотят знать текущую цену Verge (XVG) по нескольким ключевым причинам: принятие торговых решений, управление портфелем, определение рыночного момента и планирование инвестиций. Трейдерам необходимы актуальные цены для выполнения прибыльных ордеров на покупку/продажу. Инвесторы отслеживают ежедневную динамику рынка, чтобы оценить стоимость своих активов и вносить стратегические коррективы.

Прогноз цены Verge

Прогноз цены Verge (XVG) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена XVG в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Verge (XVG) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Verge потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Verge достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены XVG, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Verge».

Как купить и инвестировать Verge в Россия

Готовы приступить к работе с Verge? Покупка XVG на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Verge. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Verge (XVG).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Verge будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Verge (XVG)

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Что такое Verge (XVG)

The Verge was released on October 9, 2014. XVG is an open source cryptocurrency (100% PoW) based on Bitcoin technology. Its core algorithms are Scrypt and X17. The block time is only 30 seconds, and the reward is recalculated based on the total number of blocks generated. Designed to facilitate payments in everyday use, Verge Coin was launched in 2014 under the name Dogecoin Darkness, and only changed its name to Verge in 2016.

Источники Verge

Для более глубокого понимания Verge рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Verge
Обозреватель блоков

Категория :

Ethereum EcosystemMade in USAPrivacy

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Страница обновлена: 2026-08-11 00:28:12 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Verge (XVG)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Verge

XVG USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по XVG с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами XVG USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте Verge (XVG) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Verge в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
XVG/USDT
₽0,179685
₽0,179685₽0,179685
+0,18%
37.32M (USDT)
XVG/USDC
₽0,1796025
₽0,1796025₽0,1796025
+0,18%
27.63M (USDT)

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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