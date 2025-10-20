Текущая цена Circle Internet сегодня составляет 126.25 USD. Следите за обновлениями цены CRCLON к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены CRCLON прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Circle Internet сегодня составляет 126.25 USD. Следите за обновлениями цены CRCLON к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены CRCLON прямо сейчас на MEXC.

Логотип Circle Internet

Circle Internet Курс (CRCLON)

Текущая цена 1 CRCLON в USD:

$126,25
$126,25
-0,11%1D
USD
График цены Circle Internet (CRCLON) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 22:01:52 (UTC+8)

Информация о ценах Circle Internet (CRCLON) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 122,71
$ 122,71
Мин 24Ч
$ 130,21
$ 130,21
Макс 24Ч

$ 122,71
$ 122,71

$ 130,21
$ 130,21

$ 157,6281918017911
$ 157,6281918017911

$ 108,2495922443734
$ 108,2495922443734

+0,85%

-0,11%

-4,98%

-4,98%

Текущая цена Circle Internet (CRCLON) составляет $ 126,25. За последние 24 часа CRCLON торговался в диапазоне от $ 122,71 до $ 130,21, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена CRCLON за все время составляет $ 157,6281918017911, а минимальная – $ 108,2495922443734.

Что касается краткосрочной динамики, CRCLON изменился на +0,85% за последний час, на -0,11% за 24 часа и на -4,98% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Circle Internet (CRCLON)

No.1873

$ 1,79M
$ 1,79M

$ 65,44K
$ 65,44K

$ 1,79M
$ 1,79M

14,21K
14,21K

14 214,61856692
14 214,61856692

ETH

Текущая рыночная капитализация Circle Internet составляет $ 1,79M, при 24-часовом объеме торгов $ 65,44K. Циркулируещее обращение CRCLON составляет 14,21K, а общее предложение – 14214.61856692. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 1,79M.

История цен Circle Internet (CRCLON) в USD

Отслеживайте изменения цены Circle Internet за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,139-0,11%
30 дней$ -10,1-7,41%
60 дней$ +46,25+57,81%
90 дней$ +46,25+57,81%
Изменение цены Circle Internet сегодня

Сегодня для CRCLON зафиксировано изменение $ -0,139 (-0,11%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Circle Internet за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ -10,1 (-7,41%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Circle Internet за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то CRCLON изменился на $ +46,25 (+57,81%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Circle Internet за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ +46,25 (+57,81%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Circle Internet (CRCLON)?

Просмотеть страницу истории цен Circle Internet.

Что такое Circle Internet (CRCLON)

Ondo – компания, занимающаяся технологиями блокчейна. Ее миссия – ускорить переход к открытой экономике путем создания платформ, активов и инфраструктуры, которые выводят финансовые рынки в блокчейн.

Circle Internet доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в Circle Internet. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга CRCLON, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о Circle Internet в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки Circle Internet простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены Circle Internet (USD)

Сколько будет стоить Circle Internet (CRCLON) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Circle Internet (CRCLON) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Circle Internet.

Проверьте прогноз цены Circle Internet!

Токеномика Circle Internet (CRCLON)

Понимание токеномики Circle Internet (CRCLON) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена CRCLON прямо сейчас!

Как купить Circle Internet (CRCLON)

Ищете как купить Circle Internet? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести Circle Internet на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

CRCLON на местную валюту

Источники Circle Internet

Для более глубокого понимания Circle Internet рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Официальный сайт Circle Internet
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Circle Internet

Сколько стоит Circle Internet (CRCLON) на сегодня?
Актуальная цена CRCLON в USD – 126,25 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена CRCLON в USD?
Текущая цена CRCLON в USD составляет $ 126,25. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Circle Internet?
Рыночная капитализация CRCLON составляет $ 1,79M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение CRCLON?
Циркулирующее предложение CRCLON составляет 14,21K USD.
Какова была максимальная цена (ATH) CRCLON?
CRCLON достиг максимальной цены (ATH) в 157,6281918017911 USD.
Какова была минимальная цена CRCLON за все время (ATL)?
CRCLON достиг минимальной цены (ATL) в 108,2495922443734 USD.
Каков объем торгов CRCLON?
Объем торгов за последние 24 часа для CRCLON составляет $ 65,44K USD.
Вырастет ли CRCLON в цене в этом году?
CRCLON может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены CRCLON для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии Circle Internet (CRCLON)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут
10-21 15:53:36Новости отрасли
Вчера спот-ETF Bitcoin зафиксировал чистый отток в размере 40.40 миллионов долларов, в то время как спот-ETF блокчейн Ethereum имел чистый отток в размере 145.7 миллионов долларов
10-20 18:31:42Новости отрасли
Общая рыночная капитализация криптовалют восстанавливается до 3.868 триллиона долларов, с 24-часовым ростом на 3,7%

Главные новости

ChainLink оказался одним из самых пострадавших альткоинов из топ-20

October 20, 2025

Поддержка усиливается: эфир пытается закрепиться выше $4000

October 18, 2025

Волатильность BTC обострилась до максимума с марта 2025 года

October 15, 2025
Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

$126,25
