Verge Курс (XVG)
Текущая цена Verge (XVG) сегодня составляет ₽ 0,002173 с изменением 0,22% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации XVG на RUB составляет ₽ 0,002173 за XVG.
На данный момент Verge занимает #453 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 35,90M, при оборотном предложении 16,52B XVG. В течение последних 24 часов, XVG торговался в диапазоне от ₽ 0,002125 (минимум) до ₽ 0,002259 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 24,7985109686851515, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,000178788233711175.
В краткосрочной перспективе XVG изменился на +0,60% за последний час и на +11,15% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 81,47K.
No.453
99,99%
XVG
Текущая рыночная капитализация Verge составляет ₽ 35,90M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 81,47K. Циркулируещее обращение XVG составляет 16,52B, а общее предложение – 16521951234.841349. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 35,90M.
+0,60%
-0,22%
+11,15%
+11,15%
Отслеживайте изменения цены Verge за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ -0,00039472
|-0,22%
|30 дней
|₽ -0,000034
|-1,55%
|60 дней
|₽ -0,000353
|-13,98%
|90 дней
|₽ -0,001417
|-39,48%
Сегодня для XVG зафиксировано изменение ₽ -0,00039472 (-0,22%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,000034 (-1,55%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то XVG изменился на ₽ -0,000353 (-13,98%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,001417 (-39,48%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
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Просмотеть страницу истории цен Verge.
Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Verge, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
Текущее общее настроение на рынке XVG: Бычье, бычье 60% | медвежье 40%;
|Размерность индикатора
|Заключение модели
|Пропорция/Порог
|Краткий обзор
|KDJ
|Крест смерти
|K < D
|Краткосрочная динамика снижается, температура падает.
|StochRSI
|20‑80
|Нейтральная зона
|Нормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
|Точка пивот
|S2 ≤ Цена < S1
|Между S2‑S1
|Ниже центрального пивота, входит в зону низкой цены.
|Группа МА
|1-2 Покупка
|20-40% продаж
|Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
|MACD
|Золотой крест
|DIF > DEA
|Наблюдается бычий момент.
|BOLL (20,2)
|Средняя < Цена ≤ Верхняя
|Между средней и верхней полосой
|Относительно сильный, но не слишком сильный.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|В пределах нормы, еще есть запас.
|Группа EMA
|1-2 Покупка
|20-40% продаж
|Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
XVG_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,002132. Цена находится непосредственно ниже ключевого уровня S1 — 0,002136, в нижней части диапазона, образованного центральным уровнем 0,0022 и поддержкой S2 на отметке 0,002102. Краткосрочные скользящие средние и EMA находятся в бычьем порядке, однако индикаторные сигналы демонстрируют дивергенцию с низким ценовым колебанием. Текущая рыночная структура сохраняет характер консолидации внутри нисходящего канала, при этом ключевое сопротивление центрального уровня пока не прорвано. MACD формирует «золотой перекресток»: быстрая и медленная линии расходятся вверх, что свидетельствует о нарастании краткосрочной покупательской активности. Индекс RSI находится в нейтральной зоне и не достигает экстремальных значений перекупленности или перепроданности, указывая на временный баланс сил между быками и медведями. Показатели KDJ и StochRSI одновременно восстанавливаются, подтверждая намерение короткосрочного отскока. Боллинджеры после сужения выровнялись, а уровень волатильности опустился до минимума, сигнализируя о приближении потенциального разворота рынка. Ключевые уровни сопротивления расположены следующим образом: ближайший уровень S1 — 0,002136, что составляет менее 0,2% от текущей цены; более сильное сопротивление — центральный уровень 0,0022 и точка R1 на отметке 0,002234, соответственно на расстоянии 3,2% и 4,8%. Нижняя поддержка представлена уровнем S2 — 0,002102, который находится на расстоянии 1,4% от текущей цены. Дальний ориентир — уровень R2 на отметке 0,002298. Торговый диапазон четко ограничен: от 0,002102 до 0,002234.
Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.
В 2040 году цена Verge потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
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The Verge was released on October 9, 2014. XVG is an open source cryptocurrency (100% PoW) based on Bitcoin technology. Its core algorithms are Scrypt and X17. The block time is only 30 seconds, and the reward is recalculated based on the total number of blocks generated. Designed to facilitate payments in everyday use, Verge Coin was launched in 2014 under the name Dogecoin Darkness, and only changed its name to Verge in 2016.
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