Текущее общее настроение на рынке BP: Медвежье, бычье 45% | медвежье 55%;

Размерность индикатора Заключение модели Пропорция/Порог Краткий обзор KDJ Крест смерти K < D Краткосрочная динамика снижается, температура падает. StochRSI < 20 Зона перепроданности Краткосрочное падение слишком быстрое, следите за возможностью отскока. Точка пивот Пивот ≤ Цена ≤ R1 Между Пивот‑R1 Чуть левее центрального пивота, в умеренно высоком положении. Группа МА 1-2 Покупка 20-40% продаж Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд. MACD Крест смерти DIF < DEA Наблюдается медвежий момент. BOLL (20,2) Средняя < Цена ≤ Верхняя Между средней и верхней полосой Относительно сильный, но не слишком сильный. RSI (14) Нейтрально 30‑70 В пределах нормы, еще есть запас. Группа EMA 1-2 Покупка 20-40% продаж Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд.

BP_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется выше центральной линии уровня 0,3826; текущая цена — 0,3846 — находится внутри узкого диапазона, образованного уровнями S1 и R1. Цена остаётся выше ключевого уровня, а краткосрочные скользящие средние формируют сигнал к покупке, при этом долгосрочная трендовая структура пока не подверглась существенному пробою. Рынок находится в фазе бокового движения и коррекции, где между быками и медведями установилось временное равновесие в диапазоне от 0,3826 до 0,3865. Индикатор MACD зафиксировал пересечение ниже нулевой линии, что указывает на ослабление краткосрочной восходящей динамики. Показатель RSI находится в нейтральной зоне, а значения KDJ и StochRSI не демонстрируют явных признаков перекупленности или перепроданности, что свидетельствует об отсутствии выраженного одностороннего импульса. Волатильность остаётся на низком уровне, индикаторы быстрого и медленного движения показывают разнонаправленную динамику: с одной стороны, сохраняется давление коррекции, с другой — наблюдается устойчивое желание держать длинные позиции. Распределение рыночной энергии остаётся довольно разрозненным. Ближайшее сопротивление расположено на уровне R1 — 0,3865, что примерно соответствует расстоянию в 0,5% от текущей цены. Первый уровень поддержки — S1 — находится на отметке 0,3784, что составляет около 1,6% от текущего курса. Дальнейшие ориентиры включают верхнюю границу R2 — 0,3907 — и нижнюю границу S2 — 0,3745. Если цена преодолеет уровень 0,3865, она может столкнуться с более высоким сопротивлением, тогда как пробой уровня 0,3784 откроет путь к дальнейшей поддержке на уровне S2.

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