Backpack Курс (BP)
Текущая цена Backpack (BP) сегодня составляет ₽ 0,4112 с изменением 5,78% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации BP на RUB составляет ₽ 0,4112 за BP.
На данный момент Backpack занимает #250 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 102,80M, при оборотном предложении 250,00M BP. В течение последних 24 часов, BP торговался в диапазоне от ₽ 0,3807 (минимум) до ₽ 0,4166 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 40,5989065560070080, тогда как исторический минимум составил ₽ 9,74971735636759575.
В краткосрочной перспективе BP изменился на +0,19% за последний час и на +11,89% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 78,97K.
No.250
24,99%
SOL
Текущая рыночная капитализация Backpack составляет ₽ 102,80M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 78,97K. Циркулируещее обращение BP составляет 250,00M, а общее предложение – 999999846.98151595. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 411,20M.
+0,19%
+5,78%
+11,89%
+11,89%
Отслеживайте изменения цены Backpack за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ +1,853665
|+5,78%
|30 дней
|₽ -0,1865
|-31,21%
|60 дней
|₽ +0,1702
|+70,62%
|90 дней
|₽ +0,2587
|+169,63%
Сегодня для BP зафиксировано изменение ₽ +1,853665 (+5,78%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,1865 (-31,21%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то BP изменился на ₽ +0,1702 (+70,62%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ +0,2587 (+169,63%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Backpack (BP)?
Просмотеть страницу истории цен Backpack.
Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Backpack, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
Текущее общее настроение на рынке BP: Медвежье, бычье 45% | медвежье 55%;
|Размерность индикатора
|Заключение модели
|Пропорция/Порог
|Краткий обзор
|KDJ
|Крест смерти
|K < D
|Краткосрочная динамика снижается, температура падает.
|StochRSI
|< 20
|Зона перепроданности
|Краткосрочное падение слишком быстрое, следите за возможностью отскока.
|Точка пивот
|Пивот ≤ Цена ≤ R1
|Между Пивот‑R1
|Чуть левее центрального пивота, в умеренно высоком положении.
|Группа МА
|1-2 Покупка
|20-40% продаж
|Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
|MACD
|Крест смерти
|DIF < DEA
|Наблюдается медвежий момент.
|BOLL (20,2)
|Средняя < Цена ≤ Верхняя
|Между средней и верхней полосой
|Относительно сильный, но не слишком сильный.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|В пределах нормы, еще есть запас.
|Группа EMA
|1-2 Покупка
|20-40% продаж
|Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
BP_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется выше центральной линии уровня 0,3826; текущая цена — 0,3846 — находится внутри узкого диапазона, образованного уровнями S1 и R1. Цена остаётся выше ключевого уровня, а краткосрочные скользящие средние формируют сигнал к покупке, при этом долгосрочная трендовая структура пока не подверглась существенному пробою. Рынок находится в фазе бокового движения и коррекции, где между быками и медведями установилось временное равновесие в диапазоне от 0,3826 до 0,3865. Индикатор MACD зафиксировал пересечение ниже нулевой линии, что указывает на ослабление краткосрочной восходящей динамики. Показатель RSI находится в нейтральной зоне, а значения KDJ и StochRSI не демонстрируют явных признаков перекупленности или перепроданности, что свидетельствует об отсутствии выраженного одностороннего импульса. Волатильность остаётся на низком уровне, индикаторы быстрого и медленного движения показывают разнонаправленную динамику: с одной стороны, сохраняется давление коррекции, с другой — наблюдается устойчивое желание держать длинные позиции. Распределение рыночной энергии остаётся довольно разрозненным. Ближайшее сопротивление расположено на уровне R1 — 0,3865, что примерно соответствует расстоянию в 0,5% от текущей цены. Первый уровень поддержки — S1 — находится на отметке 0,3784, что составляет около 1,6% от текущего курса. Дальнейшие ориентиры включают верхнюю границу R2 — 0,3907 — и нижнюю границу S2 — 0,3745. Если цена преодолеет уровень 0,3865, она может столкнуться с более высоким сопротивлением, тогда как пробой уровня 0,3784 откроет путь к дальнейшей поддержке на уровне S2.
Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.
В 2040 году цена Backpack потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
Готовы приступить к работе с Backpack? Покупка BP на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Backpack. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Backpack (BP).
Владение Backpack позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin
Покупка Backpack (BP) на MEXC означает больше выгоды за ваши деньги. Являясь одной из криптовалютных платформ с самыми низкими комиссиями на рынке, MEXC помогает вам сократить расходы с самой первой сделки.
Ознакомьтесь с конкурентоспособными торговыми комиссиями MEXC.
Кроме того, вы можете торговать избранными спотовыми токенами абсолютно без комиссии в рамках Фестиваля с 0 комиссией от MEXC.
Backpack Exchange – это полностью регулируемая глобальная биржа криптовалют, создающая инновационную, удобную в использовании и соответствующую нормативным требованиям торговую платформу.
Для более глубокого понимания Backpack рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:
|Время (UTC+8)
|Тип
|Информация
|02-11 14:20:00
|Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
|02-10 18:39:21
|Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
|02-04 11:04:00
|Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
|02-04 00:48:00
|Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
|02-01 01:12:00
|Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
|01-28 07:44:00
|Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост
Открывайте лонг или шорт позиции по BP с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами BP USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.
Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Backpack в режиме реального времени и торгуйте напрямую.
Лучшие криптовалюты, рыночные данные по которым доступны на MEXC
Трендовые криптовалюты, которые в настоящее время привлекают значительное внимание рынка
Криптовалюты недавно внесенные в листинг и доступные для торговли
Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.