Текущая цена на сегодняшний день составляет -- за (/USD) с текущей рыночной капитализацией -- USD. Цена /USD обновляется в режиме реального времени. - объем торгов за 24 часа: -- USD - изменение цены в течение дня: 0.00% - оборотное предложение: -- USD

Что такое ()

The Verge was released on October 9, 2014. XVG is an open source cryptocurrency (100% PoW) based on Bitcoin technology. Its core algorithms are Scrypt and X17. The block time is only 30 seconds, and the reward is recalculated based on the total number of blocks generated. Designed to facilitate payments in everyday use, Verge Coin was launched in 2014 under the name Dogecoin Darkness, and only changed its name to Verge in 2016.

числится на MEXC, а это значит, что теперь вы можете легко покупать, хранить, переводить и стейкать эти монеты на нашей платформе! Если вы хотите узнать больше об этом токене, посетите нашу страницу с информацией о криптовалютах.



Вы также можете:

- Проверить доступность стейкинга

- Ознакомиться с обзором и аналитикой в нашем блоге

Как купить ()

Ищете, где купить ? Процесс никогда не был таким простым! Вы можете легко приобрести токены на MEXC, просто следуя нашим простым руководствам по этой ссылке.

Присоединяйтесь к торговле бессрочными фьючерсами

После того, как вы зарегистрируетесь на MEXC и успешно приобретете токены USDT или , вы можете начать торговать деривативами, такими как фьючерсы и маржа , чтобы получить более высокий доход.

Торговля фьючерсами

Что такое фьючерсы ?

Фьючерсные контракты являются юридическими соглашениями о покупке или продаже в будущем. Фьючерс является контрактным представлением монет , и фактический расчет (или наличных денег) произойдет в будущем - когда контракт будет исполнен.

Не знаете, как начать торговать деривативами? Узнайте больше о фьючерсах в MEXC Learn. Вы найдете пошаговые инструкции о том, как успешно совершать сделки с фьючерсами.

Источники

Главные новости

MEXC Launched a Twitter Space to Discuss Which Directions Are Noteworthy In 2023 After The ‘2022 Crypto Winter’? Will bull market become in 2023?

MEXC Launches $20M Ecosystem Fund to Support Sei Network Adoption MEXC announced that it is launching a $20 million dedicated fund to support the development of key projects on Sei Network.

Руководства по MEXC

Scalability – Intermediate Crypto Knowledge Guide Blockchain scalability could be an indicator for a project’s future growth. So, how much do you know about its importance and challenges?

Smart Contracts and Decentralized Applications – Intermediate Crypto Knowledge Guide Smart contracts are the core of blockchain. Meanwhile, decentralized applications empower users on blockchain. Learn it all at MEXC blog now!

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.